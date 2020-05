Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 04.05.20

«Tages-Anzeiger»: Gesellschaft muss in der Krise zusammenstehen

ZÜRICH: Zur Debatte über Junge und Alte in der Corona-Krise schreibt der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Montag:

«Es ist schon so, dass die Jungen die enormen Kosten der Anti-Corona-Maßnahmen noch lange zu tragen haben. Auch stimmt es, dass die Alten gesundheitlich besonders gefährdet sind; die Hälfte der Corona-Todesopfer in der Schweiz sind mindestens 84 Jahre alt. Und doch greift die Überlegung zu kurz, es würden junge Menschen Glück und Wohlstand allein für jene opfern, die «in einem halben Jahr sowieso tot wären», wie es der deutsche Grüne Boris Palmer ausdrückte. Ohne die strengen Maßnahmen zur Eindämmung des Virus würden auch mehr Junge sterben. (...)

Die Krise trifft alle. Die Interessen der Alten und der Jungen, der noch Gesunden und der schon Kranken sind nicht so unterschiedlich. Es geht für alle um Gesundheit, um Geld und um ein möglichst langes Leben in einer Gesellschaft, die in der Krise zusammensteht.»