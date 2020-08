Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

«Frankfurter Allgemeine Zeitung» zu den Wahlen in Belarus

(.) Der Ausgang der Machtprobe, die nun begonnen hat, ist offen.

Regimegegner in Belarus haben sich nie Illusionen gemacht: Zur Verteidigung seiner Macht würde Lukaschenka zu allen Mitteln greifen. Wenn die Demonstranten so entschlossen und mutig bleiben, war die Polizeigewalt in der Nacht zum Montag vielleicht noch nicht das Schlimmste. Entscheidend wird daher sein, wie weit die Sicherheitskräfte Lukaschenka folgen. Aber selbst, wenn er es noch einmal schaffen sollte, die Proteste mit Gewalt niederzuschlagen, hat er das Land schon verloren. Denn die Bewegung gegen ihn ist so breit wie nie zuvor. (.) Dass die EU nun klar Stellung beziehen sollte, hat keine geopolitischen Gründe - für die Menschen in Belarus geht es in diesem Konflikt nicht um Ost oder West, sondern um fundamentale Rechte. (.).

«Verdens Gang»: Wenn Joe Biden einmal das Feld betritt

OSLO: Die norwegische Boulevardzeitung «Verdens Gang» (Oslo) kommentiert am Montag den Wahlkampf in den USA drei Monate vor der Präsidentschaftswahl:

«Für den Großteil der USA sieht es derzeit nicht gut aus - außer im Lager der Demokraten. Die Schwarzseherei, die die Partei seit (Präsident Donald) Trumps Wahlsieg 2016 geprägt hat, ist in diesem Sommer einem vorsichtigen, realistischen Optimismus gewichen. Umfragen zeigen, dass Joe Biden gewinnen würde, wenn heute Wahltag wäre. Am wichtigsten: Er führt sehr komfortabel in einigen der wichtigsten Swing States wie Florida, Wisconsin und Pennsylvania.

Aber es gibt viele Unsicherheitsfaktoren. Der größte davon ist der, der eigentlich die beste Karte der Demokraten darstellen sollte: ihr eigener Kandidat. Wie wird Joe Biden funktionieren, wenn er aus der Quarantäne kommt und ernsthaft mit dem Wahlkampf beginnt? Wie stabil wird der 77-Jährige auf die Wähler wirken? In den nächsten Wochen wird Biden im Wahlkampf einem viel schärferen und kritischeren Scheinwerferlicht ausgesetzt sein. Und wie er damit umgeht, kann für eine ganze Welt entscheidend sein.»

«La Repubblica»: Trump nutzt Streit im Kongress für seine Zwecke

ROM: Zu einem neuen Corona-Hilfspaket in den USA, das US-Präsident Donald Trump nach dem Scheitern der Verhandlungen im Kongress per Dekret angeordnet hat, schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» am Montag:

«Seit Beginn der «Wirtschaftspandemie», das heißt der Depression durch den Lockdown, gehören die USA zu den energischsten Nationen mit ihren Anti-Krisen-Manövern. Die öffentlichen Nothilfen, die Washington bisher bereitgestellt hat, belaufen sich auf 13,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Nur Japan und Kanada haben im Verhältnis zu ihrem Bruttoinlandsprodukt mehr getan. Kein europäisches Manöver hat eine vergleichbare Größe erreicht. Und trotzdem reicht das nicht, das amerikanische Sicherheitsnetz stößt an seine Grenzen. Die Arbeitslosigkeit übersteigt zehn Prozent. Das zusätzliche Arbeitslosengeld - 600 US-Dollar pro Woche an Bundesleistungen, die zu den staatlichen Hilfen hinzugefügt werden können - lief mit der Juli-Rate aus.

Der Kongress ist gespalten, das Repräsentantenhaus mit demokratischer Mehrheit und der Senat mit republikanischer Mehrheit haben bisher keine Einigung über ein zusätzliches Programm erzielt. In dieser Patt-Situation glaubt Donald Trump, eine Gelegenheit gefunden zu haben: nämlich sich als Präsident zu präsentieren, der handelt, während sich die Abgeordneten streiten.»

«Nesawissimaja»: Belarus hat sich von Lukaschenko wegbewegt

MOSKAU: Zur Zukunft von Staatschef Alexander Lukaschenko nach der Präsidentenwahl in Belarus (Weißrussland) schreibt die russische Tageszeitung «Nesawissimaja Gaseta» am Montag:

«Belarus wird nicht das Land bleiben, wie es Staatschef Alexander Lukaschenko bislang kannte. Das Land hat sich verändert. Das war in der Auswahl der Kandidaten gut zu sehen und auch die massive Unterstützung der Bevölkerung hat das ganz deutlich gezeigt. Dass die Unzufriedenheit mit der Macht größer geworden ist, versteht Lukaschenko. Ebenso weiß er, dass eine nächste Amtszeit für ihn nicht einfach werden könnte. Der Präsidentschaftswahlkampf und auch die Abstimmung in Belarus sind absolut nicht nach Drehbuch gelaufen, weder für die Behörden noch für die traditionelle Opposition.»

«Le Parisien»: Bummel an der Seine nur mit Maske

PARIS: Die Millionenstadt Paris führt für stark frequentierte Bereiche eine Maskenpflicht im Freien ein - das kommentiert die französische Tageszeitung «Le Parisien» am Montag:

«So ist es nun einmal, heute ab 08.00 Uhr morgens muss man mit Mund- und Nasenschutz am Ufer der Seine entlangschlendern. Obwohl man zwei Straßen weiter, während einem der Wind um die Nase weht, einen Kaffee auf der Terrasse (eines Cafés) trinken kann.

Diese Covid-19-Epidemie wird uns bis zum bitteren Ende aufregen. Erst das Ausgehformular, um sein Baguette kaufen zu gehen, einen Kilometer - nicht mehr - , um joggen zu gehen - und das nur vor 10.00 Uhr oder nach 19.00 Uhr -, die 100 erlaubten Kilometer, um im Wald spazieren zu gehen, die roten Départements, die grünen. Und jetzt die geschickt ausgewählten (...) Straßen und Plätze, auf denen man einen Mund- und Nasenschutz tragen muss. Und das, obwohl die Wissenschaftler einräumen, dass das Risiko, sich draußen anzustecken, gering ist. Man versichert uns, dass das das Mittel ist, um zu verhindern, dass wir im Herbst zu Hause eingesperrt werden. Haben wir die Wahl? Nur wenn wir uns entschließen, die Seine nicht mehr fließen sehen zu wollen.»

«Kommersant»: Belarus erlebte dramatischste Wahl seiner Geschichte

MOSKAU: Zur Präsidentenwahl in Belarus (Weißrussland) schreibt die Moskauer Tageszeitung «Kommersant» am Montag:

«Es war die dramatischste Präsidentenwahl in Belarus in der Geschichte des Landes. Der amtierende Staatschef Alexander Lukaschenko war zum ersten Mal mit einer vereinten Opposition konfrontiert, und sein Hauptgegner war auch noch eine Hausfrau. Nämlich Swetlana Tichanowskaja, die Ehefrau des inhaftierten Bloggers Sergej Tichanowski. Weil die Proteststimmung am Tag der Abstimmung so zugenommen hat, wurden ganze Armeeeinheiten mobilisiert, das Internet und Mobilfunknetz funktionierten kaum noch. Die Opposition geht nicht davon aus, dass der haushohe Sieg von Alexander Lukaschenko stimmt. Sie ist bereit für weitere Proteste. Doch Lukaschenko hat bereits klargemacht, dass seine Antwort hart sein wird. Es war also eine Wahl in bester belarussischer Tradition.»

«de Volkskrant»: Biden braucht Unterstützung eines starken Teams

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «de Volkskrant» kommentiert am Montag den Präsidentschaftswahlkampf von Joe Biden in den USA:

«Von Joe Bidens Entscheidung über den Kandidaten für die Vizepräsidentschaft, die jeden Moment bekanntgegeben werden könnte, wird viel erwartet. Sechs qualifizierte Frauen stehen auf Bidens Liste. Jede von ihnen verfügt über eine eigene Basis in der Demokratischen Partei, aber keine von ihnen ist eine Alleskönnerin. Ein starke Persönlichkeit als «running mate» ist eine Voraussetzung, um Donald Trump zu besiegen, aber keine Garantie dafür. (...)

Der «New York Times»-Kolumnist Thomas Friedman spricht aus, was viele Demokraten denken: Aus eigener Kraft kann Joe Biden es nicht schaffen. Nur eine Koalition von linken und gemäßigten Demokraten aus allen Ecken der Vereinigten Staaten plus die Mitwirkung unabhängiger Republikaner kann im November genügend Wähler für einen Sieg mobilisieren. Indem sich Biden mit einem starken und diversen Team umgibt, kann er die Initiative an sich ziehen. Besser spät als nie.»

«Gazeta Wyborcza»: Zivilgesellschaft in Belarus wird stärker

WARSCHAU: Die linksliberale polnische Zeitung «Gazeta Wyborcza» schreibt am Montag zur Situation nach der Präsidentenwahl in Belarus (Weißrussland):

«Wir blicken heute mit Angst und Hoffnung nach Belarus. Egal, was die Propaganda von (Präsident Alexander) Lukaschenkos Apparat nach der Wahl verkündet: Die Demokratie in Belarus kann heute schon von einem großen Sieg sprechen. Dieser Wahlkampf, diese Tausenden Menschen, die Veränderungen fordern, das ist ein großer Schritt der Gesellschaft zur Freiheit. Die großen Demonstrationen sind ein Beweis dafür, dass die Zivilgesellschaft in Belarus lebt und stärker wird. Diese Lektion in Freiheit werden die Menschen in Belarus nie mehr vergessen.

Die sechste Präsidentenwahl in Belarus wird in die Geschichte eingehen - nicht nur wegen der Skala der Repressionen, die die Führung schon zu Beginn des Wahlkampfes ausgeübt hatte. Sondern auch wegen des Ausmaßes des Protestes, der Unzufriedenheit und des Widerstands, den die Bürger zum Ausdruck gebracht haben.»

«El País»: Argentinien muss seine grundlegenden Probleme anpacken

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» kommentiert am Montag die Einigung Argentiniens mit seinen privaten Gläubigern auf eine Umschuldung:

«Die argentinische Regierung hat mit großer Euphorie auf die Vereinbarung mit drei Gläubigergruppen reagiert, die die Umstrukturierung von Schulden in Höhe von rund 66 Milliarden Dollar und die Anpassung der Fälligkeiten eines Teils der Anleihen in den Jahren 2029, 2030 und 2038 ermöglichen wird. Die Einigung mit den Gläubigern (...) wird dem Land Zahlungen in Höhe von 33 Milliarden Dollar in den kommenden zehn Jahren ersparen. Man könnte sagen, dass Präsident Alberto Fernández und sein Wirtschaftsminister Martín Guzmán damit einen großen Teil der Zweifel hinsichtlich der argentinischen Wirtschaft ausgeräumt (oder besser verschoben) haben (...). Das sicherlich knifflige Problem ist vorerst gelöst. (...)

Die Regierung Fernández hat aber damit nur den ersten Teil einer komplexen und erstickenden wirtschaftlichen Situation bereinigt. Das Land befindet sich seit 2018 in einer Rezession und die Prognosen für dieses Jahr zeigen einen Rückgang des BIP um zwölf Prozent. Zwei der vielen Probleme, mit denen Fernández und Guzmán konfrontiert sind, erfordern eine drastische Änderung der Wirtschaftspolitik (...). Eine davon ist die Situation des Pesos, der überbewertet ist und durch sehr restriktive Kapitalkontrollregeln gestützt wird. (...) Das zweite Problem (...) hat mit ineffizienter Steuereintreibung und öffentlichen Ausgaben zu tun, die nur wenigen Kontrollen unterliegen. Das Defizit beträgt derzeit rund sechs Prozent. Der Präsident und der Wirtschaftsminister müssen das fiskalische Problem lösen, um nicht nur das Defizit zu verringern, (...) sondern auch, um den Handlungsspielraum des Staates bei der Bekämpfung der Armut zu vergrößern. Und die ist in Argentinien eine reale Bedrohung.»

«Tages-Anzeiger»: Neuwahl wird im Libanon nicht ausreichen

ZÜRICH: Der Zürcher «Tages-Anzeiger» kommentiert am Montag die politische Lage im Libanon:

«Neuwahlen werden nicht ausreichen, um die langjährige Krise zu beheben, die im kleinen Land an der Levante faktisch zum Staatsversagen geführt hat. Auch deshalb, weil die Bürger diesmal so wütend sind, dass sie die politische Elite am liebsten hängen sehen wollen. (...)

Der Sturz des Systems wirkt derzeit wie der einzige Ausweg aus der Misere. Das aber wirft die Frage auf, ob eine neue Zauberformel zu finden ist, die ein friedliches Zusammenleben garantiert. Das wäre schon in einem normalen Staat mit ähnlicher Bevölkerungszusammensetzung schwierig. Im Libanon aber kommt noch hinzu, dass die vom Iran kontrollierte Hisbollah-Miliz dem Staat das Gewaltmonopol streitig macht. Sie ist militärisch die stärkste Kraft im Land und auch im Parlament als Partei vertreten. Gegen ihren Willen geht im Libanon nichts. Gegen die Massenproteste im vergangenen Herbst schickte die Hisbollah gewalttätige Schlägertrupps - die Einschüchterung funktionierte.»

«NZZ»: Libanon braucht eine integre Übergangsregierung

ZÜRICH: Angesichts der Massenproteste nach der verheerenden Explosion in Beirut hat Libanons Ministerpräsident Hassan Diab eine Neuwahl angekündigt. Dazu heißt es am Montag in der «Neuen Zürcher Zeitung»:

«Das zentrale Problem bei den Parlamentswahlen ist ihre Vorbereitung. Damit sie frei und fair sind, braucht es unbedingt ein neues Wahlrecht. Die Wahlkreise sind derzeit so gezogen, dass ein Wahlsieg für neue und unabhängige Kräfte sehr schwierig ist. Im Prinzip brauchte es eine Übergangsregierung aus integren Persönlichkeiten, die die Wahlen vorbereiten könnten. Es ist aber fraglich, ob das Parlament und vor allem auch der Hisbollah einer solchen Lösung zustimmen würde. Die Gefahr ist groß, dass erneut ein monatelanges politisches Hickhack folgt, obwohl das gebeutelte Land nun eine starke Regierung braucht.

Ohne eine stabile Führung werden sich vermutlich auch die Verhandlungen mit dem Internationalen Währungsfonds hinziehen. Erneut geht Zeit verloren, die das hochverschuldete Land schon lange nicht mehr hat. Momentan können die notleidenden Menschen deshalb einzig auf die internationale Hilfe hoffen.»

«Rzeczpospolita»: Der Kreml entscheidet über Lukaschenkos Zukunft

WARSCHAU: Zur Situation nach der Präsidentenwahl in Belarus (Weißrussland) schreibt die konservative polnische Tageszeitung «Rzeczpospolita» am Montag:

«Es sieht nicht so aus, als wolle (Präsident Alexander) Lukaschenko abtreten. Der Ausgang des Ringens wird letztlich wesentlich von der Reaktion des wichtigsten Nachbarn (Russland) abhängen. Sollte sich der Kreml entscheiden, gegen Lukaschenko aufzutreten, dann ist sein Los vorbestimmt. Nicht ohne Grund haben russische Politiker zuletzt suggeriert, dass er durch einen Putsch von Generälen zu Fall gebracht werden könnte. Die Grenze zwischen der russischen Armee und der Armee von Belarus ist ebenso schwer auszumachen wie die Grenze zwischen beiden Staaten. »