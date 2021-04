Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

«Pravda»: Tschechien und Russland spielen mit gefährlichem Feuer

BRATISLAVA: Die linksliberale slowakische Tageszeitung «Pravda» warnt am Montag vor übereilten Eskalationsschritten im Diplomatenstreit des Nachbarlandes Tschechien mit Russland wegen der Explosion eines Munitionslagers vor sieben Jahren:

«Wie ein Blitz aus heiterem Himmel traf am Samstagabend nicht nur die tschechische Öffentlichkeit die Nachricht, es gebe den begründeten Verdacht, russische Agenten wären an der Explosion des Munitionslagers in Vrbetice 2014 beteiligt gewesen. (...) Warum gerade jetzt? Die veröffentlichten Fakten mussten doch schon länger bekannt gewesen sein, aber jemand hielt sie in der Schublade zurück. Nicht etwa deshalb, weil der tschechische Vize-Regierungschef Jan Hamacek nach Moskau fliegen sollte, um einen Kauf des Impfstoffs Sputnik V zu verhandeln? (...)

Die damalige Explosion vernichtete Waffen, die für Syrien oder die Ukraine bestimmt waren. Welchen Sinn sollte es haben, diese so leicht ersetzbare Lieferung zu zerstören? (...) Als Ergebnis wird wegen der verschlechterten Beziehungen weder der Kauf des russischen Impfstoffs durch Tschechien realisiert, noch wird wohl aus Sicherheitsgründen die russische Firma Rosatom an der Fertigstellung des Atomkraftwerks im tschechischen Dukovany beteiligt sein. (...) Gerade die Corona-Impfprogramme haben geopolitische Spannungen verstärkt, anstatt uns näher zusammenzubringen. Daher sollten wir vorsichtig im Umgang mit heiklen Informationen sein.»

«La Repubblica»: Die Wahl in Syrien wird zur Farce

ROM: Zu der für Ende Mai geplanten Präsidentenwahl im Bürgerkriegsland Syrien schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» aus Rom am Montag:

«Das Regime in Damaskus hat die Präsidentenwahl für den kommenden 26. Mai festgelegt, ohne dass es eine Einigung darauf mit der kurdischen und arabischen Opposition gab oder mit der internationalen Gemeinschaft. Eine Farce, bei der Präsident Baschar al-Assad wiedergewählt werden dürfte - genau zehn Jahre nach Beginn der Tragödie eines Konflikts von gewaltigem Ausmaß: mit 470.000 Toten und 100.000 Verschwundenen, Gewalt, Massenvergewaltigung und Völkermord an der jesidischen Minderheit, mit 11 Millionen Vertriebenen und Flüchtlingen im Irak, in der Türkei, in Jordanien und im Libanon (...) Und die Verbündeten des Regimes in Damaskus, Russland und der Iran, sind sicherlich nicht in der Lage, ein Nachkriegs-Wiederaufbauprojekt in dem Land zu finanzieren. Europa kann daher der Schlüssel für die Zukunft Syriens sein.»

«El País»: Im Streit mit Russland sind Sanktionen und Dialog nötig

MADRID: Zur Zuspitzung des Konflikts zwischen der Ukraine und Russland schreibt die spanische Zeitung «El País» am Montag:

«Die militärischen Spannungen in Osteuropa mit einer ungewöhnlichen Konzentration russischer Truppen an der ukrainischen Grenze sind sehr besorgniserregend. Genauso wie der Zustand von (Alexej) Nawalny. Eine Gruppe prominenter Intellektueller und Künstler hat einen Brief unterzeichnet, in dem sie Putin auffordern, dem (inhaftierten) Oppositionsführer die notwendige medizinische Versorgung zu ermöglichen. Es ist zwingend erforderlich, dass Moskau unter Druck gesetzt wird. Russland bewegt sich auf der internationalen Bühne sowohl militärisch als auch im Netz und im Bereich der Spionage mit einer inakzeptablen Aggressivität. Das erfordert entschlossene und klare Antworten. (Der Kremlchef Wladimir) Putin muss spüren, dass ein neuer Einmarsch in die Ukraine oder der Tod Nawalnys in einem Gefängnis einen großen Aufschrei und auch eine starke Reaktion hervorrufen würden. Gleichzeitig ist es aber auch notwendig, auf der Suche nach Lösungen den Dialog fortzusetzen. Sanktionen sind nur ein Mittel, nicht der Zweck. Es gibt mehrere Handlungsebenen, darunter auch die der Rüstungskontrollvereinbarungen, insbesondere der nuklearen. Sanktionen und Dialog müssen Hand in Hand gehen.»

«Nepszava»: Den Torschützenkönig setzt man nicht auf die Ersatzbank

BUDAPEST: Über die Kanzlerfrage in der Union schreibt die sozialdemokratische Budapester Tageszeitung «Nepszava» am Montag:

«In der CDU sind viele wütend auf Söder, der sich nicht damit abfinden wollte, dass Armin Laschet als Vorsitzendem der CDU der Vortritt bei der Kanzlerkandidatur zusteht. (...) Doch auch Söders Verhalten ist verständlich. Die öffentliche Meinung, die Mitgliedschaft der CDU, ja selbst die Unionsfraktion stehen hinter ihm, und auch ein Teil der aus der CDU kommenden Länder-Ministerpräsidenten läuft zunehmend zu ihm über. Hätte Laschet bessere Umfragewerte, gäbe es keine Diskussion. (...) Doch so stimmen viele Söders Vergleich aus der Fußballwelt zu: Auch Bayern München würde keine Meisterschaft gewinnen, wenn der Club seinen Torschützenkönig Robert Lewandowski auf die Ersatzbank setzte.»

«DNA»: Frost ist für Landwirtschaft historische Katastrophe

STRAßBURG: Nach massiven Frostschäden fürchten in Frankreich viele Landwirte um ihre Ernte. Dazu schreibt die ostfranzösische Regionalzeitung «Dernières Nouvelles d'Alsace» (DNA) am Montag:

«Neben der aktuellen Gesundheitskatastrophe und der wirtschaftlichen Flaute sind die Frostschäden im landwirtschaftlichen Anbau eine historische Katastrophe. (...) Der Klimawandel führt dazu, dass Weinreben, Pflanzen und Bäume zu früh blühen und dann dem Frühfrost ausgesetzt sind. Um ihren Anbau zu schützen, müssen Erzeuger Mittel anwenden, die auf Kosten der Luftqualität gehen: Hektarweise werden Feuerstellen eingesetzt, Hubschrauber dienen als gigantische Föhne.

Dies sind zwar anerkannte Rettungsmethoden, sie sind aber nicht in der Lage, die Wurzel des Problems zu lösen. Weder die Soforthilfen des Staates noch die Versicherungen, die für ihren hohen Preis angeprangert werden, werden die Herzen auf dem Land wieder erwärmen. Die Zahl der Wetterschwankungen wird wohl nicht abnehmen.»

«Washington Post»: Wenige gute Optionen bei Stichwahl in Peru

WASHINGTON: In dem von Corona und Korruption gezeichneten Peru müssen sich die Wähler am 6. Juni in einer Stichwahl um das Präsidentenamt zwischen dem Sozialisten Pedro Castillo und der Rechtspopulistin Keiko Fujimori entscheiden. Dazu schreibt die «Washington Post»:

«Covid ist die kurzfristige Ursache für den Legitimationsverlust der politischen Klasse Perus. Trotz aller Fortschritte in den letzten zwei Jahrzehnten mangelt es Peru an einer qualitativ hochwertigen öffentlichen Gesundheits- und sonstigen Verwaltungsinfrastruktur. Als direkte Folge davon verzeichnet das Land eine der höchsten Covid-Todesraten der Welt. (...) Die strukturelle Ursache der öffentlichen Unzufriedenheit ist jedoch die anhaltende Korruption in der Verwaltung (...).

Wie die peruanischen Wähler haben auch die Vereinigten Staaten nur wenige gute Optionen, obwohl sie alles tun müssen, um Impfstoffe und andere Hilfe zu liefern, die Perus Erholung von den Verwüstungen der Corona-Pandemie beschleunigen könnten. Selbst wenn der nächste Präsident demagogisch und ideologisch extrem ist: Die meisten Peruaner sind es nicht und die Biden-Regierung muss sich ihrer erinnern, während das Land diese schwierige Phase durchläuft.»

«Financial Times»: Biden würde Islamistenregime in Kabul tolerieren

LONDON: Zum Abzug der US-Truppen aus Afghanistan meint die Londoner «Financial Times» am Montag:

«Gegen den Rat seiner eigenen Geheimdienste, die glauben, dass die Taliban in zwei bis drei Jahren die Kontrolle über das Land zurückgewinnen könnten, setzt Biden darauf, dass die USA aus der Ferne diplomatisch erreichen, was sie vor Ort nicht geschafft haben - ein Afghanistan, das nie wieder eine Heimstatt für internationale Terroristen sein wird. Vielleicht funktioniert das ja.

Und das trotz der Nachbarn Afghanistans, die wenig Interesse daran haben, die immer weiter schwindende Macht von Präsident Aschraf Ghani in Kabul zu stützen.(...) Der günstigste Fall für Joe Biden wäre, dass die Taliban den Islamischen Staat (IS) als Rivalen und nicht als Verbündeten sehen, während Al-Kaida sich still verhält. Biden signalisiert, eine Rückkehr zu einer islamistischen Regierung in Afghanistan könnte inzwischen tolerierbar sein, während der Export von Terrorismus jedoch weiterhin tabu ist. Aber wie kann er wissen, dass das eine nicht in das andere übergeht? Die Antwort ist, dass er es nicht wissen kann.»

«Politiken»: Wenn Putin Nawalny sterben lässt, muss das Folgen haben

KOPENHAGEN: Die liberale dänische Tageszeitung «Politiken» (Kopenhagen) kommentiert am Montag die Haftumstände des russischen Oppositionspolitikers Alexej Nawalny:

«Wir müssen Russland und insbesondere Präsident Putin klar machen, dass es schwerwiegende Konsequenzen haben wird, wenn das Regime ihm ärztliche Hilfe verweigert und ihn im Gefangenenlager sterben lässt: schärfere Sanktionen, verstärkte internationale Isolation und die rechtliche Verfolgung aller, die eine Mitverantwortung für diese Tragödie tragen [.]. Aber es muss zumindest sichergestellt werden, dass der enorme Mut und das persönliche Opfer des Oppositionsführers nicht umsonst waren. Russland verdient etwas Besseres als Wladimir Putin und seine bodenlos korrupten Schläger. Die Zeit zum Handeln ist jetzt.»

«Iswestija»: Deutliche Parteinahme im Konflikt in der Ostukraine

MOSKAU: Zu den Spannungen in der Ostukraine bemerkt die russische Tageszeitung «Iswestija» am Montag:

«Nach einer deutlichen Verschärfung der Lage in der Ukraine ist nun ein stetiger Trend hin zu einem Rückgang der Spannungen zu beobachten. Dies geschah nach einem Telefonat zwischen den Präsidenten Russlands und den Vereinigten Staaten, bei dem die Staatschefs Fragen rund um die globale und regionale Sicherheit aufwarfen. Und dann wurde wiederum ohne die Ukraine diskutiert - vor zwei Wochen sprachen die Staats- und Regierungschefs Russlands, Deutschlands und Frankreichs. Das wird schon zu einem Muster. (...)

Wenn man sich allein nur die offizielle Rhetorik im vergangenen Monat aus den wichtigsten Hauptstädten der Welt ansieht, wird deutlich, dass niemand mehr die Unterstützung einer Konfliktpartei versteckt, sondern sie dem Gesprächspartner gegenüber sogar noch betont. Die Vereinigten Staaten, in geringerem Maße Deutschland und Frankreich, haben in dieser Konfrontation die Seite der Kiewer Behörden vertreten, während Russland die Interessen, Rechte und Freiheiten der Bewohner im Donbass konsequent und systematisch verteidigt.»

«Tages-Anzeiger»: Gottesstaat Iran braucht Konfrontation mit Westen

ZÜRICH: Zum Ringen um das Atomabkommen mit dem Iran schreibt der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Montag:

«Anders als die Obama-Leute glauben machen wollten, wird das Abkommen das Regime in Teheran nicht wandeln. Die Feindschaft des Iran gegenüber den Vereinigten Staaten und Israel ist Teil der Identität der Islamischen Republik, ebenso wie die Ablehnung des Westens allgemein. Das theokratische Regime ist ideologisch ausgehöhlt, die revolutionären Slogans haben sich verbraucht. Ließe sich (Irans oberster Führer Ajatollah Ali) Chamenei auf eine echte Öffnung gegenüber dem Westen ein, die sich viele Iraner wünschen - es würde den Gottesstaat stärker gefährden, als es Sanktionen je vermögen. Deswegen sucht er die Kooperation mit Russland und vor allem China. Auch die Revolutionsgarden, die mächtigste Institution im Land, können ihre Stellung nur in der Konfrontation mit dem Westen rechtfertigen.»

«Die Presse»: Moral muss man sich leisten können

WIEN: Zu der ungleichen Verteilung von Corona-Impfdosen zwischen armen und reichen Ländern schreibt die österreichische Zeitung «Die Presse»:

«Die reichsten Länder müssen ihre Vakzine teilen und globale Impfkampagnen besser finanzieren. Nicht nur aus moralischen Gründen. (...) Mutationen können auch in Tansania, Indien oder dem Jemen entstehen. Dass sie in einer vernetzten Welt schwer zu stoppen sind, zeigt die britische Variante, die in Österreich beinahe für alle Neuinfektionen verantwortlich ist. Auch die überaus gefährliche brasilianische Mutante hat es aus der Amazonas-Metropole Manaus nach Europa geschafft.

Es liegt also auch im Interesse der Europäer, dass die Pandemie in allen Teilen der Welt unter Kontrolle gerät. Die Regierung von Neuseeland hat am Donnerstag bekannt gegeben, dass sie 800.000 ihrer Impfdosen schon jetzt an das Covax-Programm für ärmere Staaten abgeben wird. Dabei sind bei Weitem noch nicht alle Neuseeländer geimpft. Klar, Moral muss man sich leisten können. Der Inselstaat hat die Infektionen mit einem harschen Einreiseregime, Contact Tracing und scharfen Lockdowns bei nahe null gehalten.»