«Berliner Morgenpost» zu Rechnungshof zu Baustadtrat Florian Schmidt

Im Grunde genommen ist Florian Schmidt im Amt das geblieben, was er lange war: ein Aktivist.

Wenn er schon das umstrittene Mittel des Vorkaufsrechts wahrnimmt, dann hätte es zumindest nach Recht und Gesetz geschehen sollen. Alles andere ist Willkür. Als Stadtrat handelt er im Interesse von knapp 300.000 Friedrichshainern und Kreuzbergern. Wer die Regeln für ein halbwegs geordnetes Zusammenleben ignoriert, entlarvt sich als Egoist, dem die eigene Rechthaberei wichtiger ist als das Wohlergehen seiner Bürger. Mit diesem Amtsverständnis kann keine verlässliche Politik im Interesse des Bezirks gemacht werden. Und auch die Grünen können sich das Gebaren nicht weiter untätig ansehen. Wer als Regierungspartei ernst genommen werden will, muss zeigen, im Interesse aller handeln zu können. Baustadtrat Florian Schmidt wird so nicht zu halten sein.

Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

«New York Times»: Amerikaner brauchen Wahrheit über Trumps Zustand

NEW YORK: Zur Informationspolitik der US-Regierung bezüglich der Corona-Infektion des Präsidenten Donald Trump schreibt die «New York Times» am Montag:

«Das Weiße Haus ist ausweichend und geheimniskrämerisch. Das ist weder neu noch ist es unvernünftig, der Öffentlichkeit einige vertrauliche Informationen vorzuenthalten. Doch in den vergangenen Tagen hat die Regierung zu oft den Eindruck erweckt, das amerikanische Volk aktiv in die Irre zu führen.(...)

Bemühungen der Regierung, die Öffentlichkeit zu manipulieren, schüren Misstrauen und Frustration. Zudem leidet Herr Trump nicht an einer nur ihn betreffenden Krankheit. Er hat sich mit einem Virus angesteckt, das bereits mehr als 209.000 Amerikaner getötet hat. Seine Weigerung, von Anfang an der Öffentlichkeit gegenüber ehrlich zu sein, wie ernst diese Krankheit ist, hat es dem Land erschwert, die Pandemie unter Kontrolle zu bekommen, infolgedessen sind unzählige Menschen gestorben.

So krank der Präsident auch sein mag, die Wahrheit kann nicht schädlicher sein als der dicke Nebel der Verwirrung, den das Weiße Haus geschaffen hat. Das amerikanische Volk hat einen Anspruch auf die Wahrheit.»

«Münchner Merkur» zu Trump

Trumps Wahlkampfstrategie zielte zuletzt darauf ab, das offensichtliche Versagen seiner Regierung in der Corona-Krise effektvoll zu überspielen.

Das gelang gut - auch beim beschämenden TV-Duell schaffte es sein Herausforderer Joe Biden nicht, ihn zu stellen. Trumps Geraune und Ablenkungsmanöver waren stets lauter. Mit seinem jetzigen Verhalten aber führt der Präsident den Amerikanern genau jene ignorante Haltung vor Augen, die zu den atemberaubenden Infektions- und Todeszahlen im Land geführt hat. Hartgesottene Trumpisten wird das nicht beirren. Viele jene Unentschlossenen aber, die das Zünglein an der Waage sind, dürften sich von einem Mann abwenden, der sein Gelingen über alles andere stellt.

«La Vanguardia»: Spanien muss politische Spannungen abbauen

MADRID: Die spanische Zeitung «La Vanguardia» kommentiert am Montag den politischen Dauerstreit in Spanien, der auch den wirtschaftlichen Wiederaufbau nach der Pandemie gefährden könnte:

«Angesichts der Ereignisse der vergangenen Wochen in Madrid gewinnt man nicht den Eindruck, dass sich unsere Regierenden mit Eifer um unsere Gesundheit kümmern. Covid-19 hat die bereits bestehenden politischen Spannungen noch erhöht und die vielfachen Krisen verschärft: Gesundheit, Wirtschaft, Soziales und Institutionen. (...)

Naiv dachte ich, dass wir im Sommer darüber reden würden, wie wir die 140 Milliarden Euro (EU-Hilfen) verwenden, die wir aus dem Wiederaufbaufonds erhalten sollen. Nichts davon ist geschehen. Aber jetzt scheint sich doch etwas zu bewegen. Dies kündigte Regierungschef Pedro Sánchez am Wochenende an: Am Mittwoch wird er die Leitlinien vorstellen und am 26. Oktober im Rahmen eines Treffens mit den Regierungschefs der autonomen Regionen Spaniens erläutern. Daran wird auch ein Stargast teilnehmen: die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen.

Spanien wird 72,7 Milliarden Euro an Beihilfen und 66,3 Milliarden an Krediten erhalten, viel Geld, das in kurzer Zeit verwendet werden muss, um einem Wiederaufbau mit erheblichen Schwächen zu begegnen: Abhängigkeit vom Tourismus, technologische Defizite der Wirtschaft, ein schwacher Arbeitsmarkt, wachsende Ungleichheit und eine schon vor der Pandemie hohe Staatsverschuldung. Hoffen wir, dass wir die politischen Spannungen hinter uns lassen können. Sonst verlieren wir die Zukunft.»

«Sme»: EU muss Milliardenhilfen an Rechtsstaat knüpfen

BRATISLAVA: Die liberale slowakische Tageszeitung «Sme» schreibt am Montag zum Dauerkonflikt der EU mit Ungarn und Polen über die Bewahrung des Rechtsstaats:

«Dass die Europäische Kommission, wenn auch mit Bedacht, nun doch gegen die Verletzungen von Rechtsstaatsprinzipien vonseiten Ungarns und Polens vorgeht, ist ein gutes Signal. (...) In Gestalt der Wiederaufbau-Milliarden zur Bewältigung der Corona-Krise hat sie jetzt ein starkes Instrument in ihren Händen. Denn leere Worte über Beunruhigung ohne reale Konsequenzen machen die Autokraten nur noch stärker. Die finanziellen Mittel sollten jetzt so verteilt werden, dass nach ihrem Genuss niemand mehr Lust auf eine Zersetzung der EU hat.

Das wäre eine starke Botschaft des deutschen Ratsvorsitzes und zugleich die finale Unterschrift zum Ende der 16-jährigen Regierung (Bundeskanzlerin Angela) Merkels in Berlin, deren Epoche im kommenden Jahr zu Ende geht. Denn nur Belehrungen, dass die EU-Regeln einhalten soll, wer ihre Vorteile genießt, haben wir schon genug gehört. Jetzt braucht es den Mut, die Regeln auch durchzusetzen.»

«Pravo»: Trump handelte leichtfertig

PRAG: Die linksgerichtete Zeitung «Pravo» aus Tschechien schreibt am Montag zur Coronavirus-Infektion des US-Präsidenten Donald Trump:

«Dass US-Präsident Trump positiv auf das Coronavirus getestet wurde, ist eine Sensation, wenn man bedenkt, dass er das tödliche Risiko der Krankheit notorisch verharmlost hat. Die Wahrheit ist, dass Trump der Gefahr einer Ansteckung leichtfertig entgegengelaufen ist. Er hat die Warnungen von Wissenschaftlern und seines eigenen Krisenstabes unterdrückt, motiviert von der Vision, die Wirtschaft, seinen größten Trumpf, wieder in Schwung zu bekommen. Er stellte Mund-Nasen-Bedeckungen als lächerlich dar und trug sie nur selten. Man bekam den Eindruck, dass Trump wie ein Held aussehen wollte, dem das Virus nichts anhaben könne.»

«Svenska Dagbladet»: Belarus 2020 ist nicht Ukraine 2014

STOCKHOLM: Die konservative schwedische Tageszeitung «Svenska Dagbladet» (Stockholm) meint am Montag zu den anhaltenden Protesten in Belarus:

«Es ist unmöglich, zu wissen, wie das Tauziehen in Belarus enden wird. Die Entwicklung kann - wenn Putin es zulässt - dieselbe wie in Armenien 2018 sein, mit Neuwahlen und der Bildung einer russlandfreundlichen, aber neuen Führung. Belarus 2020 ist nicht die Ukraine des Jahres 2014; auf der Forderungsliste der Demonstranten geht es nicht um Russland, sondern um Lukaschenkos Abgang und freie Wahlen. Zugleich wäre ein Belarus, das durch erfolgreiche Proteste den Weg zeigt, ein Exempel, das zur Nachahmung anregen und damit ein Schreckensszenario für Putin sein kann. Die Sache wird kaum besser dadurch, dass die politische Fahrtrichtung dieselbe werden kann wie in der Ukraine. Westfreundlich. Es ist nicht leicht, optimistisch zu sein. Umso wichtiger ist es, internationale Solidarität mit einem kämpfenden Belarus zu zeigen, das einfach nur freier atmen will.»

«L'Alsace»: Regierung zögerlich in der Corona-Krise

PARIS: Zur Lage Frankreichs in der Coronavirus-Epidemie und weiteren Einschränkungen schreibt die ostfranzösische Regionalzeitung «L'Alsace» am Montag:

«Die zweite Welle bei Covid-19 steigt und steigt in Frankreich und in Europa. (...) Die Regierung ist mit einer beispiellosen Lage konfrontiert - sie weiß, dass sie handeln muss, zögert (aber) bei der Führung. (...) Seit drei Tagen schürt die Regierung die Angst in Paris und droht damit, Bars und Restaurants in der Hauptstadt und den umliegenden Gemeinden zu schließen wie in der vergangenen Woche in Marseille und Aix-en-Provence. Ist es wirklich nötig, dahin zu kommen, oder ist es mit verkürzten Öffnungszeiten in den «roten Zonen» möglich, den wirtschaftlichen Schaden zu begrenzen?»

«The Irish Times»: Trump spielt Corona-Gefahr immer noch herunter

DUBLIN: Zur Corona-Infektion von US-Präsident Donald Trump meint die in Dublin erscheinende «Irish Times» am Montag:

«Dies ist der Präsident, der zugegeben hatte, dass er die Bedrohung durch die Pandemie bewusst heruntergespielt hatte, um «Panik zu verhindern». Und er macht weiter so - in Bezug auf das Ausmaß der Pandemie, auf die baldige Verfügbarkeit eines Impfstoffs, die Notwendigkeit des Tragens von Masken, die Sabotage durch Rivalen und Wissenschaftler. All diese Komponenten werden zu gefährlichen Geschichten von Verschwörungen und Realitätsverleugnung verwoben. Stunden vor seiner Diagnose behauptete Trump in einer vorab aufgezeichneten Rede noch, dass «das Ende der Pandemie in Sicht ist und dass das nächste Jahr eines der größten Jahre in der Geschichte unseres Landes sein wird». (...)

Trump ist nach Boris Johnson und dem Brasilianer Jair Bolsonaro der dritte führende Politiker der Welt, der sich mit dem Virus infiziert hat. Und es ist kein Zufall, dass jeder von ihnen, in unterschiedlichem Ausmaß, rücksichtslos in der Öffentlichkeit die Notwendigkeit des persönlichen Schutzes und der sozialen Isolation heruntergespielt hat.»

«De Standaard»: Trumps Corona-Infektion überschattet Präsidentenwahl

BRÜSSEL: Zur Corona-Infektion des US-Präsidenten heißt es am Montag in der belgischen Zeitung «De Standaard»:

«Kritische Kommentatoren warfen den Sprechern des Weißen Hauses vor, sich zum wiederholten Mal mit «alternativen Fakten» zu versündigen und dabei alles zu tun, um den Präsidenten als kämpferisch und widerstandsfähig darzustellen. Bedenken hinsichtlich der Korrektheit der Kommunikation des Weißen Hauses werden noch verstärkt durch Meinungsäußerungen unabhängiger Ärzte, die Zweifel an einer raschen Genesung von Donald Trump bekunden. Die meisten von ihnen wiesen darauf hin, dass es bei einer Corona-Infektion Tage dauern kann bevor klar wird, welche Auswirkung sie auf den Patienten hat.

Diese Verwirrung und Unvorhersehbarkeit führt zu erheblichen Unklarheiten über den weiteren Verlauf der Präsidentschaftswahl. In weniger als einem Monat ist die Stimmabgabe beendet und vorläufig bleibt unsicher, ob Trump noch Wahlkampf führen oder an TV-Debatten teilnehmen kann. Selbst die entscheidende Frage, ob er gesund genug sein wird, um an der Wahl teilzunehmen und - sollte er sie gewinnen -, um wieder Präsident zu werden, bleibt derzeit offen.»

«Lidove noviny»: Trump fehlt selbst seinen Gegnern

PRAG: Zur Coronavirus-Infektion des US-Präsidenten Donald Trump schreibt die konservative Zeitung «Lidove noviny» aus Tschechien am Montag:

«Selbst Donald Trumps Gegner vermissen den ins Krankenhaus eingelieferten US-Präsidenten nun fürchterlich. Sein Gegenkandidat Joe Biden hat niemanden mehr, auf den er in den Debatten mit seiner Kritik zielen könnte - und wenn der US-Demokrat gewinnen sollte, wird man ihm vorwerfen, dass er einzig und allein dank Trumps Krankheit erfolgreich war. Das würde nicht nur seine persönliche Legitimität untergraben, sondern die Glaubwürdigkeit der Vereinigten Staaten und des gesamten Westens. Kurzum: Trump fehlt im Moment allen. Sogar seine Feinde sollten für seine rasche Gesundung beten.»

«Nesawissimaja Gaseta»: Kämpfe in Berg-Karabach nehmen kein Ende

MOSKAU: Zu den neuen schweren Gefechten in der Südkaukasus-Region Berg-Karabach schreibt die russische Tageszeitung «Nesawissimaja Gaseta» am Montag:

«Die Kämpfe nehmen kein Ende. Die beiden gegnerischen Seiten sind zu Raketenangriffen übergegangen, die auch die Bevölkerung tief in den Gebieten von Berg-Karabach und Aserbaidschan zu spüren bekommt. Baku zeigt sich weiter entschlossen, den Krieg zu einem «siegreichen Ende» zu führen und geht deshalb in die Offensive. Experten haben allen Grund zur Annahme, dass der Krieg im Südkaukasus langwierig sein wird - und nicht nur die Streitkräfte von Berg-Karabach weiter hineingezogen werden, sondern auch die Armee von Armenien. Das ist nicht das beste Szenario für die Interessen Russlands. Moskau fordert eine friedliche Lösung, aber Beobachter rechnen gleichzeitig damit, dass Russland seine Positionen im Südkaukasus stärken wird.»

«Corriere della Sera»: Enzyklika des Papstes hat innovativen Ansatz

ROM: Zur neuen Enzyklika von Papst Franziskus schreibt die italienische Zeitung «Corriere della Sera» aus Mailand am Montag:

«In Anlehnung an die katholische Soziallehre, aber mit einem innovativen Ansatz, bekräftigt Franziskus: «Der Markt allein löst nicht alle Probleme, auch wenn man uns zuweilen dieses Dogma des neoliberalen Credos glaubhaft machen will.» Er hält es für einen armseligen und oft vorgebrachten Gedanken, unangemessen für die Probleme und das Elend von heute. Auf der anderen Seite bekräftigt er eine starke Distanz zum «Populismus», der die wahre Demokratie zerstöre. Eine interessante Aussage des Papstes, dem oft eine Schuld am lateinamerikanischen Populismus vorgeworfen wird (...).

Die Enzyklika ist umfangreich und berührt viele Themen: Sie verurteilt den Krieg (...), die Todesstrafe, das Desinteresse an Migranten und Flüchtlingen, das Alleinlassen älterer Menschen und vieles mehr. An Dialog zwischen den Religionen als Terrain der Geschwisterlichkeit mangelt es nicht. In vielen Kapiteln findet sich eine Zusammenfassung des sozialen Denkens des Papstes, die selbst in einer Zeit wie unserer, in der es an Ideen mangelt, eine Quelle für eine Kirche sein wird, die heute eher still ist.»

«de Volkskrant»: Wahlen werden zum Testfall für US-Demokratie

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «de Volkskrant» kommentiert am Montag die Auswirkungen der Corona-Infektion von US-Präsident Donald Trump auf die Wahlen:

«Die meisten Amerikaner glauben, dass er die Pandemie falsch eingeschätzt und gehandhabt hat. Das Virus lenkte die Aufmerksamkeit auf Trumps chaotischen und inkompetenten Regierungsstil. Er überließ das Vorgehen den Gouverneuren der Staaten, um ihnen dann als «Obertwitterer» die Schuld zu geben, als die Dinge schief liefen. Die Unruhen nach dem Tod von George Floyd gaben Trump die Chance, das Thema zu wechseln. Aber wegen seines Krankenhausaufenthaltes steht die Corona-Krise nun wieder im Mittelpunkt der Wahlkampagne.

Trumps Erkrankung trägt weiter zum Chaos rund um die Wahlen bei. Dies ist besorgniserregend, denn die Wahlen stehen wegen Trumps Hetzerei und seiner Drohung, sich nicht mit einer Niederlage abzufinden, bereits unter Druck. So wird der 3. November auch zum Testfall für die amerikanische Demokratie.»

«Gazeta Wyborcza»: Das Virus verschont auch Ignoranten nicht

WARSCHAU: Die linksliberale polnische Zeitung «Gazeta Wyborcza» kommentiert am Montag die Erkrankung von US-Präsident Donald Trump an Covid-19:

«Noch vor wenige Monaten hat Donald Trump gesagt, Coronavirus sei wie Grippe, und die Epidemie werde sich von selbst abschwächen. Mehr als sieben Millionen Amerikaner sind erkrankt, 215.000 gestorben. Nun hat sich auch Trump infiziert, und ganz offensichtlich hat die Krankheit einen schweren Verlauf, denn er wurde ins Krankenhaus gebracht. Das reichte, damit der US-Präsident seine Meinung über die Krankheit ändert. In einem Tweet aus dem Krankenhaus verglich er Corona mit der Pest.

Die Epidemie wütet in den USA. Die Statistiken wären bestimmt um vieles besser, wenn Trump nicht ständig die Experten diskreditiert hätte. Das gleiche gilt für andere Populisten. An die Bedrohung glaubte weder Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro noch der britische Premierminister Boris Johnson. Die Opfer in ihren Ländern werden zu Tausenden gezählt.»

«Tages-Anzeiger»: Virus der Desinformation kursiert im Weißen Haus

ZÜRICH: Der Zürcher «Tages-Anzeiger» kommentiert am Montag die Corona-Infektion von US-Präsident Donald Trump:

«Trump ist nicht der erste Präsident, der über seine Gesundheit nicht transparent informiert. Es gibt eine lange Liste von Amtsvorgängern, die ihre Landsleute über ihre Probleme im Dunkeln ließen. Doch beim Umgang des Weißen Hauses mit Trumps Erkrankung liegt der Schlüssel für das Verständnis dafür, warum die Corona-Pandemie die USA so viel härter getroffen hat als andere Länder. Die Desinformation ist das zweite Virus, das im Weißen Haus kursiert - und das schon viel länger als Corona.

Trump hat die Amerikaner seit dem Ausbruch des Virus mit Lügen und Falschaussagen überzogen: indem er die Pandemie leugnete, die Schutzkonzepte seiner eigenen Regierung torpedierte, Wissenschaftler attackierte und selbst einfache Dinge wie Gesichtsmasken politisierte. Der Präsident wird Corona hoffentlich überstehen. Ob er auch damit aufhört, Desinformation zu verbreiten? Man muss es bezweifeln.»

«NZZ»: Trump läuft im Wahlkampf die Zeit davon

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Montag die Infektion von US-Präsident Donald Trump mit dem Coronavirus :

«An Trumps Markenzeichen - feurige Auftritte vor begeisterten Anhängern - ist vorläufig nicht mehr zu denken. Auch persönliche Treffen mit Geldgebern müssen gestrichen werden, mit finanziellen Folgen für die Kampagne. Die für Mitte Oktober geplante nächste Fernsehdebatte mit dem demokratischen Herausforderer Joe Biden steht zwar noch auf dem Programm, muss aber wohl verschoben oder ganz abgesagt werden. Damit läuft Trump die Zeit davon. (...)

Zudem, und dies dürfte noch gravierender sein, verliert Trump die Kontrolle über die dominierenden Wahlkampfthemen. Vor seiner Erkrankung hatte er alles darangesetzt, die Pandemie und die Vorwürfe über sein politisches Versagen in der Corona-Krise in den Hintergrund zu drängen. Mit Blick auf die Fortschritte bei der Impfstoffentwicklung lautete seine Botschaft, ein Ende der Seuche sei in Sicht und einem neuen Wirtschaftsboom stehe nichts mehr im Wege. Nun beherrscht Covid-19 erneut die Schlagzeilen.»

«Washington Post»: Kein Lerneffekt bei Trump-Kampagne

WASHINGTON: Mit der Reaktionen von US-Präsident Donald Trump und seinen Anhängern auf dessen Covid-Erkrankung befasst sich die «Washington Post» am Montag:

«Sie hätten vermuten können, dass die Ansteckung von Präsident Trump seinen Anhängern wenigstens einen Lerneffekt hätte bieten können. Wenn dem so ist, dann haben Sie den Zynismus und die Amoralität der Trump-Kampagne unterschätzt. Bisher nutzt Trumps Team, auch wenn das kaum möglich schien, diese Gelegenheit, um sogar noch gefährlichere Fehlinformationen und Ratschläge zu verbreiten als zuvor. Es muss selbstverständlich nicht so bleiben. Wir können immer noch hoffen, dass Trump sich schnell erholt, gegenüber dem amerikanischen Volk anerkennt, dass er sorgsamer in Sachen Masken und Social distancing hätte sein müssen und dass er seine Anhänger schließlich ermutigt, auf die Experten des öffentlichen Gesundheitswesens zu hören. (...) Sie würden hoffen, zu hören: Es war falsch, die Ernsthaftigkeit der Krankheit von Anfang an herunterzuspielen. Es war falsch, die Interessen der Aktienmärkte und des Wahlkampfes über die Interessen der Nation zu stellen (...) Unglaublicherweise hören wir bisher das genaue Gegenteil: Die Wahlkampflesart ist, dass wenn selbst der mächtigste Mann der Welt Covid-19 bekommen kann, wie sollte der Rest der Welt dann widerstehen können?»