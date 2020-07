Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

Written by: Redaktion (dpa) | 20/07/2020 | Aktualisiert um: 23:40 | Überblick

«Handelsblatt» zum EU-Gipfel

Ein bitterer Nachgeschmack bleibt - selbst wenn sich die EU-Regierungschefs am vierten Gipfeltag endlich auf einen abgespeckten Corona-Wiederaufbauplan einigen.

In jedem Fall stehen die Niederlande nun als ein Land da, das nationale Interessen über europäische stellt. Damit verschieben sich die politischen Koordinaten auf dem Kontinent - auch und gerade aus deutscher Sicht. Für die Bundesregierung ist das Nachbarland im Nordwesten traditionell ein enger Verbündeter. Ob diese Partnerschaft so vertrauensvoll bleibt wie bisher, ist nun nicht mehr sicher.

«Neatkarigas Rita Avize»: Tetris hilfreicher als Corona-Warn-App

RIGA: Zur lettischen Corona-Warn-App, die bislang von weit weniger als 20 Prozent der Bevölkerung genutzt wird, schreibt die national-konservative Zeitung «Neatkarigas Rita Avize»:

«Mehr als 85.000 Menschen haben die mobile App «Stop Covid» nach Aufrufen durch Meinungsführer heruntergeladen. Das sind weniger als 4,5 Prozent der Bevölkerung. Zumindest gegenwärtig ist das vom Mindestziel der Regierung von 20 Prozent so weit weg wie der Mond. Da Lettland in der Verfassung zumindest vorerst als demokratischer Staat definiert ist, wird die Regierung es nicht wagen, die Nutzung der Anwendung vorzuschreiben. Oder wagt es zumindest noch nicht (...)

Die Anwendung meldet keine Kontakte mit infizierten Personen, die kein Mobiltelefon besitzen. Der Kreis an eingeschlossenen Menschen umfasst daher nur 85.000 Menschen, also jene mit der App auf dem Mobiltelefon - was die Maßnahme wenig sinnhaft, wenn nicht sogar sinnlos macht. Selbst das alte Computerspiel «Tetris» kann bei der Eindämmung des Virus hilfreicher sein.»

«Hospodarske noviny»: Schwierigere Verhandlungen als je zuvor

PRAG: Zu den Verhandlungen über den EU-Finanzrahmen für 2021 bis 2027 sowie das Wiederaufbaupaket für die Wirtschaft schreibt die Wirtschaftszeitung «Hospodarske noviny» aus Tschechien am Montag:

«Jeder EU-Haushalt ist eine schmerzhafte Geburt. (...) Die Coronavirus-Pandemie hat Italien und Spanien besonders hart getroffen, so dass zugleich ein gewaltiges Hilfs- und Kreditpaket ausgehandelt wird. Zudem muss Europa die Einnahmeausfälle aufgrund des Austritts Großbritanniens lösen. Auf dem Tisch liegt auch der Vorschlag, die Auszahlung von Geldern an die Einhaltung rechtsstaatlicher Prinzipien zu knüpfen. Das zielt auf Viktor Orbans Ungarn, dem Polen zur Seite steht.

Auch Tschechien hat in diesem Punkt ein Handicap, denn die engen Beziehungen des Regierungschefs Andrej Babis zum Agrofert-Konzern, der massiv Gelder abschöpft, sind für die europäische Öffentlichkeit kein Geheimnis mehr. Alles in allem wird auf dem EU-Gipfel eine weit schwierigere Schachpartie gespielt als jemals zuvor. Dabei nötigt der Zustand der europäischen Wirtschaft zur Eile. Denn umso schneller die Gelder zur Verfügung stehen, desto wirksamer wird der Corona-Wiederaufbaufonds sein.»

«Rossijskaja»: Corona-Krise verschärft die Differenzen in der EU

MOSKAU: Zum EU-Gipfel und den sich hinziehenden Debatten über die Corona-Wiederaufbauhilfen schreibt die regierungsnahe russische Tageszeitung «Rossijskaja Gaseta» am Montag:

«Die europäischen Staats- und Regierungschef sind zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie zusammengekommen. Alle tragen Masken und vermeiden das traditionelle Händeschütteln - und versuchen, sich irgendwie zu einigen. (...) Doch tatsächlich hat sich nichts inhaltlich geändert: Die Länder im Norden Europas, die die größten Beitragszahler für den EU-Haushalt sind, weigern sich wie schon bei vorherigen Gipfeltreffen, selbstlos ihren vom Coronavirus am meisten betroffenen südlichen Nachbarn wie Italien und Spanien eine helfende Hand zu reichen. (...)

Die Länder, die am meisten zahlen, sind müde von den leeren Reden über Solidarität, von den Differenzen mit den Länder in Osteuropa, von der Abwesenheit der Wirtschaftsreformen in Südeuropa.»

«Dernières Nouvelles d'Alsace»: Corona-Krise macht keine Ferien

STRAßBURG: Die ab Montag geltende verschärfte Maskenpflicht in Frankreich kommentiert die französische Tageszeitung «Dernières Nouvelles d'Alsace» am Dienstag:

«Während der sommerlichen «Völkerwanderung» sind die aktuellen Warnungen erschütternd: Die Corona-Krise macht keine Ferien. So sehr wir uns bemühen, auf unser Verhalten zu achten, auf Beschränkungen zu reagieren und damit mögliche Pandemie-Hotspots zu unterdrücken: der Planet wurde feierlich gewarnt. Bis zur Entwicklung eines Impfstoffs kann nicht davon ausgegangen werden, dass das Coronavirus eine dauerhafte Ruhepause einlegt oder die Welt in ihre komfortable Rücksichtslosigkeit zurücklässt. Sich schützen oder es ertragen, da gibt es keine große Debatte. Für die Zukunft müssen sich die Bürger mit Masken und die Staaten mit einer Politik der schrittweisen Beschränkungen wappnen.»

«Dagens Nyheter»: Bolsonaro zündet neben Regenwald auch Demokratie an

STOCKHOLM: Die liberale schwedische Tageszeitung «Dagens Nyheter» (Stockholm) kommentiert am Montag den Kampf um den Amazonas in Zeiten der Präsidentschaft von Jair Bolsonaro in Brasilien:

«Der Regenwald in Brasilien ist lebenswichtig für das Klima und die Umwelt auf dem ganzen Planeten. Es ist gut, dass die EU den nationalkonservativen Präsidenten Jair Bolsonaro unter Druck setzt. Die Brände und die Abholzung müssen aufhören. Brasilien, das vorher ein Land mit einer progressiveren Haltung in der Klimafrage gewesen ist, ist zu einer Heimat von immer härteren Leugnern geworden. Bolsonaro führt eine Politik, deren Rücksicht auf künftige Generationen als lächerlich betrachtet wird. Die europäische Kritik weist er zurück, die EU bezeichnet er als «Umweltsekte». Er zündet sowohl den Regenwald als auch auch die Demokratie an.»

«El Mundo»: Spanien muss endlich seine Hausaufgaben machen

MADRID: Die konservative spanische Zeitung «El Mundo» kommentiert am Montag den EU-Sondergipfel und kritisiert die Politik des linken Regierungschefs Pedro Sánchez:

«Welchen Kurs auch immer Europa jetzt einschlägt, Spanien muss seinen Platz in Europa finden und endlich handeln. Zu viele Jahre - mit allen möglichen Regierungen - sind die notwendigen Reformen verschleppt worden. Deshalb ist Europa misstrauisch und davon überzeugt, dass sich Spanien nur dann bewegen wird, wenn es unter enormem Druck steht, der Wirtschaft der Kollaps droht und die Gläubiger das Land in Haft nehmen.

Trägheit und ein Mangel an Weitblick haben unter Sanchéz noch zugenommen, dessen radikale Bündnisse ihn daran hindern, einen Pakt mit der (konservativen Partei Partido Popular) PP zu schließen. Statt seiner patriotischen Verantwortung nachzukommen, geht es ihm nur um wahltaktische Überlegungen. Wenn er so weitermacht und nur von Tag zu Tag lebt und seine Öffentlichkeitsarbeit nicht verbessert - kein einziger Auftritt während des gesamten Wochenendes (beim EU-Gipfel) - wird Sánchez seinen Rückhalt nicht nur in der EU verlieren, sondern auch bei den Spaniern, die auf eine grausame Rezession zusteuern.»

«The Times»: Lukaschenko muss sein Amt niederlegen

LONDON: Die Londoner «The Times» kommentiert am Montag die politischen Proteste in Belarus (Weißrussland):

«Alexander Lukaschenko war in den vergangenen 26 Jahren Präsident von Belarus und strebt nun eine sechste Amtszeit an. Er ist ein durch und durch unangenehmer und undemokratischer Herrscher, oft als «der letzte Diktator in Europa» bezeichnet, der nicht nur Folter und Repression angewandt und die ehemalige Sowjetrepublik international isoliert hat, sondern sie gelegentlich - zur Verlegenheit seiner Landsleute - zum Gespött gemacht hat. (...)

Die Verhaftung jedes potenziellen Herausforderers bei den Wahlen, die Inhaftierung zahlreicher Blogger und Demonstranten und die Betrügereien zur Verlängerung seiner Herrschaft - den Menschen in Belarus reicht es und sie protestieren in großer Zahl dagegen. Die Regierung in Minsk mit Samthandschuhen anzufassen, damit sie nicht wieder ins russische Lager zurückkehrt, ist töricht. Dies ist ein Diktator, der sein Amt so schnell wie möglich niederlegen muss. Und der Westen sollte sich nicht scheuen, das offen zu sagen.»

«The Irish Times»: Kampf gegen Corona erfordert globale Solidarität

DUBLIN: Die in Dublin erscheinende «Irish Times» plädiert am Montag für mehr Solidarität mit den ärmsten Ländern:

«Während die reichsten und am meisten entwickelten Staaten und Völker mit eigenen Problemen durch die Coronavirus-Pandemie und die damit verbundene Rezession beschäftigt sind, haben sie wenig übrig für globale Solidarität. Doch sie müssen sich darauf schon im eigenen Interesse einstellen. Die Weltbank, der Internationale Währungsfonds und die Weltgesundheitsorganisation warnen, dass eine noch stärkere globale Ausbreitung der Krankheit wahrscheinlicher ist und weit tödlicher verlaufen wird, wenn diese allgemeine Wahrheit ignoriert wird.

Am Wochenende haben die G20-Finanzminister einige Fortschritte in Richtung notwendiger Maßnahmen zur Schuldenerleichterung gemacht. Das kann nur ein Anfang der erforderlichen umfangreichen gemeinsamen Anstrengung sein. Das Ausmaß der Aufgabe wird durch starke volkswirtschaftliche Ungleichheiten deutlich. Die Spitzenpolitiker der EU haben das Wochenende mit dem Streit darüber verbracht, wie ein Sonderfonds zum Schutz der Gesellschaften und Volkswirtschaften ihrer Mitgliedsländer in Höhe von 750 Milliarden Euro verwendet werden soll. Der Fonds der Afrikanischen Union zum Kampf gegen Covid-19 beläuft sich auf gerade mal 70 Millionen Dollar.»

«de Volkskrant»: Erhobener Zeigefinger der Niederlande ist anmaßend

AMSTERDAM: Zum Widerstand des niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte gegen den geplanten 750-Milliarden-Wiederaufbaufonds der EU meint die Amsterdamer Zeitung «de Volkskrant» am Montag:

«Natürlich ist es wichtig, dass die südlichen Länder Reformen durchführen, um ihre Volkswirtschaften robust und zukunftssicher zu machen. Aber zu strenge Reformanforderungen können eine Wirtschaft auch ersticken, wie Griechenland in den vergangenen Jahren erleben musste. Zudem wird der erhobene niederländische Zeigefinger als anmaßend empfunden, gerade weil die Niederlande selbst mit ihrer offenen Exportwirtschaft fast am meisten von allen Mitgliedstaaten von der EU profitieren. Dies kann kontraproduktive Folgen haben.

Die Botschaft vom Nutzen und der Notwendigkeit der Europäischen Union wird dem niederländischen Wähler nur unzureichend vermittelt. Hier verpasst Rutte eine Chance. Wähler können nicht nur mit einem nationalistischen «Nein» geködert werden, sondern auch, wenn ihnen eine klare und realistische Zukunftsvision präsentiert wird.»

«La Repubblica»: In der EU entsteht ein neuer Nationalismus

ROM: Zum langen Tauziehen beim Gipfel der 27 Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union in Brüssel schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» am Montag:

«Es entwickelt sich in der Tat ein ganz neuer Nationalismus, der nicht souverän wirkt, sondern wahlbestimmt ist. Er lässt den Staaten kaum Spielräume und drängt sie dazu, im Namen eines Konsenses der einzelnen (und unterschiedlichen) Wählerschaften, die Macht gegenüber der EU-Kommission und der Europäischen Zentralbank zurückzugewinnen, die die Vorkämpfer dafür sind, übermäßige Ungleichgewichte zwischen den schwächsten und den stärksten Ländern auszugleichen.

Bei den Verhandlungen über den Wiederaufbaufonds wurde dieser Punkt deutlich: Es war, als ob die Staaten, nachdem sie den Einsatz von Gemeinschaftsschulden notgedrungen akzeptiert hatten, sofort die Kontrolle über diese Schulden durch die Steuerungsregeln wiedererlangen wollten. Wenn jedoch nationale Interessen vor die Gemeinschaftsziele gestellt werden, dann wird diese Wende damit bedeutungslos und es wird keine Ruhe geben, weil der politische Riese, der sie steuern soll, wieder einmal feststellen muss, dass er auf schwachen Füßen steht.»

«Magyar Nemzet»: In der EU muss ein jeder vom hohen Ross steigen

BUDAPEST: Zum EU-Gipfel und den sich hinziehenden Debatten über die Corona-Wiederaufbauhilfen schreibt die regierungsnahe Budapester Tageszeitung «Magyar Nemzet» am Montag:

«Und dann muss natürlich der alte Trumpf gezogen werden: die Frage der Rechtsstaatlichkeit. Denn es ist immer der als moralisch betrachtete Staat, der sagt, wo er Probleme mit dem Rechtsstaat sieht. Da soll dann der Eindruck entstehen, dass die von der EU verteilten Entwicklungsgelder im Grunde nur deshalb existieren würden, weil der moralische und sparsame und infolgedessen reiche Staat ein gutes Herz hat und ihm die ärmeren Mitgliedsländer leid tun. (...) Es ist nun an der Zeit einzusehen, dass Mitteleuropa nicht um ein Gnadenbrot fleht, sondern für seine eigenen Interessen eintritt. Europa wiederum kann nur dann zu einem erfolgreichen Experiment werden, wenn ein jeder von seinem hohen Ross heruntersteigt.»

«Tages-Anzeiger»: Netanjahu bekommt Vollzeitjob vor Gericht

ZÜRICH: Die Beweisaufnahme im Korruptionsprozess gegen den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu soll im Januar 2021 beginnen. Dazu meint der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Montag:

«Anfang Januar beginnt die Zeugenvernehmung, verhandelt wird an drei Tagen pro Woche. Für den Angeklagten bedeutet ein solcher Prozessplan fast einen Vollzeitjob. Doch natürlich ist nicht zu erwarten, dass Netanjahu nebenher das Regieren lässt, um sich den Vorwürfen zu stellen. Im Gegenteil: Er wird weiter versuchen, seine Machtposition zu nutzen, um sich einer Verurteilung zu entziehen. Optionen hat er dazu noch einige: Im nächsten Jahr könnte er sich ins frei werdende Präsidentenamt retten, das ihm für sieben Jahre Immunität verschaffen würde. Oder aber er bastelt an zwielichtigen politischen Allianzen, um eine Amnestie zu erreichen. Doch bei alldem sollte er sich darauf einstellen, dass er mit der Justiz nicht umspringen kann wie mit seinen politischen Partnern.»

«Der Standard»: Scholz muss bei Wirecard Farbe bekennen

WIEN: Im Wirecard-Skandal fordert die Opposition Aufklärung von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD). Dazu schreibt «Der Standard» am Montag in Wien:

«Die Pandemie gab Scholz Gelegenheit, sich permanent als Retter der Wirtschaft, der die Milliarden locker verteilt, zu präsentieren. Je mehr Geld er ausgab, desto höher wurden seine Beliebtheitswerte. Offiziell ist noch nichts. Aber an Scholz, so stellte man in der SPD fest, werde 2021 wohl nicht vorbeizukommen sein. Zumal vom Parteispitzen-Duo Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans keiner als geeignet gilt, um gegen wen auch immer aus der Union anzutreten. Jetzt aber sitzt Scholz der Wirecard-Skandal im Nacken und es stehen unangenehme Fragen im Raum (...)

Hat er etwas zu verbergen? Man weiß es nicht, und das ist schlecht für Scholz. Wie soll ein Sozialdemokrat in den Wahlkampf ziehen und für soziale Gerechtigkeit werben, wenn er sich immer wieder sagen lassen muss, er nehme die Kontrolle der Großen nicht ernst genug? In Erinnerung ist auch der Vorwurf, Scholz habe in seiner Zeit als Hamburger Bürgermeister (2011 bis 2018) die Warburg-Bank bei ihren Cum-Ex-Geschäften zu leicht davon kommen lassen.

Die Opposition wird sich die Gelegenheit eines Untersuchungsausschusses kurz vor einer Wahl nicht entgehen lassen. Noch kann Scholz dem entgegenwirken. Dafür allerdings reicht die Ankündigung, die ihm unterstellte Bundesanstalt für Finanzdienstleistung (Bafin) umbauen zu wollen, nicht. Er muss bei Wirecard Farbe bekennen.»