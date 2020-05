Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Sonntag

«The Sunday Times»: Gefährdete können freiwillig zu Hause bleiben

LONDON: Die Londoner «Sunday Times» plädiert für mehr Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen:

«Die Menschen in Großbritannien verstehen, dass sie in diesem Sommer wahrscheinlich nicht nach Spanien, in die Türkei oder nach Griechenland jetten werden. Doch ihnen sowie den vielen Unternehmen, die vom inländischen Tourismus abhängen, sollte ein «Urlaub auf Balkonien» gestattet werden. Pubs und Restaurants sollten ebenfalls eine Urlaubssaison haben dürfen. Sonst werden viele nicht überleben. Schweden hat das ermöglicht, indem es darauf vertraute, dass die Menschen sich verantwortungsbewusst verhalten. Das können wir auch. Nicht zuletzt, weil die Älteren und die Verletzlichen - jene, die am meisten gefährdet sind, wenn sie sich mit dem Virus infizieren - es vermeiden können, sich in Bars und Restaurants Gefahren auszusetzen. Sie können sich freiwillig dafür entscheiden, zu Hause zu bleiben.»

«The Independent»: Zu früh für Kürzung der Finanzhilfen

LONDON: Der Londoner «Independent» warnt am Sonntag vor einer zu schnellen Reduzierung staatlicher Finanzhilfen in der Corona-Krise:

«Das britische Finanzministerium wird ebenso wie Finanzministerien anderer Länder bereits darüber nachdenken, wie sich ihre gewaltigen Interventionen wieder drosseln lassen. Unserer Ansicht nach ist es dafür noch zu früh. In dieser Krise gibt es einen überraschenden Konsens, den es in den Jahren 2008-2010 nicht gab: dass beispiellose Erhöhungen der staatlichen Kreditaufnahmen in reichen und stabilen Ländern notwendig und auch tragfähig sind. Wir sollten unbedingt versuchen, eine «zweite Welle» unnötig strenger Kürzungen der öffentlichen Ausgaben wie jener zu vermeiden, die im zurückliegenden Jahrzehnt als «Austerität» bezeichnet wurden. (...) Dies ist eine Zeit des unkonventionellen Wirtschaftens, nicht der Sorge um eine ausgeglichene Buchhaltung.»

«Sonntagszeitung»: Die Welt muss zu einer Art Normalität zurückfinden

ZÜRICH: Zu den Folgen eines langanhaltenden Corona-Lockdowns heißt in der Zürcher «Sonntagszeitung»:

«In der reichen Schweiz können wir die Kollateralschäden des Lockdown früher oder später wohl irgendwie auffangen. Aber die Auswirkungen, die der Wirtschaftsstopp auf die weniger gut entwickelten Länder hat, wurde in den bisherigen Corona-Analysen noch kaum je richtig erwähnt. (...)

Millionen Arbeitsplätze ohne jegliche sozialen Absicherungen sind weltweit in Gefahr. Gemäß einem aktuellen Bericht des World Food Program wird sich die Zahl der Hungerleidenden auf 260 Millionen Menschen verdoppeln, viele davon werden eine Rezession nicht überleben. Das sind Daten, die in keinem Verhältnis zu den aktuellen Zahlen über die Opfer des Virus stehen und die in der bisherigen Debatte viel zu kurz kamen. Der Lockdown war richtig, doch die Schockstarre dauerte zu lange. Ab jetzt darf es nur noch eine Richtung geben: zurück zu einer neuen Art der Normalität, die so wirtschafts- und damit auch lebensfreundlich ist wie nur möglich.»

«NZZ am Sonntag»: China zahlt mit seiner Glaubwürdigkeit für Pandemie

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag» kommentiert die Vorwürfe von US-Präsident Donald Trump gegen China:

«Donald Trump versucht mit den Attacken, sich selbst aus der Schusslinie zu nehmen, hat er sich doch trotz Warnungen zu lange um das Virus foutiert (schweizerisch für nicht gekümmert), um die US-Wirtschaft nicht zu gefährden. Im November sind Präsidentschaftswahlen. Seine Schadenersatzklage ist aber Ausdruck einer Wut, die sich angesichts des Ausmaßes der Seuche und des dreisten Versuchs der Chinesen, sich mit plumper PR und Maskenlieferungen als Retter zu stilisieren, nicht nur in den USA ausbreitet. China wird für die Pandemie zahlen, nicht mit Geld, sondern mit seiner Glaubwürdigkeit. Umso wichtiger wäre es, in einer internationalen Untersuchung zu klären, wie es zur Pandemie kommen konnte. Nur so kann die Welt aus der Katastrophe lernen. Dass die Chinesen hierzu keine Hand bieten und Trump seinerseits Verschwörungstheorien befeuert, ist kein gutes Omen.»