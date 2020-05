Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 11.05.20 | Überblick

«Süddeutsche Zeitung» zur Debatte über die Corona-Maßnahmen

Dass das Ausmaß der Corona-Pandemie bislang kleiner ist als befürchtet, sei eine gemeinsame Leistung der Menschen Deutschland - dieses Lob hört man von den Regierenden oft.

Meinen sie es ernst mit der Gemeinsamkeit, gehört dazu auch, ihre eigene Rolle ehrlich zu bewerten. Der richtige Ort für solch eine Untersuchung wären die Ausschüsse im Bundestag und in den Landesparlamenten. Ein Verschwörungstheoretiker würde dadurch kaum bekehrt werden. Aber es würde das Vertrauen all derer in die Politik stärken, die die Beschränkungen der vergangenen Wochen mitgetragen haben, wenn auch widerwillig.

«Frankfurter Allgemeine Zeitung» zum Karlsruher Urteil

Regierungschef Morawiecki [jubelt] über den Richterspruch aus Karlsruhe.

Sollte Warschau sich jetzt auch herausnehmen, letztgültig über ausbrechende Rechtsakte der EU zu urteilen, rutscht die Union noch tiefer in die Krise. Die Richter in Karlsruhe hätten das leicht voraussehen können. Schließlich haben sie selbst immer wieder vor dem Verfall der Rechtsstaatlichkeit in Polen und Ungarn gewarnt. Der Konflikt um das Anleihekaufprogramm der Europäischen Zentralbank sollte deshalb nicht weiter eskalieren. Ein Vertragsverletzungsverfahren käme nur in Betracht, wenn sich die Bundesbank unter Verweis auf das Karlsruher Urteil aus dem Programm zurückzöge. Nicht nur dessen wirtschaftspolitische Auswirkungen sollten abgewogen werden, sondern auch die Folgen für die Rechtsgemeinschaft.

«Corriere della Sera»: Putin am Tiefpunkt

Rom (dpa) - Zum Auftreten von Russlands Präsident Wladimir Putin in der Corona-Krise schreibt die italienische Zeitung «Corriere della Sera» am Sonntag:

«Der Mai sollte eigentlich der Monat der großen Feierlichkeiten und des unumstrittenen Triumphes werden. Für eine zunehmend beliebte Führungspersönlichkeit und für ein Land in klarer wirtschaftlicher Erholung, das besser als andere in der Lage ist, jede Epidemie unter Kontrolle zu halten. Aber für Wladimir Putin ist alles schief gelaufen, zumindest bis jetzt. Vom Coronavirus, das auch heftig gegen Russland loszustürmen scheint, bis zu den internationalen Manövern zur Stabilisierung des Rohölpreises, die den gegenteiligen Effekt zu haben scheinen. Und im Gegensatz zu anderen Führungsfiguren, deren Popularität während der Epidemie gestiegen ist, hat Putin den Tiefpunkt seit seiner Amtsübernahme als Präsident 2000 erreicht.»

«Sunday Times»: Flugreisen müssen weiter möglich sein

LONDON: Die britische Regierung will Medienberichten zufolge Reisenden, die nach Großbritannien kommen, eine zweiwöchige Quarantäne auferlegen. Dazu meint die Londoner «Sunday Times»:

«Angesichts der neuen, wenngleich verspäteten, Vorschläge der Regierung, jeden, der in Großbritannien ankommt, zu einer 14-tägigen Quarantäne zu verpflichten, ist es schwer, an einen Kurzurlaub zu denken. Die Restriktionen für Auslandsreisen werden in den meisten Ländern das letzte sein, was gelockert wird. Airlines und Airports grübeln, ob der Flugverkehr unter Einhaltung der Abstandsregeln überhaupt machbar ist. Gemeinsam mit der Regierung müssen sie Möglichkeiten dafür finden. Andernfalls werden Auslandsreisen wie in der Ära vor den Übersee-Pauschalreisen wieder zu einer Domäne der Reichen mit ihren Privatjets und Luxusrefugien. Die Demokratisierung des Reisens war eine große Errungenschaft. Wir dürfen nicht zulassen, dass das Coronavirus sie zerstört.»

«NZZ am Sonntag»: Karlsruhe stellt Europäischen Gerichtshof infrage

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag» kommentiert das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu den Anleihekäufen der Europäischen Zentralbank:

«Das hat der Europäischen Union gerade noch gefehlt: Inmitten der Pandemie und eines historischen Konjunktureinbruchs kam das Urteil des deutschen Verfassungsgerichts gegen den Europäischen Gerichtshof (EuGH). Die Karlsruher Richter haben die Luxemburger Richter herausgefordert.

Gestritten wird über die Anleihekäufe der Europäischen Zentralbank, was den Euro und die Zukunft der Währungsunion belastet. Noch weitgehender sind die Folgen für die EU insgesamt. Wenn ihr größtes Mitglied die gerichtliche Instanz der Union infrage stellt, sind den Widersachern europäischer Grundrechte Tür und Tor geöffnet. Dann wird auch das ungarische oder das polnische Höchstgericht ein Urteil des EuGH über die zunehmende Aushebelung des Rechtsstaats in ihren Ländern für willkürlich erklären und auf die Deutschen verweisen. Wer aber hat das Sagen bei der Auslegung des Rechts in einer Union gleicher Mitgliedsstaaten? Die Antwort ist klar: der EuGH.»