Written by: Redaktion DER FARANG | 02/05/2020

BANGKOK: Laut Vizepremierminister Wissanu Krea-ngam wird es am Montag, 11. Mai, keine öffentliche königliche Zeremonie des Pflügens geben. Die traditionelle Veranstaltung wurde im Einklang mit der Eindämmungspolitik der Regierung in Bezug auf Covid-19 abgesagt.

Die Zeremonie, die normalerweise in Bangkok auf dem Platz Sanam Luang stattfindet, wird dieses Jahr ohne die Öffentlichkeit auf einem experimentellen Reisfeld auf dem Gelände des Chitrlada-Palastes abgehalten. Ebenfalls sind keine öffentlichen Aktivitäten an zwei weiteren nationalen Feiertagen vorgesehen: Am 4. Mai ist der Krönungstag und am 6. Mai der Visakha-Bucha-Tag. Darüber hinaus sind religiöse Zeremonien, die bisher jedes Jahr landesweit in Tempeln zum Visakha-Bucha-Tag organisiert wurden, verboten.