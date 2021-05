Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 10.05.21 | Aktualisiert um: 23:40 | Überblick

«Frankfurter Allgemeine Zeitung» zu Segnungsgottesdiensten

Zahlreiche Pfarrer haben nun mit koordinierten Segnungsgottesdiensten für Personen, die in Beziehungen leben, die «nicht auf den Plan des Schöpfers» hingeordnet sind, einen Dissens markiert.

Der (...) Limburger Bischof Bätzing, wie auch der scheidende Vorsitzende des (...) ZdK, Sternberg, kommentierten diesen einmaligen Vorgang mit den Worten «nicht hilfreich». Doch für wen? Die immer kleiner werdende Zahl von Zaungästen dieser und anderer Konflikte im Raum der Kirche dürfte sich fragen, wie «hilfreich» diese Institution für die persönliche Lebensführung wie das Zusammenleben in der (Welt-)Gesellschaft noch ist. Die Selbstgewissheit, mit der Syllogismen als Wille Gottes ausgegeben werden, ohne die Prämissen infrage zu stellen, sichert den Männern an der Spitze der Kirche mittlerweile nur noch punktuell Aufmerksamkeit.

«Frankfurter Rundschau» zu Demonstrationen in Jerusalem

Seit Jahren schon gehört der Jerusalem-Tag zu den spannungsreichsten in der «heiligen Stadt».

Diesmal hat Israels Feier zu ihrer Wiedervereinigung nur krasser gezeigt, wie geteilt Jerusalem ist. Der im Sechstagekrieg eroberte arabische Ostteil ist dem Westteil nicht gleichgestellt. Die dort lebenden Palästinenserinnen und Palästinenser sind bloß geduldete Residenten mit eingeschränkten Bürgerrechten. Das israelische Gesetz macht sogar einen Unterschied zwischen jüdischen und arabischen Besitzansprüchen. Beispiel dafür ist das Scheich-Dscharrah-Viertel, wo eine ultrarechte Siedlerlobby peu-a-peu palästinensische Alteingesessene vertreibt. Erst die aus der Wut darüber entfesselten Unruhen am Tempelberg haben die Welt aufgeschreckt. Die früher eher lauen internationalen Proteste gegen eine solche diskriminierende Politik sind lauter geworden. Gut so. Ob das Israels Regierung zu einem Umdenken bringt, steht auf einem anderen Blatt. Einstweilen bleibt ein vereintes Jerusalem eine Schimäre.

«Corriere della Sera»: Ende des sozialen Wandels in Afghanistan

ROM: Zu dem tödlichen Anschlag nahe einer Schule in der afghanischen Hauptstadt Kabul schreibt die italienische Zeitung «Corriere della Sera» aus Mailand am Montag:

«Das Massaker an Schülerinnen im dem schiitischen Stadtteil Kabuls (...) hat die Kraft einer sehr lauten Alarmsirene. (...) Es richtet sich insbesondere gegen Frauen, gegen Schülerinnen jeden Alters, weil es nicht geduldet werden soll, dass sie sich auf das als Gotteslästerung angesehene Bestreben der Gleichstellung mit Männern vorbereiten. Wie können wir vergessen, dass dies die Gebote der Taliban waren, bevor sie 2001 von der Macht verdrängt wurden? Zwar weisen die Taliban, die ungeduldig auf das Ende des Abzugs der US- und Nato-Truppen warten, die Schuld für das schreckliche Gemetzel zurück. Verantwortlich sei, sagen sie, der IS, der Islamische Staat als legitimer Nachfolger von Al-Kaida. Aber damit bestätigen sie, dass der Rückzug, obwohl er nach 20 Jahren Krieg ohne Sieg notwendig ist, bald eine heftige Niederlage nach sich ziehen wird: die brutale Aufhebung dessen, was im sozialen Bereich erreicht wurde, die Unterstützung vieler Frauen und gut gefüllte Schulen, zumindest in den Städten.»

«Hospodarske noviny»: Regionale Impfausweise nur eine Notlösung

PRAG: Zu Plänen für frühzeitige Reiseerleichterungen für Geimpfte innerhalb Mittelosteuropas schreibt die Zeitung «Hospodarske noviny» aus Tschechien am Montag:

«Tschechien will erreichen, noch vor Einführung des gesamteuropäischen Corona-Passes gemeinsam mit Staaten wie Ungarn und Slowenien freies Reisen für Geimpfte zu ermöglichen. Das scheint ein hervorragender Einfall zu sein, doch das Problem liegt beim Impftempo und den verwendeten Wirkstoffen. Mitte Mai wird Reisen damit nach zwei Impfstoff-Dosen und einer 14-tägigen Wartezeit nur für diejenigen möglich sein, die mindestens 75 Jahre alt sind. Einzig Ungarn hat mit dem Kauf von Impfstoffen aus Russland und China den ganzen Prozess deutlich beschleunigen können. Doch die Frage bleibt, ob diese Wirkstoffe wirklich vor Corona schützen. Ein solcher regionaler Corona-Pass wäre damit eher eine Art Reklame für die Vorteile eines mittelosteuropäischen Staatenblocks als eine reale Möglichkeit, frei zu reisen. Darauf werden die meisten EU-Bürger einschließlich der Tschechen, Slowaken und Österreicher noch ein paar Monate warten müssen.»

«Washington Post»: Krisenländer brauchen rasante Corona-Impfhilfen

WASHINGTON: Zur derzeit rasanten Ausbreitung des Coronavirus in Teilen der Welt wie Südasien und Lateinamerika schreibt die «Washington Post»:

«Die (...) längerfristige Maßnahme besteht darin, dass die Vereinigten Staaten, Europa und andere Länder dabei helfen sollten, die Produktionskapazitäten sowie die Versorgung mit Impfstoffen und Rohstoffen für diese schwer betroffenen Länder zu steigern. Man sollte damit beginnen, nicht benötigte Impfdosen zu spenden. Jenseits der wichtigen, derzeit laufenden Covax-Initiative sollten wohlhabende Staaten erfahrenes Personal und Fachwissen zur Produktion zur Verfügung stellen, um Impfstoffe vor Ort in größerem Maßstab herzustellen, was weitaus nützlicher als die Aufhebung des Patentschutzes ist. Warum sollte man nicht ein Programm namens Global Vax schaffen, um diese lebenswichtige Hilfe den Entwicklungsländern mit der gleichen Dringlichkeit und dem gleichen Ehrgeiz zukommen zu lassen wie das Programm Warp Speed in den Vereinigten Staaten? Lasst uns ihnen geben, was sie wirklich brauchen.»

«Nepszava»: Über Schottland hängt der lange Schatten Kataloniens

BUDAPEST: Über ein mögliches Unabhängigkeitsreferendum nach der Parlamentswahl in Schottland schreibt die Budapester Tageszeitung «Nepszava» am Montag:

«Die (wiedergewählte) schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon (...) muss sehr vorsichtig vorgehen. Denn zum einen kann keine Rede davon sein, dass die Zustimmung zur Abspaltung eine überwältigende wäre. 2014 stimmten, wie man sich erinnert, 55,3 Prozent der Schotten gegen den Austritt aus dem Vereinigten Königreich. Zum anderen gilt es zu vermeiden, dass es zu ähnlichen Zuständen kommt wie in (der spanischen Region) Katalonien nach dem Unabhängigkeitsreferendum 2017. Nachdem das Madrider Verfassungsgericht die Volksabstimmung für verfassungswidrig erklärt hatte, löste die spanische Polizei alle «unabhängigen» Institutionen (der Katalanen) auf.»

«Jyllands-Posten»: Britische Zukunft nach Schottland-Wahl ungewiss

AARHUS: Die rechtsliberale dänische Tageszeitung «Jyllands-Posten» (Aarhus) kommentiert am Montag den klaren Erfolg der Nationalisten bei der Parlamentswahl in Schottland:

«Eine große Mehrheit der Schotten hat bei der Parlamentswahl ein glasklares Signal gesendet: Der Traum von einer Abspaltung vom Vereinigten Königreich in Form eines selbstständigen Schottlands lebt. Die schottische Nationalpartei SNP hat wieder einen überwältigenden Sieg eingefahren, auch wenn ein Mandat zur absoluten Mehrheit fehlt. Die fehlenden Mandate werden bei Koalitionspartnern geholt, die ebenfalls für eine Selbstständigkeit sind. Schottland und England sind seit 1707 vereint gewesen. Ein schwerwiegender, historischer Schritt kann auf dem Weg sein. Und Schottland erinnert daran, dass es viel zu früh ist, den Nationalstaat als solchen zum Auslaufmodell zu erklären. Seine Faszinationskraft ist unvermindert.»

«L'Alsace»: 40 Jahre nach Mitterrands Wahl bleiben nur Erinnerungen

MÜLHAUSEN: Vor genau 40 Jahren wurde der Sozialist François Mitterrand zum französischen Staatspräsidenten gewählt. Dazu schreibt die ostfranzösische Regionalzeitung «L'Alsace» am Montag:

«François Mitterrand war ein großer Präsident. Abschaffung der Todesstrafe, Sozialhilfe, Rente ab 60, die fünfte Urlaubswoche - Reformen hat es viele gegeben. Aber die Bilanz ist durchwachsen. In Wahrheit gab es viele Grauzonen und unrühmliche Taten rund um den Mann und sein Wirken. (...)

Der 40. Jahrestag der Wahl von François Mitterand fällt in eine Zeit, in der die sozialistische Partei praktisch von der politischen Bühne verschwunden und die Linke zersplittert und unfähig ist, sich auf ein Programm oder eine Führungspersönlichkeit zu einigen. Aus Mangel an Perspektiven bleiben der Linken nur noch die Erinnerungen.»

«The Times»: Westen muss bei Putin Politik der Eindämmung verfolgen

LONDON: Die Londoner «Times» kommentiert am Montag die Ansprache Putins bei der Militärparade zum 76. Jahrestag des sowjetischen Sieges über Nazi-Deutschland:

«Ein Regime, dessen Rechtfertigung auf Lügen beruht, wird zwangsläufig zu Repressionen greifen, um sie zu untermauern. Dies ist für Wladimir Putins Herrschaft zur Gewohnheit geworden. (...)

Bei der Veranstaltung am 76. Jahrestag des Sieges, erklärte Präsident Putin, Russland werde «unsere nationalen Interessen standhaft verteidigen und die Sicherheit unseres Volkes sichern». Auch das ist eine Lüge, denn sein Regime hat eine Vielzahl von feindlichen, also nicht defensiven, Aktionen gegen seine Nachbarn und die westlichen Demokratien unternommen. (...) Es gibt für den Westen keinen einfachen Weg zur Annäherung an Russland, solange Putin am Ruder ist. Alles, was vernünftigerweise getan werden kann, ist, der hinterlistigen Leugnung seiner Provokationen und Aggressionen zu widerstehen und eine entschlossene Politik der Eindämmung zu verfolgen.»

«de Volkskrant»: Freigabe von Impfstoff-Patenten ist kein Wundermittel

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «de Volkskrant» kommentiert am Montag die Debatten um eine Aussetzung des Patentschutzes für Corona-Impfstoffe:

«Die Pharmaindustrie hat einen so schlechten Ruf, dass eine Aussetzung des Patentschutzes der öffentlichen Meinung leicht zu verkaufen ist. Die Sache hat jedoch problematische Aspekte. (...) Bundeskanzlerin Angela Merkel und andere europäische Regierungschefs haben in einer Hinsicht durchaus recht. Die Freigabe von Patenten ist kein Wundermittel, mit dem der akute Mangel an Impfstoffen in armen Ländern behoben werden kann. Der Aufbau neuer Produktionslinien in Afrika und Asien kostet viel Zeit. Kurzfristig sollten die verfügbaren Impfstoffe weltweit fairer verteilt werden.

Um damit zu beginnen, sollten die USA ihr Exportverbot für Impfstoffe aufheben. Aber auch Europa muss mehr tun als bisher. Nicht allein aus moralischen Gründen: Wenn das Virus in Afrika, Asien und Südamerika wuchert, drohen neue und gefährliche Varianten zu entstehen, die auch die Volksgesundheit im Westen in Gefahr bringen.»

«Tages-Anzeiger»: Lust der Wähler auf SPD scheint fraglich

ZÜRICH: Zur Bestätigung von Olaf Scholz als Kanzlerkandidat der SPD schreibt der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Montag:

«Scholz' Problem besteht darin, dass die Deutschen ihn zwar schätzen und für kompetent halten, von seiner Partei aber nur noch wenig erwarten. Ganz anders bei den Grünen. Obwohl - oder gerade weil - diese seit 2005 im Bund nicht mehr regiert haben, traut man ihnen und ihrer 40-jährigen Kandidatin viel Erneuerung zu. Und hält sie zunehmend auch für eine Alternative zur Union.

Zwei weitere Widersprüche lähmen die SPD: Sie steht zwar geschlossen hinter Scholz, kann aber doch nicht vergessen machen, dass sie ihn noch vor eineinhalb Jahren nicht als ihren Chef haben wollte. Programmatisch sind die Genossen seit 2019 erheblich nach links gerückt - Scholz als ihr Kanzlerkandidat steht aber geradezu idealtypisch für den eher konservativen, pragmatischen Flügel. Ob die Wähler bei so viel Dissonanzen nochmals Lust auf diese Partei und ihren Kandidaten entwickeln, scheint eher zweifelhaft.»

«NZZ»: Unabhängigkeit Schottlands wäre schmerzhafter Prozess

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Montag die Aussicht auf ein Unabhängigkeitsreferendum nach der Parlamentswahl in Schottland:

«Wenn eine klare Mehrheit der schottischen Bevölkerung dereinst einen eigenen Staat wünscht, wird ihnen dies im Namen des Prinzips der Selbstbestimmung kaum auf Dauer verwehrt werden können. Doch so weit ist es noch keineswegs. Das hat diese Regionalwahl gezeigt. Umfragen belegen konstant, dass die Unabhängigkeit gegenwärtig höchstens bei rund der Hälfte der Stimmbürger auf Zustimmung stößt. Eine baldige weitere Volksabstimmung wäre deshalb auch für die (Schottische Nationalpartei) SNP ein beträchtliches Risiko.

Vor allem wäre die Abspaltung eines Teils eines Staates mit einer über dreihundertjährigen Geschichte wie im Fall der Union zwischen England und Schottland ein langer, komplizierter und schmerzhafter Prozess. Eine solch tiefgreifende Entscheidung wäre aber auf jeden Fall etwas, was die Zustimmung einer deutlichen Mehrheit finden müsste.»

«El País»: Biden muss Guantanamo endlich schließen

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» befasst sich in einem Kommentar am Montag mit dem umstrittenen US-Gefangenenlager Guantanamo Bay:

«Die Existenz des Haftzentrums, das die USA auf dem Marinestützpunkt Guantanamo unterhalten, stellt eine Anomalie dar, die Präsident Joe Biden nicht nur aus Gründen der Rechtssicherheit beenden sollte, sondern auch als Zeichen für die Verteidigung der Menschenrechte, die für jede Person in der Obhut eines Landes gelten müssen, das für sich in Anspruch nimmt, diese Menschenrechte zu verteidigen. Die Anlage wurde 2002 unter der Präsidentschaft von George W. Bush eröffnet, fünf Monate nach den Anschlägen vom 11. September. Es war von Anfang an von Skandalen begleitet, weil es tatsächlich darum geht, die Verpflichtung außer Kraft zu setzen, alle Inhaftierten gemäß des eigenen Rechtssystems als auch der internationalen Verträge zu behandeln. Das ist der Grund, warum Guantanamo eingerichtet wurde und sich immer noch in einer rechtlich inakzeptablen Schwebe befindet und damit radikalen Islamisten und anderen Kritikern der USA ein hervorragendes Propagandainstrument liefert. Biden, der über eine demokratische Kontrolle im Repräsentantenhaus und im Senat verfügt, muss das Problem jetzt angehen.»

«Der Standard»: Europa wird von Kleingeistern geführt

WIEN: Zu der geplanten EU-Zukunftskonferenz schreibt die Wiener Zeitung «Der Standard»:

«Das gemeinsame Europa wird von Kleingeistern geführt. Niemand ist da, der die Autorität hätte, mit einfachen Worten die größere politische Linie für die Zukunft vorzuzeichnen. Fast ausnahmslos alle Regierenden zeigen sich vom Klein-Klein in ihren Nationalstaaten getrieben. Nicht wenige sind populistisch oder gar nationalistisch unterwegs - nicht nur der oft und zu Recht kritisierte Viktor Orbán. (...)

Anders als bei früheren EU-Vertragsreformen hat die EU-Kommission (samt ihrer Präsidentin) darauf verzichtet, einen eigenen konkreten, greifbaren Vorschlag vorzulegen. So darf nun - mit Bürgerbeteiligung - ein Jahr lang bei der Zukunftskonferenz munter und unstrukturiert drauflosdebattiert werden. Keine guten Vorzeichen.»