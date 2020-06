Von: Redaktion DER FARANG | 16.06.20

Eine Tiger soll mindestens 20 Schafe in der Provinz Nakhon Ratchasima im Nordosten des Landes getötet haben. Archivbild: Designed by Freepik

NAKHON RATCHASIMA: Mindestens 20 Schafe und Ziegen wurden bei einem Waldresort im Bezirk Wang Nam Khieo von einem großen Tier, möglicherweise einem Tiger, zerfleischt und getötet.

Der Besitzer des View@Wang Nam Khieo Resorts informierte am Dienstagmorgen die Polizei von Wang Nam Khieo. 14 Tiere wurden in einem Gehege gebissen und getötet. Sechs weitere tote Tiere wurden vor dem Gehege zurückgelassen. Die meisten hatten tiefe Bisse in Hals, an Kopf und Körper. In der Nähe wurden Spuren eines großen Tieres gefunden. Der Resortbesitzer glaubt, dass Schafe und Ziegen von einem Tiger angegriffen worden waren. Die Polizei hat Beamte des Khao-Yai-Nationalparks um Unterstützung bei den Ermittlungen gebeten.