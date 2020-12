Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 14.12.20 | Aktualisiert um: 02:40 | Überblick

«Frankfurter Allgemeine Zeitung» zu Corona/Politikberatung

(...) Gerade wegen des ungewissen Fortgangs der Pandemie müssen Politik und wissenschaftliche Politikberatung zunehmend über Langzeitstrategien nachdenken.

(...) Die Nationalakademie Leo-poldina muss sich fragen lassen, ob ihre Ad-hoc-Stellungnahme insofern eine sinnvolle Form der Politikberatung ist, als sie nur Diskussionen aufgreift und dazu noch begrifflich unscharf ist. Die Drohung eines führenden Virologen: «Wenn sich die Politik anders entscheidet, dann hat sie sich auch nicht mehr für die Wissenschaft entschieden» mahnt dazu, dass Politik und Wissenschaft zu einem neuen Verhältnis finden müssen, um diese Pandemie mit beiderseitiger Rollenklarheit sinnvoll be-wältigen zu können. Politik und Wissenschaft folgen unter-schiedlichen Logiken. Deshalb kann die Politik sich auch nicht zum Befehlsempfänger machen lassen.

«Frankfurter Rundschau» zur UN-Klimakonferenz

Das Paris-Abkommen scheint doch zu funktionieren.

Sein Manko besteht zwar weiter. Es schreibt den Staaten und Ländergruppen keine konkreten Emissionsminderungen vor, die nationalen CO2-Ziele sind freiwillig. Doch die im Vertrag verankerte Pflicht der Regierungen, alle fünf Jahre verschärfte Ziele aufzustellen, um die 1,5 bis zwei Grad doch noch zu halten, löst einen Wettlauf aus. Das konnte man in den vergangenen Monaten verfolgen. Die Big Player machen Ernst. Erst beschloss die Europäische Union Klimaneutralität bis 2050. Inzwischen sind weitere CO2-Schwergewichtler wie Japan, Kanada und Südkorea dabei, auch der designierte US-Präsident hat es versprochen. Am wichtigsten aber: Auch China, globaler Chefeinheizer mit allein einem Viertel der Emissionen, hat diesen Schritt angekündigt - wenn auch erst «vor 2060». Allein Pekings Schritt senkt das für 2100 erwartete globale Temperaturplus um bis 0,3 Prozent.

«Stuttgarter Zeitung» zu den Lockdown

Viel spricht dafür, dass es anders gegangen wäre.

Die Schließung des Landes wäre zu einem früheren Zeitpunkt wohl kürzer ausgefallen. Spätestens Mitte November war klar, dass der ehrenwerte Versuch, mildere Mittel zu wählen, zu wenig für das Virus war. Stets dauerte die Abstimmung von Bund und Ländern etwas zu lang. Natürlich wünscht man sich kein diktatorisches Corona-Management wie in China, die Demokratie handelt ihrem Wesen nach langsamer. Auch ist keinem Akteur abzusprechen, in dieser Lage nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt zu haben. Nüchtern lässt sich aber feststellen, dass die deutsche Politik vor die erste Welle im Frühjahr gekommen ist, nicht aber vor die zweite im Herbst.

«La Repubblica»: Biden steht vor Tauziehen mit den Saudis

ROM: Zur Normalisierung der Beziehungen Israels mit lange verfeindeten Staaten mitten im Übergang der US-Präsidentschaft von Donald Trump an den Demokraten Jo Biden schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» aus Rom am Sonntag:

«Biden hat bereits seine Übereinstimmung signalisiert und so den langfristigen Wert der Entscheidungen der Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrains, Sudans und Marokkos anerkannt, gemeinsam mit Ägypten und Jordanien Israel anzuerkennen, da dies dem US-Interesse an größerer Stabilität und Wohlstand in der Region entspricht. Das Biden-Team ist sich jedoch bewusst, dass das wichtigste Element bei diesen Vereinbarungen noch fehlt: die Saudis. (...) Die wahhabitische Monarchie vertritt an vielen Fronten andere Positionen als die Führungsspitzen der Demokraten in den USA: angefangen beim Krieg im Jemen über die Ermordung von Jamal Khashoggi bis hin zur mangelnden Achtung der Menschenrechte einschließlich der Inhaftierung von 13 Aktivistinnen. Das heißt, wir stehen am Beginn eines komplexen politisch-strategischen Tauziehens zwischen Washington und Riad.»

«Sunday Times»: Johnson ist umgeben von Ja-Sagern

LONDON: Zu den Verhandlungen über einen Brexit-Handelspakt meint die Londoner «Sunday Times»:

«Und so stehen wir nun am Rande des Abgrunds. Im Regierungskabinett gibt es keine einflussreichen Persönlichkeiten, die den Premierminister warnen, welche schlimmen Folgen es hat, Großbritannien an den Rand eines Not-Deal-Brexits zu führen. Es gibt dort nur Ja-Sager, die ihm ihr politisches Vorankommen verdanken. Niemand warnt vor den potenziell katastrophalen Schäden für die Autoindustrie, vor dem Alptraum für viele Landwirte und vor dem potenziellen Verlust von Investitionen und Jobs in weiten Teilen der anderen Bereiche der Wirtschaft. Oder vor der Tatsache, dass ein ungeregelter EU-Austritt nicht nur kurzfristige Störungen, sondern auch längerfristige wirtschaftliche Qualen bedeutet. Boris Johnsons Beteuerung, Großbritannien werde bei einem No-Deal-Brexit «mächtig aufblühen», steht im Widerspruch zu allen Beweisen, einschließlich jener, die der Regierung vorliegen.»

«NZZ am Sonntag»: Prozess gegen Facebook ist richtungsweisend

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag» kommentiert die in den USA angestrebte Zerschlagung von Facebook:

«Die Klage gegen Facebook zeigt, dass auch die Kartellwächter im 21. Jahrhundert ankommen. Ihre herkömmlichen Sensoren, die Umsätze und Marktanteile messen, haben beim Kauf von Instagram und Whatsapp schlicht nicht ausgeschlagen. Dies, weil wir Konsumenten vordergründig nichts für die Nutzung von Social-Media-Diensten bezahlen. Natürlich tun wir das sehr wohl, mit unseren Daten. Das haben die meisten aber erst verstanden, als Facebook bereits Milliarden damit scheffelte. Auch die Wettbewerbsbehörden. Sie müssen bei ihren Entscheiden künftig auch Daten berücksichtigen, die dann zumal möglicherweise wertlos erscheinen, in fünf Jahren aber die Basis für ein Monopol darstellen könnten. Das ist so anspruchsvoll, dass die Behörden vielleicht auch in Zukunft auf Entscheide zurückkommen müssen. Dieser Prozess ist richtungsweisend. Und er hat eine abschreckende Wirkung.»