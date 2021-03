Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 04.03.21 | Aktualisiert um: 01:40 | Überblick

«Berliner Morgenpost» zur Impfstrategie

Inzwischen fehlt einem das Verständnis für das, was die verantwortlichen Politiker sagen und entscheiden.

Denn das Impfen wurde und wird sträflich vernachlässigt. Hier versagen Bund und Länder massiv - seit Monaten. Inzwischen hat sich die alte Weisheit «Wer billig will, zahlt doppelt» leider wieder bewahrheitet. Denn die Kosten, die der Lockdown verursacht, sind inzwischen so hoch, dass einem nicht nur schwindelig wird. So ist es sträflich, dass die EU zu wenig Impfstoff bestellt hat. Eine Schande aber ist, wie das Impfen jetzt gehandhabt wird. In Berlin liegen rund 40.000 Impfdosen von Astrazeneca ungenutzt herum. Und völlig unverständlich ist, warum es in Berlin und Brandenburg jetzt Pilotprojekte braucht, um ab April das Impfen in der Fläche, in den Arztpraxen zu ermöglichen. Man hört es - und ist fassungslos.

«Handelsblatt» zum Umgang mit der Coronakrise

Ausgerechnet Amerika, auf dessen trostlose Pandemie-Statistiken wir so lange mitleidig geblickt haben, zeigt Europa nun, wie man eine Jahrhundertkrise in den Griff bekommt.

Der Vorsprung, den die Europäer am Anfang der Pandemie noch hatten, ist längst verspielt. (...) Viel zu zögerlich hat die EU anfangs die Zusammenarbeit mit der Pharmaindustrie bei der riskanten Impfstoffentwicklung gesucht. Die Amerikaner, aber auch die Briten waren hier deutlich mutiger. Dieser Mut zahlt sich aus. Dass die Vakzine jetzt vor allem dort verfügbar sind, wo die Regierungen früh ins Risiko gingen, ist kein Zufall.

«La Repubblica»: Sanktionen gegen Russland sind voller Symbolik

ROM: Zu den abgestimmten EU- und US-Sanktionen gegen Russland im Zusammenhang mit dem Vorgehen gegen den Kremlkritiker Alexej Nawalny schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» aus Rom am Mittwoch:

«Die US-Entscheidung, Russland im Fall Nawalny in Abstimmung mit der Europäischen Union zu bestrafen, enthält drei Botschaften, die reich an politischer Symbolik sind, statt wirkliche wirtschaftliche Wirksamkeit zu entfalten. Die erste ist, dass (Jo) Bidens Linie gegenüber Moskau sich stark von der seiner Vorgänger unterscheidet. Nicht nur von Donald Trumps herablassendem Ansatz, der an Komplizenschaft grenzte (zumindest in der Anfangsphase). Sie steht auch im Gegensatz zu Barack Obamas Linie, der zu Beginn seiner Amtszeit einen vertrauensvollen «Neuanfang» der Beziehungen zu (Wladimir) Putin angekündigt hatte, der aber an den eisigen Rückmeldungen aus dem Kreml scheiterte. (...) Die zweite Botschaft nach der ersten G7-Runde und der Münchner Sicherheitskonferenz lautet, dass die USA nicht mehr alleine vorgehen wollen (...). Die dritte Botschaft ist, dass die Sanktionen nicht mehr wie in der Vergangenheit allgemein sind, als sie den Freundeskreis Putins, die Oligarchen der um den Kreml kreisenden Diebesherrschaft und die staatlichen Fürsten etwas blind getroffen hatten.»

«Diena»: EU-Kommission versagt bei der Krisenbewältigung

RIGA: Zu den Problemen im Kampf gegen das Coronavirus in Europa und dem gemeinsamen europäischen Einkauf von Impfstoffen schreibt die lettische liberale Tageszeitung «Diena» am Mittwoch:

«Die Entscheidung basiert auf dem Grundsatz der Solidarität und der Überlegung, dass eine zentralisierte Beschaffung auf dieser Ebene immer politische und wirtschaftliche Vorteile hat. Wichtig ist auch, die EU-Kommission in den Augen der Europäer nach ihrer erfolglosen Reaktion auf die erste Welle der Pandemie Anfang letzten Jahres zumindest teilweise zu rehabilitieren. Oder weiter gefasst zu zeigen, dass die EU-Kommission in der Lage ist, in schwierigen Situationen operative Maßnahmen zu ergreifen, nachdem auch die Reaktion auf die Finanzkrise von 2008 oder die Migrationskrise von 2015 nicht besser war.

Es besteht kein Zweifel daran, dass die EU-Kommission sich gerne rehabilitieren würde. Doch wurde diese Möglichkeit untergraben von den Pharmaunternehmen, die ankündigten, dass sie in einigen Monaten gut die Hälfte des in der EU bestellten Impfstoffs liefern könnten. (...) Das Hauptthema wird nun der Schaden sein, der den Europäern durch Verzögerungen bei der Lieferung von Impfstoffen zugefügt wird - einschließlich des Verlusts von Leben. Die Schlussfolgerung aber ist, dass es sicherer ist, sich in EU-weiten Notfällen auf Nationalstaaten zu verlassen. Und das nicht nur in kritischen Situationen.»

«Rzeczpospolita»: Europa braucht einen Erfolg

WARSCHAU: Zur stockenden Impfkampagne in der EU schreibt die konservative polnische Zeitung «Rzeczpospolita» am Mittwoch:

«Vor einem Jahr sprach die EU-Kommissionschefin mit Enthusiasmus darüber, dass die EU-Zentrale Corona-Impfungen für alle Mitgliedsstaaten kaufen werde. Dies sollte ein spektakuläres Beispiel der Solidarität der reicheren mit den ärmeren EU-Mitgliedern werden - und ein Beweis dafür, wie viel die Europäer erreichen können, wenn sie gemeinsam handeln. Man zählte darauf, dass Brüssel auf dieser Welle nicht nur in Gesundheitsfragen neue Kompetenzen erhalten könnte.

Heute ist Ursula von der Leyen sehr viel vorsichtiger. Die EU hat proportional gesehen vier bis fünfmal weniger Geimpfte als Großbritannien und die USA. Und in den kommenden Monaten könnten einige, darunter Deutschland, die Schuld für das eigene Versagen auf Brüssel abwälzen. Andere sind bereits weitergegangen und aus dem EU-Mechanismus der Impfstoffbeschaffung ausgebrochen. Ungarn, Tschechien, die Slowakei und Polen wollen auf eigene Faust Impfstoff aus China importieren oder denken zumindest darüber nach. Wenn andere auch diesen Weg gehen, wird sich in der Öffentlichkeit bald die Überzeugung breitmachen, dass man effizienter allein handelt als im Rahmen der Staatengemeinschaft. Und das nicht nur in Gesundheitsfragen.»

«De Standaard»: Impfpflicht darf nur das allerletzte Mittel sein

BRÜSSEL: In Belgien beschäftigt sich die Zeitung «De Standaard» am Mittwoch mit der Frage, wie die Gesellschaft angesichts der Corona-Pandemie mit Impfverweigerern umgehen sollte:

«Von einer Impfpflicht ist bislang keine Rede. Die Regierung hält diese Maßnahme nicht für erforderlich und rechnet damit, dass Verweigerer einlenken werden. Bewusstmachung heißt derzeit die Antwort. Das ist bis auf weiteres eine vernünftige Politik. Die Impfkampagne verläuft ein gutes Stück angenehmer, wenn die zu impfenden Personen sich die Spritzen freiwillig in den Arm drücken lassen.

Dennoch kann es nicht schaden, über das Dilemma nachzudenken. Es ist durchaus denkbar, dass sich im Zuge der Kampagne eine zu hohe Zahl von Unwilligen als Hindernis bei der Pandemiebekämpfung erweist. Dann könnte entschieden werden, Nichtgeimpfte aus bestimmten Bereichen oder von Vorrechten auszuschließen. Die Wahlfreiheit bliebe so zwar bestehen, aber sie bliebe nicht länger ohne Konsequenzen. Eine harte, gesetzliche Verpflichtung wäre im Grund genommen ein Zeichen der Schwäche und sollte vorzugsweise allein als allerletztes Mittel in Betracht gezogen werden. Am besten wäre es, wenn es soweit niemals kommen muss.»

«de Volkskrant»: Orbans Drohung macht keinen Eindruck

AMSTERDAM: Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban hat mit dem Austritt der Abgeordneten seiner Fidesz-Partei aus der EVP-Fraktion im EU-Parlament gedroht. Dazu heißt es am Mittwoch in der niederländischen Zeitung «de Volkskrant»:

«Die Drohung von Viktor Orban macht keinen Eindruck. Viele in der EVP-Gruppe denken, dass er blufft. Außerhalb der EVP-Fraktion wartet politische Ödnis, denn es ist nicht so, dass andere, kleinere Fraktionen ungeduldig darauf warten, endlich Fidesz-Mitglieder aufnehmen zu können. Und ohne Fraktion zu agieren, bedeutet Machtlosigkeit.

Sollte Fidesz die EVP-Fraktion verlassen, könnte das auch Auftakt zum EVP-Austritt als Partei sein, (auf Parteiebene ist die Mitgliedschaft des Fidesz bereits seit 2019 suspendiert). EVP-Parteivorsitzender Donald Tusk wartet darauf schon lange, stieß aber bisher auf Widerstand, vor allem bei der deutschen CSU und der österreichischen ÖVP. Aber auch dort haben sich die Gefühle für Orban abgekühlt. Seine anhaltende Untergrabung des Rechtsstaats, der Pressefreiheit und die Vertreibung der Central European University des Philanthropen George Soros sind nicht mehr zu entschuldigen.»

«Washington Post»: Texas hebt Corona-Beschränkungen zu früh auf

WASHINGTON: Zur angekündigten Aufhebung der Maskenpflicht und anderer Corona-Auflagen im US-Staat Texas schreibt die «Washington Post» am Mittwoch:

«Der republikanische Gouverneur von Texas, Greg Abbott, spielt mit der Gesundheit in seinem Staat und darüber hinaus. Während sich jeder nach einer Pause von den Beschränkungen sehnt, ist die Entscheidung von Herrn Abbott verfrüht und rücksichtslos. (...)

Wenn es irgendeine Lehre aus dem desaströsen Vorstoß des damaligen Präsidenten Donald Trump im letzten Jahr zur Öffnung gibt - der eine massive Infektionswelle in den Sonnengürtel-Staaten Texas, Florida und Arizona auslöste - dann die, Beschränkungen nicht zu früh aufzuheben. (...)

Ergebnis einer zu frühen Öffnung werden die Ausbreitung des Virus und noch mehr Leid sein. Nur 12,9 Prozent der texanischen Bevölkerung haben eine oder mehrere Dosen des Impfstoffs erhalten. (...) Herr Abbott gießt Öl ins Feuer.»

«Hospodarske noviny»: Sputnik V birgt geopolitische Risiken

PRAG: Zum russischen Corona-Impfstoff Sputnik V schreibt die liberale Wirtschaftszeitung «Hospodarske noviny» aus Tschechien am Mittwoch:

«Es sieht danach aus, dass Tschechien den russischen Impfstoff Sputnik V bekommen könnte. Das wirft Fragen auf. Will Tschechien unter seiner derzeitigen Führung noch ein westliches Land sein? Zum einen ist da der gesundheitliche Aspekt. Wenn der von russischen Wissenschaftlern entwickelte Impfstoff eine westliche Zulassung hätte, wäre selbstverständlich alles in Ordnung. Zum anderen sind auch aus geopolitischer Sicht Warnungen angebracht. Präsident Milos Zeman - der alles befürwortet, was aus Russland kommt, vom Atomreaktor bis zum Corona-Impfstoff - behauptet zwar, dass ein Vakzin keine Ideologie habe. Doch das stimmt leider nicht. Im Unterschied zu westlichen Impfstoffen sind diejenigen aus Russland und China mit einer Ideologie verbunden. Es ist die Ideologie der Unterordnung.»

«Financial Times»: Kein Dialog mit Myanmars Generälen

LONDON: Zum Umgang mit der Militärjunta in Myanmar meint die Londoner «Financial Times» am Mittwoch:

«Der künftige Kurs des Landes kann nur von seiner eigenen Bevölkerung bestimmt werden. Dennoch müssen ausländische Regierungen eine besser koordinierte und effektivere Antwort finden. Vor allem sollte sich jegliches Engagement mit dem Militärregime beschränken auf die Forderung nach Rückkehr Myanmars zu einer zivilen Regierung sowie auf Mechanismen, um dies zu erreichen. Es sollte keinen «Dialog» mit Generälen geben, die mit vorgehaltener Waffe die Macht übernommen haben. (...)

Die USA, Großbritannien, die EU und andere haben begonnen, Sanktionen gegen die Militärführung und die geschäftlichen Verbündeten und Interessen der Armee zu verhängen. Sie sollten ihre Warnungen wahr machen, dass sie diese ausweiten werden, wenn die Gewalt anhält.»

«Le Monde»: Sarkozy hat Teil seines politischen Potenzials verloren

Paris (dpa)- Über die Verurteilung des französischen Ex-Präsidenten Nicolas Sarkozy schreibt die französische Tageszeitung «Le Monde» am Mittwoch:

«Drei Jahre Haft, davon eines ohne Bewährung. Nicolas Sarkozys Verurteilung in erster Instanz für «Bestechung und Einflussnahme» in der sogenannten «Abhör-Affäre» am ersten März sorgt für Bestürzung. Nie zuvor wurde eine solche Strafe gegen einen ehemaligen Präsident der Republik verhängt. Die Worte des Gerichts sind barsch und ihre Wirkung wie eine träge Sicherung: Auch wenn er sich 2016 aus dem politischen Leben zurückgezogen hatte, genoss er in seinem Umfeld noch eine starke Ausstrahlung, weil man sich nostalgisch an seinen Sieg von 2007 zurückerinnerte. Nun hat der ehemalige Chef der Rechten in wenigen Minuten einen guten Teil seines politischen Potenzials verloren.»

«Politiken»: Dänemark sollte nicht um Israels Impfstoffe betteln

KOPENHAGEN: Die liberale dänische Tageszeitung «Politiken» (Kopenhagen) wirft vor der am Donnerstag anstehenden Israel-Reise der dänischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen und von Österreichs Kanzler Sebastian Kurz einen Blick auf die Lage der Palästinenser:

«Mette Frederiksens Besuch in Israel ist an sich keine schlechte Idee. Israel ist bei den Corona-Impfstoffen weltweit führend. Die Netanjahu-Regierung ist imponierend gut dabei gewesen, Impfstoffe zu beschaffen und zu verteilen, und nun ist sie im Gang mit einer großangelegten Wiederöffnung der Gesellschaft. Es gibt mit anderen Worten viel zu lernen in Israel. Eine künftige Zusammenarbeit bei der Produktion und Entwicklung von Impfstoffen kann sich auch als klug und weitsichtig erweisen.

Aber Israels Impf-Erfolg hat eine Schattenseite. Während sich Israel nämlich dank der Impfstoffe der Herdenimmunität nähert, ist praktisch kein Palästinenser in den besetzten Gebieten geimpft worden. Israel zufolge ist das das eigene Problem der Palästinenser. Dass Israel seine eigene Bevölkerung impft und bereit ist, überschüssige Dosen ins Ausland zu schicken, ist eine Schande, die sich Dänemark nicht zunutze machen sollten. Anstatt sich mit Impfstoffen bestechen zu lassen, sollte Mette Frederiksen die Gelegenheit nutzen, um gegenüber Benjamin Netanjahu zu unterstreichen, dass Dänemark die Palästinenser nicht vergessen hat. Selbst in einer Pandemie muss es Grenzen für nationalen Egoismus geben.»

«Nesawissimaja»: Geeinte «Anti-Kreml-Front» von USA und EU

MOSKAU: Zu den koordinierten EU- und US-Sanktionen gegen Russland schreibt die Moskauer Tageszeitung «Nesawissimaja Gaseta» am Mittwoch:

«US-Präsident Joe Biden führt die ersten Sanktionen gegen Russland seit seinem Amtsantritt ein. Sie stehen in Verbindung mit dem Fall Alexej Nawalny. Die amerikanischen Sanktionen werden parallel mit europäischen verhängt. Experten zufolge wird der Sanktionsdruck der USA auf Russland zunehmen. (...)

Das Weiße Haus hat deutlich gezeigt, dass die amerikanischen Behörden in Bezug auf Russland und die EU nun von einer neuen Logik geleitet werden. Verhängte Donald Trump Sanktionen ohne darüber nachzudenken, was die europäischen Verbündeten darüber denken, so beabsichtigte Biden, eine geeinte westliche Anti-Kreml-Front zu organisieren.»

«El País»: Vorsicht bei Alleingängen in der Pandemie

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» warnt in einem Kommentar am Mittwoch vor einem Zerbrechen der gemeinsamen EU-Impfstrategie:

«Einheit macht stark, wenn sie effizient ist. Darin liegt die Existenzberechtigung der EU, die in ihrer Geschichte gezeigt hat, dass man großen Krisen besser gemeinsam entgegentritt. Dies war auch bei der Pandemie der Fall, in der es den 27 (EU-Mitgliedsländern) gelungen ist, sich auf eine gemeinsame Verschuldung und die Beschaffung von Impfstoffen zu einigen. Das schließt jedoch nicht aus, dass dabei auch Fehler gemacht werden. Der Prozess ist langsamer als in anderen Demokratien. Deshalb ist es verständlich, dass die Einheit angesichts mangelnder Effizienz Risse bekommt.

Die individuelle Suche nach Lösungen kann angesichts des Mangels an Impfstoffen und zunehmender Müdigkeit der Menschen verständlich sein. Individuelle Lösungen sind gut, wenn sie die europäischen Strategien ergänzen. Aber es wäre ein Drama, wenn der Weg des gemeinsamen Handelns verlassen würde. Es wird einfacher sein, gemeinsam aus dieser Krise herauszukommen. Und die Versuchung, getrennt zu marschieren, ist der Keim für andere zukünftige Krisen, Ressentiments und Spaltungen. Vorsicht.»

«Tages-Anzeiger»: Berechtigte Kritik am «Tatort» aus der Schweiz

ZÜRICH: Der Zürcher «Tages-Anzeiger» kommentiert am Mittwoch die Kritik am Schweizer Beitrag zur «Tatort»-Serie:

«Wer sich einen Schweizer Beitrag zum länderübergreifenden Krimiabend anschaut, startet meist schlecht in die Woche. Man fühlt sich unwohl, weil sich unwillkürlich die existenzielle Frage aufdrängt: Bin ich, sind wir auch so miserabel? Und während man noch versucht, wenigstens ein paar gute Körnchen in einem «Tatort» zu finden, wird uns vom Ausland unbarmherzig der Spiegel vorgehalten.

Lustvoll, mitunter etwas hämisch ziehen Deutschland und Österreich mit berechtigter Kritik über «Schoggiläbe» her, unseren gut gemeinten Beitrag zum Völker verbindenden «Tatort». Die Presse von Hamburg über München bis Wien spart nicht mit Belehrungen in Sachen Unterhaltung, kommentiert von einem Fernsehpublikum, das fast hörbar den Kopf schüttelt. Wir Schweizer werden richtiggehend vorgeführt, wie Anfänger behandelt, denen man im fortgeschrittenen Alter noch einmal das Abc erklären muss. Das tut weh und schadet unserem Image!»