Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

«Trud»: Sklaverei ist keine Rassenfrage

SOFIA: Zur Debatte um die Folgen der Sklaverei vor dem Hintergrund der Unruhen und Proteste in den USA und in anderen Ländern schreibt am Montag die bulgarische Zeitung «Trud»:

«Die Sklaverei ist abscheulich, kann aber nicht einseitig und nur den Weißen zur Last gelegt werden. Sie ist ein soziales Phänomen der Vergangenheit, das schwer und negativ belastet ist, und keine Rassenfrage. Opfer und Henker gibt es in dieser Hinsicht in allen Rassen. Heute, wo die Menschheit diese barbarischen sozialen Modelle überwunden hat, ist es ein aggressives Unwissen mit gefährlichen Folgen, die Geschichte zurückzudrehen und von den heutigen Generationen Rechenschaft zu Leben und Sitten der vorausgegangenen Generationen zu verlangen.»

«Magyar Nemzet»: Wir haben das Problem mit dem Kolonialismus nicht

BUDAPEST: Zu den Angriffen auf Kolonialdenkmäler in Großbritannien, den USA und anderen Ländern schreibt die regierungsnahe Budapester Tageszeitung «Magyar Nemzet» am Montag:

«All dies kündet von der erinnerungspolitischen Verunsicherung des Westens und damit von seiner Identitätskrise. Die Affäre (um den durch Polizeigewalt ums Leben gekommenen Afroamerikaner George) Floyd hat (dem Westen) die Maske der politischen Korrektheit heruntergerissen, die sich im Alltag bequem tragen ließ, weil sie den Anschein der Konfliktfreiheit aufrechterhielt. Die Emotionen nahmen ihren freien Lauf. (...) Wir in Ungarn können daraus eine wichtige Lehre ziehen. Zahlreiche große Gestalten unserer Geschichte vollbrachten ihre Heldentaten in Kämpfen mit den Türken, den Österreichern, den Deutschen, den Russen. Heute leben wir mit diesen Völkern in Freundschaft, was aber die Größe dieser historischen Figuren nicht mindert. In (Ost-)Mitteleuropa hat man nämlich Völkerschaften, von denen sich herausstellte, dass sie die Fundamente unserer Geschichtsauffassung nicht teilen, weder als Sklaven hierher verschleppt noch als Gastarbeiter hierher gelockt.»

«Diena»: Scheindebatten und Fake Agenden

RIGA: Zu Versuchen, die Proteste gegen Rassismus in den USA und Europa für politischen Zwecke in Lettland zu vereinnahmen, schreibt die lettische liberale Tageszeitung «Diena» am Montag:

«Die Bemühungen lettischer Politiker, auf den Zug der weltweit um sich greifenden Antirassismus- oder Black Lives Matter-Bewegung aufzuspringen, reichen von grotesken bis zu gefährlichen Versuchen, die Gesellschaft zu radikalisieren. In Lettland ist Rassismus wegen der relativ geringen Anzahl neuer Generationen von Einwanderern ein marginales Problem. Daher muss dieser nüchtern mit angemessenen Mitteln angegangen werden. Den Parteien sollte nicht dabei geholfen werden, ein Thema auszunutzen, das für die lokale Gesellschaft von geringem Interesse ist, und so eine falsche Agenda zu erstellen.

In Lettland wirken Versuche, Proteste zu organisieren oder nach unerwünschten Konnotationen des Wortes «schwarz» zu suchen, zurecht grotesk. Doch was dem rationalen, gemäßigten Teil der Gesellschaft als Scherz erscheinen mag, kann in radikalen und nationalistischen Köpfen wie Brandbeschleuniger wirken. Dies zeigt sich bereits in sozialen Netzwerken und verschiedenen Foren (...).

In dieser Situation leidet wie so oft der moderate, kritisch denkende Teil der Gesellschaft, der sich weder als radikaler Fürsprecher für verdeckten Rassismus noch als groteske falsche Liberaler versteht, der eine künstlich gesetzte Agenda ausnutzt, um verschiedene politische und wirtschaftliche Fragen anzugehen.»

«Rossijskaja Gaseta»: Deutschland kämpft mit dem Begriff «Rasse»

MOSKAU: Zur Debatte in Deutschland um den Begriff «Rasse» im Grundgesetz schreibt die russische Regierungszeitung «Rossijskaja Gaseta» am Montag:

«In Deutschland haben sie sich dazu entschieden, die Diskriminierung von «Rassen» zu bekämpfen, ohne den Begriff zu verwenden. Eine Gruppe von Abgeordneten des Bundestages hat gefordert, das Wort als «rassistisch» aus der Verfassung zu streichen. Noch bis vor kurzem hat die Formulierung in Artikel 3 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland, wie es 1949 angenommen wurde, niemanden gestört. (...) Den Politikern haben sich auch Menschenrechtler und Wissenschaftler angeschlossen. Sie halten den Begriff für ein pseudowissenschaftliches Erbe aus Kolonialzeiten.

Die regierenden Unionsparteien allerdings sind da zurückhaltend. Der konservative Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei etwa meint, dass Wortklauberei nicht dabei helfe, den echten Kampf gegen Fremdenfeindlichkeit voranzutreiben. Und Regierungssprecher Steffen Seibert hat nur vorsichtig mitgeteilt, dass Kanzlerin (Angela) Merkel keine Einwände gegen eine gesellschaftliche Debatte zu dem Thema habe (...) Dagegen sind Frankreich, Finnland und Schweden schon früher davon abgekommen, das Wort noch zu verwenden.»

«Jyllands-Posten»: Lage an deutscher Grenze war nicht immer einfach

AARHUS: Die rechtsliberale dänische Tageszeitung «Jyllands-Posten» (Aarhus) kommentiert am Montag die Wiedereingliederung Nordschleswigs ins Königreich Dänemark vor genau 100 Jahren.

«Die Wiedervereinigung am 15. Juni 1920 war eine glückliche Begebenheit. Die seitdem vergangenen 100 Jahre sind nicht ohne Probleme gewesen, und es kam noch eine deutsche Besetzung hinzu. Aber grundlegend hat all das ein gutes Ende gefunden. Sønderjylland (Süderjütland) ist heimgekommen, und das deutsch-dänische Grenzgebiet gilt heute als eine Art internationales Vorbild. Das ist mehr, als man im Schatten des Ersten Weltkrieges unmittelbar erwarten konnte.

Deshalb: Ja, es ist gut gegangen, und das ist gut, aber es war nicht so, dass es auf diesem Weg keine Unebenheiten gegeben hat. Die Spannungen zwischen Dänen und Deutschen waren jahrzehntelang spürbar im Grenzland. Man nimmt den Mund nicht zu voll, wenn man schreibt, dass es erst in den jüngsten Jahrzehnten - vielleicht nach der deutschen Wiedervereinigung - zu einer vollständigen Normalisierung gekommen ist. Der Grenzkampf sollte deshalb nicht romantisiert werden. Er sollte als das betrachtet werden, was er einmal war - umso leichter können wir heute darüber aufatmen, wie er geendet hat.»

«Tages-Anzeiger»: Coronavirus verstärkt Sehnsucht nach Idylle

ZÜRICH: Aus Angst vor dem Coronavirus wollten viele Städter aufs Land ziehen, heißt es am Montag im Zürcher «Tages-Anzeiger». Für die Umwelt sei das schlecht:

«Was Städte erfolgreich macht, mögen auch Viren: menschlichen Austausch. Schon während der mittelalterlichen Pestplagen verschanzten sich die Reichen auf ihren Landgütern. Dieser Reflex hat die Jahrhunderte überlebt. Im eigenen Garten holt man sich vielleicht einen Mückenstich. Aber keine Covid-19-Ansteckung.

Hatten sich die Seuchen ausgetobt, strömte das Leben früher in die Städte zurück. Diese Garantie fehlt heute. Das Internet macht es immer unbedeutender, wo sich Menschen physisch aufhalten. Der Lockdown hat vorgeführt, dass sich viele Jobs in aller Abgeschiedenheit erledigen lassen (solange der Anschluss funktioniert). (...) Auf dem Land beanspruchen Menschen deutlich mehr Raum als in Städten. Ausgerechnet die Sehnsucht nach Idylle lässt diese verschwinden. Je mehr Menschen ihr Haus ins Grüne stellen, desto weniger Grün bleibt übrig.»