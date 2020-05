Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Samstag

Written by: Redaktion (dpa)

«De Telegraaf»: Unternehmen brauchen Mäßigung bei den Löhnen

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «De Telegraaf» kommentiert am Samstag die Folgen der Corona-Krise für den Arbeitsmarkt:

«Arbeitnehmer werden unter Druck gesetzt: Entweder stimmen sie wesentlichen Änderungen der Arbeitsbedingungen zu oder das Unternehmen muss Arbeitsplätze abbauen oder geht gar in Konkurs. Aber eine solche Drohung ist fast schon Erpressung. Natürlich kann ein Arbeitgeber verlangen, dass man in dieser Zeit des Stillstands extra Urlaub nimmt. Und man kann auch über die Anpassung großzügiger Boni sprechen. Aber einfach so eine 20-prozentige Lohnkürzung zu fordern, geht zu weit. Die Gewerkschaftsbewegung muss jedoch auch die schwierige Lage der Arbeitgeber verstehen. Es gibt Gewerkschaften, die für die kommende Zeit munter einen Lohnzuwachs um fünf Prozent verlangen. Das ist unverantwortlich. Eine Mäßigung bei den Löhnen ist für das Überleben vieler Unternehmen unerlässlich.»

«De Standaard»: Konsumenten entscheiden über Erfolg des Neustarts

BRÜSSEL: Die Zeitung «De Standaard» kommentiert am Samstag den Neustart in Teilen der belgischen Wirtschaft:

«Von Putzdiensten bis zu Volvo-Autos, ab Montag dürfen Tausende von Selbstständigen sowie kleinere und mittlere Unternehmen ihre Aktivitäten wieder starten. Das ist der erste Schritt zur Lockerung der Corona-Maßnahmen. Die Wirtschaft soll so schnell wie möglich wieder in Gang kommen. Aber es ist ein vorsichtiger und verletzlicher Neuanfang. Die Verfügbarkeit von Personal ist ungewiss. Die Zulieferung von Grundstoffen ist nicht jederzeit garantiert. Die Gastronomie, der Tourismus und die Veranstaltungsbranche bleiben noch längere Zeit inaktiv. Vor allem aber ist der Neustart abhängig von der Nachfrage. Wenn die ausbleibt, sieht die Zukunft für viele Betriebe düster aus. Deshalb wird es zu großen Teilen von den Konsumenten abhängen, wie schnell die Wirtschaft wieder auf die Beine kommt.»

«The Guardian»: Amerikaner haben für Trumps Inkompetenz teuer bezahlt

LONDON: Zum Umgang von US-Präsident Donald Trump mit der Corona-Krise meint der Londoner «Guardian» am Samstag:

«Während sich Staats- und Regierungschefs überall auf der Welt nach dem Ausbruch der Pandemie zunehmender Unterstützung erfreuten - durch den «rally-around-the-flag effect» -, hat Donald Trumps erschreckende Darbietung seiner Popularität schließlich geschadet. (...) Seine Missachtung der Wahrheit, seine Entschlossenheit, sich der Verantwortung zu entziehen, während er den mächtigsten Posten in der Welt innehat, seine Ignoranz, sein Narzissmus und die Gefahr, die er für sein eigenes Land darstellt - all das ist durch diese Krise noch schmerzhafter sichtbar geworden, wenngleich es auch schon vorher klar war. Dennoch hat er bisher den Gesetze der politischen Schwerkraft getrotzt. Die Amerikaner haben für Trumps Selbstgefälligkeit, Rücksichtslosigkeit, Unvernunft und Inkompetenz teuer bezahlt. Aber werden sie am Ende bereit sein, ihn dafür bezahlen zu lassen?»

«NZZ»: Corona-Pandemie trifft Afrika in schwierigem Moment

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Samstag den Corona-Ausbruch in Afrika:

«Wäre Boris Johnson ein Slumbewohner gewesen, hätte er wohl nicht überlebt. Es existieren weltweit eklatante Unterschiede in der medizinischen Versorgung. In ganz Afrika gibt es höchstens 500 Beatmungsgeräte, um die Gesichtsmasken tobt ein Verteilkampf, arme Länder haben das Nachsehen. (...)

Covid-19 trifft Afrika in einem schwierigen Moment. Dem Kontinent geht es wegen der tiefen Preise für Rohstoffe wie Erdöl schlecht; Heuschreckenplagen, Zyklone und Dürren suchen die Länder heim; der Sahel ist durch Dschihadismus destabilisiert; hohe Verschuldung grassiert. Die Pandemie stürzt den geschwächten Kontinent in eine Krise, die nicht nur eine wirtschaftliche ist. Probleme wie die Vernachlässigung des Gesundheitswesens werden durch Covid-19 unübersehbar und verschärfen sich von Woche zu Woche.»