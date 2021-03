Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

«Frankfurter Rundschau» zur UN-Geberkonferenz für den Jemen

Das Geld ist das Mindeste.

Der Bürgerkrieg im Jemen dauert seit Jahren und hat das Land gezeichnet. Über die Hälfte der Bevölkerung ist auf Nahrungsmittel-Hilfe angewiesen. Es ist das Mindeste zu helfen und nicht wie im vergangenen Jahr die UN alleine zu lassen: Nur etwa die Hälfte der benötigten rund drei Milliarden Euro kamen zusammen - in einem Jahr, in dem Länder für die Corona-Hilfe hohe dreistellige Milliardensummen ausgaben. Der Bürgerkrieg wird verstärkt und verlängert durch das Eingreifen des Iran auf der Seite der Huthi-Rebellen und Saudi-Arabiens auf der Seite der Regierungskoalition. Immer wieder hat es im Jemen Anläufe zur Befriedung gegeben, immer wieder sind sie gescheitert. Das ist kein Grund, die Bemühungen aufzugeben. Die Einstellung von Waffen- lieferungen nach Saudi-Arabien, wie sie die USA angekündigt haben, kann ein Schritt dazu sein. Weil die USA dem Iran kaum einen Triumph überlassen werden, dürften Friedensverhandlungen oder eine Mediation schwierig genug werden.

«Münchner Merkur» zum Corona-Gipfel

In der Coronapolitik naht nun die sensibelste Phase.

Das Virus ist noch mitten unter uns, aber der harte Lockdown nicht länger durchzuhalten. Kanzlerin und Länderchefs müssen morgen den Kurswechsel starten, weg von der brachialen Politik des Zusperrens, hin zu einer behutsamen Kultur des Ermöglichens. Wir brauchen Ideen, Innovationen. Also das, womit viele unserer Unternehmen es zur Weltmarktführerschaft gebracht haben, was der Staat in 16 Jahren Merkel-Regentschaft aber zu oft schuldig blieb. Gleich, ob es um Schnelltests geht oder um eine scharfe Warn-App: Wo es Mut zum Fortschritt bräuchte, regierten zu lange «German Angst» und Bedenkenträgertum. Wir müssen uns wieder ins Gelingen verlieben. Die gestern vorgeschlagenen zwei Gratis-Schnelltest pro Woche für alle sind ein Anfang.

«Diena»: Corona-Geduld der Gesellschaft nicht überstrapazieren

RIGA: Zum Umgang mit der Coronavirus-Pandemie in Lettland und den Auswirkungen auf die Gesellschaft schreibt die lettische liberale Tageszeitung «Diena» am Montag:

«Was die Öffentlichkeit in dieser Situation wirklich braucht, sind zusammenfassende Informationen darüber, wo die Hauptinfektionsrisiken liegen. Ein Jahr mit der Pandemie hat gut gezeigt, dass die lettische Bevölkerung mit logischen Beschränkungen einverstanden ist. Haben aber die Regierungsentscheidungen keine rational rechtfertigbare Grundlage, rollt eine Lawine der Kritik über die Köpfe der Politiker hinweg.

Unsere politische Elite kann sich vorerst darüber freuen, dass es bislang gelungen ist, soziale Spannungen zu vermeiden - und dass obwohl Lettland einer der ärmsten EU-Mitgliedstaaten ist, die Unterstützungsmaßnahmen bescheiden sind, der Impfprozess beleidigend für die Öffentlichkeit und unprofessionell koordiniert ist. Die öffentliche Geduld sollte jedoch nicht auf unbestimmte Zeit geprüft werden.»

«La Vanguardia»: Patentschutz für Corona-Impfstoffe aussetzen

MADRID: Zur Debatte um die Aussetzung des Patentschutzes für Corona-Impfstoffe schreibt die spanische Zeitung «La Vanguardia» am Montag:

«Die Welthandelsorganisation trifft sich heute und morgen, um über einen Vorschlag Indiens und Südafrikas zur zeitweiligen Aussetzung der geistigen Eigentumsrechte an Covid-Impfstoffen zu debattieren. Der Vorschlag wird jedoch von der pharmazeutischen Industrie, die in dieser Frage von der EU, den USA und der Schweiz unterstützt wird, strikt abgelehnt.

Sie argumentieren, dass eine kostenlose Abtretung von Patenten, auch wenn sie nur vorübergehend ist, die Pharmaunternehmen daran hindern würde, die Investitionen, die sie in die Impfstoffentwicklung getätigt haben, wieder hereinzuholen. Und dass dies die private Forschung in Zukunft hemmen würde. Sie behaupten auch, dass die Pharmafirmen, die die Impfstoffe entdeckt haben, am besten in der Lage sind, sie herzustellen und an alle zu verteilen, die sie brauchen.

Die Wahrheit ist jedoch, dass das Horten von Impfstoffen durch reiche Länder, darunter auch Russland und China, um die eigene Bevölkerung zu schützen, den gleichberechtigten Zugang der übrigen Länder zu der von den Vereinten Nationen geförderten globalen Immunisierung verhindert und es unmöglich macht, Covid auf globaler Ebene zu beenden.»

«De Tijd»: Biden muss sich beeilen

BRÜSSEL: Die belgische Zeitung «De Tijd» kommentiert am Montag die ersten Wochen der Amtsführung des neuen US-Präsidenten:

««Sleepy Joe», wie Joe Biden von Donald Trump gern genannt wurde, hat im ersten Monat seiner Amtszeit nicht geschlafen. Aber zunächst ging es dabei vor allem um einen großen Bruch mit dem Stil seines Vorgängers. Unterschiede sind deutlich erkennbar, aber auch Übereinstimmungen. Was Biden für die USA und die Welt in petto hat, muss sich erst noch zeigen. Ein Monat ist kurz für ein Urteil. (...) Ausgerechnet an diesem Wochenende absolvierte Trump sein Comeback auf der politischen Bühne. Es ist klar, dass seine Anhänger die Republikanische Partei dominieren. Ob er wirklich zurückkommt, bleibt abzuwarten. Aber seine Ideen bleiben präsent. Ebenso die brenzligen Themen, etwa die Migrationspolitik, die Biden lockern will. Wenn er Trumps Vermächtnis ausradieren will, muss er sich beeilen. Ungefähr im Sommer 2022 beginnt der Wahlkampf für die Zwischenwahlen. Da ist an Schlaf kaum zu denken.»

«Lidove noviny»: Nicht die Zeit für politische Streitereien

PRAG: Die konservative Zeitung «Lidove noviny» aus Prag ruft am Montag in der Corona-Pandemie zur Einigkeit auf, obwohl im Oktober in Tschechien Parlamentswahlen anstehen:

«Nach einem Jahr der Pandemie sind wir alle extrem ermüdet. Vielen Bürgern bleibt - im Unterschied zur politischen Elite - nicht mehr viel Geld übrig. Die aktuelle Entwicklung verängstigt jeden von uns. Die Situation sieht objektiv nicht gut aus. Es ergibt keinen positiven Sinn, die Öffentlichkeit noch zusätzlich mit politischen Streitereien zu vergiften. Die Politiker sollten die Menschen dieser Tage eher motivieren, beruhigen und mit Vertrauen erfüllen. (...) Wir müssen gemeinsam das Coronavirus ausbremsen, um ihm gegenüber endlich aktiv in die Offensive zu kommen, statt in regelmäßigen Intervallen eine drohende Katastrophe abwenden zu müssen.»

«De Telegraaf»: In der Trump-Welt hat Trump die Wahl nicht verloren

AMSTERDAM: Zum Auftritt von Ex-Präsident Donald Trump auf dem Jahrestreffen konservativer Aktivisten (CPAC) schreibt die niederländische Zeitung «De Telegraaf» am Montag:

«Seit dem Aufstieg von Donald Trump hat sich die CPAC von einem rechtskonservativen Forum zu einem Trump-Festival gewandelt. In diesem Jahr gab es neben den bekannten Mützen, Shirts und Fahnen auch eine echte goldene Statue von Trump. Sie bekam einen Ehrenplatz. (...) Man konnte hier fast vergessen, dass die Republikaner unter Trump 2018 die Mehrheit im Repräsentantenhaus verloren hatten und Trump im Jahr 2020 der erste «one term president» seit dreißig Jahren wurde. Und dass die Republikaner im Januar auch die Mehrheit im Senat loswurden.

Von all dem war auf der CPAC-Veranstaltung keine Rede. In der Trump-Welt hat Trump nämlich nicht verloren. Vorwürfe des Wahlbetrugs ziehen sich wie ein roter Faden durch das Programm. Die Botschaft ist immer dieselbe: Dem Wahlergebnis ist nicht zu trauen und deshalb ist Joe Biden auch nicht der rechtmäßige Präsident.»

«Dagens Nyheter»: Donald Trump hat Republikaner fest im Griff

STOCKHOLM: Die liberale schwedische Tageszeitung «Dagens Nyheter» (Stockholm) kommentiert am Montag die Rede des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump bei der Conservative Political Action Conference (CPAC):

«Wenn es Zweifel gab, wessen Partei die Republikaner sind, wurden sie an diesem Wochenende zerstreut. Als sich Politiker und Aktivisten in Orlando auf der jährlichen CPAC-Konferenz trafen, wurde zu Beginn des Treffens eine goldene Statue von Donald Trump hereingerollt. (.) Die Verluste bei der Wahl im letzten Jahr und die anschließenden Angriffe von Donald Trump auf die demokratischen Institutionen reichten nicht aus, um die Partei dazu zu bringen, ihm den Rücken zuzukehren. Jetzt gibt es nur noch einen Weg, wie die Republikaner gerettet werden können - indem sie verlieren, wieder verlieren und groß verlieren.»

«Nepszava»: Moralismus seitens der USA wäre jetzt fehl am Platz

BUDAPEST: Zum Bestreben der Führung um den neuen US-Präsidenten Joe Biden, Demokratie und Menschenrechte weltweit zu stärken, schreibt die linksliberale Budapester Tageszeitung «Nepszava» am Montag:

«Während ein guter Teil des Globus die Rückkehr Amerikas zu einer regel- und normenbasierten Weltordnung begrüßt, muss Biden damit rechnen, dass nach der Präsidentschaft Trumps sowohl Hauptverbündete als auch Gegner den USA ein reduziertes Vertrauen entgegenbringen werden. Mit der Stärkung der von Trump geschwächten Bündnisse, Weltorganisationen und internationalen Abkommen wird Washington mit der Zeit seine ramponierte Glaubwürdigkeit zurückgewinnen. Angesichts der krisenhaften innenpolitischen Lage der USA, der tiefen gesellschaftlichen Spaltung (...), des systemhaften Rassismus, (...) des fragwürdigen Wahlsystems, eines im Sturm aufs Kapitol gipfelnden Terrorproblems erscheint jedoch die starke Betonung der moralischen und ideologischen Führungsrolle Amerikas nicht mehr als zeitgemäß.»

«The Times»: Republikaner haben größere Aufgaben als Trump zu verehren

LONDON: Zum Auftritt Donald Trumps bei der Jahrestagung der US-Konservativen meint die Londoner «Times» am Montag:

«Zweifellos hat Donald Trump das Bedürfnis, von seinen Getreuen verehrt zu werden, doch die Republikaner haben größere Aufgaben. Die wichtigste ist, dafür zu sorgen, dass die USA weiterhin zu globaler Führung in der Lage sind. (...)

Die Geschicke der Republikaner hängen davon ab, ob es der Partei gelingt, aus Trumps Schatten zu treten. Und die Kraft der freien Welt würde gestärkt werden, durch die Art von Internationalismus und Unterstützung für Allianzen - wie sie Mitt Romney ebenso beispielhaft zeigt wie einst auch John McCain. Das sind republikanische Traditionen, die es wert sind wiederentdeckt zu werden.»

«Kommersant»: Auf Nawalny-Aktivisten kommen schwere Zeiten zu

MOSKAU: Zur Zukunft der Oppositionsbewegung um den inhaftierten Kremlgegner Alexej Nawalny schreibt die russische Tageszeitung «Kommersant» am Montag:

«Die regionalen Stäbe Alexej Nawalnys setzen ihre Arbeit fort - ungeachtet seiner Inhaftierung in einem Straflager und trotz des Hausarrests seiner engsten Mitarbeiter. Jene Mitglieder seines Teams, die noch in Freiheit sind, zeigen sich überzeugt, dass die geschaffenen Strukturen in der Lage sind, dem Druck des Machtapparats standzuhalten. Sie bereiten sich auf die Parlamentswahl im Herbst vor.

Sie rekrutieren jetzt neue Mitarbeiter, bereiten neue Enthüllungen vor und führen Gespräche mit anderen Parteien über eine Zusammenarbeit. Die Experten gehen aber davon aus, dass die Effektivität der 40 regionalen Stäbe wegen der Abwesenheit des Politikers nachlässt (...). Und es gibt keine Zweifel, dass sich die Aktivisten auf schwere Zeiten einstellen müssen.»

«Tages-Anzeiger»: Trumpismus ist auch ohne Trump möglich

ZÜRICH: Der Zürcher «Tages-Anzeiger» beschäftigt sich am Montag mit der Rückkehr von Ex-Präsident Donald Trump auf die politische Bühne der USA:

«Man muss zwei Dinge trennen: Trump und den Trumpismus. In der Praxis bedeutet das: Auch wenn die Rückkehr von Donald Trump in die Politik jetzt zunächst wie ein Triumphzug aussehen mag, ist das keine Garantie, dass das ganze Unterfangen nicht in absehbarer Zeit in einem Waterloo endet.

Vielleicht verliert Trump selbst das Interesse an der Politik, wenn er es den Republikanern heimgezahlt hat, die das Impeachment gegen ihn wegen des Sturms auf das Capitol unterstützt haben. Vielleicht findet aber auch irgendein cleverer Nachwuchsdemagoge einen erfolgreichen Weg, Trumpismus ohne Trump zu betreiben. Dann wäre Trump, der bei Wahlen ja stets sehr viele Anhänger, aber eben noch mehr Gegner mobilisiert, als Führungsfigur in der Partei überflüssig. (...)

Insofern ist es womöglich gar nicht entscheidend, welche Rolle Trump persönlich in der amerikanischen Politik künftig spielt. Wenn der Trumpismus überlebt, war seine Invasion erfolgreich.»

«La Stampa»: Westen muss bereit für Unterstützung in Myanmar sein

ROM: Zu den Protesten und der Gewalt in Myanmar schreibt die italienische Zeitung «La Stampa» aus Turin am Montag:

«Die Krise in Myanmar ist an einem Scheideweg angekommen. Er könnte zum Zusammenbruch des Regimes führen, das vom Trägheitsmoment der Mehrheit der Nation überwältigt wird. Dies ließe das Militär in den Seilen hängen (...), weil es gezwungen wäre, sich mit Aung San Suu Kyi und der Opposition abzufinden. Es kann jedoch sein, dass es dem Militärgeneral Min Aung Hlain gelungen ist, sich das Überleben an der Macht zu sichern. Das Kräfteverhältnis steht zu seinen Gunsten. Wer einmal geschossen hat, kann es ein zweites und drittes Mal tun, bis die Straßen geräumt sind. (...)

UN-Sanktionen wären sicherlich wünschenswert, aber sie müssen das Hindernis Russland und China überwinden, die ihre eigenen Straßenproteste zu bewältigen haben - siehe Nawalny beziehungsweise Hongkong. (...) Wenn die UN abwesend sind, müssen Europäer und Amerikaner bereit sein, es alleine zu machen. Selbst wenn es dem Militär in Myanmar gelingt, die Auswirkungen westlicher Sanktionen zu minimieren, ist ein Signal aus Washington, Brüssel, London, Canberra, Tokio wichtig für die Solidarität und weil es auf anderen Plätzen und Straßen nicht unbemerkt bleiben wird, auf denen Menschen die Demokratie verteidigen, wie in Minsk, Hongkong, Tiflis und Wladiwostok.»

«New York Times»: Die Ära der Impfdiplomatie hat begonnen

NEW YORK: Über den weltweiten Kampf gegen das Corona-Virus und die dringend nötigen Impfkampagnen auch in armen Ländern schreibt die «New York Times»:

«Es ist nur normal, dass sich die amerikanische Regierung und das amerikanische Volk darauf konzentriert haben, dass so viele der eigenen Landsleute wie möglich geimpft werden, mit den Verwundbarsten an erster Stelle. Aber in dem Maße wie sich die Impfungen daheim beschleunigen, gilt es, sich zweierlei bewusst zu werden.

Erstens wird die Pandemie nicht irgendwo besiegt, bevor sie nicht überall besiegt wird (...) Zweitens haben zwar schon 45 Millionen Amerikaner, fast 14 Prozent der US-Bevölkerung, wenigstens eine erste Impfung erhalten und die meisten reichen Länder haben ihre eigenen Impfprogramme begonnen. Nach Schätzungen ist aber erst in sieben Prozent der armen Länder bis zum 18. Februar überhaupt jemand geimpft worden. Das ist eine klaffende Lücke. (...) Während der Sieg über das Virus ein offensichtlicher und primärer Grund für die Vereinigten Staaten ist, sich hier einzuschalten, gilt es auch Folgendes zu bedenken: Es ist sehr in Amerikas nationalem Interesse, einen entscheidenden diplomatischen «Soft Power»-Vorteil nicht autokratischen Rivalen wie Russland oder China zu überlassen. Arme Länder werden sich noch daran erinnern, wer ihnen wann zu Hilfe kam.»

«Die Presse»: Bloß keinen weiteren Lockdown riskieren

WIEN: Mit der bevorstehenden Entscheidung der österreichischen Regierung über weitere Schritte in der Corona-Krise schreibt die Wiener Zeitung «Die Presse»:

«In Österreich lodert das Infektionsgeschehen noch, die Zahlen nehmen stetig zu, von exponentiellem Wachstum sind wir aber fern. Und die beste Nachricht: Die Covid-Abteilungen und Intensivstationen stehen zwar nicht leer, sind aber endlich entspannt. Das war das eigentliche Ziel bei allen Maßnahmen der schwierigen Pandemiepolitik. Einen echten Erfolg können Österreichs Regierung, die Länder und die Bevölkerung für sich verbuchen: Die Strategie der Massentests - öffentliche und private - funktioniert gut, das haben Länder wie Deutschland so nicht hingekriegt.

Doch Wissenschaftler warnen: Wenn nun großzügige Lockerungen durchgeführt werden, würden die Infektionszahlen massiv steigen, und alles beginne von vorn. (...) Wie immer die Entscheidung am Montag ausfällt: Das Dümmste wäre, voll zu öffnen und bald Lockdown 4 zu erlassen. Besser wäre es, bis nach Ostern durchzubeißen und dann sicher zu genießen - oder nur in kleinen Schritten weiter zu öffnen, z. B. die Gastronomie nur im Freien oder nur große Kulturräume für wenige öffnen zu lassen.»