Von: Redaktion DER FARANG | 07.07.20

BANGKOK: Die Bank von Thailand hat die Tür für eine weitere Lockerung der Geldpolitik nicht verschlossen. Sie hatte den Leitzins in diesem Jahr in mehreren Schritten auf ein Rekordtief von 0,5 Prozent gesenkt, um eine vom Coronavirus-Ausbruch schwer getroffene Wirtschaft zu unterstützen.

Die Richtung der Zinssätze werde von den Überlegungen des Ausschusses für Geldpolitik (MPC) abhängen, sagte der stellvertretende Gouverneur Mathee Supapongse. Eine weitere Lockerung der Geldpolitik werde sowohl gute als auch schlechte Auswirkungen haben, also müsse sie so gut wie möglich abgewogen werden. Außerdem habe die Zentralbank eine große Liquidität im System bindend festgelegt, die Billionen von Baht wert sei und freigegeben werden könne. Mathee sagte weiter, die Wirtschaftsindikatoren hätten sich im Juni verbessert, und eine wirtschaftliche Erholung in der zweiten Hälfte werde hauptsächlich von den Inlandsausgaben angetrieben. Der MPC wird die nächste Überprüfung der Geldpolitik am 5. August vornehmen.

Die Bank von Thailand hat prognostiziert, dass die Wirtschaft in diesem Jahr um die Rekordmarke von 8,1 Prozent schrumpfen wird.