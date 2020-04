«Die Presse»: Trump, Rambo und der Wodka-Glaube

Written by: Redaktion (dpa) | 25/04/2020 | Aktualisiert um: 13:03 | Überblick

«NZZ»: Abkehr von Eurobonds hat einen Preis

ZÜRICH: Auf dem EU-Gipfel wurden erste Schritte gegen die dramatische Corona-Wirtschaftskrise beschlossen. Dazu meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Samstag:

«Mit der Weichenstellung am Gipfel ist der fatale Systemwechsel von Staatsanleihen zu Eurobonds wohl vom Tisch. Doch das hat einen Preis. Mit dem von der EU-Kommission vorgeschlagenen Modell eines Wiederaufbau-Fonds und eines aufgestockten Budgets, aus denen Milliardensummen teils à fonds perdu (nicht rückzahlbare Subventionen) an die Mitgliedsländer fließen werden, soll den Transfers immerhin ein Rahmen vorgegeben werden. Geldleistungen an Mitgliedsstaaten können gerechtfertigt werden, wenn sie der Linderung von Notständen dienen. Das ist echte Solidarität. Aber in welchem Ausmaß ist das der Fall? Die Einigung der Regierungschefs lässt viele Fragen offen. Welchen Zielen dienen die Zahlungen? Werden es nun 1000 Milliarden Euro sein oder 1500 Milliarden oder noch mehr? Was tun die Regierungen mit dem Geld? Transparente Antworten auf diese Fragen würden die Akzeptanz der Einigung bei den Steuerzahlern, die am Ende dafür aufkommen werden, erheblich stärken.»

«Tages-Anzeiger»: Corona-Krise kratzt an Amerikas Selbstverständnis

ZÜRICH: Zum Umgang von US-Präsident Donald Trump mit der Corona-Krise meint der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Samstag:

«Die USA bräuchten jetzt einen fähigen Präsidenten. Stattdessen haben sie einen Scharlatan, der nur ein Mittel kennt: die Spaltung. (...)

Das Ausmaß der Krise rührt an das Selbstverständnis Amerikas: die Überzeugung, ein einzigartiges Land zu sein, besser und erfolgreicher als andere, vom Schicksal begünstigt. Eine Überzeugung, die auch Donald Trump beschwor, als er im März sagte: «Dieses Virus wird gegen uns keine Chance haben.» Doch nun sind fast 50.000 Menschen an der Pandemie gestorben, so viele wie nirgendwo sonst. 26 Millionen Menschen haben ihre Stelle verloren, so viele wie nirgendwo sonst. All dies ist tatsächlich einzigartig - einzigartig schlimm.»

«Die Presse»: Trump, Rambo und der Wodka-Glaube

WIEN: Zu den fragwürdigen Äußerungen von US-Präsident Donald Trump zur Behandlung von Corona-Infizierten schreibt am Samstag die österreichische Zeitung «Die Presse»:

«In Erstaunen versetzt eine Empfehlung des US-Präsidenten. Donald Trump, sein Antlitz geröstet, als käme er gerade von einer längeren Session aus dem Sonnenstudio, erklärte vor der Presse im Weißen Haus, dass er sich vorstellen könne, Coronapatienten mit hohen Dosen an UV-Licht und mit der Injektion von Desinfektionsmitteln zu behandeln. Solche Strahlen und Stoffe würden doch auch sonst Viren verlässlich töten.

Und was geschieht dabei mit den Menschen? Es gäbe Grund, zu erbleichen, wenn Trumps bizarre Therapie Schule machte. Zu sehr erinnert sie an "Rambo III": Da versorgt Sylvester Stallone als Titelheld eine tiefe Wunde an seinem Leib, indem er Schießpulver in sie schüttet und dieses anzündet. Ist ja nur Kino, denkt man sich bei dieser brutalen Art des Kauterisierens. Doch der US-Präsident ist echt, und seine gefährlich riskanten Methoden sind offensichtlich ernst gemeint. Im Vergleich dazu wirkt sogar der in Russland derzeit wieder einmal gestärkte Glaube, dass Wodka-Trinken alle Viren töte, seriös.»