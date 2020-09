Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 05.09.20 | Aktualisiert um: 15:15 | Überblick

«Sme»: Diesmal hat sich Putin wohl verrechnet

BRATISLAVA: Die liberale slowakische Tageszeitung «Sme» schreibt am Samstag zum Fall Nawalny:

«Die Hinweise nehmen zu, dass nach (dem weißrussischen Präsidenten Alexander) Lukaschenko mit seinem Wahlbetrug und der nachfolgenden Gewalt nun auch (der russische Präsident Wladimir) Putin mit dem Nervengift Nowitschok den Bogen überspannt hat. Da Privatpersonen keinen Zugang zu diesem Stoff haben, der im Körper (des russischen Oppositionellen Alexej) Nawalny unzweifelhaft nachgewiesen wurde, bleibt eine Beteiligung des russischen Staates an der Vergiftung als einzige Tatversion übrig. Denn die Vorstellung, dass die Deutschen bluffen oder sich irren, ist absurd. (...)

Somit stellt sich die Frage, ob Putin verrückt geworden ist, als er den Transport Nawalnys nach Deutschland erlaubte. Eine spekulative Möglichkeit könnte sein, dass er dem Westen dessen Ratlosigkeit vor Augen führen wollte. Oder aber er provoziert nur, weil ihm aus irgendwelchen taktischen Überlegungen jetzt gerade ein Anheizen von Spannungen mit dem Westen willkommen ist. (...) Doch die ungewohnte Heftigkeit der deutschen und nun auch europäischen Verurteilung des Angriffs könnte andeuten, dass sich der kühle Rechner Putin diesmal doch womöglich verkalkuliert hat.»

«La Repubblica»: Berlins Interessen können EU bremsen

ROM: Angesichts zahlreicher Krisen in Europa analysiert die italienische Zeitung «La Repubblica» die Rolle Deutschlands während der eigenen EU-Präsidentschaft und schreibt am Samstag:

«Die halbjährige deutsche EU-Präsidentschaft überschneidet sich mit dem, was «Le Monde» als «langsames geopolitisches Erwachen» Deutschlands bezeichnet hat (...). Wird diese Gleichzeitigkeit auch dazu führen, der noch immer kaum greifbaren Außenpolitik der EU endlich mehr Substanz zu verleihen? Real betrachtet besteht ein hohes Risiko, dass Berlins Entwicklungen und Interessen widersprüchliche und unterschiedliche Auswirkungen auf den Umgang mit den politisch heißen Eisen haben, die es heute zu bewältigen gibt: vom belarussischen Thema bis zum Kriegsgehabe, das der Sultan von Ankara im östlichen Mittelmeer zeigt. In beiden Fällen kommt Deutschland tatsächlich nicht unbefleckt in die Bewährungsproben, sondern wird durch frühere peinliche Entscheidungen belastet. In der belarussischen Krise ist der wahre Gesprächspartner nicht der Diktator in Minsk, Alexander Lukaschenko, sondern sein Beschützer, Wladimir Putin. Eben dieser Kreml-Chef, mit dem Angela Merkel wegen der Gas-Pipeline Nord Stream 2 eng verbunden ist. Bei Erdogans Attacken in den an die EU angrenzenden Gewässern sollte nicht vergessen werden, dass es die derzeitige Kanzlerin war, die ein Abkommen über Migranten unterzeichnete, das dem Mussolini aus Ankara eine mächtige Erpressungswaffe gegen Europa an die Hand gab.»

«Pravda»: Zweifel und Kritik am Gerichtsurteil sind erlaubt

BRATISLAVA: Die linksliberale slowakische Tageszeitung «Pravda» rechtfertigt am Samstag die Kritik von Öffentlichkeit und Medien am überraschenden Freispruch für den vermuteten Drahtzieher des Mordes am Journalisten Jan Kuciak:

«Die Öffentlichkeit wurde in dem lang dauernden Prozess vor allem von den direkt anwesenden Journalisten laufend informiert und ebenso durch die öffentlichen Kommentare der Staatsanwaltschaft und der Anwälte der Hinterbliebenen. Daraus entstand der Eindruck, es gebe genug an indirekten Beweisen. Aus den Informationen ging überhaupt nicht hervor, dass die Richter mehr Beweise verlangt, aber nicht bekommen hätten.

Im Gegenteil entstand der Eindruck, dass die Richter überhaupt nicht aktiv waren und nicht viele Fragen stellten. Weder an die Staatsanwaltschaft noch an die Angeklagten. Sie entwickelten keine besondere Anstrengung, Unklarheiten und mangelnde Übereinstimmungen aufzuklären. Doch gerade die fehlende Übereinstimmung zwischen dem Geist des ganzen Prozessverlaufs und dem Urteil des Gerichts empörte die Öffentlichkeit.

Es geht hier nicht um die Ehrenhaftigkeit und das Gewissen der Richter, die außer Zweifel stehen, sondern um die Qualität ihres Überlegens und ihrer Logik. In der Slowakei verwechseln wir nämlich das Respektieren einer Gerichtsentscheidung mit dem zulässigen Beurteilen und Kommentieren der Schritte, die zum Urteil führten. Auch Gerichte haben kein Monopol auf Wahrheit und Logik.»

«The Independent»: Nord Stream 2 verschafft Russland ein Druckmittel

LONDON: Zur Debatte um die Gas-Pipeline Nord Stream 2 nach der Vergiftung des russischen Oppositionellen Alexej Nawalny meint der Londoner «Independent» am Samstag:

«Bundeskanzlerin Angela Merkel weiß, was sie tun müsste: die Gas-Pipeline Nord Stream 2, die von Russland nach Europa führt, zurückschrauben und am besten ganz beenden. Dies ist ein überaus lukratives Projekt für Russland und seine Energieriesen, aber die bequeme Lieferung von Erdgas ist mit zwei weiteren negativen Elementen verbunden. Erstens bestätigt sich die katastrophale Art und Weise, in der Deutschland versucht, die Wirtschaft von der internationalen Politik zu trennen, zumindest soweit es Russland betrifft. (...) Und zweitens verschafft die Gas-Pipeline Russland auf längere Sicht ein mächtiges Druckmittel: Energieerpressung.

Wie Russland das bereits mit näher gelegenen Nachbarn gemacht hat, so wird es auch in der Lage sein, die Gaslieferungen an Haushalte und die Industrie in Deutschland und Osteuropa zu unterbrechen, wenn es dies für notwendig erachtet - entweder erklärtermaßen aus politischen Gründen oder mit durchsichtigen Ausreden über angebliche technische Probleme. Wenn sie den russischen Präsidenten Wladimir Putin verärgern, werden Bundeskanzlerin Merkel oder ihr Nachfolger beim morgendlichen Duschen kein warmes Wasser mehr haben.»

«de Volkskrant»: «Wandel durch Handel» ist eine vergebliche Hoffnung

AMSTERDAM: Zur Debatte um die Reaktionen des Westens auf die Vergiftung des russischen Oppositionellen Alexej Nawalny meint die niederländische Zeitung «de Volkskrant» am Samstag:

«Angela Merkel, de facto die Anführerin der freien Welt, ist verärgert. Und zwar zu Recht. Aber was muss sie tun, nachdem ein deutsches Labor nun festgestellt hat, dass Alexej Nawalny - der größte Quälgeist des Kremls, wo man sich sogar weigert, seinen Namen auszusprechen - mit einer illegalen chemischen Waffe vergiftet wurde? Diese Frage muss nicht allein von Deutschland, sondern auch von den anderen EU-Ländern beantwortet werden. (...)

In Deutschland könnte die Vergiftung Nawalnys einen Wendepunkt in der jahrelangen Russland-Politik von Merkel herbeiführen. Sie steht immer stärker in der Kritik wegen ihres Umgangs mit Russland sowie mit China, der immer noch auf dem Motto «Wandel durch Handel» zu beruhen scheint - die vergebliche Hoffnung, dass Länder, mit denen man Geschäfte macht, schließlich so werden wie man selbst ist. In der deutschen Politik werden Stimmen laut, die eine Beendigung von Nord Stream 2 fordern - ein schädliches strategisches Pipeline-Projekt des Kremls, um unter anderem der Ukraine zu schaden.»

«De Standaard»: Trump treibt Polarisierung in den USA voran

BRÜSSEL: Zum Wahlkampf in den USA heißt es am Samstag in der belgischen Zeitung «De Standaard»:

«Die Faktenchecker der «Washington Post» nähern sich der Marke 20.000 bei der Anzahl der Lügen, seit Trump vor dreieinhalb Jahren Präsident wurde. Viele Demokraten sind darum der Meinung, dass Biden sich Debatten mit Trump verweigern sollte, denn ohne Mindeststandards bei Wahrheit und Unwahrheit sind Diskussionen nicht möglich. Alles deutet darauf hin, dass Trump auf die gleiche Art und Weise weitermacht. (...) Auf dem Nominierungsparteitag der Republikaner wurde angedeutet, dass die USA die Corona-Krise besser unter Kontrolle haben als jedes andere Land, und die Wirtschaft kräftig auf dem Weg der Besserung ist.

Trump selbst wirbt ständig für «One America Network», einen bis vor kurzem noch anrüchigen Fernsehsender, der eine Marktlücke gefunden hat. Er ist noch rechter als «Fox News» und noch unverhohlener Pro-Trump. Solche Phänomene verschärfen die extreme Polarisierung in einem Land, in dem ein großer Teil der Bevölkerung vom Zugang zu mehr oder weniger objektiven Nachrichten abgeschnitten ist.»

«NZZ»: Standards bei Impfstoffentwicklung beibehalten

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Samstag die Entwicklung von Impfstoffen gegen Covid-19:

«Trump und seine Gefolgsleute prahlen nicht nur mit einem Impfstoff, sondern auch immer wieder mit angeblichen Wundermitteln zur Behandlung von Covid-19. Dies hat zur fatalen Folge, dass die Amerikaner nur noch wenig Vertrauen in ein unparteiisches Zulassungsverfahren verspüren. Ein solches ist indes eminent wichtig, um die Wirksamkeit und die Sicherheit pharmazeutischer Produkte sorgfältig zu prüfen. (...)

Es ist höchste Zeit, gegen politische Beeinflussungsversuche Widerstand zu leisten. Die USA setzen in der pharmazeutischen Entwicklung die Standards, und die Weltöffentlichkeit muss darauf vertrauen können, dass trotz hohem Zeitdruck keine Abstriche bei Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit gemacht werden.»