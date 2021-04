Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Samstag

Written by: Redaktion (dpa)

«Corriere della Sera»: Kanzlerin verliert bei Corona die Kontrolle

ROM: Zur Corona-Politik in Deutschland und der Rolle von Kanzlerin Angela Merkel schreibt die italienische Zeitung «Corriere della Sera» aus Mailand am Samstag:

«An der Pandemie-Front existiert Deutschland in zweifacher Form: das optimistische einer Impfkampagne, die jetzt mit hoher Geschwindigkeit vorwärts kommt. Und das düstere, dem es nicht gelingt, die Ansteckungskurve zu senken, während das Gesundheitssystem kurz vor dem Zusammenbruch steht und die Intensivstationen gefährlich nahe an ihrer Kapazitätsgrenze sind. Dazwischen gibt es eine Kanzlerin, die trotz aller Bemühungen nicht mehr in der Lage ist, eine politische Klasse zu beherrschen, die immer aufrührerischer und unkluger wird.»

«De Standaard»: Eine Lektion in Marktwirtschaft für Berliner Regierung

BRÜSSEL: Zum gescheiterten Berliner Mietendeckel schreibt die belgische Zeitung «De Standaard» am Samstag:

«Für die Berliner Regierung ist es eine Lektion, die Investoren bereits bekannt ist: Man kann den Markt nicht schlagen. Preise drücken das Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage aus, und sie können nur durch eine Änderung in diesem Verhältniss beeinflusst werden. Die hohen Mieten waren Folge einer erhöhten Nachfrage, die wiederum durch den Aufstieg Berlins zur hippen Stadt, die aktiv Start-ups und junge Unternehmen anzieht, verursacht wurde. Die Regierung hätte vielleicht besser daran getan, sich auf den Bau von mehr Wohnungen zu konzentrieren, statt auf Reglementierungen.»

«The Times»: Britische Lobbyismus-Regeln sind unzureichend

LONDON: Ex-Premier David Cameron ist mit Lobbyismus-Vorwürfen im Zusammenhang mit dem insolventen Finanzdienstleister Greensill konfrontiert. Dazu meint die Londoner «Times» am Samstag:

«Politiker, die ein hohes Amt bekleideten, werden danach den Wunsch haben, ihre Erfahrungen in anderen Bereichen zu nutzen. Aber die bestehenden Regeln sollen sicherstellen, dass die während des öffentlichen Dienstes erworbenen Kontakte nicht für privaten Gewinn ausgenutzt werden können. David Cameron hätte erkennen müssen, dass der Versuch, öffentliche Gelder für Greensill zu erhalten, nicht dem Ethos des öffentlichen Dienstes entsprach, selbst wenn damit nicht gegen die Buchstaben verstoßen wurde. (...)

Wie es aussieht, droht die Greensill-Affäre so kontrovers zu werden wie die Schmiergeldskandale, die die konservative Regierung in den 1990er Jahren verfolgten, oder wie die Spesenaffäre vor etwas mehr als einem Jahrzehnt. Schon jetzt ist klar, dass die Regeln für den Lobbyismus nicht ausreichten, um Arrangements zu verhindern, die die Unabhängigkeit des öffentlichen Dienstes kompromittieren, oder auch nur die zuständigen Behörden darauf aufmerksam zu machen, was vor sich geht.»

«El País»: Nur echte Demokratie kann Kuba retten

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» kommentiert am Samstag das Ende der Castro-Ära in Kuba:

««Wenn Raúl Castro (89) an diesem Wochenende als Generalsekretär der Kommunistischen Partei Kubas zurücktritt, sollte dieser symbolische Schritt den Beginn einer neuen Zeit sein. Das ist der Wunsch eines großen Teils der Bevölkerung und ein legitimes Streben nach mehr als 60 Jahren Castro-Regime. Zum x-ten Mal die Gelegenheit zu verpassen, einen tiefgreifenden Wandel einzuleiten, dessen Ziel nur die Schaffung einer vollständigen Demokratie sein kann, würde bedeuten, den einzigen Ausweg aus der langen Reihe von Krisen, Engpässen und politischer Einigelung zu verschließen, unter der die Insel seit Jahrzehnten leidet.

Raúl Castro sagt, er gehe, aber die Kommunistische Partei Kubas bleibe. Eine anachronistische und ineffiziente Organisation, die sich einem wirtschaftlichen Sturm von enormer Größe gegenübersieht. Es liegt in Ihrer Verantwortung, diese Herausforderung zu meistern, und dafür gibt es keinen anderen Weg als Offenheit. Es darf nicht so weitergehen wie bisher. Die Warteschlangen und die Unzufriedenheit wachsen, und die Pandemie schwingt ihre Sense. Bevor es zu spät ist, muss es eine echte demokratische Öffnung geben.»

«Tages-Anzeiger»: Söder spielt auf Zeit

ZÜRICH: Zum Ringen um die Kanzlerkandidatur von CDU/CSU schreibt der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Samstag:

«Viele in der CDU verlangen nun eine schnelle Einigung, um den Machtkampf zu beenden. Doch Söder spielt auf Zeit. Er glaubt nicht zu Unrecht, dass die Zeit für ihn arbeitet - und gegen Laschet. Eine schnelle Lösung, so sein Kalkül, ist nur noch möglich, falls sein Rivale aufgibt. Tut er es nicht, kann der CSU-Chef den Druck jederzeit weiter erhöhen, etwa über die Bundestagsfraktion.

Als Söder Ende 2017 seinem Vorgänger Horst Seehofer das Amt des bayerischen Ministerpräsidenten (und danach auch den CSU-Vorsitz) entriss, war er genau gleich vorgegangen. Nach dem schlechten Resultat der CSU bei der Bundestagswahl 2017 hatte Söder Seehofer nicht nur die Schuld daran zugeschoben, sondern systematisch dessen Rückhalt an der Basis zersetzt. Die bayerische Landtagsfraktion zwang Seehofer schließlich zur Kapitulation.»

«NZZ»: Zwerge balgen sich um das Erbe von Riesen

ZÜRICH: Zum Kampf um die Kanzlerkandidatur der Unionsparteien schreibt am Samstag die «Neue Zürcher Zeitung»:

«Als hätte Deutschland keine anderen Sorgen, inszenieren die Parteivorsitzenden von CDU und CSU ihren Schaukampf um die Kanzlerkandidatur. Das ist auch ein Signal an die Wähler: Sechzehn Jahre an der Macht sind genug.

Jedermann hat das Recht, sich in den Fuß zu schießen. Dennoch ist davon abzuraten. Die Unionsparteien hält das nicht davon ab, sich ausgiebig selbst zu verstümmeln. Erst suchte die CDU quälend lange einen Vorsitzenden, dann inszenierte Markus Söder genüsslich das Rätselraten über seine Absichten, schließlich der Machtkampf mit Armin Laschet auf offener Bühne.

Wenn es das Ziel der Union gewesen sein sollte, ihren Kanzlerkandidaten und sich selbst maximal zu beschädigen, dann ist ihr das gelungen. Die Klärung der Machtfrage verläuft so ungeordnet und chaotisch, wie es für das Ende einer langen Herrschaft typisch ist. Alles zerfällt, es fehlt ein starkes Zentrum. Zwerge balgen sich um das Erbe von Riesen.»

«Der Standard»: Moskaus Muskelspiel

WIEN: Zum russischen Truppenaufmarsch entlang der Grenze zur Ukraine schreibt die Wiener Zeitung «Der Standard»:

«Das Militärgeplänkel dient (...) nicht unbedingt der Vorbereitung einer realen Großoffensive gegen den Nachbarn. Vielmehr soll das Muskelspiel die eigene Verhandlungsposition verbessern. (...) Die Eskalation der Krise im Donbass und die Zuspitzung der Lage drumherum haben wohl nicht zufällig begonnen, nachdem Kiew drei prorussische TV-Sender im Land eingestellt und somit Moskaus Einflussmöglichkeiten erheblich eingeschränkt hatte. Dass der ukrainische Präsident zudem noch den Nato-Beitritt seines Landes forderte, hat die Entschlossenheit in Moskau nur verstärkt, die Ukraine nicht aus dem eigenen Orbit zu entlassen. Mit der Kraftdemonstration will Moskau die Gegenseite zu Zugeständnissen zwingen, doch das ist hochriskant. Schon Tschechow wusste: Hängt im ersten Akt ein Gewehr an der Wand, wird im letzten Akt daraus geschossen.»