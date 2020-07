Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Samstag

«NZZ»: Gegensätze in der EU bleiben bestehen

ZÜRICH: Zum EU-Gipfel über das Corona-Hilfspaket und den Siebenjahres-Haushalt schreibt die «Neue Zürcher Zeitung» am Samstag:

«Ein Akt echter Solidarität soll eine ins Trudeln geratene Union stabilisieren, in der zu Beginn der Pandemie Egoismus und nationale Kirchturmpolitik triumphiert hatten. Deutschland war bereit, ein neues Kapitel aufzuschlagen und die Europapolitik einer ganzen Dekade zu entsorgen. Man muss sich diese Vorgeschichte in Erinnerung rufen, um die Tragweite des Basars am Brüsseler Gipfel und seine Entscheidungen angemessen würdigen zu können.

Die Staaten verständigten sich auf ein 1,8 Billionen Euro schweres Finanzpaket, das neben den Corona-Hilfen gleich noch den nächsten EU-Haushalt regelt. Eine erstaunliche Leistung - und dennoch: Sie genügt nicht. Dabei geht es nicht ums Materielle, um das vier lange Tage und Nächte erbittert gestritten wurde. Ungenügend ist das Paket in einem umfassenderen Sinn. Es kann die Gegensätze zwischen den Südländern und den «Sparsamen Fünf», zwischen Westeuropa und dem Osten nicht überwinden. Welch ein Paradox: Durch die Union ging ein Ruck, aber an der Stagnation des vereinten Europa ändert dies wenig.»

«The Times»: Uiguren verdienen unseren Schutz

LONDON: Die Londoner «Times» kommentiert am Samstag Chinas Umgang mit der muslimischen Minderheit der Uiguren:

«Die Vereinten Nationen glauben, dass mindestens jeder Zehnte der elf Millionen Uiguren in der Region Xinjiang interniert gewesen ist. Auf dem Höhepunkt dieses Programms seien mehr als eine Million eingesperrt gewesen. China weist Kritik als Einmischung in innere Angelegenheiten zurück. Rechtsanwälte, die in diesem Monat in Den Haag eine Beschwerde eingereicht haben, sagen jedoch, Peking habe sich möglicherweise des Völkermords schuldig gemacht. Eines Verbrechens, das so schwerwiegend ist, dass die Vereinten Nationen jeden Mitgliedsstaat verpflichten, es zu unterbinden und strafrechtlich zu verfolgen. Unabhängig davon, ob dieser Staat entsprechende Konventionen unterzeichnet hat oder dem Gerichtshof beigetreten ist.»

«de Volkskrant»: Nicht die Zeit für Haushaltsdisziplin

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «de Volkskrant» beschäftigt sich am Samstag mit den finanziellen Herausforderungen durch die Corona-Krise:

«In dieser Krise muss vielleicht das Tabu der Staatsverschuldung gebrochen werden - schon allein deshalb, weil es unwahrscheinlich ist, dass die Schulden, die die Welt durch das Coronavirus aufbaut, jemals zurückgezahlt werden. Es ist einfach unbezahlbar.(...) In der Diskussion um ein neues Finanzsystem standen die Niederlande - wahrscheinlich wegen unserer calvinistischen Art - nie an vorderster Front. 1936 war unser Land das letzte, das den Goldstandard aufgab. Und auch heute sind die Niederlande innerhalb Europas das Land, das am längsten am härtesten auf Haushaltsdisziplin beharrt. Selbst Deutschland hat beschlossen, dass andere Dinge - vor allem das am Leben halten der Wirtschaft - jetzt wichtiger sind.»

«Der Standard»: Dialog mit China ist besser als Eiszeit

WIEN: Zur diplomatischen Eskalation zwischen USA und China schreibt «Der Standard» am Samstag in Wien:

«Zwar hat Donald Trump den Handelskrieg unnötig vom Zaun gebrochen, zwar geht es dabei nicht um Ideale, sondern um Stimmen bei der Wahl im Herbst. Aber dass China Menschenrechte immer dreister missachtet, dass Peking immer kraftvoller das Modell der Demokratie attackiert - das bereitet auch in Europa vielen Sorgen. Was aber tun? Richard Nixon hat in den 1970er-Jahren sogar mit dem totalitären Mao Tse-tung Gespräche geführt und einen Modus Vivendi gefunden. Er mündete letztlich in eine Öffnung. Das dauert, der Erfolg steht nicht fest. Aber es ist der Gewissheit vorzuziehen, sehenden Auges in die Eiszeit zu gehen.»