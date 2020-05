Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

«de Volkskrant»: Steuerzahler beginnen zu zweifeln

AMSTERDAM: Zu den Corona-Hilfsmaßnahmen der Bundesregierung für die Wirtschaft schreibt die niederländische Zeitung «de Volkskrant» am Montag:

«Kein anderes Land der Welt, so zeigt ein Vergleich des Internationalen Währungsfonds, hat seine Wirtschaft in der Corona-Krise so fest im Griff wie Deutschland. Zu Beginn wurde gelobt, dass die Bundesregierung ihre jahrelange Sparpolitik ohne Murren aufgab, dass schnelles und unbürokratisches Handeln plötzlich möglich war und dass hilfsbedürftige Unternehmer ihren Antrag online erledigen konnten. All das war ein absolutes Novum in Berlin. (...)

Inzwischen halten auch die Autobauer ihre Hand auf und wollen Kaufprämien, um die Verbraucher zur Ablegung ihrer Krisensparsamkeit zu bewegen. Und es steht mehr oder weniger fest, dass sich der Staat mit 25 Prozent an der Lufthansa beteiligen und für weitere Kredite bürgen wird. Derweil fragen sich immer mehr deutsche Steuerzahler, ob sich der reiche Onkel in Berlin nicht etwas zu großmütig auf der Nase herumtanzen lässt.»

«El País»: Bahn frei für Netanjahus gefährliche Flucht nach vorne

MADRID: Zur Regierungsbildung in Israel nach anderthalb Jahren politischer Lähmung schreibt die spanische Zeitung «El País» am Montag:

«Die Regierungsbildung ist ein neuer Beweis für die politische Überlebensfähigkeit des rechten Regierungschefs. Er hat gleichzeitig mit drei Problemen fertig werden müssen: Mit der Covid-19-Krise, mit der politischen Lähmung - bei der es unter anderem in nur einem Jahr drei Wahlen gab - sowie mit einem Prozess wegen Betrugs, Untreue und Bestechlichkeit (...) . Netanjahu kann nun seine Strategie zur Annexion besetzter Palästinensergebiete vorantreiben, die er im Wahlkampf versprochen hat und die von (US-Präsident Donald) Trump unterstützt wird. Das soll unter dem Deckmantel eines Friedensplans geschehen, der von den Palästinensern zurückgewiesen wird. Das ist eine verführerische Flucht nach vorne, die eine regionale und internationale Unruhe auslösen würde, die vor allem die Probleme des Likud-Parteichefs mit der Justiz überschatten würde. Die Warnung von Jordaniens (König) Abdullah macht die gefährlichen Risiken einer solchen Strategie deutlich. Der Monarch sagte, man ziehe als Antwort auf eine Annexion «sämtliche Optionen» in Betracht. Er warnte vor einem «ungeheuerlichen Konflikt».»

«The Times»: Abkommen mit der EU trotz Corona-Krise erreichbar

LONDON: Die Londoner «Times» beschäftigt sich am Montag mit dem Brexit in Zeiten der Corona-Krise:

«Am 31. Januar hat Großbritannien die EU offiziell verlassen, nachdem Boris Johnson bei den Wahlen im Dezember 2019 für seine Austrittsbedingungen ein Mandat bekommen hatte. Es war ein entscheidender Moment im heftigsten Streit der britischen Politik seit einer Generation. Niemand hätte seinerzeit geglaubt, dass die Gespräche über Großbritanniens Beziehungen zur EU fünf Monate später weitgehend aus den Schlagzeilen verschwunden sein würden. (...)

Solange die europäischen Regierungschefs ihre Aufmerksamkeit nicht von der Pandemie abwenden und dem Brexit widmen können, werden diese in der Phase diplomatischer Effekthascherei verharren. Drohungen, sie platzen zu lassen, gehören zur üblichen Verhandlungstaktik. Obwohl die Zeit stets knapp war und durch Covid-19 noch knapper geworden ist, kann ein Abkommen jedoch immer noch erreicht werden.»

«Le Parisien» : Gemeinsam gegen Corona und den Klimawandel

PARIS: Dass während der Coronavirus-Krise auch andere politische Diskussionen nicht vergessen werden sollten, kommentiert die französische Tageszeitung «Le Parisien» am Montag:

«Ohne in Schwarzmalerei zu verfallen und ohne unnötig Ängste (zu schüren), darf uns die Corona-Krise, die weltweit bereits 300.000 Menschen das Leben gekostet hat, nicht die latente Bedrohung durch die Klimaerwärmung vergessen lassen. Es wäre selbstzerstörerisch, die Wirtschaft ohne diesen Kompass wieder anzukurbeln. (...) Im Gegensatz zum Virus werden wir vom Temperaturanstieg nicht überrascht. Jeden Tag nehmen wir die Konsequenzen davon wahr. Lasst uns uns (...) zusammentun, um die Konsequenzen der Klimaerwärmung zu verringern. Genauso wie wir es gemeinsam geschafft haben, die Kurve der Epidemie zu verringern.»

«NZZ»: Johnsons Popularität auf dem Prüfstand

ZÜRICH: Zum Umgang des britischen Premierministers Boris Johnson mit der Corona-Krise schreibt die «Neue Zürcher Zeitung» am Montag:

«Der begnadete Kommunikator und Performer Johnson wirkte in der Corona-Krise von Anfang an wie ein Hauptdarsteller im falschen Film. Die Marke Boris steht für lockere Sprüche, für politisches Draufgängertum und unerschütterlichen Optimismus. Die Rolle des ernsthaften Krisenmanagers und Landesvaters hingegen ist ihm nicht auf den Leib geschrieben. Anders als beim Brexit, dessen Konsequenzen sich erst in der Zukunft zeigen, manifestieren sich die Folgen der Pandemie kurzfristig, weshalb sie sich auch nicht mit einer schönfärberischen Rhetorik aus der Welt schaffen lassen. (...)

Die Zufriedenheit mit der Regierung aber beginnt nachzulassen und für Johnsons Popularität wird entscheidend sein, wie gut er das Land aus der Rezession führen kann.»