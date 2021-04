Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Sonntag

«Stuttgarter Zeitung» zu Unionskandidaten

In einem so selbstvergessenen wie fahrlässigen Schauspiel der Verantwortungslosigkeit liefert sich die Union einen erbitterten Machtkampf auf offener Bühne.

Das ist nicht nur grob unangemessen, da in diesen Tagen die Corona-Inzidenzen Stände erreichen, die alle Aufmerksamkeit der Politik erforderten. Die immer wilder werdenden Töne dieser Auseinandersetzung sind auch deshalb so deplatziert, weil in der Union gerade viel mehr zu Bruch geht, als es den handelnden Akteuren klar zu sein scheint.

«Frankfurter Rundschau» zu Gedenken Verstorbener der Corona-Pandemie

In den Tagen vor der Gedenkstunde herrschte bisweilen Skepsis: Kommt so eine Veranstaltung, wenn noch immer täglich Hunderte an oder mit Covid-19 sterben, nicht zu früh? Steht sie der Politik angesichts der Kritik an der Pandemiebekämpfung und des Dauerstreits darüber überhaupt zu? Wer jedoch das Gedenken am Sonntag verfolgt hat, fand all das widerlegt.

Denn - und dafür gebührt dem Ausrichtenden und Hauptredner, dem Bundespräsidenten, Respekt - all die Bedenken wurden in seiner Rede und der Veranstaltung aufgenommen: Steinmeier hat weder die Last der Pandemie noch die der Lockdowns, nicht einmal den politischen Streit beschönigt. Er sprach Verbitterung, Wut und Fehler an. Trotzdem - oder gerade deswegen - fiel Licht auf das, was unter den alltäglichen Corona-Plackereien und Statistiken oft vergessen wird: Dass das ultimative Leid, das die Pandemie bringt, der Tod ist. Dass hinter jeder Zahl ein Schicksal steht.

«Müncher Merkur» zu K-Fragen bei Union und Grünen

Am Montag treibt die K-Frage in beiden Lagern ihrem Höhepunkt zu.

Fast verzweifelt versuchen sie in der Union, die grüne Ruhe als Mangel von Basisbeteiligung anzuprangern. Unsinn! Bei den Grünen herrscht nur deshalb so große Disziplin, weil alle die Chance wittern, bald in die Regierung zu kommen. Mehr Abgeordnete, Minister- und Staatssekretärsposten - da hütet man seine Zunge lieber. In der Union, vor allem der CDU, verhält es sich genau umgekehrt. Der große Zuspruch für Söder aus den hinteren Reihen der Fraktion speist sich meist aus der Sorge, das schöne Büro am Spreeufer räumen zu müssen.

«La Repubblica»: Frauen stehen vor dem Schritt auf den Mond

ROM: Zum Nasa-Auftrag für ein Mondlandegerät an das Unternehmen SpaceX von Elon Musk und den Plan, erstmals eine Frau zum Mond zu schicken, schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» aus Rom am Sonntag:

«Ein kleiner Schritt für eine Frau, ein großer Schritt für die Menschheit. Die Nasa hat endlich ihre Wahl getroffen: SpaceX des Visionärs Elon Musk, ebenfalls Gründer von Paypal und Tesla und kürzlich selbst ernannter Kaiser des Mars, wird das Mondlandesystem des Artemis-Projekts realisieren. (...) Bereits 2019 sprach der damalige Nasa-Chef Jim Bridenstine von einem herausragenden Ziel: «Meine elfjährige Tochter wird sich endlich eine Zukunft ohne Grenzen vorstellen können und sich mit den ersten Frauen identifizieren, die auf dem Mond waren», sagte er. Doch das sollte dauern, zumal einige meinten, er wollte mit seinen Worten vor allem den Vorfall vom 29. März 2019 wiedergutmachen. Damals musste EVA, der erste Weltraumspaziergang nur von Frauen (...), verschoben werden, weil man an Bord der Internationalen Raumstation keine zwei passend kleinen Anzüge finden konnte. Ein Vorfall, der verdeutlichte, dass der Weltraum trotz perfekt ausgebildeter und vorbereiteter Frauen immer noch hauptsächlich eine Männer-Domäne war.»

«Sonntagszeitung»: Eiserne Disziplin und noble Zurückhaltung

ZÜRICH: Die Schweizer «Sonntagszeitung» würdigt den verstorbenen Prinz Philip:

«Er war authentisch - das, was so viele sein wollen, aber nur wenige sind, und sich auch nicht lernen lässt. Gleichzeitig verfügte der Gatte der Queen über eine eiserne Disziplin und eine noble Zurückhaltung, die heute wie aus der Zeit gefallen scheint. Dafür bewunderte man ihn genauso.

Für Prinz Philip war es schlicht eine Frage von Lebensklugheit und Höflichkeit, sich mitunter ein wenig zusammenzureißen und nicht für das Zentrum des Universums zu halten. Elementare Grundsätze für ein angenehmes Zusammenleben, nicht nur bei Hofe, sondern in einer immer kleiner werdenden Welt erst recht. Die altmodisch anmutende Haltung ist das Gegenteil des herrschenden «Ich, ich, ich!». Und das Beste daran: Es braucht dafür nicht einmal einen Achtsamkeitskurs.»

«Sunday Times»: Schwäche gegenüber Putin ist keine Alternative

LONDON: Die britische Sonntagszeitung «The Sunday Times» kommentiert den Ukraine-Konflikt:

«Die Ukraine ist in Aufruhr, sie fürchtet eine Invasion. Doch niemand außerhalb der Präsidentensuite im Kreml weiß genau, was Wladimir Putin vorhat oder wie man darauf reagieren soll. Ist dies nur eine Destabilisierung, eine aggressive Finte in seinem permanenten Schachspiel mit den westlichen Mächten? Oder ist er dabei, den Angriff auf die Ukraine, der seit sieben Jahren eingefroren ist, wieder aufzunehmen? US-Präsident Joe Biden hat in der Öffentlichkeit zurückhaltend reagiert. Ist das der richtige Weg, mit einem Mann umzugehen, den Biden selbst als «Killer» bezeichnet hat?

Es gibt noch einen anderen Weg: eine nichtöffentliche, aber entschiedene Warnung, dass ein Angriff auf die Ukraine Folgen haben wird, die weit über die Ausweisung einiger russischer Spione und finanzielle Sanktionen gegen Putins Kumpane hinausgehen. Die beschleunigte Aufnahme der Ukraine in die Nato, was die rote Linie des russischen Präsidenten überschreiten und ihn in eine echte Krise stürzen würde, wird von einigen im Westen als unrealistisch abgetan. Aber Schwäche ist keine Alternative.»

«NZZ am Sonntag»: Eine Lektion in Demut

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag» kommentiert den geplanten Abzug der Nato-Truppen aus Afghanistan:

«Statt in Afghanistan nach den Anschlägen von 2001 nur die Terroristen von Al-Kaida zu verfolgen und das Regime zu stürzen, hatten die USA Größeres vor: Nation Building. Es war die Idee, man könne eine prosperierende Demokratie mit Truppen und viel Geld einfach zusammenbauen wie einen Lego-Staat. Die Idee ist nach 20 Jahren, wie anderswo, auch in Afghanistan gescheitert.

Die westlichen Truppen verlassen das Land. Was bleibt? Eine Lektion in Demut und eine Erkenntnis, die schon Friedensnobelpreisträger Barack Obama bei seinem Drohnenkrieg in der Region gewonnen hatte: Zur Stabilisierung sind Geheimdienste, regionale Verbündete und Spezialtruppen manchmal viel hilfreicher. Das ist nicht schön, das ist Realpolitik.»