Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Samstag

Written by: Redaktion (dpa)

«De Telegraaf»: Härter auf russische Cyberattacken reagieren

AMSTERDAM: Nach Angaben britischer Sicherheitsbehörden versuchen russische Hacker, an Informationen zu Corona-Impfstoffen zu kommen. Dazu meint die niederländische Zeitung «De Telegraaf» am Samstag:

«Bei den Cyberangriffen wurde demnach versucht, an Informationen zur lebenswichtigen Forschung nach einem Impfstoff gegen das Coronavirus zu gelangen. Britischen Angaben zufolge haben sich die Russen auch der versuchten Manipulation der Wahlen im vergangenen Jahr schuldig gemacht. Frühere Ziele waren unter anderem die Demokraten in den USA, die Nato, der Deutsche Bundestag und die Organisation für das Verbot chemischer Waffen in Den Haag.

Bei den digitalen Attacken geht es nicht allein darum, geheime Daten zu stehlen oder westliche Demokratien zu destabilisieren, sondern manchmal auch einfach nur um Racheaktionen. So wurden in großem Maßstab Cyberangriffe auf Anti-Doping-Organisationen unternommen - als Vergeltung für Enthüllungen über russisches Doping. Das sind die Methoden einer kriminellen Organisation. Der Westen muss härter darauf reagieren, beispielsweise mit weiteren Sanktionen.»

«The Independent»: Johnson wälzt Verantwortung ab

LONDON: Der britische Premierminister Boris Johnson hat eine Rückkehr zur Normalität in England bis Weihnachten in Aussicht gestellt. Dazu meint der Londoner «Independent» am Samstag:

«Boris Johnson ist bekannt dafür, dass er den Kuchen gern essen und zugleich behalten möchte. Und er hat noch mehr von seinen alten Tricks zu bieten. Er möchte das Gesicht besserer Zeiten und freudiger Ankündigungen der Möglichkeit von Partynächten, Enkelbesuchen bei Oma und Cricketspielen sein. Dabei ist er aber darauf bedacht, dass man ihn nicht zur Verantwortung ziehen kann, falls die Sache unangenehm wird oder schiefgeht.

Den lokalen Behörden werden daher - nach Jahrzehnten der Zentralisierung und der Geringschätzung seitens der Regierung in London - neue Befugnisse zur Schließung von Unternehmen, Schulen und anderen Einrichtungen erteilt. Sie sind es dann, die mit Vorwürfen fertig werden müssen. Nun sind die Arbeitgeber dafür verantwortlich, Beschäftigte wieder an die Arbeit zu bekommen - und nicht mehr die Regierung.»

«De Tijd»: Keine Blankoschecks für Italien und Spanien

BRÜSSEL: Zum Streit in der EU um den geplanten Corona-Wiederaufbaufonds meint die belgische Zeitung «De Tijd» am Samstag:

«Wer sich die in harten Worten geführte Kommunikation von Ministerpräsident Mark Rutte und seinem Finanzminister Wopke Hoekstra ansieht - die für den internen niederländischen Gebrauch im Vorfeld der Wahlen im nächsten Jahr bestimmt ist - wird feststellen, dass die Niederlande die Solidarität mit den südeuropäischen Mitgliedstaaten nicht ausschließen. Den Haag war in den vergangenen zehn Jahren konstant solidarisch. Aber einen Blankoscheck wird es nicht geben.(...)

Italien und Spanien sind wirtschaftlich und budgetär so verwundbar, weil es keine Reformen gibt. Mitten in der Rezession ist jedoch nicht die Zeit, um die Schlinge enger zu ziehen. Aber jetzt künftige Reformen festzuklopfen, ist keine Zumutung.»

«Tages-Anzeiger»: Assads Regime ist bankrott

ZÜRICH: Im Juli 2000 übernahm Baschar al-Assad in Syrien die Macht als Präsident. Dazu meint der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Samstag:

«Für Baschar al-Assad mag dieser Tage gleich mehrfach Grund zur Freude sein. Seit 20 Jahren gebietet der Diktator über Syrien. Zugleich hat das Regime den Bürgerkrieg weitgehend für sich entschieden. Von einem Sieg, wie Assad glauben machen will, kann aber keine Rede sein. Das ist Assads Verhöhnung von Hunderttausenden Toten, Millionen Flüchtlingen und Vertriebenen. (...)

Jetzt fordern Assads ausländische Unterstützer Tribut, ebenso wie die Oligarchen, die ihm durch den Krieg geholfen haben. Wiederaufbau findet nur statt, um Loyalität abzugelten. Zu politischem Wandel, gar zur Teilung der Macht, ist Assad nicht bereit. Friede in Syrien ist so unvorstellbar. Das Regime ist bankrott - finanziell und politisch. Nicht weil der Westen an Sanktionen festhält, sondern weil sich Assad 20 Jahre lang um nichts anderes gekümmert hat als den Erhalt der eigenen Macht und die Mehrung seines Reichtums.»