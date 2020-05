Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

«NZZ»: Lähmung statt Aufbruchstimmung in Italien

ZÜRICH: Zur politischen und wirtschaftlichen Lage in Italien heißt es am Montag in der «Neuen Zürcher Zeitung»:

«Statt Aufbruchsstimmung hat die vorsichtige Lockerung der Quarantäne in Italien eine politische Lähmung ausgelöst, die sich das Land weniger leisten kann denn je. In der akuten Phase der Covid-19-Krise agierte die Regierungskoalition von Ministerpräsident Giuseppe Conte entschlossen, nun konfus und planlos. Conte ist im Dauereinsatz, um das Bündnis aus populistischen Cinque Stelle und sozialdemokratischem PD zusammenzuhalten. (...)

In der italienischen Wirtschaft tut sich ein Abgrund auf, für 2020 wird mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung um 9,5 Prozent gerechnet. Die vor zwei Monaten bewilligten Liquiditätshilfen für Firmen, Selbständige und Kurzarbeiter hängen zu einem großen Teil in den Fängen der Bürokratie fest. Um ein neues Hilfspaket in Höhe von 55 Milliarden Euro streitet die Koalition seit sechs Wochen.»

«Latvijas Avize»: Die letzte Siegesparade - ein verwirrender Anblick

RIGA: Vor 30 Jahren fand am 9. Mai 1990 in der damaligen Sowjetrepublik Lettland die letzte offizielle Siegesparade der sowjetischen Truppen in Riga statt. Daran erinnert am Montag die national-konservative lettische Zeitung «Latvijas Avize»:

«Es war ein verwirrender Anblick. Auf der mit einem Porträt von Lenin geschmückten Tribüne am Flußufer des Daugava waren Vertreter der sich für die lettische Unabhängigkeit einsetzenden Volksfront und der pro-kommunistischen Interfront zusammen zu sehen. Dies war eines der letzten Male, dass dies der Fall war. Denn obgleich sich die Zeiten geändert hatten und die Wiederherstellung der Unabhängigkeit Lettlands proklamiert worden war, verlangten es die politischen Realitäten der damaligen Zeit. Und es fanden sich auf den Ehrenplätzen auf der Tribüne neben sowjetischen Generälen, dem Anführer der Kommunistischen Partei Lettlands, Alfreds Rubiks, und anderen Gegnern der Unabhängigkeit Lettlands auch Unterzeichner der Erklärung vom 4. Mai ein.»

«Trud»: «Geist der Elbe» ist der wahre Weg zur Freiheit

SOFIA: Zum 75. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs und den unterschiedlichen Interpretationen dazu schreibt am Montag die bulgarische Zeitung «Trud»:

«In der Wissenschaft gibt es seit langem einen Konsens, dass der Sieg über die Hitler-Pest ein Ergebnis der gemeinsamen militärischen, wirtschaftlichen und diplomatischen Bemühungen der Alliierten ist - wobei die UdSSR das größte Gewicht und den entscheidenden Beitrag für den Sieg hat. (.) Der große Sieg über Hitler-Deutschland darf nicht von den Ungerechtigkeiten der Nachkriegsordnung überschattet werden.

Diese Weltordnung ist ein Produkt der Realitäten des Krieges und der Politik (.) sowie der zugespitzten Konfrontation der damals entstehenden zwei wirtschaftspolitischen Weltsysteme. Diese Lektionen der Geschichte (.) dürfen nicht neu geschrieben werden, so wie es uns heute passt. Sie müssen ein Anlass für Demut, und nicht für Fanatismus und Konfrontation sein. Weil der «Geist (des Aufeinandertreffens von amerikanischen und sowjetischen Soldaten an) der Elbe» der wahre Weg zur Freiheit ist.»

«Lidove noviny»: Europa geht geschwächt aus der Krise

PRAG: Zu Rufen nach massiven Investitionen in den EU-Haushalt für den Wiederaufbau nach der Corona-Krise schreibt die konservative Zeitung «Lidove noviny» aus Tschechien am Montag:

«Es wirkt geradezu komisch, wenn in der aktuellen Krise von einem Marshall-Plan für Europa gesprochen wird. Denn den ursprünglichen Marshall-Plan hatten die USA finanziert. Diesmal müsste die EU selbst für die Kosten aufkommen. Doch dafür fehlt ihr das Geld und das, was vielleicht an Solidarität möglich wäre, würde von nationalen Gerichten verboten. Das ist ein Grund mehr zu denken, dass diese Krise Europa noch stärker schwächen wird als die vorhergehenden - als würde es nicht genügen, dass Europa mit seinen Bonsai-Armeen de facto wehrlos ist und seine Sicherheit vollständig an die USA outgesourct hat. Man darf sich gar nicht vorstellen, was passieren würde, falls die USA diesen Schirm eines Tages schließen sollten.»

«La Repubblica»: Italien entfernt sich von Europa

Rom (dpa) - Die italienische Zeitung «La Repubblica» sieht am Montag eine weitere Entfernung Italiens von Europa in der Corona-Krise:

«Die Italiener fühlen sich immer weniger europäisch. Es herrscht zunehmende Desillusionierung über die Eurozone. Es ist ein Trend, der seit vielen Jahren anhält. Covid hat die Euro-Enttäuschung weiter verschärft und schürt ein Gefühl, das uns dazu drängt, über die EU hinauszublicken. Sogar über Europa hinaus. Jenseits des Westens. (...) Die USA, vor allem aber Europa, erscheint uns nicht mehr «zu Hause». Während Russland nicht mehr «die andere Seite der Welt» zu sein scheint und China heute nicht mehr so weit weg ist. Covid hat es näher denn je gebracht. Das Risiko besteht für uns darin, an den Rand gedrängt zu werden. (...) Ohne Feinde und ohne Verbündete. Vor allem weit weg von Europa und dem Westen. Ein verwirrtes Land. Infiziert mit dem Virus der geopolitischen Uneinigkeit.»

«Sme»: Karlsruher EZB-Urteil bedeutet großen Knall

BRATISLAVA: Die liberale slowakische Tageszeitung «Sme» kommentiert am Montag das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu den Staatsanleihenkäufen der Europäischen Zentralbank EZB:

«Noch ist nicht einmal so richtig abzusehen, wie heftig die Weltmärkte erschüttert werden und schon gibt es ein großes Fragezeichen über der Exitstrategie aus der Krise. Die Karlsruher Richter haben nämlich mehr oder weniger dem Evergreen der deutschen Skeptiker Recht gegeben, wonach ein Anleihenkauf durch die Europäische Zentralbank nicht mit dem deutschen Recht vereinbar sei. (...) Das Urteil lässt sich nur so verstehen, dass die Bundesbank als größter «Aktionär» der EZB nicht mehr am Ankauf italienischer oder anderer Schuldscheine teilnehmen darf. (...)

Die Richter greifen auch den Gerichtshof in Luxemburg scharf an, weil er «seine Macht missbraucht» und «seine Kompetenzen überschritten» habe, indem er die Anleihenkäufe als legal bestätigte. Damit verkünden sie nicht weniger, als dass das nationale Recht über dem europäischen stehe. Zumindest in Deutschland. (...)

Damit hat das europäische Recht die größte Herausforderung seit Gründung des europäischen Einigungsprojekts vor sich. (...) Wenn der legendäre Satz (des ehemaligen EZB-Präsidenten Mario) Draghis, er werde «alles» tun, um den Euro zu retten, nicht mehr gelten kann, weil seiner Nachfolgerin (Christine) Lagarde die Hände gebunden sind, stehen wir vor einem großen geopolitischen Knall. Selbst wenn der politische Wille da wäre, zumindest Italien mit Steuergeldern zu retten, ist dies nun unmöglich.»

«Göteborgs-Posten»: Bei heutigen Problemen lohnt Gedanke an 1920

GÖTEBORG: Die liberale schwedische Tageszeitung «Göteborgs-Posten» (Göteborg) vergleicht am Montag die anhaltende Corona-Krise mit der Lage in Europa vor 100 Jahren:

«1920 hat Europa gerade einen Weltkrieg hinter sich. Ruhe herrscht trotzdem nicht. Ganz Europa gleicht einer Runde in einem Strategiespiel. Grenzen werden wild versetzt, Länder stehen wieder auf, verlieren oder gewinnen an Boden. Deutschland, heute eine solche Bastion der Stabilität in der europäischen Gemeinschaft, wird von Krawallen und politischer Uneinigkeit getroffen - schwer vorstellbar, dass das dasselbe Land ist, zu dem Angela Merkel heute mit ihrer rationalen Stimme spricht. Europas Voraussetzungen, um sowohl aus wirtschaftlichen als auch aus politischen Kriegen herauszukommen, sind heute viel besser als vor 100 Jahren. Das ist natürlich ein schwacher Trost, dass es früher einmal schlechter war. Aber es schadet nicht, etwas zurückzutreten und eine Perspektive zu gewinnen, was frühere Generationen aushalten mussten.»

«Libération»: Halb frei, halb eingeschränkt in Frankreich

PARIS: Die strikten Auflagen, welche die Lockerung der strengen Ausgangsbeschränkungen in Frankreich begleiten, kommentiert die französische Tageszeitung «Libération» am Montag.

«Werden wir durch diese halbe Freiheit aus unserem Schattendasein ins Licht treten können? Davon sind wir weit entfernt. (...) Halb befreit, halb eingeschränkt. (Frankreich war) bis jetzt in den eigenen vier Wänden eingesperrt, von nun an werden es tausend Vorsichtsmaßnahmen sein, die (das Land) einschränken. Soziale Kontakte sind wieder unter der Bedingung erlaubt, dass sie eigentlich nicht stattfinden; die Menschen dürfen sich unter der Bedingung einander nähern, dass sie Abstand voneinander halten. Es sind strikte körperliche Regeln, die eingehalten werden müssen, um eine "zweite Welle" zu verhindern, die sich - so sagt man es - weit entfernt auf offener See zusammenbraut, bevor sie auf uns niederbricht.»

«El País»: Für ein EU-Land undenkbare Situation in Polen

MADRID: Zum seit Wochen andauernden Konflikt um die ursprünglich für den 10. Mai geplante und dann verschobene Präsidentenwahl in Polen meint die spanische Zeitung «El País» am Montag:

«Die Hartnäckigkeit, mit der die ultrakonservative polnische Regierung die Präsidentenwahl per Post durchführen will, hat zu bislang undenkbaren Situationen und Stellungnahmen in einem Land der Europäischen Union geführt. In den vergangenen Wochen wurde gar von prominenten Persönlichkeiten der jüngeren politischen Geschichte ein Boykott einer Abstimmung in diesem Format gefordert, darunter von ehemaligen Präsidenten und Ministerpräsidenten. Das ging bis zur Mahnung der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, bezüglich der Bedeutung «freier und fairer» Wahlen in Polen und der Ankündigung des Justizkommissars Didier Reynders, dass die Union die Organisation des Prozesses «genau überwachen» wird.

Anstatt weiterhin an einem Spielzug festzuhalten, der nicht zu rechtfertigen ist und eigene Vorteile zum Ziel hat, könnte (der Vorsitzende der nationalkonservativen Regierungspartei PiS Jaroslaw) Kaczynski über seine Verantwortung für diese Ermahnungen nachdenken, die normalerweise gegen andere Arten von Regimes gerichtet werden (...).»

«De Standaard»: Auf Erleichterung könnte Ernüchterung folgen

BRÜSSEL: Zur Lockerung von Corona-Schutmaßnahmen meint die belgische Zeitung «De Standaard» am Montag:

«Das Tempo, mit dem wir in den kommenden Wochen die Schutzmaßnahmen lockern, hängt davon ab, wie sich die Anzahl der Krankenhausaufnahmen, der Infektionen und der Toten entwickelt. Doch die Art und Weise, in der wir auf die erste Infektionswelle reagiert haben, werden wir nicht wiederholen können bei der zweiten, dritten oder gar vierten. Die Gesellschaft jedes Mal aufs Neue vollständig in einen Lockdown zu versetzen, wenn die Anzahl der Toten steigt, können wir emotional und finanziell nicht verkraften.

Während die Menschen langsam wieder nach draußen dürfen, das gewohnte Leben Schritt für Schritt zurückkehrt und die Anzahl der Todesopfer spürbar sinkt, kann in der Bevölkerung ein Gefühl der Erleichterung entstehen, dass alles gut gehen wird. Doch hinter der nächsten Ecke könnte Ernüchterung lauern.»

«De Telegraaf»: Tests ermöglichen richtige Entscheidungen

AMSTERDAM: Die Amsterdamer Zeitung «De Telegraaf» rät am Montag zu Vorsicht bei der Lockerung der Corona-Schutzmaßnahmen:

«Die Wiederaufnahme des Grundschulunterrichts ist zusammen mit dem Neustart für Geschäfte mit Kundenkontakt wie etwa Friseursalons der erste große Schritt zur Normalisierung des öffentlichen Lebens. Die Gesellschaft sehnt sich danach. Immer mehr Menschen haben die Nase voll vom zu Hause bleiben. Am vergangenen Wochenende war es an manchen Orten derart voll, dass die Polizei eingreifen musste.

Einige Länder mussten inzwischen Restriktionen wieder einführen, nachdem die Lockerung von Corona-Maßnahmen zu einem Anstieg der Infektionen geführt hat. Das kann auch in unserem Land passieren. Darum ist es wichtig zu testen, zu testen, zu testen. Nur klare Erkenntnisse ermöglichen richtige Entscheidungen.»

«The Times»: Noch ein langer Weg bis zum Ende des Lockdowns

LONDON: Großbritannien will die Corona-Schutzmaßnahmen vorsichtig lockern. Dazu meint die Londoner «Times» am Montag:

«Eine Lockerung der Corona-Beschränkungen hängt natürlich davon ab, dass es gelingt, die Zahl der Neuinfektionen und den R-Wert - das Ausmaß, in dem sich das Virus in der Gesellschaft ausbreitet - soweit zu verringern, dass die Regierung zu einer Strategie des Testens, Verfolgens und Isolierens übergehen kann. Premierminister Boris Johnson hat jedoch eingeräumt, dass der Übergang zu einer solchen Strategie nicht unkompliziert ist.

Das Ausmaß der Epidemie ist immer noch zu groß, insbesondere in Pflegeheimen und Krankenhäusern, um ein solches Herangehen praktikabel zu machen. Zudem ist es noch ein langer Weg, bis genügend Kapazitäten für das Testen und Verfolgen zur Verfügung stehen.

Und wie die Erfahrung in Deutschland bereits gezeigt hat, ist jeder Erfolg im Kampf gegen das Virus fragil: Nachdem einige Beschränkungen aufgehoben und Geschäfte wieder geöffnet wurden, scheint der R-Faktor in dem Land wieder anzusteigen, wodurch neue Lockdowns drohen.»