Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Samstag

«Tages-Anzeiger»: Trump versucht Bilanz schönzureden

ZÜRICH: Zur Parteitagsrede von US-Präsident Donald Trump meint der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Samstag:

«Trump ist ein begnadeter Verkäufer, man könnte auch sagen: ein Propagandist. Einer, der auf Kosten der US-Steuerzahler die Symbole der Präsidentschaft für seine eigene Wahlwerbung missbraucht, indem er Trump-Plakate auf den Rasen des Weißen Hauses stellen lässt und ein Trump-Feuerwerk über dem Washington-Obelisken zündet. Aber selbst ein Trump verkauft eine Bilanz wie die seine nicht einfach so. (...)

Das Problem für ihn war dabei, dass die meisten dieser Erfolge in die ersten drei Jahre seiner Amtszeit fielen, allen voran die gute Wirtschaftslage. Bedeutend weniger hatte er über das vierte Jahr seiner Präsidentschaft zu sagen: jenes, das von der Corona-Pandemie überschattet wird. Trump bemühte sich unter dem Einsatz von haarsträubenden Verdrehungen («Wir konzentrieren uns auf die Wissenschaft und die Fakten»), das von einer Mehrheit der Amerikaner für gescheitert befundene Krisenmanagement seiner Regierung schönzureden.»

«NZZ»: Beide Parteien schulden Wählern überzeugende Antworten

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» beschäftigt sich am Samstag mit den Wahlkampfstrategien von Republikanern und Demokraten in den USA:

«Die Republikaner hatten oft Mühe, zu erklären, was genau Donald Trump in den nächsten vier Jahren noch vollbringen müsse, denn sie waren zu sehr damit beschäftigt, ihrem Präsidenten für das bereits Erreichte zu huldigen. Und viele übernahmen die groteske Behauptung des Präsidenten, dass seine Leistung im Regelfall jeweils die beste in der ganzen Geschichte des Landes sei. (...)

Unter dem Strich blieben beide Parteien überzeugende Antworten schuldig, welche ihrer politischen Ideen für die nächsten vier Jahre den Ausschlag geben sollte, damit die Wählerinnen und Wähler ihnen ihre Stimme schenken sollten. Die Demokraten, die wenigstens ein Wahlprogramm haben, gerieten in Verdacht, sie wollten nicht darüber sprechen, weil es in ihrer schillernden Koalition von Interessengruppen irgendwo ganz bestimmt Widerspruch auslösen würde. Ihre Wahlplattform wirkt darum wie eine gemischte Platte, auf der alle etwas finden, das ihnen besonders gut schmeckt und ihnen hilft, einige vorhandene bittere Pillen zu schlucken.»