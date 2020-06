Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 18.06.20 | Aktualisiert um: 00:40 | Überblick

«Berliner Morgenpost» zu Werbekampagne/Berlin

Manchen Berlinern gefällt die Stadt gut im Moment.

Keine Touristen, das bedeutet mehr Platz auf Straßen, Rad- und Gehwegen und freie Tische im Lieblingsrestaurant. Aber das Pandemie-bedingte Ausbleiben der Berlin-Besucher bedeutet eine Katastrophe für die Stadt. Tourismus, Gastronomie, Hotels und verwandte Dienstleistungen sind mit die wichtigste Branche der immer noch industriearmen Hauptstadt. Ohne Touristen stehen Zigtausende Jobs und Tausende Unternehmer-Existenzen auf dem Spiel. Menschen nach Berlin einzuladen, wo sich auch ein eher anstrengender Stadturlaub mit Erholung im Grünen verbinden lässt, ist die richtige Strategie. Im Sinne der Beschäftigten und der künftigen Steuereinnahmen sollten alle Berliner den Bemühungen der Tourismus-Werber Erfolg wünschen. Auch wenn es dann wieder voller wird in Berlin.

«Duma»: US-Plan über Gebietstausch auf dem Balkan ist gegen die EU

SOFIA: Über die US-Politik gegenüber Serbien und Kosovo schreibt am Mittwoch die sozialistische Oppositionszeitung «Duma» in Bulgarien:

«Die USA und die EU wettstreiten darüber, wer zum Hauptvermittler bei der Lösung des Konflikts zwischen Serbien und Kosovo wird. (.) Deswegen ist die aktuelle Initiative Washingtons, am 27. Juni serbische und kosovarische Vertreter zu Verhandlungen einzuladen, bei denen ein Abkommen vereinbart werden soll, ein Versuch der USA, der EU zuvorzukommen. (US-)Präsident Donald Trump braucht ja wegen der Präsidentschaftswahlen einen Sieg auf der internationalen Bühne, nachdem seine Administration seit Jahresbeginn viele schwarze Punkte anhäufte. (.)

Aus den (Vor)berichten wird klar, dass in Washington ein Gebietstausch und Grenzänderungen als Formel zum Erreichen eines Abkommens erörtert werden sollen. Nicht seit gestern wird darüber gesprochen, dass es möglich ist, dass Nordkosovo zu Serbien übergeht, und das südliche Presevo-Tal in Serbien zu Kosovo. Die USA unterstützen diese Formel. Doch die EU ist dagegen. Deshalb ist Washingtons Initiative mehr gegen die EU gerichtet als im Interesse der beiden Länder.»

«El País»: Globale Führung gegen globale Klimakatastrophe

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» befasst sich in einem Kommentar am Mittwoch mit der Umweltkatastrophe am russischen Nordpolarmeer als Teil einer größeren Katastrophe - des Klimawandels:

«Das Abschmelzen des Permafrosts kann sehr schwerwiegende Folgen haben, da es sich um den Untergrund handelt, auf dem die Bevölkerungen mitsamt der Lebensgrundlagen riesiger Regionen ruhen. Schätzungen zufolge befindet sich mehr als die Hälfte Russlands auf gefrorenen Böden. Diese werden nach und nach instabil und gefährden immer größere Teile der Infrastruktur.

Nun wird die Achillesferse des opportunistischen Umgangs mit dem Klimawandel in der russischen Umweltpolitik sichtbar, die sich mehr mit den möglichen Vorteilen des sich zurückziehenden Eises befasst, als den Klimawandel zu bekämpfen. Dies wird Folgen für den gesamten Planeten haben, da beim Auftauen der Permafrostböden große Mengen Kohlendioxid und Methan freigesetzt werden, was die globale Erwärmung weiter beschleunigt. 2006 setzte der sibirische Permafrost etwa 3,8 Millionen Tonnen Methan frei. 2013 waren es bereits 17 Millionen Tonnen, fast fünfmal mehr.

Methan ist dafür verantwortlich, dass die Tundra zu brodeln beginnt und in einigen Fällen explodiert, was kaum zu kontrollierende Waldbrände auslöst. All dies zeigt erneut die Notwendigkeit einer globalen Führung, die Maßnahmen gegen den Klimawandel auch gegen die kurzfristigen Interessen einzelner Länder durchsetzen kann.»

«Lidove noviny»: Deutschland könnte mehr für Verteidigung ausgeben

PRAG: Die konservative Zeitung «Lidove noviny» aus Tschechien schreibt am Mittwoch zum geplanten US-Truppenteilabzug aus Deutschland:

«Jeder kennt den Slogan «Ami, go home!». Die 68er-Bewegung protestierte mit ihm gegen den Krieg in Vietnam, ihre Nachfolger in den 1980er-Jahren gegen die Stationierung der Pershing-II-Raketen. Der Slogan gehört zur mentalen Ausstattung der Westeuropäer einschließlich der Deutschen. Warum also entsteht Beunruhigung, wenn Präsident Donald Trump den Abzug von 9500 der 34 500 in Deutschland stationierten US-Soldaten ankündigt? Der unmittelbare Grund liegt in der Persönlichkeit Trumps. Was auch immer er tut, die Mehrheit der Europäer und der Deutschen reagiert darauf wie auf einen unfreundlichen Schritt. (...) Dabei macht Trump nur deutlich, dass kein automatischer Anspruch auf den Schutzschirm besteht, den die USA seit dem Zweiten Weltkrieg über Westeuropa spannen. (...) Wenn Staaten wie Polen, Litauen und Lettland zwei Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts für die Verteidigung ausgeben können, warum kann sich das Deutschland als wirtschaftlicher und politischer Hegemon Europas nicht erlauben?»

«Sme»: Trumps Schritt ist dumm, aber Deutschland reagiert zu spät

BRATISLAVA: Die liberale slowakische Tageszeitung «Sme» kritisiert nach US-Präsident Donald Trumps Ankündigung eines Teilabzugs von Truppen aus Deutschland beide Seiten:

«Wenn (Bundesaußenminister) Heiko Maas nun ruft, die Anwesenheit amerikanischer Soldaten in Deutschland sei wichtig für die Sicherheit ganz Europas ebenso wie der USA, dann ist das eine verspätete Selbsterkenntnis. Trump zu erinnern, dass es auch um die Sicherheit Amerikas gehe, ist allein schon deshalb umsonst, weil sogar er das als wenig vertrauenswürdig durchschaut, wenn so ein Ruf erst dann kommt, wenn man schon vor Angst die Hosen voll hat. Trump hat Berlin oft genug öffentlich ermahnt, seine zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung beizutragen. (...)

Es gibt kaum einen strategisch wichtigeren Faktor für die Sicherheit der Welt als den amerikanischen Stützpunkt in Ramstein. (...) Trumps Ankündigung verdeutlicht daher wieder sein verirrtes Politisieren in der Weltpolitik. Es ist (...) das wesentlichste Kennzeichen von Trumps Schritten, dass er Expertenmeinungen ebenso ignoriert wie Erfahrungen aus der Geschichte und den Wert von Bündnisverpflichtungen. Ramstein zu verlassen (sic!) ist daher nur die natürliche Fortsetzung einer Politik, in der Instinkt über Verstand steht, sowie Emotion über Intelligenz und Narzissmus über nationalen Interessen.»

«Financial Times»: Schlechter Deal wäre besser als kein Deal

LONDON: Die «Financial Times» kommentiert am Mittwoch das Ringen um ein Handelsabkommen zwischen Großbritannien und der EU:

«Beide Seiten brauchen dringend ein Abkommen, um wenigstens einige Elemente eines reibungslosen Handels aufrechtzuerhalten, wenn Großbritanniens Übergangsphase nach dem Brexit in weniger als sechs Monaten endet. Es wäre in krasser Weise unverantwortlich, wenn die Regierung des Vereinigten Königreichs britischen Unternehmen, die darum kämpfen, die vom Coronavirus angerichteten Verwüstungen zu überleben, neue Kosten und regulatorische Lasten aufbürdet. (...)

Ein Scheitern der Bemühungen um ein Abkommen käme jetzt einer politischen Brunnenvergiftung gleich und würde Großbritannien schließlich zu einem neuen Anlauf mit einer dann sogar noch schwächeren Verhandlungsposition zwingen. Selbst ein minimaler Deal würde hingegen wenigstens eine Basis der Kooperation bieten, auf der künftige Gespräche aufbauen könnten. Insofern wäre ein schlechter Deal wirklich besser als kein Deal.»

«Nepszava»: Brexitfolgen-Einigung wohl erst im letzten Moment

BUDAPEST: Zum Ringen über ein Handelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien für die Zeit nach Auslaufen der Brexit-Übergangslösungen schreibt die Budapester Tageszeitung «Nepszava» am Mittwoch:

«London kann es sich nicht leisten, ohne ein Abkommen zu bleiben. Denn die USA werden, unabhängig davon, wer dort Präsident ist, seine Schwäche gnadenlos ausnutzen. Mit anderen Worten: Mit ihrer neu gewonnenen, schönen Souveränität können es sich die Briten aussuchen, wessen Bedingungen sie sich unterwerfen möchten, denen der USA oder denen der EU. Am Ende werden Berlin und Paris bei den Fischereirechten etwas nachgeben, im Gegenzug wird sich London dazu verpflichten, beim Arbeitsrecht und beim Umweltschutz keine Abstriche vorzunehmen. Das Abkommen wird wohl erst in der ersten Minute nach Verstreichen der letzten Minute zustandekommen, das heißt zum Jahresende oder Anfang nächsten Jahres, nach langen Wehen, unter großen Schmerzen.»

«DNA»: Gesundheitspersonal fühlt sich vergessen

STRAßBURG: Zum Protest Zehntausender Menschen für bessere Bezahlung und Arbeitsbedingungen im französischen Gesundheitsbereich am Dienstag schreibt die Regionalzeitung «Les Dernières Nouvelles d'Alsace» (DNA) am Mittwoch:

«Sie haben nichts gefordert - und stiegen zu «Helden des Alltags» auf und wurden jeden Abend gefeiert. Was bleibt davon übrig? Auf dem Höhepunkt dieser Krise wurde versichert, dass nach dem Ende der Epidemie nichts vergessen werden sollte. Aber die Epidemie ist vorbei, und das Pflegepersonal sieht, dass der Staat der Industrie Zigmillionen (...) zuweist. Es gab zwar einige Prämien, doch das war nicht auf der Höhe der Herausforderung.»

«NZZ»: Ohne Gegenleistung darf es kein Engagement Europas geben

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» beschäftigt sich am Mittwoch mit der Frage, ob der Westen Aufbauhilfe für das kriegszerstörte Syrien leisten sollte:

«Ohne Wiederaufbau wird es keine Stabilisierung geben und keine Rückkehr der Flüchtlinge aus Europa. Und ohne Europa ist kein Wiederaufbau möglich, denn Syriens Alliierten Russland und Iran fehlt dafür das Geld. Bis anhin ist die Haltung der EU, dass es nur eine Lockerung von Sanktionen und Aufbauhilfe gibt, wenn (Syriens Machthaber Baschar al-)Assad einer politischen Öffnung zustimmt. Dies ist aber unrealistisch, nachdem er so lange gekämpft hat, um genau dies zu vermeiden. (...)

Wie die USA Aufbauhilfe weiterhin an Konditionen zu knüpfen, die auf einen Regimewechsel hinauslaufen, hat wenig Sinn. Ohne Gegenleistung darf es aber auch kein Engagement beim Wiederaufbau geben. Aufbauhilfe darf weder dazu führen, dass Assads Herrschaft legitimiert wird, noch dazu, dass die Strafverfolgung von Kriegsverbrechern eingestellt wird.»

«Dagens Nyheter»: Vielleicht führt Trump zu Ende von US-Rassismus

STOCKHOLM: Die liberale schwedische Tageszeitung «Dagens Nyheter» (Stockholm) kommentiert am Mittwoch die Situation in den USA nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis:

«Für eine Weile hatte es so ausgesehen, als ginge es langsam in die richtige Richtung. George W. Bush holte erst Colin Powell und dann Condoleezza Rice ins Außenministerium. Und dann kam Barack Obama. Obamas Bedeutung für das Selbstbild innerhalb der schwarzen USA und für die Wut in Teilen der weißen lässt sich kaum überschätzen. Dass ein Schwarzer Präsident werden konnte, war für schwarze Amerikaner ein Beleg dafür, dass Gleichberechtigung vielleicht tatsächlich möglich war. Nur so lässt sich auch die Besessenheit der Rechten von Obamas Geburtsurkunde verstehen. Bei diesen Angriffen auf Obamas Legitimität leitete Donald Trump seine politische Laufbahn ein. Heute sind die USA wohl polarisierter denn je. Kein Präsident der modernen Geschichte war ähnlich stark mit Rechtsextremismus und Rassismus verbunden wie Trump. Aber vielleicht wird der größte Effekt seiner Präsidentschaft sein, dass sich das Land am Ende sammelt, um seine tiefen rassistischen Wurzeln los zu werden.»