Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Sonntag

«Die Welt» zur Reaktion auf Donald Trumps Corona-Ansteckung

Je länger die Ungewissheit dauert, desto stärker wird sich das plötzliche Vakuum international bemerkbar machen. Die EU, Deutschland, andere Weltregionen können das zu spüren bekommen. Die Autorität der USA und Donald Trumps persönlich war für die Friedensschritte im Nahen Osten unabdingbar. Hämisch darauf zu schauen, wie diese Autorität nun infrage steht, kann genauso in Bestürzung enden wie im Trump-Lager der lässige Spott über Masken.

Den vollständigen Kommentar von Torsten Krauel lesen Sie unter: welt.de/meinung

«Sunday Times»: Wir brauchen ein starkes Amerika

LONDON: Zur Corona-Infektion von US-Präsident Donald Trump meint die Londoner «Sunday Times»:

«Die Checks and Balances (zur Aufrechterhaltung der Gewaltenteilung) im US-System ermöglichen es, eine solche Krise durchzustehen. Sie bedeuten, dass die Präsidentschaftswahl termingemäß weitergehen sollte und dass beide Seiten das Ergebnis respektieren sollten. Falls Donald Trump verliert, kann er seine Niederlage auf Covid-19 und die Tatsache schieben, dass er daran erkrankt ist. Sollte er gewinnen, würde er trotz aller Widrigkeiten einen bemerkenswerten Triumph erreicht haben.

Was wir nicht erleben wollen, ist ein Amerika, das durch einen Rechtsstreit darüber lahmgelegt wird, wer die Wahl wirklich gewonnen hat. Wir brauchen ein starkes Amerika als Gegengewicht zu China und Russland. Wir brauchen ein international orientiertes Amerika als Großbritanniens beständigsten und wichtigsten Verbündeten. Wir brauchen ein Amerika, das das Beste verkörpert, was der Kapitalismus erreichen kann. Was wir nicht brauchen, ist eine durch die Krankheit des Präsidenten in Gang gesetzte Serie von Ereignissen, durch die Amerika noch mehr ideologisch gespalten, streitsüchtig und selbstbezogen wird. Das wäre eine nationale Peinlichkeit, die uns allen schaden würde.»

«NZZ am Sonntag»: Keine Schadenfreude über Trumps Erkrankung

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag» kommentiert die Covid-19-Erkrankung von US-Präsident Donald Trump:

«Ausgerechnet Trump steckt sich an, der Präsident, der die Gefahr von Corona lange bewusst vor der amerikanischen Öffentlichkeit verheimlichte, der Mann, der sich bis zum Schluss weigerte, an den meisten öffentlichen Auftritten eine Maske zu tragen, und auch nicht davor zurückschreckte, sich über die Maske seines Kontrahenten Joe Biden lustig zu machen. (...)

Trotz allem ist Schadenfreude gerade jetzt fehl am Platz. Wie sagte Michelle Obama einst so treffend: «When they go low, we go high» (frei übersetzt: Wenn die anderen sich im Ton vergreifen, antworten wir mit Anstand und Stil). Trump ist kein Vorbild, deshalb sollte man ihn auch nicht nachahmen. Die Demokraten sollten jetzt alles daransetzen, Trump an der Urne zu schlagen. Insbesondere mit einer besseren Gesundheitspolitik. Dafür haben sie gerade gute Karten. Bis dahin sollten sie dem Präsidenten schnelle Genesung wünschen.»