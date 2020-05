Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Samstag

«La Repubblica»: Werden wie Schulkinder behandelt

ROM: Zu dem Corona-Lockdown mit fatalen wirtschaftlichen Folgen in Italien schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» am Samstag:

«Es ist keine Option. Es ist eine Gewissheit. Der Ärger, der durch die wirtschaftliche Verzweiflung hervorgerufen wird, wird explodieren. Dazu braucht man keine Wahrsagerin. Legen wir einfach das Ohr auf die Straße (...): Die Vielzahl derer, die nichts mehr zu verlieren haben, ist bereits auf dem Vormarsch. (...) Es ist eine Gewissheit, und deshalb ist die große Disziplinübung, der wir seit drei Monaten wie Schulkinder unterworfen sind, mehr als beleidigend. Wir wurden durch das Interview mit dem stirnrunzelnden Virologen am frühen Morgen, durch neue Dekrete am Abend terrorisiert. Haltet still. Jetzt werden wir euch sagen, wie. Die Sportplätze ja, aber nach dem Training die Dusche nein, die Kirchen sind in Ordnung, aber die Schulen auf keinen Fall, von Theatern redet niemand. (...) Tut, was wir sagen, und wenn es euch nicht logisch erscheint, spielt es keine Rolle: Wenn ihr erwachsen seid, werdet ihr es verstehen.»

«de Volkskrant»: Corona-Kredite nicht für Haushaltsdefizite gedacht

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «de Volkskrant» beschäftigt sich am Samstag mit möglichen Folgen der Corona-Krise für den Euro:

«Um den Eindruck zu vermeiden, dass der Euro «Spielgeld» geworden ist, kann man die Behebung von Schäden durch die Corona-Krise mit langfristigen EZB-Krediten finanzieren, für die keine Zinsen anfallen und die nur sehr eingeschränkt getilgt werden müssen. Ein solches Mittel wurde schon öfter angewendet, nach Kriegen und in jüngerer Zeit im Fall Griechenlands. (...) Die Gefahr besteht darin, dass Länder wie Italien auch ihre normalen Haushaltsdefizite mit solchen ewigwährenden Anleihen finanzieren wollen. Jeder Anreiz, Staatsausgaben zu zügeln, würde dadurch entfallen. Das würde den Euro und die grundlegende europäische Solidarität unterminieren.»

«The Times»: Westen darf sich nicht von China einschüchtern lassen

LONDON: In der Corona-Krise haben Spannungen zwischen China und dem Westen zugenommen. Dazu meint die Londoner «Times» am Samstag:

«Gleichwohl hat die Krise deutlich gemacht, dass die westlichen Länder die Widerstandsfähigkeit ihrer Versorgungsketten dringend stärken müssen. Beginnen sollte man mit einer gründlichen Untersuchung, um Schwachstellen etwa bei Pharmazeutika und Elektronik-Komponenten zu erkennen und zu beheben. Dazu gehört die Kooperation mit Verbündeten bei den neuen Technologien, um sicherzustellen, dass der Westen in der nächsten Stufe der vierten industriellen Revolution die Führung zurückgewinnt.

Großbritannien sollte derweil furchtlos gegen Chinas selbstbewusstes Vorgehen auftreten, indem es sein beträchtliches Entwicklungshilfebudget einsetzt, um Länder zu unterstützen, die seine Werte teilen. Mag sein, dass diese Krise in die Geschichte eingeht als ein bedeutender Moment des 21. Jahrhunderts, in dem China die globale Hegemonie der USA herausforderte. Der Westen sollte dem am besten dadurch entgegentreten, dass er fest zusammensteht und sich nicht einschüchtern lässt.»

«De Standaard»: Staat wird jahrelange weniger Steuern einnehmen

BRÜSSEL: Zu den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise meint die belgische Zeitung «De Standaard» am Samstag:

«In einer geschrumpften Volkswirtschaft wird nicht nur weniger produziert, sondern vor allem (viel) weniger verdient. Die Schrumpfung erzeugt umgekehrte Skaleneffekte. Die Gewinne und damit auch die darauf entfallenden Steuern werden viel stärker sinken als der Umsatz. Unternehmen, die untergehen, zahlen natürlich überhaupt keine Steuern mehr. Diejenigen, die überleben, werden weniger Beschäftigte haben. Und sollten sie einen Gewinn erzielen, dann wird er geringer sein. Sowohl ihre ehemaligen Mitarbeiter als auch sie selbst werden weniger Steuern zahlen.

Unternehmen, die ein Jahr lang Verluste machen, zahlen keine Steuern. Selbst wenn sie in Zukunft einen Gewinn erzielen, können sie die Verluste noch eine Zeit lang abziehen. All dies bedeutet, dass die Regierung, die massiv steigende Kosten schultern muss, gleichzeitig deutlich weniger Steuern einnimmt. Nicht nur einmal, sondern über Jahre hinweg.»

«Tages-Anzeiger»: Proteste sind die Essenz der Demokratie

ZÜRICH: Der Zürcher «Tages-Anzeiger» kommentiert am Samstag Proteste in Deutschland gegen die Einschränkungen durch die Coronavirus-Pandemie:

«Ob man damit einverstanden ist oder nicht: Solche Auseinandersetzungen sind die Essenz der Demokratie. Und eine Demokratie ist Deutschland auch geblieben, trotz der größten Freiheitsbeschränkungen, die die Bundesrepublik je erlebt hat. Die Vorwürfe, Merkel habe eine «Hygienediktatur» eingerichtet, sind haltlos.(...)

Dennoch sind Behörden, Regierungen, aber auch viele Bürger besorgt, weil Extremisten und Staatsfeinde die Unruhe und Aufmerksamkeit nutzen, um die Proteste für ihre eigenen Ziele zu vereinnahmen. Reichsbürger, Verschwörungstheoretiker, Rechts- und Linksextremisten wollen nicht Freiheit und Demokratie zurück gewinnen, sondern das verhasste «System» stürzen. Gelingen wird ihnen das nicht, Seuchennotstand zum Trotz. Im Unterschied zu 2015 ist das Vertrauen der Bürger in die Handlungsfähigkeit des Staates im Moment sehr groß. Acht von zehn Deutsche finden das bisherige Krisenmanagement der Regierung gut. Außer in der AfD sind die Gegner eine kleine Minderheit.»

«NZZ»: Im Zweifelsfall für die Freiheit

ZÜRICH: Zum Umgang Schwedens mit der Corona-Krise meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Samstag:

«Die schrittweisen Lockerungen und Öffnungen überall in Europa sind nichts anderes als die teilweise Rückübertragung der Verantwortung vom Staat auf die Bürger: Abstand halten, Geschäfte unter Vorsichtsmaßnahmen betreiben, möglichst zu Hause bleiben, das gilt in Schweden längst. Ob dies funktioniert, hängt stark vom Ausmaß der befürchteten «zweiten Welle» von Infektionen ab. Und hierbei könnte Schweden besser gerüstet sein als die anderen Staaten.(...)

Schwedens Umgang mit der Corona-Krise ist weder fahrlässig noch wundersam effizient. Was als Unterscheidungsmerkmal gegenüber dem Rest der Welt bleibt, ist ein stärkeres Vertrauen in die Selbstverantwortung der Bürger statt in die Ordnungsmacht des Staates. Im Zweifelsfall für die Freiheit, könnte das Motto kurz zusammengefasst lauten. Bisher hat sich dieses bewährt, was für Schweden spricht. Für eine abschließende Bilanz ist es allerdings noch viel zu früh.»