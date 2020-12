Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

«Frankfurter Allgemeine Zeitung» zum Urteil im Halle-Prozess

(...) Diese Antwort auf die persönliche Schuld des Mörders gibt aber keine Auskunft über das Umfeld, in dem die Tat möglich wurde.

Und darüber, wie politisch mit der Erschütterung umzugehen ist, die ein versuchter Massenmord unter den Bürgern jüdischen Glaubens hervorgerufen hat. Mancher dachte zum ersten Mal daran, Deutschland zu verlassen. Und wer wollte dagegen im Angesicht dieser Gegenwart und Geschichte etwas sagen? Es bleibt Aufgabe aller staatlichen Gewalt, zu zeigen, dass dieses Land alles Mögliche tut, um ein friedliches Zusammenleben aller zu ermöglichen und insbesondere jene zu schützen, die noch vor wenigen Jahrzehnten durch staatliche Gewalt als Gemeinschaft nahezu vernichtet wurden. Das ist der Auftrag von Halle.

«Berliner Morgenpost» zu Ermittlungen gegen Organisierte Kriminalität

Die Zunahme der Verfahren gegen die Clans ist - so paradox es klingt - eine gute Nachricht.

Denn sie zeigt, dass der Staat genauer hinschaut. Die vielen Razzien wirkten wie Nadelstiche. Die Ermittler fanden dabei zudem Beweise, die sich in Verfahren verwerten ließen, bei denen es um mehr ging als um ein paar hundert Gramm unverzollten Shisha-Tabak. Doch die Kapazitäten fehlen nun offenbar an anderer Stelle: Laut Lagebild führten die Behörden im Jahr 2019 kein einziges Ermittlungsverfahren gegen vietnamesische und italienische Gruppierungen der Organisierten Kriminalität. Die Behörden bräuchten mehr Mitarbeiter und wohl auch mehr Möglichkeiten. Solange sie diese nicht haben, ist der Staat zwar nicht machtlos. Aber er hechelt den kriminellen Banden nur hinterher.

«Die Welt» um Urteil gegen den Attentäter von Halle

Rechtlich gesehen ist an seiner Einzeltäterschaft nicht zu zweifeln, mit Blick auf die Prävention künftiger Mordattacken wäre es jedoch ratsam, noch einmal genauer hinzuschauen. (...) Bis heute feiern die Foren der Techno-Barbaren im Internet den Attentäter von Christchurch als Heiligen, sämtliche nachfolgenden Mörder als dessen Jünger und jubeln über die 78 Tote der Anschläge insgesamt. Was daraus folgt, ist klar: Es wird Zeit, sich von der Verharmlosung der Einzeltäter zu verabschieden, gegen die man nichts machen könne. Stattdessen möge man ernst nehmen, dass man sie im Vorfeld erkennen kann, wenn man das tut, was deutsche Datenschützer verbieten: das Umfeld auch «anlasslos» zu überwachen. Bei solchen Tätern ist die Definition des Anlasses eine neue, eine andere als bislang im Strafrecht üblich. Auch das ist ein Schluss, der sich aus dem Verbrechen von Halle ziehen lässt.

«Frankfurter Rundschau» zu Corona-Hilfen in den USA

Auf den letzten Drücker haben Republikaner und Demokraten ein Corona-Hilfspaket geschnürt und so das schlimmste verhindert.

Millionen von US-Amerikanerinnen und US-Amerikaner können nun ihre Wohnungen bezahlen oder Essen kaufen. Doch für viele Geschäfte und Selbstständige kommt die Hilfe zu spät. Die teils verfeindeten Parteien haben zu lange gestritten. Die Republikaner wollten stärker Firmen, die Demokraten Bedürftigen beistehen. So gesehen rundet das Hilfspaket das schlechte Corona-Krisen-Management der USA ab. Die sozialen Hilfssysteme sind für solch eine Krise nicht ausgelegt. Aber vor allem US-Präsident Donald Trump hat die Pandemie ignoriert, verharmlost und nötige Schritte behindert. Auch am Wochenende hat er sich mehr um seinen Feldzug gegen das Wahlergebnis gekümmert als um die Hilfen. Dennoch könnte die Einigung der erste Schritt hin zu einer angemesseneren Corona-Politik sein. Dazu müssten sich vor allem die Republikaner noch mehr von der falschen Politik Trumps entfernen.

«New York Times»: Neues US-Coronahilfspaket wird helfen

NEW YORK: Demokraten und Republikaner im US-Kongress haben sich nach monatelangem Streit auf ein weiteres gewaltiges Corona-Konjunkturpaket verständigt - im Umfang von rund 900 Milliarden Dollar (etwa 737 Milliarden Euro). Dazu schreibt die «New York Times» am Montag:

«Das 900 Milliarden Dollar schwere Pandemie-Hilfspaket (...) ist eine notwendige Maßnahme, die das Leiden von Millionen US-Amerikanern lindern wird. Es wird Arbeitslosen helfen, ihre Familien zu ernähren und eine Räumungsklage zu vermeiden. Es wird Kleinunternehmen helfen, den Konkurs zu vermeiden. Es wird landesweit helfen, Züge und Busse in den Städten am Laufen zu halten. Der Kongress hätte vor Monaten handeln sollen, und der Verzug hat sehr viel unnötigen Schmerz verursacht. Selbst jetzt macht der Kongress nicht genug, um allen Bedürfnissen im vollen Umfang gerecht zu werden. Aber die relevante Frage ist, ob diese Einigung helfen wird - und die klare Antwort lautet ja.»

«Pravda»: Eine Informationskampagne für die Impfung ist gefragt

BRATISLAVA: Die linksliberale slowakische Tageszeitung «Pravda» fordert am Montag eine Werbekampagne für die Corona-Impfung, um der Skepsis der Bevölkerung zu begegnen:

«Wie in der ganzen EU wird die Impfung gegen Covid-19 auch bei uns am 27. Dezember beginnen. Um das Virus zu eliminieren, sollten sich 75 Prozent der Bevölkerung impfen lassen. Angesichts verbreiteter Desinformationen über den Impfstoff könnte das ein Problem werden. Nach einer Umfrage will sich nur rund ein Drittel der Slowaken impfen lassen. Wenn die Regierung kein riesiges Fiasko riskieren will, sollte sie schnell eine Informationskampagne in Zusammenarbeit mit bekannten Persönlichkeiten starten.

Wir sind in die paradoxe Situation geraten, dass die meisten Leute zwar schon die Nase voll von Covid-19 haben, sich aber zugleich fürchten, dass der Impfstoff nicht sicher sei. (...) Anstatt populistisch von Ängsten zu zehren, sollte einer der Politiker aus der ersten Reihe laut sagen, dass der erste Corona-Impfstoff schon im Januar 2020 entwickelt und seither ständig getestet wurde. Und was mögliche Nebenwirkungen angeht: Die zeigen sich bei jeder Medizin, es lässt sich unter Millionen Menschen immer ein Teil finden, der stärker darauf reagiert. Das heißt aber nicht, dass die Impfung nicht hilft.»

«El Periódico»: Wachsamkeit darf trotz Impfung nicht nachlassen

MADRID: Zum bevorstehenden Beginn der Corona-Impfungen in der EU schreibt die spanische Zeitung «El Periódico» am Montag:

«Der Impfstoff wird kein sofortiges Allheilmittel und auch keine magische Lösung sein. Das Erreichen einer Herdenimmunität hängt auch vom kollektiven Bewusstsein ab. (...) Mehr denn je benötigen wir einheitliche Aktionen, die die gesundheitspolitischen Maßnahmen erleichtern. Dabei muss man sich darüber im Klaren sein, dass es erst der Anfang vom Ende ist. In den nächsten Monaten, in denen wir immer noch vom Virus bedroht sein werden, ist es dringend notwendig und unerlässlich, dass die Wachsamkeit nicht nachlässt.»

«La Repubblica»: Käfig der Angst durch britische Corona-Mutation

ROM: Nachdem in Italien ein Fall der in Großbritannien entdeckten Corona-Mutation bestätigt wurde, schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» aus Rom am Montag:

«Wir hatten es nicht vorausgesehen. Gerade als die Kennzahl der Ansteckungen sinkt, da kommt die unerwartete englische Mutation, die die Geschwindigkeit der Infektion und damit auch die Gefahr erhöht, und uns wieder im Käfig der Angst gefangen nimmt, was noch nicht vorüber zu sein scheint. Die Daten des abendlichen Kriegsberichts mit den Ansteckungszahlen und den Toten sind das tägliche Maß des Schlechten geworden, ein öffentlicher Test unserer Widerstandsfähigkeit, und sie quetschten uns in eine verengte Aussicht, reduziert auf einen Tag zum nächsten Tag, als ob wir unfähig geworden wären, weiter als bis dorthin zu blicken. (...)

Der Infektionserreger ist auch ein sozialer Erreger. Er hat unsere Gewohnheiten, Lebensstil, die zwischenmenschlichen Beziehungen geändert und zusätzlich wichtige Bestandteile angegriffen, wie die Arbeit, Produktion, Schule, den Handel und die Wirtschaft. Das wirkt sich räumlich aus in einem Reiseverbot, in den Sicherheitsabständen, die anzeigen, dass die Gefahr von jedem von uns und anderen ausgehen kann, in der Isolation als Endform der Verteidigung und trennt uns von der Gesellschaft.»

«Handelsblatt» zur EU-Blockade Großbritanniens

Hals über Kopf und ohne Koordinierung der 27 Mitgliedstaaten haben neun Länder, geführt von Paris und Berlin, ihre Grenzen zum Vereinigten Königreich für die Einreise eigener und britischer Bürger geschlossen.

(...) Die Aufregung um gestrandete Passagiere, um die Heimreise zu Weihnachten bangende Familienangehörige und vor dem Kanal sich stauende Lkws bildet einen dichten Rauchvorhang. Der verbirgt ein politisches Schandstück, an dem EU, Frankreich und Deutschland in aller Stille arbeiten. Noch vor Jahresende wollen sie ein Investitionsabkommen mit China durchpeitschen, das alle seit dem Frühjahr geschmiedeten Pläne für mehr strategische Autonomie Europas nur noch albern wirken lässt. Zugleich gehen die Versprechen, einen besseren Schutz der Arbeitnehmer in China erkämpfen zu wollen, in Rauch auf.

«Iswestija»: Politische Instabilität in Armenien setzt sich fort

MOSKAU: Zu den Protesten in der Südkaukasusrepublik Armenien nach dem Ende des Kriegs um Berg-Karabach schreibt die russische Tageszeitung «Iswestija» am Montag:

«Die politische Instabilität in Eriwan nach dem Ende der Kämpfe in Berg-Karabach setzt sich fort, aber die Proteste werden wohl kaum zu einem baldigen Machtwechsel in Armenien führen, wie Experten meinen. Mit jedem Tag aber wächst die Anzahl derer, die mit Regierungschef Nikol Paschinjan unzufrieden sind. Das hängt nicht nur mit der erfolglosen Militäroperation und mit dem Problem der Flüchtlinge aus Berg-Karabach zusammen, sondern auch mit der Wirtschaftskrise vor dem Hintergrund der Pandemie.

Ein großer Teil der Bürger verhält sich nach Meinung von Beobachtern apathisch und will keine Wiederholung eines Umsturzes wie zuletzt 2018. (.) Die aktuelle Opposition ruft bei der Mehrheit der Bürger bisher keine Sympathien hervor. Die Menschen verstehen nämlich, dass im Moment keine politische Vereinigung in der Lage ist, mit einem Zauberstab die vielen Probleme zu lösen.»

«Sme»: Regierung handelte als schlechtes Vorbild

BRATISLAVA: Die liberale slowakische Tageszeitung «Sme» schreibt am Montag dazu, dass nach Ministerpräsident Igor Matovic auch andere Regierungsmitglieder positiv auf das Coronavirus getestet wurden und die gesamte Regierung in Quarantäne musste:

«Nicht einmal beim Wichtigsten ging die Regierung als Beispiel voran. Mehr als eine Woche rufen die Fachleute dazu auf, dass wir uns nicht treffen, sondern den physischen Kontakt auf das Nötigste beschränken sollen, weil sich das Virus inzwischen unkontrollierbar ausbreitet. Auch Gesundheitsminister (Marek) Krajci hat sich ähnlich geäußert. Aber die Regierung hat das anscheinend nicht berührt.

Gewiss lässt sich verstehen, dass nicht alle von zu Hause aus arbeiten können (obwohl sie das nun auch müssen), aber die Regierungsmitglieder nahmen sich die Ratschläge der Experten nicht einmal soweit zu Herzen wie jeder gewöhnliche vernünftige Mensch. Wozu etwa musste sich der Verteidigungsminister persönlich mit der Kulturministerin treffen? Ließen sich auch ihre Gesprächsthemen wirklich nicht auf Distanz diskutieren? Es gab so viele unnötige Treffen, dass das Virus vor Freude glänzende Augen bekommen müsste, wenn es welche hätte. Das Ergebnis kennen wir jetzt und wünschen allen eine rasche Genesung.»

«The Times»: Kommende Monate werden schwer für Großbritannien

LONDON: Die Londoner «Times» kommentiert am Montag die Verschärfung der Lockdown-Maßnahmen in Großbritannien nach der Entdeckung einer neuen Coronavirus-Variante:

«In Großbritannien bedarf es nun einer herkulischen Anstrengung, um die kommenden Wochen und Monate zu bewältigen. Es gibt kein Entrinnen: Das mutierte Virus hat die meisten europäischen Länder dazu gebracht, jegliche Einreise aus Großbritannien zu verbieten, sei es per Zug, Schiff oder Flugzeug. Die Polizei ist bereits im Einsatz, um einen Massenexodus aus der Hauptstadt und ihrer Umgebung in relativ sichere Gebiete zu verhindern. Das ist ein diktatorischer Schritt, den nur die extremsten Umstände rechtfertigen können. Der Fokus aller muss auf verantwortungsbewusstem Verhalten liegen, verbunden mit der dringenden Hoffnung, dass der in Oxford entwickelte Impfstoff so schnell wie möglich zugelassen wird. Wenn es schon ein einsames Weihnachtsfest sein soll, dann wenigstens ein sicheres.»

«De Telegraaf»: Wirksamkeit von Einreiseverboten ist fraglich

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «De Telegraaf» kommentiert am Montag die europäischen Verbote von Einreisen aus Großbritannien:

«Der Vormarsch einer mutierten britischen Variante des Coronavirus, die viel ansteckender ist, lässt das Schlimmste befürchten. Bislang gibt es zwar keine Anzeichen dafür, dass diese neue Variante den Krankheitsverlauf verstärkt oder dass die Impfstoffe dagegen weniger wirksam sind. Das hohe Maß an Infektiosität ist jedoch besorgniserregend. Da ist es logisch, dass Maßnahmen ergriffen werden, um Einreisen aus dem Vereinigten Königreich möglichst zu verhindern. Die Frage ist nur, inwieweit das noch helfen wird, nachdem die neue Variante bereits in den Niederlanden und einigen anderen Ländern aufgetaucht ist. Unklar ist auch, wie lange dieser Corona-Mutant auch bei uns schon zuschlägt.»

«The Guardian»: Vertrauen in die Behörden ist erschüttert

LONDON: Zum verschärften Corona-Lockdown in Südengland meint der Londoner «Guardian» am Montag:

«Der wichtigste Weg, um das Auftreten neuer Mutationen zu reduzieren, ist die Eindämmung der Ausbreitung des Virus. Zum dritten Mal innerhalb eines Jahres weigerte sich die Regierung, den Tatsachen ins Auge zu sehen und notwendige Maßnahmen zu ergreifen, bis es viel zu spät war. Diese Verzögerungen haben nicht nur Tausende Menschenleben gekostet, sondern insgesamt auch das Vertrauen in die Behörden erschüttert, das notwendig ist, um die Einhaltung der Vorschriften zu verbessern. Dies ist umso frustrierender, als die Einführung des Impfstoffes neue Hoffnung versprach.

Angesichts der zunehmenden Ansteckungsgefahr muss Boris Johnson mehr denn je für ein effektives Test- und Rückverfolgungssystem sorgen und ein angemessenes System zur Unterstützung der Menschen bei der Selbstisolierung entwickeln. Der Premierminister sollte auch mit einem gut finanzierten Plan aufwarten, um Schulen sicher zu machen. Ohne diese Maßnahmen hat Johnson nicht den Hauch einer Chance, dem monatelangen Fegefeuer des Lockdowns zu entkommen.»

«NZZ»: Der Anfang vom Ende der Pandemie

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Montag die Zulassung des vom Mainzer Unternehmen Biontech und dessen US-Partner Pfizer angebotenen Corona-Impfstoffs in der Schweiz:

«Wie schon andere Fachgremien sind auch die Schweizer Prüfer zum Schluss gekommen, dass der in Deutschland entwickelte Impfstoff eine sehr hohe Wirksamkeit hat und als sicher gelten darf. Das ist eine tolle Nachricht - die beste in diesem Land seit langem. Mit einer zugelassenen Vakzine stehen wir am Anfang vom Ende der Pandemie. Die Immunisierung wird uns endlich aus der sozialen und wirtschaftlichen Schockstarre befreien, in die das Coronavirus uns versetzt hat. Vieles spricht dafür, dass das Gröbste schon im Frühling vorbei sein könnte.

Bis dahin gilt es aber, weiterhin Disziplin zu halten und die von der Regierung verordneten Schutzmassnahmen strikte einzuhalten. Das Beibehalten der Schutzmassnahmen ist auch deshalb so wichtig, weil geimpfte Personen erst nach der zweiten Impfdosis mit einer genügenden Schutzwirkung rechnen können. Das ist etwa einen Monat nach der initialen Immunisierung der Fall.»