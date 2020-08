Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

«Gazeta Wyborcza»: Mehr US-Truppen erhöhen die Sicherheit Polens

WARSCHAU: Die USA werden 1000 zusätzliche Soldaten nach Polen entsenden. Die Unterzeichnung eines entsprechenden Abkommens zwischen beiden Ländern kommentiert die linksliberale polnische Zeitung «Gazeta Wyborcza» am Montag:

«Jeder Vertrag, der die Erweiterung der amerikanischen Militärpräsenz in Polen ermöglicht, erhöht die Sicherheit in unserem Land. Jetzt steht die polnische Diplomatie vor der Aufgabe, unsere europäischen Bündnispartner davon zu überzeugen, dass die Absicht von US-Präsident Donald Trump, 12.000 US-Soldaten aus Deutschland abzuziehen, der Stärkung der Nato dient.

Ein Problem könnte jetzt das Verhältnis zu unserem zweiten wichtigen militärischem Verbündeten werden, also zu Deutschland. Denn deutsche Truppen - ebenso wie die amerikanischen Verbände im Norden von Bayern - sind das wichtigste Verteidigungselement in Mitteleuropa. Von den 12.000 Soldaten, die aus Deutschland abgezogen werden sollen, werden 5600 in Europa bleiben, die meisten in Belgien und Italien. Es ist ein Paradox, dass ausgerechnet Polen in Europa als das Land wahrgenommen wird, welches am meisten von der Weise profitiert, wie Donald Trump Deutschland für zu niedrige Verteidigungsausgaben bestraft hat.»

«Tages-Anzeiger»: Großflächiger Widerstand gegen Lukaschenko

ZÜRICH: Zur Entwicklung in Belarus (Weißrussland) schreibt der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Montag:

«Vor der Wahl warnte er (Staatschef Alexander Lukaschenko)vor einer Einmischung durch Russland. Am Samstag und Sonntag telefonierte er gleich zweimal mit Wladimir Putin und bat Russlands Präsidenten offenbar genau um dies. Nach Lukaschenkos Worten habe der Kremlchef ihm Unterstützung angeboten. Vom Kreml hieß es zunächst nur, die Probleme seien sicher bald beigelegt. Hauptsache seien die guten Beziehungen zwischen den Ländern. Dass Lukaschenko seinen Job behält, scheint für Moskau nicht oberste Priorität zu haben.(...)

Der Widerstand gegen ihn ist jedoch großflächig. Prominente Moderatoren aus den Staatsmedien kündigten ihre Jobs, die ersten Angestellten der Präsidentialverwaltung ebenfalls. Polizisten warfen ihre Uniformen weg und stellten Videos davon ins Internet. Bekannte Sportler sprachen sich gegen den Machthaber aus. Die vierfache Biathlon-Olympiasiegerin Darja Domratschewa schrieb angesichts der Härte der Einsatzkräfte auf Instagram: «Lasst diesen ungerechten Horror auf den Straßen nicht weitergehen.»»

«Rzeczpospolita»: Protestbewegung in Belarus braucht feste Struktur

WARSCHAU: Zu den anhaltenden Protesten in Belarus (Weißrussland) gegen Präsident Alexander Lukaschenko schreibt die konservative polnische Tageszeitung «Rzeczpospolita» am Montag:

«Wut und Proteste reichen nicht aus. Die jungen Menschen in Belarus müssen ihre Geschichtslektion nachholen. Der polnische Aufstand (gegen das kommunistische Regime) in den 80er Jahren institutionalisierte sich in der Gewerkschaft Solidarnosc. Und die harten Bedingungen für General Jaruzelski formulierte 1989 die starke Struktur des oppositionellen Bürgerkomitees unter Leitung von Lech Walesa - mit klaren Führern und dem Rückhalt des Westens. Die Opposition in Belarus muss sich also auch institutionalisieren. Erst dann kann das Volk dem Diktator nicht nur in die Augen blicken, sondern wird dort auch seine Angst sehen.»

«NZZ»: Lukaschenkos Zeit ist vorüber

ZÜRICH: Zu den anhaltenden Protesten in Belarus (Weißrussland) meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Montag:

«Der Präsident hat diese Dynamik offenbar nicht kommen sehen. Stattdessen bemüht der nicht nur im übertragenen Sinn oft hemdsärmelig in Erscheinung tretende 65-jährige Lukaschenko einmal mehr das altbekannte Mantra, die Protestierenden wüssten nicht, dass sie von allerlei ausländischen - auch russischen - Kräften unterwandert und gesteuert würden. Deutlicher kann der aus der Zeit gefallene Autokrat die Entfremdung zum eigenen Volk wohl nicht kundtun. (...)

Wie es weitergeht, entscheidet sich nicht allein in Weißrussland. Moskau wird seinen Einfluss geltend machen. Denn im westlichen Nachbarstaat ist das manifest geworden, was der Kreml scheut wie der Teufel das Weihwasser: ein Protest, der ohne eigentliches Programm und klare Struktur losgetreten ist, immer breitere Bevölkerungsschichten erfasst und den impliziten Gesellschaftsvertrag aufzubrechen beginnt. Das weißrussische Volk politisiert sich und zeigt dem Autokraten Lukaschenko, dass seine Zeit vorüber ist.»