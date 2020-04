Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

«Münchner Merkur» zu Söder/Laschet

Armin Laschet agiert, getrieben vom Bayern Markus Söder, in der Corona-Politik zunehmend nervös.

Besonders eindrucksvoll war das jetzt bei «Anne Will» zu besichtigen. Kein Wunder also, dass sich im Kanzlerrennen die Blicke erwartungsvoll auf Söder richten. Mit der aussichtsreichen Ministerpräsidentenkandidatin aus Baden-Württemberg, Susanne Eisenmann, hat sich jetzt erstmals eine CDU-Grandin öffentlich für ihn ausgesprochen. Mit ihr laufen Teile des bisherigen Merz-Lagers zu Söder über. Noch lässt dieser öffentlich kein Interesse an der Kandidatur erkennen. Doch wer Söder kennt, weiß um seinen Ehrgeiz - und um seine Nerven, die Drahtseilen ähneln. Die bekam schon sein Vorgänger Horst Seehofer brutal zu spüren. Und der war aus härterem Holz geschnitzt als Laschet..

«Süddeutsche Zeitung» (München) zu den Exit-Debatten in Europa

"In Krisen kommt der kritische Moment immer dann, wenn der Druck, die Anspannung nachlassen. Zu Beginn war die Angst übermächtig, die Bereitschaft zur Unterordnung groß. Nun schwindet die Bereitschaft, und die Lust auf Freiheit kriecht aus allen Poren. Gesellschaften in Europa sind freie und individualistische Wesen. Die Selbstbeschränkung widerspricht all ihren Instinkten. Sie wollen streiten und Recht haben. (.) Was bleibt ist die brutale (und ehrlicherweise auch nicht wirklich korrekte) Formel aus den ersten Krisentagen, auch wenn sie zuletzt in den Hintergrund gedrängt wurde: Geld oder Leben? Welchen Preis ist eine Gesellschaft bereit zu zahlen, um Leben zu schützen? Diese Entscheidung trifft am Ende wohl keine Kanzlerin, kein Premierminister, keine Ministerpräsidentenkonferenz und kein Kabinett. Diese Entscheidung trifft eine Gesellschaft selbst - durch ihr Verhalten."«La Repubblica»: Corona-Ängste der Bürger beeinflussen Regierungen

«La Repubblica»: Corona-Ängste der Bürger beeinflussen Regierungen

ROM: Die Auswirkungen der Corona-Krise auf demokratische und autoritäre Regierungen betrachtet die italienische Zeitung «La Repubblica» am Montag:

«Mit unseren Ängsten und unseren Forderungen blicken wir (die Bürger) auf die Staatsmacht, die durch eine weit verbreitete Forderung nach absoluter Dringlichkeit und unmittelbarer Autorität angetrieben wird: Oder anders gesagt, von einer ängstlichen Hoffnung auf Entscheidungen (...). Die Regierung erhält auf diese Weise eine ungewöhnliche Machtfülle, eine Art außerordentliches Mandat. In Zeiten des allgemeinen politischen Misstrauens gibt diese Erwartungshaltung einer demokratischen Regierung eine unvorhersehbare Legitimität und gleichzeitig zwingt sie sie, rasch mit Hilfsmaßnahmen und außergewöhnlichen Entscheidungen auf die Wünsche einer öffentlichen Meinung zu reagieren, die nicht auf Vertrauen basiert, sondern auf Angst - und daher schwanken kann. Für eine autokratische Regierung dagegen ist dies eine gute Gelegenheit, die ungewöhnliche Lage zu nutzen und sie als Antriebskraft für eine neue Art von Macht zu nehmen: den Übergang von der Regierung zum Kommando.

Genau dies geschieht in vielen Ländern mit Hilfe von Sondergesetzen. In den Händen autoritärer Führer wird der Ausnahmezustand zum idealen politischen und sozialen Umfeld, um mit außergewöhnlichen Maßnahmen gegen Dissidenten vorzugehen, Demonstrationen zu verbieten, Zeitungen zum Schweigen zu bringen, die Oppositionen abzuwürgen, die Plätze zu kontrollieren.»

«Dagens Nyheter»: China nutzt Virus zu härterem Vorgehen in Hongkong

STOCKHOLM: Die liberale schwedische Tageszeitung «Dagens Nyheter» (Stockholm) kommentiert am Montag die Lage der Demokratiebewegung in Hongkong:

«Covid-19 hat den Demonstrationen in Hongkong natürlich einen Dämpfer verpasst. Während die Welt eine Pandemie zu bekämpfen hat, sieht das kommunistische Regime in Peking eine goldene Gelegenheit, die Unruhestifter dauerhaft zu unterdrücken. Vor einer Woche wurden 15 bekannte Demokratieaktivisten festgenommen, weil sie im vergangenen August an einem Massenprotest teilgenommen haben. Das taten sie in der Tat. Gemeinsam mit 1,7 Millionen anderen. Im Schutz der Pandemie gehen Chinas Herrscher somit zur erneuten Attacke gegen Demokratie und Meinungsfreiheit in Hongkong über. Xi Jinping und seine Freunde nutzen die Pandemie, um die Freiheiten der Menschen zu zerschlagen. Denselben Instinkt erkennt man auch bei anderen Autokraten - von Ungarn und Thailand bis hin zur Türkei und den Iran.»

«Rossijskaja»: Johnson muss in Corona-Krise liefern

MOSKAU: Zur Rückkehr des britischen Premierministers Boris Johnson in die Downing Street schreibt die russische Regierungszeitung «Rossijskaja Gaseta» am Montag:

«Die Corona-Situation führt Großbritannien immer offensichtlicher in eine Sackgasse. Ein trauriger Rekord folgt dem nächsten. Großbritannien ist unter den Top 5 der Länder, die ähnlich traurige Statistiken haben. Das Land fordert von seinem Premierminister sofortige und entschlossene Maßnahmen, um irgendwie aus dieser Not herauszukommen. Die Briten sind irritiert und enttäuscht von den erfolglosen Aktionen der Regierung. Sie können das auch nicht mehr verbergen. Die Regierung hat es einfach nicht geschafft, die Epidemie im vergangenen Monat unter Kontrolle zu bringen. Nun wollen sie von Boris Johnson Entschlossenheit und schnelles Handeln sehen. Fraglich nur, ob das nicht schon alles zu spät ist.»

«De Telegraaf»: EU sollte sich der Kritik an China anschließen

AMSTERDAM: Zur Kritik der USA am Umgang Chinas mit der Coronavirus-Pandemie meint die niederländische Zeitung «De Telegraaf» am Montag:

«US-Außenminister Mike Pompeo hat in der zurückliegenden Woche aufgelistet, wie China den Virusausbruch verbergen wollte: Whistleblower wurden zum Schweigen gebracht, die Welt wurde wochenlang über die Gefahren durch Covid-19 im Unklaren gelassen und Proben des Virus wurden vernichtet, um Tests zuvorzukommen. Bemerkenswerterweise schreckt die EU vor Kritik an China zurück. Sie soll einen Bericht über chinesische Desinformation stark abgeschwächt haben, nachdem Peking auf mögliche negative Folgen für den Handel hinwies. (...) Die USA haben deutlich gemacht, dass die Chinesen internationale Regeln missachtet und viel zu spät Alarm geschlagen haben. Australien teilt diese Kritik und fordert eine Untersuchung zur Herkunft des Virus und zum Verhalten Chinas. Die EU sollte sich dem anschließen statt bebend vor Angst Selbstzensur zu üben.»

«The Times»: Johnson muss dringend Klarheit schaffen

LONDON: Der britische Premierminister Boris Johnson geht nach überstandener Covid-19-Erkrankung wieder an die Arbeit. Dazu meint die Londoner «Times» am Montag:

«Vor allem muss der Premierminister darlegen, wie er sich die Abmilderung des Lockdown vorstellt und in welcher Reihenfolge Beschränkungen aufgehoben werden sollen. Das wird es der Wirtschaft ermöglichen, zu planen, selbst wenn die Regierung noch nicht sagen kann, wann es soweit sein wird. (...) Zugleich muss Boris Johnson dringend Klarheit in Sachen Brexit schaffen. Für Unternehmen, die ohnehin schon um ihr Überleben kämpfen, ist die Aussicht alarmierend, sich parallel dazu auch noch auf unvermeidbare Störungen durch neue Handelsbarrieren einstellen zu müssen, sollte es bis Jahresende keinen Deal mit der EU geben. Johnson muss erklären, wie dies vermeiden werden soll.»

«Libération»: Französische Regierung zu wankelmütig bei Lockerungen

PARIS: Die Vorgaben der französischen Regierung für die bevorstehende Lockerung der Coronavirus-Ausgangsbeschränkungen kommentiert die französische Tageszeitung «Libération» am Montag:

«Widersprüchlichkeiten, Zaudern, Befehle und Gegenbefehle: Wir können uns - wir müssen uns sogar - kritisch zum Diskurs der Regierung zeigen, die immer wieder das Gefühl vermittelt, von dieser ungreifbaren Epidemie überfordert zu sein. Masken seien unnötig, dann doch unerlässlich, (...) Lockerungen der Ausgangssperre erst nur regional, dann national, dann doch nur auf Gemeindeebene, Schulen offen oder geschlossen: Die Liste der Falschansagen der letzten Tage lässt einem schwindelig werden. (...) Die Gesundheit muss die Oberhand über die Wirtschaft gewinnen, sagt man. Aber eine zerstörte Wirtschaft bedroht auch die Gesundheit. Die Regierung muss sich zwischen (...) zwei Risiken entscheiden, zu deren zweifelsfreier Einschätzung die Wissenschaftler und Ökonomen nicht fähig sind. Hinter einem Vorhang der Ignoranz muss zwischen zwei gefährlichen Lösungen entschieden werden.»

«Lidove noviny»: Verantwortung liegt bei jedem Einzelnen

PRAG: Zur Aufhebung der Ausgangsbeschränkungen und der Öffnung weiterer Geschäfte in Tschechien schreibt die konservative Zeitung «Lidove noviny» aus Prag am Montag:

«Ist das der Beginn einer schrittweisen und ununterbrochenen Lockerung der Maßnahmen gegen die Coronavirus-Pandemie? Oder werden sich die Warnungen mancher Experten erfüllen, dass wir zu den bereits abgeschafften Restriktionen zurückkehren werden müssen? Wir wissen es nicht, obgleich die Befürchtungen der Epidemiologen berechtigt sind. In erster Linie hängt es von uns ab, ob wir die noch gültigen Anordnungen befolgen oder dem Leichtsinn verfallen. (...) Das Coronavirus beeinträchtigt unsere westliche Selbstsicherheit und rüttelt an der Selbstverständlichkeit, mit der wir bisher ein besseres Morgen erwartet hatten. Und er erinnert uns daran, dass die Geschichte ein einziges großes Experiment an den Menschen ist.»

«El Periódico»: Spanische Feuerprobe für die Deeskalation

MADRID: Zur Lockerung der strikten Ausgehsperre in Spanien schreibt die spanische Zeitung «El Periódico» am Montag:

«Die Erlaubnis zum Ausgang für Kinder unter 14 Jahren am Sonntag war die Feuerprobe für die sogenannte Deeskalation. Und wieder haben die meisten die Bestimmungen eingehalten, obwohl einige Bilder uns in Alarmbereitschaft versetzen sollten. Die Nichteinhaltung in den darauffolgenden Phasen, in denen das Ende der Beschränkungen organisiert wird, kann die Anstrengungen so vieler Tagen zunichte machen. Unabhängig von politischen Sympathien oder Antipathien oder unserem Urteil darüber, wie die Dinge angegangen wurden, müssen wir äußerste Vorsicht walten lassen. Wenn wir wie die Erwachsenen behandelt werden wollen, die wir sind, müssen wir äußerst verantwortungsbewusst handeln.»