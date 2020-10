Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Samstag

«La Repubblica»: Wissen um zweite Corona-Welle wurde verdrängt

ROM: Angesichts der dramatisch steigenden Corona-Infektionszahlen in der zweiten Virus-Welle schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» aus Rom am Samstag:

«Die erste Welle war ein Schlag ins Gesicht. Wir haben seine Gewalt mit Mühe ertragen und sie überwunden. Der Sommer wurde als Ankündigung erlebt, dass der Alptraum zu Ende ist. Aus diesem Grund war die zweite Welle genauso unerwartet wie die erste. Niemand hatte das so erwartet. Nur wenige Kassandra-Rufer bestanden darauf, weiter zu mahnen. (...) Der Freiheitsentzug wurde in einer dümmlichen Aufwallung aufgehoben, ohne das beständige Vorhandensein des Virus zu berücksichtigen, das stillzuhalten schien. (...) Eigentlich ist die zweite Welle in die Geschichtsbücher der Medizin und der Epidemien fest eingeschrieben, aber uns würde das niemals so passieren. Mit diesem unbewussten Exorzismus sollte der erlebte Schrecken so schnell wie möglich vergessen werden. Die zweite Welle erscheint aus dieser Sicht noch schrecklicher als die erste, weil sie die Trauer um Heilung beinhaltet. Es zeigt sich der traumatische Zug, der jeden Rückfall begleitet. Die unvermeidliche Überraschung der ersten Welle wiederholt sich in der zweiten, diesmal jedoch wird das Ganze von dem erschwerenden Umstand der Schuld begleitet: Wir wussten es, aber wir wollten ignorieren, was wir wussten.»

«The Irish Times»: Sieg Bidens würde US-Probleme nicht hinwegfegen

DUBLIN: Zur US-Präsidentschaftswahl meint die in Dublin erscheinende «Irish Times» am Samstag:

«Für die Mehrheit der amerikanischen Wähler, die 2016 für Hillary Clinton stimmten und in diesem Jahr wahrscheinlich Joe Biden favorisieren, wäre das Ende der Trump-Präsidentschaft eine große Erleichterung. Aber ein Sieg Bidens würde natürlich nicht die vielen Probleme des Landes hinwegfegen. Ebensowenig würde er die tiefer liegenden Gründe für den Aufstieg des Trumpismus verschwinden lassen. Zu glauben, Biden könne ein derart polarisiertes Land vereinen, ist Wunschdenken. In der Außenpolitik würde er mehr strategisch und weniger aggressiv als Trump vorgehen. Aber der Wandel hin zur Betrachtung der Welt als einen geopolitischen Raum mit immer stärkerer Konkurrenz fand im Denken der USA schon vor Trump statt und er wird ihn überdauern.»

«The Times»: Großbritannien bleibt unverzichtbarer Partner der USA

LONDON: Die Londoner «Times» beschäftigt sich am Samstag mit möglichen Folgen eines Wahlsiegs von Joe Biden für das Verhältnis zu Großbritannien:

«Für Großbritannien mag natürlich eine Präsidentschaft Bidens besser sein, aber für Premierminister Boris Johnson könnte sie angesichts seiner Verbundenheit mit Donald Trump politisch unbequem werden. Joe Biden war ein Kritiker des Brexits und warnte den Premierminister davor, das Karfreitagsabkommen zu untergraben. Biden dürfte zumindest am Anfang wahrscheinlich den Beziehungen zu Frankreich und Deutschland Vorrang vor denen zu Großbritannien einräumen. Aber Großbritanniens Beziehung zu den Vereinigten Staaten ist tief und langjährig und wird durch enge Verbindungen auf vielen Ebenen getragen. Und Biden ist ein Pragmatiker. Boris Johnson dürfte also keine Schwierigkeiten haben, ihn davon zu überzeugen, dass Großbritannien ein unverzichtbarer Partner bleibt.»

«De Standaard»: Trump trägt Verantwortung für hohe Zahl Corona-Opfer

BRÜSSEL: Zur US-Präsidentschaftswahl in Corona-Zeiten heißt es am Samstag in der belgischen Zeitung «De Standaard»:

«Man kann von Präsident Donald Trump sicher vieles denken, aber kaum, dass er gern Bücher oder knochentrockene Bericht durchpflügt. Der Mann hat andere Talente und anderes zu tun, insbesondere in Wahlkampfzeiten. Ihm genügt Fox News, um sich zu informieren. Und wenn er doch mal etwas liest, dann sind es Börsenkurse und seine gesammelten Tweets.

Daher ist es wahrscheinlich, dass die unangenehmen Wahrheiten in einer gerade veröffentlichten Statistik des «Health System Tracker», einem Projekt der grundsoliden Kaiser Family Foundation, das Oval Office nicht erreichen. Darin wird konstatiert, dass auf jeweils 100.000 Einwohner der USA 66,5 an Covid-19 gestorben sind. (...)

Dem Immobilienmakler im Weißen Haus kann vorgehalten werden, dass die Pandemie mehr als 200.000 Opfer forderte. Mit einem nur etwas kohärenteren staatlichen Herangehen wären es Tausende weniger gewesen. Das ist eine erhebliche schuldhafte Unterlassung und ein hinreichender Grund, jemandem lebenslänglich seine politischen Rechte zu entziehen.»

«De Telegraaf»: Nächster US-Präsident muss Gesellschaft versöhnen

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «De Telegraaf» beschäftigt sich am Samstag mit der tiefen Spaltung der amerikanischen Gesellschaft vor der Präsidentenwahl:

«Es ist nicht ungewöhnlich, dass vor Wahlen die Waffenverkäufe steigen. Gewöhnlich ist es aus Angst, dass ein Demokrat gewinnt, der strengere Regeln für den Waffenbesitz einführen möchte. (...) Aber jetzt geht es um mehr als die Sorge über einen möglichen Sieg des Demokraten Joe Biden. Tatsächlich spielte das in der Verfassung verankerte Recht, Waffen zu tragen, im Wahlkampf keine Rolle.

Jetzt treibt Furcht die Amerikaner in den Waffenladen. Angst vor dem Coronavirus und dem damit einhergehenden Zerfall der Gesellschaft und Angst vor dem anderen. Angst vor dem Nachbarn, Angst vor Black Lives Matter, Angst vor den Proud Boys oder weißen extremistischen Gruppen. (...) Wer auch immer Präsident wird, sollte Versöhnung predigen. Im Bewusstsein dessen, wofür der Buchstabe V in «Vereinigte Staaten» steht.»

«NZZ»: Anhänger muslimischen Glaubens nicht stigmatisieren

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Samstag die islamistischen Terroranschläge in Frankreich:

«Anschuldigungen wie jene des türkischen Präsidenten Erdogan, Macron führe eine «Hasskampagne» gegen den Islam, sind absurd. Zwar ist nicht zu bestreiten, dass viele Muslime in Frankreich Diskriminierung erfahren. (...) Doch Macron hat wiederholt deutlich gemacht, dass er den Islam als Teil der französischen Gesellschaft sieht. Als er Anfang Oktober seine Strategie gegen einen «islamistischen Separatismus» vorstellte, sprach er von der Wichtigkeit, diese gemeinsam mit Frankreichs Muslimen umzusetzen. Und er mahnte, man möge sich nicht in die Falle locken lassen, die darin besteht, alle Anhänger des muslimischen Glaubens zu stigmatisieren. (...)

Gerade in schweren Zeiten, wie Frankreich sie nun erlebt, ist es wichtig, an diesem Kurs festzuhalten. Das gilt auch für die Prinzipien des Rechtsstaats und der Freiheit, die das Land ausmachen und die den Islamisten ein Dorn im Auge sind. Wenn Politiker wie der konservative Bürgermeister von Nizza nun erklären, dass sich das Problem mit den Gesetzen eines friedlichen Landes nicht lösen lasse, geht das in eine gefährliche Richtung.»