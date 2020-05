Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Samstag

Written by: Redaktion (dpa) | 30/05/2020 | Aktualisiert um: 15:00 | Überblick

«El País»: Beim Tourismus geht Sicherheit vor Schnelligkeit

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» befasst sich in einem Kommentar am Samstag mit den Vorbereitungen des Landes auf die Öffnung für ausländische Touristen angesichts sinkender Covid-19-Zahlen:

«Die Ankündigung von Regierungschef Pedro Sánchez, ab dem 1. Juli dürften wieder Urlauber kommen, hat für Zuversicht gesorgt, dass die Saison nicht völlig verloren ist. Die Schäden wegen des völligen Stopps aller Reisen sowie wegen der Schließung aller Hotels und Restaurants sind von beispielloser Wucht: Die Einnahmeverluste liegen bei mehr als 124 Milliarden Euro und 918.000 Angestellte sind in Kurzarbeit. (...)

Das Ansehen der spanischen Tourismusbranche hat sicher gelitten, wenn auch nur, weil Spanien eines der in Europa von der Pandemie am schwersten betroffenen Länder ist. Um das Vertrauen der Besucher (83 Millionen 2019) nicht zu enttäuschen, muss es bei der gesundheitlichen Hygiene absolute Sicherheit geben, ohne auch nur den Hauch eines Zweifels. Jedes Wiederaufflammen der Krankheit, ausgelöst oder begünstigt durch übermäßige Eile bei der Normalisierung des Tourismus, würde die wirtschaftlichen Bemühungen ruinieren. Der Tourismus trägt 15 Prozent zum Nationaleinkommen bei, in keinem europäischen Land ist der Anteil höher.

Dem spanischen Tourismus könnte in die Hände spielen, dass in den exotischeren Reisezielen der Kampf gegen die Pandemie noch mehr Zeit in Anspruch nehmen wird, und dass die Langstreckenverbindungen im Flugverkehr als letztes wieder aufgenommen werden. Die sinnvollste Strategie ist, zunächst den Urlaub in nahe gelegenen Ländern wieder zum Laufen zu bringen, Länder, die zudem meist auch ähnliche Maßnahmen gegen Covid-19 ergriffen haben. Aber immer unter Beachtung der Regel, dass die Sicherheit der Gesundheit wichtiger ist, als mit anderen Urlaubsländern in einen Wettlauf zu treten. Eine Verspätung bei der Öffnung lässt sich durch Sicherheit und eine gute nationale Gesundheitsinfrastruktur mehr als ausgleichen.»

«The Independent»: Trump kann nicht versöhnen

LONDON: Der Londoner «Independent» kommentiert am Samstag die Unruhen in den USA nach der Tötung eines Afroamerikaners durch die Polizei:

«In Momenten wie diesen kann ein amerikanischer Präsident die Würde und die Macht seines Amtes nutzen, um Menschen zusammenzubringen, die Gemüter zu beruhigen, zu versöhnen und, in der Tat, zu intervenieren, um die Situation zu verbessern. Aber nicht dieser Präsident. Donald Trumps Reaktion bestand darin, einen Kampf gegen Twitter zu starten, Protestierende als «Verbrecher» zu bezeichnen und mit der Entsendung der Nationalgarde zu drohen. (...)

Die Tötung von George Floyd durch die Polizei und die darauf folgenden Unruhen haben dazu geführt, dass Minneapolis an eine post-apokalyptische Landschaft erinnert und dass Amerika traumatisiert ist. Sie hat Amerikaner daran erinnert - jedenfalls jene, die dafür erst noch eine Erinnerung brauchten -, dass die Rasse immer noch ein mächtiges und leicht entflammbares Element der US-Gesellschaft ist. Und das vor allem, wenn dabei auch noch Polizei-Brutalität eine Rolle spielt.»

«La Repubblica»: Trump gießt absichtlich Öl ins Feuer

Rom (dpa) - Zu den Unruhen in Minneapolis nach dem Tod eines Schwarzen und dem Feldzug gegen Twitter von US-Präsident Donald Trump schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» am Samstag:

«Plünderungen und eine niedergebrannte Polizeistation in Minneapolis, Minnesota. Schüsse inmitten von Protesten in Louisville, Kentucky. (...) Und der Präsident gießt weiter Öl ins Feuer: «Wenn die Plünderung beginnt, beginnt das Schießen». Twitter sanktioniert das und warnt die Öffentlichkeit. (...) Trump kämpft an zwei neuen, heißen Fronten, die eine auf den Straßen, die andere in den sozialen Medien, deren geschickter Manipulator er bis jetzt war. Zwei neue Fronten, um nicht mit der Pandemie oder der Arbeitslosigkeit fertig zu werden. Es ist eine klare und bewusste Strategie. Wenn er seine Aufmerksamkeit auf den städtischen Guerillakrieg oder die angeblich politisch korrekte Zensur der Internetkönige lenken kann, fühlt er sich wohl. (...) Das könnte ihm von jetzt an bis zur Wahl im November helfen.»

«de Volkskrant»: Niederlande sind zum «Hau den Lukas» geworden

AMSTERDAM: Zur Position der Niederlande im Ringen um einen EU-Wiederaufbauplan nach der Corona-Krise heißt es am Samstag in der Amsterdamer Zeitung «de Volkskrant»:

«Seit der Vorstellung des französisch-deutschen Plans, der unter anderem 500 Milliarden Euro an Subventionen für die am schwersten betroffenen Länder vorsieht, blieb es auffallend still in Den Haag. Österreich durfte diesmal die Oppositionsarbeit machen. Der «Gegenvorschlag» der «sparsamen Vier» wurde nicht aktiv feilgeboten. Nachdem die EU-Kommission mit ihrem Wiederaufbauplan im Umfang von 750 Milliarden Euro kam - einer Mischung aus Krediten und Zuwendungen -, gab der Fraktionsvorsitzende der (Regierungspartei) VVD, Klaas Dijkhoff, den Ton vor mit seiner Bemerkung, es gehe nicht darum, ob Solidarität mit dem Süden demonstriert wird, sondern nur, wie das geschehen soll. (...) Die Niederlande sind zum «Hau den Lukas» geworden. Nicht nur in Südeuropa. Auch in Deutschland, wo ein potenzieller Nachfolger von Angela Merkel den Gegenvorschlag, der sich entschieden gegen Geschenke wendet, als eine offene Provokation bezeichnete.»

«De Standaard»: Optimismus ist Voraussetzung für Erfolg

BRÜSSEL: Zur wirtschaftlichen Erholung nach der Corona-Krise meint die belgische Zeitung «De Standaard» am Samstag:

«Es gibt Hoffnungsschimmer. Das Unternehmervertrauen scheint sich nach einem tiefen Einbruch leicht zu erholen. Hier und da werden die Sperrmaßnahmen gelockert, und es kehrt so etwas wie Normalität zurück. Die Verbraucher sind noch traumatisiert, gehen jedoch außer Haus. Und wenn sie das tun, kaufen sie. Die Aktienmärkte stehen so dicht vor einer tatsächlichen Erholung, dass es schon ein wenig gespenstisch wirkt. (...)

Keine Rezession ist so tief, dass sie nicht irgendwann endet. Aber selbst dann gehen Wachstum und Beschäftigung nicht unbedingt Hand in Hand. Unternehmen, die aus Sicherheitsgründen in der Nähe produzieren wollen, werden sich vielleicht mehr für Digitalisierung und Robotisierung einsetzen. Vielleicht halten sie China für zu weit entfernt und für zu unberechenbar. Aber die Tschechische Republik oder Rumänien klingen für sie vielversprechend. Die Beilegung dieser ungewöhnlichen Krise wird ein langer Prozess werden. Optimismus ist keine Garantie, aber er ist Voraussetzung für den Erfolg.»

«Tages-Anzeiger»: China ist für EU zugleich Partner und Rivale

ZÜRICH: Der Zürcher «Tages-Anzeiger» kommentiert am Samstag das Verhältnis der EU zu China:

«Die EU sieht sich in einem Dilemma. Die Europäer wollen und sollten sich nicht von US-Präsident Donald Trump in eine Konfrontation mit China hineinziehen lassen. Die EU kann aber auch nicht zuschauen, wenn Peking sich über internationale Vereinbarungen hinwegsetzt, den Rest an Demokratie und Rechtsstaat in Hongkong mit brutaler Gewalt niederwalzt. (...)

Für die EU ist China Partner und strategischer Rivale zugleich. Partner etwa im Kampf gegen den Klimawandel. Rivale, wenn es um Werte und das Gesellschaftsmodell geht. Es ist eine schwierige Gratwanderung, auf der man der EU noch viel mehr Mut zu klaren Worten wünscht. Wenn China in Hongkong die Demokratiebewegung niederwalzt, ist es vorbei mit dieser Oase, die gerade für westliche Investoren als Sprungbrett in Asien so attraktiv war. Das müsste Europa dem Regime in Peking noch viel deutlicher machen. Ein Investitionsschutzabkommen, wie es die EU im Herbst abschliessen will, wäre dann hinfällig.»

«NZZ»: Der indische Lockdown ist gescheitert

ZÜRICH: Zur Lockerung der Ausgangssperre in Indien trotz schnell steigender Corona-Infektionszahlen meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Samstag:

«Das indische Experiment ist hochriskant. Experten gehen davon aus, dass die Zahl der Neuinfektionen erst im Juli ihren Höchststand erreichen wird. Die frühen Lockerungen werden die Verbreitung des Virus beschleunigen, sie werden viele zusätzliche Covid-19-Opfer verursachen.(...)

Auch bei besserer Planung wäre fraglich gewesen, wie ein Land mit über einer Milliarde Einwohnern, von denen 80 bis 90 Prozent in der Informalität arbeiten und über so gut wie keine Vorsorge verfügen, einen Lockdown glimpflich überstehen könnte. Die sozialen und wirtschaftlichen Kosten sind horrend: Allein im April verloren über 120 Millionen Inderinnen und Inder ihre Arbeit. Die strikte Ausgangssperre aufrechtzuerhalten, hätte geheißen, Tausende buchstäblich in den Hungertod zu treiben. Der indische Lockdown ist gescheitert. Ihn aufzuheben, ist dennoch richtig. Einer irrlichternden Regierung bleibt nichts anderes übrig.»

«Der Standard»: Trumps Twitter-Attacle soll Opfer-Mythos stärken

WIEN: Zu dem Feldzug von US-Präsident Donald Trump gegen den Kurznachrichtendienst Twitter schreibt «Der Standard» in Wien:

«Trumps Dekret ist rechtlich wirkungslos. Aber ihm und seinem Justizminister William Barr geht es gar nicht um einen Kurswechsel in der Medienpolitik. Das wäre ja auch nicht in ihrem Interesse. Sie wollen bloß den bei ihren Anhängern so beliebten Mythos verstärken, wonach Trump ein Opfer der von Liberalen beherrschten Medien ist. Nach der «New York Times» und der «Washington Post» wird nun das Silicon-Valley-Unternehmen Twitter in die Riege seiner Feinde aufgenommen.

Dass Trump deshalb die Plattform verlässt, ist unwahrscheinlich. Auf 80 Millionen Follower verzichtet mach nicht so leicht. Aber auch Twitter muss aufpassen, es sich mit dem Präsidenten nicht ganz zu verscherzen. Er bringt nicht nur unzählige wertvolle Zugriffe, sondern auch Relevanz. Und anders als bei klassischen Medien ist die Unparteilichkeit ein Teil des Geschäftsmodells. Aus rationaler Sicht wäre ein Waffenstillstand das beste für beide. Doch sollte Trump in den kommenden Wochen seine Hetzkampagnen noch verschärfen, dann könnte es doch noch passieren, dass eines der größten sozialen Medien der USA den Präsidenten zur Persona non grata erklärt.»