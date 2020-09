Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

«Stuttgarter Zeitung» zur Diskussion über Flüchtlingshilfe

Die SPD will schnell helfen und die Menschen aus Moria nach Deutschland holen.

Die Union setzt auf Hilfe vor Ort und pocht auf eine europäische Lösung. Dabei schließt das eine das andere nicht aus. Die Steuerung der Migration nach Europa ist eine Aufgabe für die kommenden Jahrzehnte. Diese muss verschiedene Ansätze vereinen. Dazu zählen neben einer solidarischen Humanität, über die nicht nach jeder Katastrophe neu gestritten werden muss, effiziente EU-Strukturen an den Außengrenzen, ein robustes Vorgehen gegen Schlepper und der Kampf gegen Fluchtursachen.

«Frankfurter Allgemeine Zeitung» zu Kommunalwahl/Nordrhein-Westfalen

(.) Das Wahlergebnis zeigt dem Ministerpräsidenten, dass die CDU in Nordrhein-Westfalen fest im Sattel sitzt und der Machtwechsel von 2017 nicht so schnell enden muss wie der unter Jürgen Rüttgers zwölf Jahre zuvor.

Die Botschaft, die Laschet daran knüpft, dient ihm als Pfund für seine Bewerbung um den CDU-Vorsitz: Die CDU lässt mit mir an der Spitze die anderen hinter sich und kann mit "Maß und Mitte" Wahlen gewinnen.(.) Die SPD hingegen musste abermals in einer Größenordnung Federn lassen, wie das zuletzt am Ende der Ära Rau der Fall war. (.) Der Wink für die SPD könnte eindeutiger nicht sein: weg vom selbstgerechten Linksliberalismus, hin zu den Sorgen und Hemdsärmeln der Mittel- und Unterschicht. Wie so oft aber verrieten die ersten Reaktionen aus Berlin und Düsseldorf: Der Zug ist abgefahren.

«Frankfurter Rundschau» zu EU/China

Europa und China sind derzeit nicht kompatibel.

Das liegt in erster Linie an dem aggressiven Auftreten der chinesischen Führung, das mit Einschüchterung, Willkür und Zensur operiert. Peking hat mit dem sogenannten Sicherheitsgesetz für Hongkong und seinem Vorgehen gegen die muslimische Minderheit der Uiguren bewiesen, dass es sich in seine Politik nicht hineinreden lassen will. Schon gar nicht von den Europäern, die zu lange keine gemeinsame China-Politik betrieben haben. Peking hatte vergleichsweise leichtes Spiel mit den Europäern. Das immerhin scheint sich im Zuge der Corona-Pandemie zu ändern. Selbst die Regierungen in Ungarn und Griechenland haben mittlerweile erkannt, dass chinesische Investitionen nicht nur Vorteile bringen, sondern auch Abhängigkeiten schaffen, aus denen man sich nur schwer befreien kann. Immerhin ist der Lernprozess zumindest im Ansatz zu erkennen.

«Süddeutsche Zeitung» zum EU-China-Gipfel

Die Bundesregierung ist der Meinung, dass sie mit Hilfe eines Investitionsabkommens und einer diplomatischen Offensive einen alternativen Weg finden könnte.

Während die USA zwischen radikaler Entflechtung (Trump) und ökonomischem Football mit ideologischen Scheuklappen (Biden) schwanken, glaubt die EU an die Kraft von Verträge und die Vernunft. Das ist nicht unvernünftig, zumal China ein Interesse hat, die EU aus dem aufgewühlten Kielwasser der USA herauszuhalten. Doch ist das realistisch? Für eine Antwort reicht ein Blick auf die wichtigsten Grundsätze, die jede offizielle Proklamation in China begleiten: ein Land, eine Partei, unter einer Führung. Staatsideologie und Wirtschaftsprogrammatik sind eng verknüpft wie noch nie. Autarkie und Dominanz sind Zielvorgaben, die jeder deutsche Mittelständler mit einem Partnerunternehmen in Henan in Euro- und Cent-Verlust spüren wird. China kopiert das deutsche Exportmodell und will die Abhängigkeiten vom Ausland beenden. Bei diesen Vorgaben ist es schwer, an eine klassische Verhandlungslösung zu glauben.

«The Oregonian»: Waldbrände stellen Gesellschaft auf die Probe

PORTLAND: Zu den verheerenden Waldbränden an der US-Westküste und insbesondere auch im Bundesstaat Oregon schreibt die Zeitung «The Oregonian» am Montag:

«Dieses Jahr hat alles auf den Prüfstand gestellt. Unsere Beziehungen und Lebensgrundlage, als die Coronavirus-Pandemie das wirtschaftliche und soziale Leben stilllegte. Unseren Glauben an die Institutionen, als der Mord an George Floyd durch Polizisten für viele die rassistischen Praktiken offenlegte, die in unserer Gesellschaft verankert sind. Selbst unser Vermögen, unsere Meinung zu äußern, hat einen Schlag einstecken müssen, als das Aufeinanderprallen von Ideen sich häufiger in ein Aufeinanderprallen von Fäusten und Körpern verwandelte. Und jetzt kommen die Buschbrände. (...)

Es ist klar geworden, dass die Krisen in diesem Jahr nicht nur unsere Beziehungen oder Institutionen auf den Prüfstand stellen. Sie sind eine Prüfung unserer Menschlichkeit und der Frage, ob wir uns über unsere Differenzen erheben können, um eine Verbindung zueinander herzustellen, unabhängig von Glauben oder Vorgeschichte. Während Menschen und Gemeinden sich wieder aufbauen werden - wie wir es immer tun -, muss ein besserer Wiederaufbau gemeinsam erfolgen.»

«Rzeczpospolita»: Kreml hat Schlüssel zum Präsidentenpalast in Minsk

WARSCHAU: Die anhaltenden Proteste in Belarus (Weißrussland) kommentiert die konservative polnische Tageszeitung «Rzeczpospolita» am Montag:

«Am Sonntag ist das prodemokratische Belarus wieder auf die Straße gegangen. Es war schon der sechste Protestsonntag in Folge. Wenn (Präsident Alexander) Lukaschenko gedacht hat, dass die Demonstrationen den Belarussen irgendwann langweilig werden, dann hat er sich gewaltig geirrt. Sie haben sich weder von brutalen Aktionen der Omon-Polizei, nach von Folter und Verfolgung am Arbeitsplatz einschüchtern lassen. Es gibt keine Zweifel mehr, dass Lukaschenkos Tage gezählt sind. Er wird verlieren, die Frage ist nur, wann.

Aber die Schlüssel zum Präsidentenpalast in Minsk liegen in einer Schublade im Kreml. Putin wird kaum glauben, dass der Einfluss Russlands auf Belarus ohne Lukaschenko endet. Ohne Zweifel hat Wladimir Wladimirowitsch (Putin) schon andere Szenarien vorbereitet. Davon zeugt die zunehmende Anzahl anonymer «grüner Männchen», die in Belarus in Autos ohne Kennzeichen unterwegs sind. Wie schnell werden sie ihre Sturmmasken abnehmen und die Verantwortung für das revolutionär aufgewiegelte Land übernehmen?»

«Público»: Suga steht in Japan vor einigen Herausforderungen

MADRID: Zur Wahl von Yoshihide Suga zum neuen Vorsitzenden der japanischen Regierungspartei LDP schreibt die portugiesische Zeitung «Público» am Montag:

«Der unerwartete Rücktritt des japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe aufgrund von gesundheitlichen Problemen hat innerhalb der regierenden Liberaldemokratischen Partei ein Rennen eröffnet, aus dem Abes Kabinettschef Yoshihide Suga siegreich hervorgehen dürfte. Der Mann, der künftig höchstwahrscheinlich die japanische Regierung anführen wird, steht vor einigen Herausforderungen: Er muss die von der Pandemie verursachte Wirtschaftskrise bewältigen, die Allianz mit den USA stabil halten und zudem mit äußerster Sorgfalt die wirtschaftlichen und territorialen Ansprüche Chinas in der Region managen.»

«Sme»: Corona-Krise verstärkt die Spaltung der Gesellschaft

BRATISLAVA: Die liberale slowakische Tageszeitung «Sme» konstatiert am Montag eine durch die Corona-Krise weiter verschärfte Polarisierung der Gesellschaft:

«Umfragen zeigen, dass die Menschen in Europa ihre Heimatländer immer mehr als gespaltene Gesellschaften empfinden. Ganze 66 Prozent der Europäer stimmte der Aussage zu, ihr Land sei mehr gespalten als vor zehn Jahren. (...) Eine Studie des Thinktanks Demos ergab, dass die Menschen in Großbritannien das Verhalten ihrer Mitbürger im Zusammenhang mit dem Coronavirus noch empfindlicher wahrnehmen als den Brexit, das polarisierendste politische Problem der letzten Zeit.

Rund 58 Prozent der Briten, die bereit sind, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, bekennen eine sehr negative Haltung zu Menschen, die keinen tragen. Ebenso betrachten 68 Prozent jener Menschen, die von sich sagen, dass sie sich an die verordneten Einschränkungen halten, jene Mitbürger, die die Regeln verletzen, als schlechte Menschen. (...)

In Spanien wiederum, dem Land mit den meisten Corona-Erkrankungen in Europa, wächst zugleich auch die politische Polarisierung. So zeigte jüngst eine Analyse, dass linke Wähler immer weniger die Unterschiede zwischen Zentristen, Konservativen und Rechtsextremen wahrnehmen, je weiter links sie selbst stehen. Das gleiche gilt auch umgekehrt (...). Das heißt nicht nur, dass die Menschen wenig über die Ansichten der anderen Bescheid wissen, sondern dass sie auch immer weniger Kompromisse eingehen können. Wenn alle, die rechts von mir selbst stehen, für mich gleichbedeutend mit Nazis sind, mit wem kann ich dann noch zusammenarbeiten?»

«Times»: Handelsabkommen mit der EU weniger wahrscheinlich

LONDON: Die Londoner «Times» fordert am Montag Klarheit über Sinn und Zweck des von der britischen Regierung geplanten Binnenmarktgesetzes:

«Wenn die Regierung einen Vertrauensvorschuss erwartet, sollte sie für Klarheit sorgen. Seit erstmals bekannt wurde, dass sie beabsichtigt, Kernpunkte des EU-Austrittsabkommens nicht einzuhalten, haben sich ihre Erklärungen, was sie tut und warum sie es tut, immer wieder verändert. (...)

Es ist wichtig, dass die Regierung ihre Position klarstellt, denn der Einsatz könnte kaum höher sein. Sie behauptet, Klauseln des Binnenmarktgesetzes, die es der Regierung erlauben würden, sich über rechtliche Verpflichtungen des EU-Austrittsabkommens hinwegzusetzen, seien eine Versicherungspolice für den Fall, dass kein Handelsabkommen mit der EU zustande kommt. Zugleich besteht sie darauf, weiterhin einen Deal anzustreben. Viele befürchten jedoch, dass die Regierung das Zustandekommen eines Abkommens durch das Einbringen dieser Handgranate in die Verhandlungen weit weniger wahrscheinlich gemacht hat.»

«Lidove noviny»: Jeder Einzelne muss Verantwortung übernehmen

PRAG: Die konservative Zeitung «Lidove noviny» aus Prag schreibt am Montag zu den aktuellen Rekordzahlen bei den täglichen Corona-Neuinfektionen in Tschechien:

«Ganz gleich, wie das Wetter sein wird, ganz gleich, welche Krisenstäbe man auch einberuft - der einzig entscheidende Faktor bei der Verbreitung des Virus sind wir, die Gesellschaft, wenn man so will, die Bürger. Wenn wir es schaffen, diszipliniert zu sein und die Hygieneregeln einzuhalten, besteht eine große Chance, dass sich die Ausbreitung des Erregers innerhalb von zwei Wochen verlangsamt. Doch wenn wir nicht aufeinander Rücksicht nehmen, erwarten uns neue Rekordzahlen und weitere Einschränkungen durch die Regierung. Es liegt in erster Linie an uns. Niemand kann sich hier herausreden und die Schuld anderen zuschieben.»

«Hospodarske noviny»: Zweiter Lockdown nicht auszuschließen

PRAG: Die liberale Wirtschaftszeitung «Hospodarske noviny» aus Prag schreibt am Montag zum aktuellen Anstieg der Corona-Neuinfektionen in Tschechien:

«Tschechien ist neben Frankreich das Land in Europa, in dem sich die Situation im Moment am rasantesten verschärft. Daher ist die Frage angebracht: Wird es wirklich keine neuen, flächendeckenden Restriktionen geben? Stehen wir nicht doch vor neuen Kontakt- und Bewegungseinschränkungen - oder vielleicht sogar einem zweiten Lockdown? Ministerpräsident Andrej Babis wird nicht müde zu betonen, dass nichts Derartiges droht. Die deutlichste Warnung in diese Richtung kommt indes aus Israel, das noch im Frühjahr wie Tschechien als Musterschüler gegolten hatte. (...) Dort hat man nun einen erneuten Stopp der Wirtschaft beschlossen. (...) Obgleich sich selbstverständlich niemand eine wiederholte Drosselung des Wirtschaftslebens wünscht, kann man in der derzeitigen Situation, in die uns diese Regierung gebracht hat, leider nichts ausschließen.»

«De Standaard»: Deutschlands Vorgehen gegenüber China unter Druck

BRÜSSEL: Zur Videokonferenz der EU-Spitzen mit Chinas Präsidenten Xi Jinping über das geplante Investitionsabkommen heißt es am Montag in der belgischen Zeitung «De Standaard»:

«Bereits seit 2013 verhandeln Brüssel und Peking über ein umfangreiches Investitionsabkommen. Damit soll es europäischen Unternehmen erleichtert werden, in China Geschäfte machen zu können. Der chinesische Markt ist wegen seines «hermetischen Charakters» nichts für Anfänger. So sind ausländische Unternehmen beispielsweise von strategischen Bereichen ausgeschlossen und sie sind fast immer verpflichtet, mit einem lokalen Unternehmen zusammenzuarbeiten. Es war die Ambition der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel, das Investitionsabkommen im Jahr 2020 abzuschließen, nicht ganz zufällig zu einem Zeitpunkt, an dem Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft inne hat. (...) Das deutsche Vorgehen gegenüber China gerät jedoch zunehmend unter Druck. Kein Land der Europäischen Union hat bei Reibereien mit China wirtschaftlich mehr zu verlieren als Deutschland. Kein Mitgliedsstaat exportiert mehr in das Land.»

«Le Figaro»: Europa muss geschlossen auf Erdogans Drohungen reagieren

PARIS: Zum Streit um die Erdgassuche im östlichen Mittelmeer schreibt die französische Tageszeitung «Le Figaro» am Montag:

«Niemand will einen Krieg mit der Türkei, aber gilt das auch umgekehrt? Nach der Rhetorik und dem Verhalten (des türkischen Präsidenten) Recep Tayyip Erdogans gegenüber seinen Nachbarn zu urteilen, ist dies zweifelhaft. An vorderster Front sieht Griechenland genug Grund zur Sorge dafür, dass eine Wiederbewaffnung im Handumdrehen erfolgen könnte. Eine Verteidigungsstrategie, bei der Frankreich eine zentrale Rolle spielt, einschließlich einer Vereinbarung über die Lieferung von 18 Rafale-Kampfflugzeugen.

Niemand in Europa, auch nicht innerhalb der Nato, hat sich kategorischer gegen Erdogans wiederholte Machtdemonstrationen zur Wehr gesetzt. Das aktuelle Handeln zeigt, dass Frankreich sich nicht von (Erdogans) kriegerischem Ton und seinen Drohungen einschüchtern lässt. Dies ist ein wichtiges Signal - die Europäische Union sollte sich beeilen, eine einheitliche Stimme zu finden»

«Corriere della Sera»: Ein Amerika, das Europa nutzt

MAILAND: Die Mailänder Tageszeitung «Corriere della Sera» kommentiert am Montag den Wahlkampf in den USA und dessen Auswirkungen auf Europa:

«Vor den Wahlen, deren Ausgang das Schicksal der Welt für viele Jahre bestimmen wird, scheint nichts mehr sicher, während der Wahlkampf weiter fortschreitet. Der demokratische Kandidat Joe Biden ist noch im Vorteil, aber Präsident Donald Trump holt auf. (...) Um klarzumachen, was auf dem Spiel steht, braucht es zwei Prämissen. Die erste ist, dass Europa sich vor den Wahlen nur fragen sollte, was für uns Europäer der beste Ausgang wäre. (...) Die zweite ist, wer die liberale Ordnung schätzt (repräsentative Demokratie, Marktwirtschaft, freie Bürgerrechte), die in der westlichen Welt seit dem Zweiten Weltkrieg gilt, muss wissen, dass diese Ordnung nur unter bestimmten kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen weiterleben kann. Aber auch geopolitischen: Die zukünftigen Entscheidungen der USA beeinflussen das Schicksal der westlichen freiheitlichen Ordnung, sie tragen entweder zu ihrem Fortbestehen oder zu ihrer Auflösung bei.»

«Nepszava»: Europa hat vergessen, was Solidarität ist

BUDAPEST: Die Budapester Tageszeitung «Nepszava» schreibt zur europäischen Flüchtlingspolitik:

«Man kann es schrecklich finden, welche Zustände in den griechischen Flüchtlingslagern (wie im abgebrannten Moria) herrschen. Doch für die gegenwärtige Situation ist nicht Athen verantwortlich, sondern es sind jene Länder, die nicht einmal dazu bereit sind, dass sie ein paar Dutzend Kinder aufnehmen. Zwar hat Frankreich eine neue europäische Initiative zur Aufnahme von Asylbewerbern gestartet, doch dass dabei nicht viel herauskommen wird, kann man jetzt schon wissen. Die einzelnen Länder Europas haben vergessen, was Solidarität bedeutet.»

«De Tijd»: EU-Migrationspolitik immer noch unzureichend

BRÜSSEL: Unter der deutschsprachigen Überschrift «Wir schaffen das nicht» kommentiert die belgische Zeitung «De Tijd» am Montag die EU-Migrationspolitik:

«Vor fünf Jahren hat das Bild des toten Flüchtlingsjungen Alan Kurdi die Schande der europäischen Migrationspolitik symbolisiert. Dieser Tage sind es die Szenen aus dem griechischen Moria, die uns lehren, dass die Art und Weise, in der die Europäische Union mit der Migration umgeht, nach wie vor unerträglich unzureichend ist. (...) Es ist fünf Jahre her, seit Angela Merkel sagte, «Wir schaffen das». In dieser Zeit wurden durchaus Schritte in Richtung eines besonders schwer erreichbaren Ziels unternommen: einer menschenwürdigen Migrationspolitik, die auch genügend Unterstützung von den europäischen Bürgern bekommt. Doch wer die Bilder aus Moria sieht, muss erkennen, dass wir das eigentlich noch immer nicht schaffen.»

«Nesawissimaja Gaseta»: Die Rache an Lukaschenko

MOSKAU: Zu neuen Massenprotesten in Belarus vor dem Gespräch von Kremlchef Wladimir Putin mit seinem belarussischen Kollegen Alexander Lukaschenko schreibt die russische Tageszeitung «Nesawissimaja Gaseta» am Montag:

«Das Treffen der Präsidenten steht vor dem Hintergrund gewaltiger Proteste in Belarus, die die Behörden auf zynische Weise unterdrücken - mit dem Einsatz von Waffen, Spezialausrüstung und mit Einschüchterung. Jeden Tag werden Dutzende oder sogar Hunderte Menschen festgenommen und in Gefängnisse gebracht. Seit dem 8. September nehmen die Sicherheitskräfte sogar Frauen hart fest, was sie zuvor nicht gemacht haben. Die Frauen im Land gehen auf die Straße als Rache an dem ehemaligen Präsidenten - wie seine Gegner ihn nur noch nennen - für dessen Vorgehen gegen die Oppositionsführerin Maria Kolesnikowa, die ihren Pass an der Grenze zerrissen hat, um so zu verhindern, dass sie gewaltsam in die Ukraine gebracht wird.»