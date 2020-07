Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Sonntag

«The Sunday Times»: Umgang mit Corona-Krise sollte überprüft werden

LONDON: Die Londoner «Sunday Times» plädiert für eine Überprüfung des Umgangs der britischen Regierung von Premierminister Boris Johnson mit der Corona-Krise:

«Der Premierminister hat Recht, wenn er warnt, dass es zu früh sei, diese Krise als beendet zu betrachten, und dass sie ein weiteres Jahr andauern könnte. Allerdings liegt er falsch damit, eine öffentliche Untersuchung auszuschließen, solange die Krise nicht vorbei ist. Eine juristische Untersuchung, deren Ergebnisse in einigen Jahren vorgelegt werden, wenn wir zurückschauen auf diese bizarre Periode, würde niemandem mehr dienen. (...)

Der Premierminister hat gesagt, es werde keinen weiteren flächendeckenden Lockdown geben. Doch inwieweit sind die lokalen Gesundheitsbehörden in der Lage, mit einem plötzlichen Anstieg von Corona-Infektionen fertig zu werden? Und bekommen sie die Daten, die bislang für das zentrale Herangehen zur Verfügung standen? Erfolgreichere Länder, vor allem Deutschland, sind auf dezentrale Weise gegen das Virus vorgegangen. Können lokale Ausgangsbeschränkungen erfolgreich durchgesetzt werden, ohne die Öffentlichkeit zu verärgern? Diese und weitere Fragen müssen jetzt beantwortet werden. Für gegenseitige Schuldzuweisungen, sollte es sie denn geben, ist später immer noch Zeit.»

«NZZ am Sonntag»: Trumps neuer Wahlkampf

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag» kommentiert die Wahlkampfstrategie von US-Präsident Donald Trump:

«Donald Trump hat Bundespolizisten nach Portland entsendet, Beamte in Tarnkleidung, ohne Kennzeichnung. Auch nach Chicago, Kansas City oder Albuquerque will der US-Präsident Truppen schicken. Vordergründig geht es darum, die Kriminalität zu bekämpfen. Doch Trumps Strategie ist durchsichtig. Er macht Wahlkampf. Trump will die Demokraten, die diese Städte führen, diskreditieren und sich als Präsident hervortun, der Ruhe und Ordnung schafft. Seine Bundespolizei, zum Teil rekrutiert aus früheren Grenzschutzbeamten, bewirkt allerdings das Gegenteil. In Portland ging sie hart gegen Demonstranten der «Black Lives Matter»-Bewegung vor und sorgte für eine Eskalation. Auch das ist Teil der Strategie.»