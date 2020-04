Written by: Redaktion (dpa) | 26/04/2020 | Aktualisiert um: 22:26 | Überblick

«Münchner Merkur» zu China/Corona

Dreister geht es nicht: Für ihr «umsichtiges Corona-Management» wünscht das Regime in Peking von deutschen Behörden belobigt zu werden.

Sogar die selbst verursachte Viruspandemie nutzt Peking so als Waffe für seine hybride Kriegsführung gegen ein entkräftetes Europa. Mit Manipulation der öffentlichen Meinung, Desinformationskampagnen und Verschwörungstheorien sollen dessen Politiker als schwach dargestellt werden, während China selbst als «Wohltäter» wahrgenommen werden will, um die Öffentlichkeit empfänglich für seine Wünsche zu machen, vor allem für den Aufbau der 5G-Netze durch den Staatskonzern Huawei. Denn das ist Pekings zentrales Nahziel: die Kontrolle über Europas digitale Infrastruktur zu erlangen.

Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Sonntag

«Corriere della Sera»: Wissenschaft kann Politik nicht ersetzen

ROM: Zu den großen Hoffnungen, die Bürger und Politiker in Zeiten der Coronavirus-Pandemie in die Wissenschaft setzen, schreibt die Zeitung «Corriere della Sera» am Sonntag:

«Seit Monaten erwarten die Bürger der meisten Länder der Welt Gewissheiten darüber, wo sein Ursprung ist, wie es sich ausbreitet und vor allem wie das schlimme Virus von Covid-19 beseitigt werden kann. Wenn die Wissenschaft die Antworten auf diese Fragen beschleunigen könnte, könnten Politiker aus weiten Teilen der westlichen Welt, von BoJo (Boris Johnson) bis Giuseppe Conte, endlich historische und weltfremde Sperrungen aufheben und vielleicht damit nicht vorzeitig aus dem Amt gehoben oder auch wiedergewählt werden, wie es bei den bevorstehenden Wahlen im Falle von (Donald) Trump bevorsteht.

Leider kann die Wissenschaft bei ihrem Anspruch auf nachprüfbare Wahrheiten der Politik keine derart schnellen Antworten geben, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und das liegt nicht an Covid-19, sondern der Grund liegt im Kern der Wissenschaft selbst. Denn die wissenschaftliche Methode erlaubt keine Abkürzungen.»

«NZZ am Sonntag»: Trump soll lieber nichts sagen

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag» kommentiert die Auftritte von US-Präsident Donald Trump in der Corona-Krise:

«Über 50000 Menschen sind in den USA bereits an der Covid-19-Pandemie gestorben, fast eine Million wurde positiv getestet. Und es gibt keine Anzeichen, dass die Seuche bald abflaut. Just in diesem Moment sagt der US-Präsident vor laufenden Kameras, man solle versuchen, den Leuten Desinfektionsmittel zu spritzen. Vielleicht helfe das ja. Die Katastrophenschutzbehörden mehrerer Gliedstaaten mussten daraufhin ihre Bürger vor der Einnahme von Desinfektionsmitteln warnen. Donald Trump versuchte seine Worte zwar als Sarkasmus abzutun. Doch er meinte es ernst. Es wäre besser, Trump würde in dieser großen Krise nichts tun und nichts sagen. Und dieser Wunsch ist Teil der großen amerikanischen Tragödie.»

«Sonntagszeitung»: Staat ist durch Corona zur Krake geworden

ZÜRICH: Die Schweiz müsse jetzt über die Zeit nach der Corona-Krise nachdenken, meint die Zürcher «Sonntagszeitung»:

«Dazu gehört, die Macht des Staates wieder auf das ursprüngliche Maß zu begrenzen, sobald klar ist, dass das Virus besiegt ist. Das gilt einerseits im Bereich der bürgerlichen Freiheiten. Die Bewegungs- und die Versammlungsfreiheit müssen so rasch wie möglich vollständig wiederhergestellt werden. Die digitale Überwachung von Menschenansammlungen und Personenflüssen per Handy und Drohnen gehört nach Abklingen der Pandemie unverzüglich eingestellt. Die Grenzen zu den Nachbarländern müssen wieder geöffnet, die Personenfreizügigkeit vollständig gewährleistet werden. Und die Soldaten gehören vom öffentlichen Raum zurück in die Kasernen.

Anderseits muss sich der Staat im Bereich der Wirtschafts- und Finanzpolitik wieder auf seine ursprüngliche Rolle besinnen. Die grenzenlose Ausgabenfreude der meisten Politikerinnen und Politiker muss ein Ende haben. (...) Ein schlanker, aber starker Staat war bislang das Erfolgsmodell der Schweiz. Stattdessen ist er während der Corona-Krise zur allgegenwärtigen Krake geworden. Gut, wenn damit bald Schluss ist.»

«Sestdiena»: Verbrechen schläft auch in Corona-Zeiten nicht

RIGA: Zur Entwicklung der Kriminalitätsstatistik schreibt das lettische Wochenendmagazin «Sestdiena»:

«In Ländern und Städten, in denen die Kriminalität im Allgemeinen hoch ist, ging die Zahl der Straftaten während der Coronavirus-Pandemie stark zurück. Das heißt aber nicht, dass Kriminelle schlafen. In Wahrheit ist dies eine Zeit großer Chancen für sie (...) Im Internet findet immer mehr Verbrechen statt. Ausgenutzt und missbraucht werden dabei die allgemeine Verwirrung und die Tatsache, dass viele von zu Hause aus arbeiten. Und in einem der am stärksten vom Virus betroffenen Länder - Italien - sind Warnungen zu vernehmen, dass die Mafia die Krise nutzen wird, um ihren wirtschaftlichen Einfluss zu verstärken.»

«The Sunday Times»: Land hätte Lockerung der Einschränkungen verdient

LONDON: Zum Umgang der britischen Regierung mit der Corona-Krise meint die Londoner «Sunday Times»:

«Die Einschränkungen sollen noch mindestens bis zum 7. Mai andauern. Das Fehlen einer klaren Botschaft zu einer Ausstiegsstrategie und die Abwesenheit von Premierminister Boris Johnson, der sich von seiner eigenen Coronavirus-Infektion erholt, lassen nicht darauf schließen, dass eine signifikante Aufhebung der Einschränkungen unmittelbar bevorsteht. Dies ist jedoch keine Situation, in der sich die Regierung zurückhalten und Entscheidungen den Wissenschaftlern überlassen kann. (...)

Die letzten Wochen haben bewiesen, dass man den Menschen vertrauen kann. Aber jetzt muss man ihnen die Rückkehr zu einem normaleren Leben ermöglichen. Es muss sich etwas bewegen, und zwar bald. Boris Johnsons erste Tat bei seiner Rückkehr an den Arbeitsplatz sollte es sein, schrittweise Maßnahmen zu ergreifen, um den Lockdown zu lockern. Das Land hat nicht weniger als das verdient.»