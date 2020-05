Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Sonntag

Written by: Redaktion (dpa)

«The Observer»: Trump will Aufmerksamkeit von Corona-Fiasko ablenken

LONDON: Zu den Spannungen zwischen den USA und China in der Corona-Krise meint die Londoner Sonntagszeitung «The Observer»:

«Furcht und Feindseligkeit gegenüber Fremden, wirtschaftliche Sorgen und Ansprüche sowie ein starkes Gefühl des amerikanischen Exzeptionalismus - alles Stimmungen, die die Konfrontation mit China nähren - sind die Bausteine der rechtsnationalistischen, populistischen, quasi-rassistischen Koalition, die Donald Trump 2016 geschmiedet hat. Diese Koalition des Hasses zu schlagen, ist die Wahlherausforderung des Jahres 2020. Vor diesem Hintergrund war es absolut vorhersehbar, dass Trump versuchen würde, die Aufmerksamkeit von seinem Coronavirus-Fiasko abzulenken, indem er Peking beschuldigte, die Krise zu verschlimmern. (...)

Allerdings geben auch viele Maßnahmen, die von der Führung der Kommunistischen Partei Chinas sowohl während der Covid-19-Krise als auch davor gegenüber westlichen Demokratien ergriffen wurden, Anlass zu echter Besorgnis. Xi Jinping hat die Welt unbestreitbar zu spät auf die Schwere des Wuhan-Ausbruchs aufmerksam gemacht. Indem er zunächst versuchte, es zu vertuschen, und die Untersuchungsbemühungen der WHO verzögerte, hat er der Welt einen schlechten Dienst erwiesen.»

«NZZ am Sonntag»: China mangelt es an Attraktivität

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag» beschäftigt sich mit Chinas Supermacht-Ambitionen:

«Wird China gewinnen? Wird es als geopolitischer Sieger aus der Corona-Krise hervorgehen? Wirtschaftlich dürfte sich das Land rascher erholen als der Westen. Schon vor Ausbruch der Seuche rechneten Beobachter damit, dass es die USA bald als Supermacht überholen würde. Covid-19 könnte diesen Trend stark beschleunigen. Doch solche Prognosen sind verfrüht. Eine Weltmacht braucht mehr als hohe Wachstumsraten und Militärbudgets. Wichtig ist auch Softpower, also die Ausstrahlung und Attraktivität eines Landes. (...)

Wenn die Volksrepublik die USA ablösen will als Supermacht, muss sie der Welt mehr bieten als Bahnlinien auf Kredit, politische Maulkörbe und Verschwörungstheorien. Die USA mögen derzeit mit Trump durch eine turbulente Phase gehen. Doch die Ausstrahlung des Landes besteht weiter. Die Institutionen, die freiheitlichen Werte, die Kultur des Landes ziehen Menschen aus allen Kontinenten an - Trump hin oder her. China fehlt diese Attraktivität. Seine Zukunft als Superpower ist keineswegs sicher.»