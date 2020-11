Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Samstag

Biden gewinnt die US-Präsidentenwahl - Erste Pressestimmen

BERLIN: Demokrat Joe Biden ist nach einem beispiellosen Wahlkrimi als Sieger der US-Präsidentenwahl ausgerufen worden. National und international fallen die ersten Pressestimmen dazu fast durchweg positiv aus.

DEUTSCHLAND

«Bild»: «It's Joe Time».

«Zeit Online»: «Die Befreiung»

«Süddeutsche Zeitung»: «Gewonnen ist gewonnen, die US-Verfassung kennt da keine Grautöne. Der Präsidentschaftskandidat, der von den Wahlleuten im Electoral College mindestens 270 Stimmen bekommt, zieht ins Weiße Haus ein. Joe Biden mag sich einen klareren Sieg über Donald Trump gewünscht haben, einen Triumph, der ihm die Möglichkeit gegeben hätte zu behaupten, er habe ein großes Mandat des amerikanischen Volkes erhalten. So ist es nicht ganz gekommen, Biden gewann mit mindestens 273 Stimmen - und da waren am Samstag noch immer nicht alle Ergebnisse ausgezählt. Aber das ist zweitrangig. Joseph Robinette Biden Jr. wird aller Voraussicht nach der 46. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika werden.»

«Der Spiegel»: «Joe Bidens Reaktionen auf den Sieg hört sich beinahe altmodisch an. «Jetzt, da dieser Wahlkampf endet, ist es an der Zeit, Wut und harte Rhetorik hinter uns zu lassen und wieder als eine Nationen zusammenzufinden», erklärt der Demokrat am Samstag. Der Satz verrät die Sehnsucht nach einer Vergangenheit, als noch nicht Hass und Zwietracht die amerikanische Politik bestimmt haben. Wird sie nun erfüllt?»

«taz»: «The Winners are Kamala and Joe.»

«Welt»: «Der Sieg ist gewaltig, aber doch knapp. Joe Biden hat jetzt einen klaren Auftrag: einen Kurs der politischen Mitte zu fahren, möglichst ohne den linken Flügel der Demokratischen Partei zu verprellen. Und er hat die Möglichkeit, Geschichte zu schreiben - durch Verzicht.»

INTERNATIONAL

«New York Times» (USA) über Biden: «Ein Traditionalist, der als er selbst antrat»

«Wall Street Journal» (USA): «Bidens Mandat zur Moderation»

«Neue Zürcher Zeitung» (Schweiz): «Joe Biden ist zuzutrauen, das Vertrauen wiederherzustellen»

«Blick» (Schweiz): «Hello, Mister President Biden»

«Guardian» (Großbritannien): «Die Katastrophe wurde abgewendet. Lasst uns alle auf- und tief durchatmen»

«Daily Mail» (Großbritannien): «Joe hat es über die Ziellinie geschafft»

«Le Monde» (Frankreich): «Der Sieg eines Überlebenden»

«El Mundo» (Spanien): «Joe Biden, ein Präsident, der für Tauwetter zwischen den USA und der Welt sorgen kann»

«Der Standard» (Österreich): «Joe Biden - ein Menschenfreund und Kompromisskandidat»

«Die Presse» (Österreich): «Eine gute Wahl für Amerika und die Welt»

«The Guardian»: Trumps Vorgehen gegen Wahlergebnisse ist gefährlich

LONDON: Zur Präsidentenwahl in den USA meint die Londoner Tageszeitung «The Guardian» am Samstag:

«Seit Monaten war offensichtlich, dass Donald Trump den Sieg für sich beanspruchen und Betrugsvorwürfe erheben würde, sollte er die Wahl verlieren. Er hatte sich geweigert, zu erklären, dass er eine friedliche Übergabe der Macht akzeptieren würde. Der Abstimmung könne man nicht trauen, behauptete er. Trump scheint ohne auch nur eine Spur von Scham bereit zu sein, die Gültigkeit der Abstimmung in jedem Bundesstaat anzufechten, in dem er verloren hat. So versucht er, die Wahlen zu unterminieren, um sie schließlich für ungültig zu erklären. Das ist ein gefährlicher Moment.»

«De Tijd»: Biden muss Demokratische Partei zusammenhalten

BRÜSSEL: Die belgische Zeitung «De Tijd» kommentiert am Samstag einen möglichen Sieg des Demokraten Joe Biden bei der US-Präsidentenwahl:

«Biden steht vor einer immensen Aufgabe. Zunächst einmal muss er seine eigene Partei zusammenhalten. (...) Biden tritt als aussöhnende Figur in Erscheinung, aber bevor er nach einer großen politischen Versöhnung streben kann, muss er zunächst den linken und den gemäßigten Flügel seiner Partei vereinen.

Der Stempel, den Biden der Politik aufdrücken kann, hängt davon ab, ob die Demokraten die Mehrheit im Senat erobern. Es ist ein enges Rennen. Am Ende werden zwei Wahlen in Georgia im Januar entscheidend sein. Wenn Biden keine Mehrheit im Senat erreicht, wird er ausgesprochen flügellahm sein.»

«Magyar Nemzet»: Betrug bei US-Wahl trägt die Demokratie zu Grabe

Budapest (dpa)- Über die sich abzeichnende Niederlage von US-Präsident Donald Trump bei der Präsidentschaftswahl schreibt die regierungsnahe Budapester Tageszeitung «Magyar Nemzet» in einem Kommentar am Samstag:

«Seit Tagen erreichen uns unzählige Berichte von verschiedenen Wahlbetrügereien, von denen einer bedenklicher ist als der andere. (...) Es entsteht der Eindruck, dass (Joe) Biden und die Demokraten zu einem letzten, alles entscheidenden Sturmlauf angetreten sind, bei dem weder Sauberkeit noch der Anschein davon zählt. Nur der Sieg. Den sie vielleicht mit schmutzigen Mitteln erzielt haben. (...) Den sie nur mit kleineren und größeren Betrügereien realisiert haben, die, hätten sie sich in Ungarn oder in (Wladimir) Putins Russland zugetragen, dazu geführt hätten, dass halb Westeuropa und die gesamte internationale links-liberale Presse (...) in der Sorge um die Sauberkeit der Wahlen und um die Rechtsstaatlichkeit und demokratischen Werte in Hysterie verfallen wären. Stattdessen herrscht nur stummes, vielleicht beredtes Schweigen. Wie vor dem Sturm. Es scheint nicht so, als ob diese amerikanische Wahl ein Fest der Demokratie wäre. Viel eher wirkt sie wie ihr Begräbnis.»

«The Times»: Trumps Reden klingen wie ein unheilvoller Appell

LONDON: Die Londoner «Times» kommentiert am Samstag die sich abzeichnende Wahlniederlage von US-Präsident Donald Trump:

«Donald Trump hat natürlich das Recht, jedes Ergebnis anzufechten, sollte er Beweise für Fehlverhalten haben. Die müsste er aber erst noch vorlegen. Tatsächlich ist einiges von dem, was er gesagt hat, einfach unwahr. Vieles klang eher wie ein unheilvoller Appell an seine Anhänger, auf die Straße zu gehen. Einige von ihnen haben bereits Waffen schwingend vor Zentren zur Stimmauszählung demonstriert. Das ist eine potenziell gefährliche Situation. (...) Man kann jetzt nur hoffen, dass moderate Stimmen in der Administration und in der Republikanischen Partei diesen launenhaftesten aller Präsidenten dazu bringen können, sich so zu verhalten, dass die Einheit des Landes und die Würde des Amtes gewahrt bleiben.»

«Tages-Anzeiger»: Trump kann Niederlage nicht akzeptieren

ZÜRICH: Zur Präsidentenwahl in den USA meint der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Samstag:

«Ein Präsident, der täglich Skandale produziert, der entgegen jeder Gepflogenheit bei Krisen nicht beruhigen will, sondern Öl ins Feuer gießt, darf nicht länger der mächtigste Mann der Welt sein. Wer in einer Krise, wie wir sie seit der Wahlnacht sehen, so versagt wie Trump, schon gar nicht.

Dass er bei diesem knappen Ergebnis Nachzählungen verlangt, ist legitim. Aber wenn der Präsident der mächtigsten Demokratie der Welt die eigenen Institutionen mit völlig unbewiesenen Fälschungsvorwürfen infrage stellt, so wie er das in den letzten Tagen mehrfach getan hat, dann überschreitet er eine gefährliche Grenze. Trump hat der ganzen Welt gezeigt, dass er nicht fähig ist, eine Wahlniederlage zu akzeptieren. Das ist inakzeptabel, und damit hat er seinen Ruf auch bei vielen verspielt, die seine Politik nicht so schlecht fanden, wie sie in Europa allgemein wahrgenommen wurde.»

«NZZ»: Fernsehsender handelten unreif und unklug

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Samstag den Abbruch der Übertragung einer Rede von Präsident Donald Trump durch mehrere Fernsehsender:

«Das Vorgehen von ABC, CBS, CNBC und MSNBC war unreif, unklug, übergriffig. Journalisten ergriffen Partei und machten von ihrer Diskurshoheit Gebrauch. Im Gewand vermeintlicher Haltung übten sie einen entmündigenden Paternalismus aus. Sie brachten die Zuschauer um die Chance, sich selbst ein Bild zu machen, und den Präsidenten um sein Recht der freien Äusserung. Nichts, wirklich gar nichts hätte dagegen gesprochen, die Rede kritisch zu bewerten, einzuordnen, sie hart auf Pro und Contra abzuklopfen - aber bitte schön erst dann, wenn man sie gehört hat.(...)

Es ist das Gegenteil von Besonnenheit, die freie Rede mit der Macht des technischen Apparats zu verhindern. Auch einem Gegenüber, das selbst das Gegenteil von Besonnenheit und Reife ist, sollte auf erwachsene Weise widersprochen werden. Sonst gibt es am Ende nur noch Rechthaberei und Monologe.»

«La Vanguardia»: Trump zum Schweigen bringen?

MADRID: Die spanische Zeitung «La Vanguardia» wirft in einem Kommentar am Samstag die Frage auf, ob es richtig ist, US-Präsident Donald Trump das Mikrofon abzudrehen, wenn er Lügen verbreitet:

«Joe Biden wird sich ohne Zweifel zum Präsidenten der Vereinigten Staaten erklären, sobald die Stimmen ausgezählt sind. Eigentlich wäre damit die Frage einer jeden Wahl beantwortet, nämlich wer gewonnen hat. In der jetzigen Lage stellt sich von nun an eine zweite Frage (...): Was wird Donald Trump von nun an tun? (...) Wir werden sicherlich Aktionen erleben, die in der langen Geschichte der amerikanischen Demokratie ohne Gleichen sind. Als Vorgeschmack haben wir bereits am Donnerstagabend erlebt, wie die drei seriösen TV-Sender ABC, CBS und NBC die Live-Übertragung von Präsident Trump unterbrachen, weil er Lügen und falsche Anschuldigungen verbreitete.

Die Entscheidung ist beispiellos und stellt einen Präzedenzfall dar, der zum Nachdenken über die Rolle der Medien einlädt. Eine Sache ist es, die Meinung eines Politikers einzuholen und dann darzulegen, dass das, was er gesagt hat, nicht korrekt oder gar falsch ist (das haben CNN und Fox News getan), eine andere Sache ist es, einem Politiker direkt das Wort abzuschneiden. (...) Vielleicht aber lässt sich der Trumpismus eher mit Transparenz und ohne Zensur bekämpfen. Zeigen, wie es ist. Auf diese Weise hat Trump die Wahl verloren, obwohl er dies nicht zugeben will.»

«de Volkskrant»: Auf Biden warten schwierige Aufgaben

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «de Volkskrant» beschäftigt sich am Samstag mit einem möglichen Wahlsieg des Demokraten Joe Biden bei der US-Präsidentenwahl:

«Joe Biden mag die Wahl gewonnen haben, aber fast die Hälfte der Amerikaner kann mit der Vision und den Plänen der Demokraten für das Land nichts anfangen. Auf den 46. Präsidenten der Vereinigten Staaten wartet die schwierige, aber wichtige Aufgabe, das tief gespaltene Land wieder zu vereinen und das beschädigte Vertrauen in den demokratischen Rechtsstaat wiederherzustellen. Ohne eine Mehrheit im Senat wird dies eine fast unmögliche Aufgabe sein.(...)

Auch auf internationaler Bühne hat Biden die schwierige Aufgabe, zu heilen, was Trump zerstört hat. Die Belebung von Bündnissen und Partnerschaften wie der Nato und des Klimaabkommens kann dem erfahrenen Biden zugetraut werden. Aber die Wiedererlangung der moralischen Führung nach vier unvergesslichen Trump-Jahren einer brüsken America-First-Diplomatie und der Verachtung der demokratischen Rechtsstaatlichkeit wird sehr viel schwieriger sein.»