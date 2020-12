Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Sonntag

«Sunday Times»: Johnson hat Führungsstärke bewiesen

LONDON: Die Londoner «Sunday Times» kommentiert den Brexit-Handelspakt:

«Die Strategie des Premierministers hatte durchaus ihre Kritiker. Als er einen Handelspakt bis Ende des Jahres versprach, erklärten das viele für unmöglich und forderten ihn auf, eine Verlängerung der Übergangsperiode anzustreben. Während eines Großteils der Verhandlungen war er damit beschäftigt, Versuche euroskeptischer Hinterbänkler abzuwehren, jeden vernünftigen Kompromiss durch unvernünftige Forderungen zu torpedieren. Der Premierminister wird oft wegen einer zu geringen Detailkenntnis gerügt, aber bei diesen Gesprächen hat er die Sache in den Griff bekommen und echte Führungsstärke bewiesen.

Ebenso haben die britischen Unterhändler unter Leitung von Lord Frost eine Härte und Entschlossenheit gezeigt, die ihren Vorgängern manchmal fehlten. Jene auf der anderen Seite des Verhandlungstisches haben ebenfalls entscheidend zum Erfolg der Gespräche beigetragen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die in den letzten Wochen viele Male mit dem Premierminister sprach, brachte die erforderliche politische Energie auf, um den Deal zustandezubringen. Wenn sie und Boris Johnson nun eine persönliche Beziehung aufgebaut haben, dann kann das für 2021 und darüber hinaus nur gut sein.»

«Sonntagszeitung»: Boris Johnson hat viel für sein Land erreicht

ZÜRICH: Die Schweizer «Sonntagszeitung» feiert den britischen Premierminister Boris Johnson für seinen Verhandlungserfolg beim Brexit-Handelspakt:

«Dass Johnson den Brexit und einen Vertrag erzielt hat, ist das eine, wofür er in die Geschichtsbücher eingehen dürfte, das andere ist die Tatsache, wie viel er für sein Land erreicht hat. Sensationell viel. Gemäss einer Aufstellung der britischen Regierung hat sich die EU nur in 17 Prozent der strittigen Punkte durchgesetzt, während man in 40 Prozent einen Kompromiss schloss. In sage und schreibe 43 Prozent bekamen die Briten dagegen, was sie verlangt hatten. Wenn es sich auch um ein Parteigutachten handeln mag, sind die Zahlen so eindeutig, dass selbst die eine oder andere Relativierung an dieser Bilanz wenig ändern wird.

Vor allem die großen Fragen wurden fast alle zugunsten der Briten entschieden: Großbritannien erhält den unbeschränkten Zugang zum Binnenmarkt der EU, so wie die Schweiz ihn genießt, aber ohne etwa die Personenfreizügigkeit gewähren zu müssen. Es gibt keine Zölle, keine Quoten oder andere protektionistische Finessen zwischen den beiden Handelspartnern. Zwar sollen die Regeln des EU-Binnenmarktes und jene in Großbritannien sich auch künftig nicht allzu krass unterscheiden, doch steht es den Briten frei, abzuweichen, wann immer sie die EU-Regeln für schädlich oder unnötig halten. Gewiss, in diesem Fall darf sich die EU wehren, indem sie Ausgleichsmassnahmen verlangt - aber andere Sanktionen stehen ihr nicht zur Verfügung.»

«NZZ am Sonntag»: Impfstoff-Entwicklung zeigt: «Yes, we can!»

ZÜRICH: Zur Entwicklung eines Corona-Impfstoffes schreibt die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag»:

«Zwar war die Welt denkbar schlecht auf die seit Jahren vorhergesagte Pandemie vorbereitet. Doch ausnahmsweise haben die richtigen Köpfe in der Politik und bei der Pharmaindustrie, in Hilfsorganisationen und Regulierungsbehörden von Beginn an auf enge Zusammenarbeit gesetzt. Die titanische Dimension der Aufgabe kann man als Laie nicht wirklich erfassen. Noch nie hat man versucht, innert so kurzer Frist einen Impfstoff zu entwickeln, um ihn dann global allen 7,8 Milliarden Menschen zu verteilen. Die Vision ist vergleichbar mit jener von US-Präsident John F. Kennedy, der 1961 den Amerikanern versprach, den ersten Menschen auf den Mond zu schicken. (...)

Dank mehreren Impfstoffen können wir dieses Virus bis Ende 2021 global so weit zurückdrängen, dass ein einigermassen normales Leben und Arbeiten wieder möglich ist. Das Jahr 2020 wird dann der unwiderlegbare Beweis dafür sein, was die Menschheit erreichen kann, wenn sie gemeinsam auf ein Ziel hinarbeitet. Es mag kitschig klingen, aber man muss da fast den ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama mit seinem Wahlkampfslogan ­zitieren. Er passte niemals besser als heute: «Yes, we can!»

«La Repubblica»: Irrationalität bei Impf-Frage nicht unterschätzen

ROM: Anlässlich des Starts der Corona-Impfungen in Italien schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» aus Rom am Sonntag:

«In den letzten Tagen dieses schrecklichen Jahres werden erste Dosen des Impfstoffs in ganz Europa verteilt. Endlich kann man etwas Licht am Ende des Tunnels sehen. Trotzdem wird eine fremde Substanz in den eigenen Körper injiziert, auch wenn ihr Auftrag ist, ihn vor Schlechtem zu schützen, ist es durchaus nicht selbstverständlich, dass sie von allen als Nutzen angesehen wird. Und nicht nur wegen ideologischen Problemen, wie das in unserem Land bei der sogenannten No-Vax der Fall ist. (...)

Es gibt eine «irrationale» psychologische Komponente bei der Weigerung, sich impfen zu lassen und die sollte nicht unterschätzt werden. Es ist nicht deutlich anders als die Angst, die es unmöglich macht, mit dem Flugzeug zu reisen, oder überfüllte Orte zu besuchen, sich einer Anästhesie zu unterziehen oder mit dem Auto durch einen langen Tunnel zu fahren. Der gemeinsame Nenner all dieser scheinbar so verschiedenartigen Zustände ist der unvermeidliche Kontrollverlust, was mehr oder weniger betont, dass man bei dem Thema gezwungen ist zu experimentieren.»