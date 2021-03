Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Sonntag

«La Stampa»: Rassismus bleibt in der EU ein Problem

ROM: Zum Internationalen Tag gegen Rassismus (21. März) und zur Chancengleichheit in Europa schreibt die italienische Zeitung «La Stampa» aus Turin am Sonntag:

«Die Pandemie hat die bestehenden Spaltungen weiter verstärkt, und in den ärmsten Stadtteilen europäischer Städte sind Migranten afrikanischer Herkunft häufig beschuldigt worden, Covid-19 oder andere Krankheiten zu verbreiten. Die Daten zu Verbrechen, bei denen Hass die Ursache ist, zeigen, dass viele europäische Staaten rassistische Hassverbrechen nicht angemessen erfassen und den Opfern nicht die Unterstützung geben, die zur Sicherung ihrer Rechte notwendig wäre. Vorurteile und Verdacht nähren sich dann gegenseitig (...).

In der EU herrscht keine Chancengleichheit für alle, und der strukturelle Rassismus äußert sich vor allem in der ökonomischen Spaltung und beim Zugang zu Arbeitsplätzen. Verschiedene Berichte von Menschenrechtsbeobachtern stimmen darin überein, dass Personen mit afrikanischen Wurzeln nur begrenzte Möglichkeiten beim Zugang zu den besser qualifizierten Arbeitsplätzen haben.»

«El País»: Atomwaffen für Johnsons Ziel eines «Global Britain»

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» befasst sich in einem Kommentar am Sonntag mit der Ankündigung Großbritanniens, die Atomwaffenkapazität des Landes auszubauen:

«Es überrascht nicht, dass eine derart von Souveränität besessene Regierung wie die von Boris Johnson bei der Überprüfung der britischen Verteidigungsstrategie in dieselben imperialen Reflexe verfällt, die schon ihr Projekt eines Global Britain bestimmen. Dieses Projekt hat drei Teile. Erstens die Geringschätzung Brüssels. Die EU tritt nicht einmal als politischer Akteur in der von London konzipierten Welt auf. Europa ist nicht mehr als der Name eines Gebiets, mit dem man Handel treiben kann und in dem es einige Nationen gibt, mit denen bilateral interagiert werden kann.

Die zweite Komponente betrifft die britische Rolle in der Weltpolitik. Johnson will für den neuen globalen Dreh- und Angelpunkt im indisch-pazifischen Raum entscheidend sein. Und hier kommt der dritte Teil ins Spiel, die Atomwaffen, ein Statussymbol und Instrument der Souveränität schlechthin. Johnson baut das Arsenal von 180 Atomsprengköpfen auf 260 aus. Aber bei der Atomwaffentechnologie ist London durch ein Abkommen von 2010 auf Frankreich angewiesen. Ohne diese Kooperation gäbe es gar keine britische Abschreckung.»

«Sunday Times»: Fahrplan zur Freiheit muss eingehalten werden

LONDON: Zum erfolgreichen Corona-Impfprogramm in Großbritannien meint die Londoner Sonntagszeitung «Sunday Times»:

«Dank eines bemerkenswerten Impfprogramms, bei dem bereits mehr als die Hälfte der Erwachsenen geimpft wurde und um das uns viele Länder beneiden, wird ein nachhaltiger Ausweg aus der Katastrophe sichtbar. Die Regierung hat einen Fahrplan zur Freiheit aufgestellt und wir fordern sie auf, sich daran zu halten. Es ist leicht, den Blick für die Lasten zu verlieren, die wir immer noch tragen, während das Leben im Lockdown zur Norm wird.

Premierminister Boris Johnson wird unter Druck stehen, von seinem Weg abzuweichen, doch es ist unbedingt erforderlich, dass er die sozialen Kosten anhaltender Restriktionen berücksichtigt. Jeder, der das Glück hatte, die Impfung zu bekommen, wird bestätigen, wie eindrucksvoll das funktioniert hat. Jetzt müssen wir den tatsächlichen Nutzen davon zu spüren bekommen.»

«The Observer»: Assad muss für seine Verbrechen bezahlen

LONDON: Die britische Sonntagszeitung «The Observer» kommentiert den Krieg in Syrien:

«Schreckliche Verbrechen - Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, weitverbreitete Folter, wahllose Bombardierungen, Angriffe mit Chemiewaffen - wurden in seinem Namen begangen und dauern bis heute an. Syrien liegt in Trümmern. Warum also ist Baschar al-Assad zehn Jahre nach dem Beginn des Krieges immer noch an der Macht? Es ist eine Frage mit vielen Antworten, die auf eine hinausläuft: Trägheit. Syriens Diktator und Präsident hat so lange überlebt, weil die internationale Gemeinschaft es zugelassen hat. (...)

Tyrannei, Untätigkeit und Straflosigkeit dürfen nicht triumphieren. Sollte es letztendlich irgendeine Form der Wiedergutmachung geben, wird sie wahrscheinlich in Form von rechtlichen Schritten kommen - denn nur dies bietet jetzt noch einen realistischen Weg, ihn für seine Verbrechen bezahlen zu lassen. Wenn der Internationale Strafgerichtshof weiterhin von Russland und China im UN-Sicherheitsrat blockiert wird, sollten Großbritannien, die USA, die EU und andere gleichgesinnte Länder ihre Kräfte bündeln, um ein internationales Ad-hoc-Tribunal für Syrien zu gründen.»

«NZZ am Sonntag»: USA können sich Rivalität mit China leisten

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag» kommentiert das Ringen um die Weltherrschaft zwischen China und den USA:

«Chinas wirtschaftliche Übermacht hat westliche Länder toleranter gemacht gegenüber Werte- und Menschenrechtsverletzungen. Kaum ein Land kann es sich leisten, sich mit Peking anzulegen. Die USA können es. Und sie tun es, seit sie gemerkt haben, dass China ihre Weltführerschaft infrage stellt. Dass die USA unter Joe Biden versuchen, Allianzen zu bilden und sich dort, wo es nötig ist, gegen China zu stellen, ist die wirksamste Art, das internationale System vor autokratischen Tendenzen zu bewahren.

Das passt vielen Ländern nicht, sie wollen sich nicht zwischen den USA und China entscheiden, sondern weiterhin mit allen Geschäfte treiben. Doch die große Rivalität zwischen China und den USA wird dazu führen, dass man auf die eine oder andere Weise Farbe bekennen muss. Neutral bleiben wird schwierig. Auch für die Schweiz.»