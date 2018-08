Written by: Redaktion DER FARANG | 23/08/2018

KHON KAEN: Im Isaan ist am Mittwoch das erste Zentrum eröffnet worden, das mit Farangs verheirateten Thai-Frauen berät und hilft.

Die Clinic ist untergebracht im Rattanapa-Zentrum für Frauen- und Familienentwicklung in Khon Kaen, einem Pilot-Lernzentrum des Ministeriums für soziale Entwicklung. "In der Isaan-Region gibt es mehr thailändische Frauen mit ausländischen Ehemännern als in anderen Regionen. Missverständnisse wegen Sprache und Kultur führen oft zur Scheidung", sagte Sozialminister General Anantaporn Kanchanarat bei der Eröffnung. Die Clinic sei der Beginn einer Veränderung der Einstellung zur Familie.

Viele thailändische Frauen hatten zur Eröffnung ihre Farang-Ehemänner mitgebracht. Das Trainingszentrum wird von Experten aus den Ministerien für auswärtige Angelegenheiten, Gesundheit und Justiz sowie der Universität Khon Kaen beraten. Anantaporn sagte, dass Zentrum ziele auch darauf ab, thailändischen Frauen in Ehen zu helfen, die manchmal zu Betrügereien, körperlichen Misshandlungen und anderen Eheproblemen führten. Laut dem General haben Frauen in Übersee berichtet, sie würden missbraucht oder seien gefährdet: 7.457 in Asien, 495 in Europa, 210 in Nordamerika, 172 in Ozeanien, 58 in Afrika und 12 in Südamerika.

Leartpanya Buranabandit, Generaldirektorin für Frauenangelegenheiten, berichtete, im Isaan würde es mehr Thai-Frauen geben, die mit Ausländern verheiratet seien, weil sie von Familienmitgliedern dazu ermutigt würden. Diese Familien hofften, dass sich ihr Status verbessere. "Aber viele Frauen werden betrogen. Sie bekommen nicht das angenehme Leben, das sie sich erhofft haben. Manche werden missbraucht, prostituiert oder gehandelt."

Thais, die Missbrauchs- oder Eheprobleme mit ihren Farang-Partnern haben, können sich über die 1300-Hotline oder telefonisch unter +66 991 301 300 aus dem Ausland an das Trainingszentrum wenden.