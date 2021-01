Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

«Handelsblatt» zu EU-Transparenzregister

Transparenz an sich schadet nie.

Allerdings begibt sich die EU-Kommission damit auf den schwierigen Grat zwischen Impf-Nationalismus und der von ihr bisher stets betonten weltweiten Fairness. Wenn die Daten dafür genutzt werden, zu kontrollieren, dass die Hersteller ihre Lieferverträge an die EU erfüllen und nicht unfair und unabgesprochen die Lieferreihenfolge ändern, ist das auf jeden Fall sinnvoll. Wenn es aber darum gehen sollte, Impfexporte zu beschlagnahmen, begibt sich die EU auf eine heikle Mission: Dann könnten auch andere Staaten auf die Idee kommen, ihre Grenzen für Impfstoffe dichtzumachen. Das Vakzin von Moderna käme dann womöglich nicht mehr vollumfänglich in Europa an.

«Stuttgarter Zeitung» zu Wirtschaftslage in der Pandemie

Der Frage, wie der Staat in Zukunft finanziert wird, wie Deutschlands Wirtschaft auf Dauer Weltklasse bleibt und die Transformation gelingt, kann sich keine politische Formation entziehen.

Die Debatte muss ernsthaft geführt werden. Jetzt vor den Wahlen - und nicht irgendwann danach.

«Frankfurter Allgemeine Zeitung» zu Opfer des Nationalsozialismus

Dieses Land gibt sich nicht nur staatlicherseits alle Mü-he, das Gedenken wachzuhalten (...).

Es sollte jeden rühren, wenn Charlotte Knobloch daran erinnert, dass ihr Vater auch als dekorierter Frontsoldat nicht von Verfolgung verschont blieb - und dass er sie trotz alldem die Liebe zu Deutschland lehrte. «Ich stehe als stolze Deutsche vor Ihnen.» Wann hat das jemand zuletzt vor dem Bundestag gesagt - noch dazu so überzeugend? Ein Patriot ist man in der Tat nicht, nur weil man eine Fahne schwenkt. Ein richtiger Patriot kann kein Ras-sist sein. Wie könnte er seine Landsleute verfolgen! Von «un-serem Land» spricht Charlotte Knobloch, auf das wir aufpassen sollen und das Gott schützen möge. Das richtet sich an jeden. Das Band, das alle verbindet, darf nie wieder zerschnitten werden.

«Neatkariga Rita Avize»: Putin wird es wie Lukaschenko ergehen

RIGA: Zu den Protesten in den Nachbarländern Russland und Belarus meint die lettische national-konservativen Tageszeitung «Neatkariga Rita Avize» am Mittwoch:

«Man kann sich fragen, wofür diese zahnlosen, betont friedlichen und scheinbar ziellosen Demonstrationen gut sind. Diese Frage ist in Russland (wie auch in Belarus) sehr beliebt. Diese Proteste zeigen zuallererst den Machthabern, dass die Gesellschaft eben nicht bereit ist, alles zu ertragen, und dass dies ein wenig berücksichtigt werden sollte. Die Hauptaufgabe dieser Aktionen besteht jedoch darin, die «göttliche Mission» von Putins Macht zu desakralisieren, gefolgt von der Delegitimierung des Regimes - so wie es Lukaschenko tatsächlich ergangen ist. Dieser ist nominell immer noch an der Macht und scheint die volle Kontrolle über das Land zu haben. Doch in Wirklichkeit kann er keine abrupten Bewegungen mehr machen. Bildlich gesprochen sitzt er nicht mehr lenkend am Steuer, sondern hält krampfhaft das Lenkrad fest. Und wie kann man so denn fahren?

Putin ist selbst nach dem imageschädigenden Navalny-Film und den Protesten am Samstag in einer viel besseren Position als sein belarussischer «Bruder». Doch es ist auch nur eine Frage der Zeit, bis sich die Lage den beiden ähneln wird. Die Frage ist nur, wie schnell das geht.»

«Lidove noviny»: Sommerurlaub wird unplanbar

PRAG: Zu der Empfehlung der EU-Kommission, das grenzüberschreitende Reisen weiter einzuschränken, schreibt die konservative Zeitung «Lidove noviny» aus Tschechien am Mittwoch:

«Schmieden Sie bereits Pläne für den Sommer? Für den Urlaub und das Reisen? Die Zeit wäre dafür reif, doch ist noch unbekannt, welche Bedingungen im Sommer vorherrschen werden. Aus Brüssel ist zu hören, dass die Grenzen nicht geschlossen werden sollen. Doch in der Praxis sieht es anders aus: Formal bleiben die Grenzen offen, doch jeder Staat regelt den grenzüberschreitenden Verkehr nach Regeln, die er selbst für sich aufstellt. Im Endeffekt gilt: Wer sich nicht mit Corona-Inzidenzwerten und Verordnungen befassen will, die sich zudem ständig ändern, tut gut daran, im Sommer in die heimischen Berge und Wälder oder an den Badesee zu fahren.»

«L'Alsace»: Wir brauchen einen Transparenzmechanismus für Impfstoffe

MÜLHAUSEN: Über die Verzögerungen bei der Auslieferung von Covid-19-Impfstoffen schreibt die ostfranzösische Regionalzeitung «L'Alsace» am Mittwoch:

«Der Kampf gegen Covid-19 fordert Klarheit und Transparenz - (doch genau) daran mangelt es derzeit bei der Verwaltung der Impfstoffe. Dieses Mal ist es kein spezifisch französisches Problem, noch nicht mal ein europäisches: Es ist ein weltweites. Der plötzliche Rückgang der Produktionsgeschwindigkeit bei den Pharmaunternehmen und damit auch den Lieferungen wirft Fragen auf. (...)

Die Art und Weise wie die europäische Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf den Tisch gehauen hat, ist nicht unbedeutend. Die Schaffung eines Transparenzmechanismus für den Export von in Europa hergestellten Impfstoffen, den von der Leyen vorschlägt, ist in der Tat unerlässlich, um den geringsten Zweifel zu beseitigen. Es geht nicht nur um eine Milliarden-Investition, (...) es ist in erster Linie eine ethische Frage.»

«Dagens Nyheter»: Joe Biden muss an Taiwans Seite stehen

STOCKHOLM: Die liberale schwedische Tageszeitung «Dagens Nyheter» (Stockholm) kommentiert am Mittwoch die Lage Taiwans und die Aufgaben des neuen US-Präsidenten Joe Biden:

«Das diktatorische China verstärkt seine Schikanen gegenüber dem demokratischen Taiwan. Am Wochenende schickte China Kampfflugzeuge und Bomber in Taiwans Flugüberwachungszone. Verstöße dieser Art geschehen regelmäßig, aber das war die schroffeste Stärkedemonstration seit langem.

Der neue US-Präsident Joe Biden hat eine harte Haltung gegenüber China signalisiert. Das bedeutet, Demokratien wie Taiwan weiter zu verteidigen und Pekings wachsende Unterdrückung von zum Beispiel Hongkong zu brandmarken. Die Logik spricht dafür, dass Taiwan eines Tages selbstständig wird, und die USA dürfen dem Land nicht von der Seite weichen. China ist ein wirtschaftlicher Riese, der im Kampf gegen die Klimaveränderungen benötigt wird. Aber als politisches Modell ist der Kommunismus das schlimmstmögliche.»

«Corriere della Sera»: Conte könnte Zauberer Houdini werden

MAILAND: Nach dem offiziellen Rücktritt von Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte und vor den ersten Beratungsgesprächen des Staatspräsidenten schreibt die italienische Zeitung «Corriere della Sera» aus Mailand am Mittwoch:

«In Wirklichkeit gibt es nur wenige Lösungen. Die wahrscheinlichste, oder wenigstens diejenige, auf die man hingearbeitet hat, um den Premier zu überzeugen zurückzutreten, ist eine dritte Regierung unter Conte mit einer gestärkten Mehrheit: Die Rückkehr Renzis wäre von einer zahlenmäßig mehr oder weniger ausgeglichenen Gruppe der «Verantwortlichen» anerkannt, und man hofft auf die Ankunft von zwölf Überläufern des Zentrums, um zu zeigen, dass der «Verschrotter» nicht mehr den goldenen Anteil hat.

Conte wird in diesem Fall ein wahrhafter Houdini der zeitgenössischen Politik, indem er in etwas mehr als einer halben Amtszeit drei verschiedene Mehrheit für drei Regierungen sammelt. Aber man muss sagen, dass er bislang große Hilfe vom Mitte-Rechts-Block, angeführt von Matteo Salvini und Giorgia Meloni, erhalten hatte: Weil sie vorgezogene Wahlen als einzige Lösung vorschlagen, könnten sie das Parlament tatsächlich davon überzeugt haben, dass es keine echte Alternative zu Conte gibt und dass die verschleierte Drohung des Ministerpräsidenten - nach mir die Wahlflut - glaubhaft und angsteinflößend für alle Parteien ist, die nicht nach Hause gehen wollen, wissentlich, dass sie nie mehr zurückkehren werden.»

«The Times»: EU ist selbst schuld an Verzögerung von Corona-Impfungen

LONDON: Die Londoner «Times» kritisiert am Mittwoch die Corona-Impfstrategie der EU:

«Es war unvermeidlich, dass es nach der Entwicklung und Zulassung von Impfstoffen ein weltweites Gerangel um Nachschub geben würde. So ist es wohl nicht verwunderlich, dass angesichts des bemerkenswerten Unterschieds in den Impfquoten zwischen Großbritannien und der EU ein in Verlegenheit gebrachtes Brüssel droht, Impfstofflieferungen nach Großbritannien zu blockieren. Immerhin hat das Vereinigte Königreich bereits Millionen von Menschen geimpft - und hat damit ein Niveau erreicht, das, wie die Regierung betont, fast so hoch ist wie das von Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien zusammen.

Nichtsdestotrotz ist dieser Ausbruch von Impfstoff-Nationalismus griesgrämig und unangemessen. Wenn die EU jemandem die Schuld für ihre schleppende Arbeitsweise geben will, muss sie sich nur den eigenen Entscheidungsprozess anschauen. Es war Brüssel, das darauf bestand, dass die Beschaffung von Impfstoffen eine gemeinsame Anstrengung der EU sein sollte. Das mag eine vernünftige Strategie gewesen sein, um Impfstoffnationalismus in der Union zu vermeiden, aber das Ergebnis war ein langsamerer und bürokratischerer Prozess.»

«de Volkskrant»: Beim Klimaschutz müssen schönen Worten Taten folgen

AMSTERDAM: Die Amsterdamer Zeitung «de Volkskrant» kommentiert am Mittwoch die von den Niederlanden organisierte virtuelle Weltklimakonferenz:

«Während die Erderwärmung bereits in vollem Gange war - mit all ihren Folgen -, ist zu lange über die präventive Reduzierung von Treibhausgasen gesprochen worden. Alle Aufmerksamkeit muss nun auf beschleunigte Investitionen in konkrete Maßnahmen zur Anpassung an die Klimaveränderung gerichtet werden, etwa die Wiederherstellung von Mangrovenwäldern und andere Formen des Küstenschutzes, den Bau von Bewässerungssystemen, von Entsalzungsanlagen oder die Nutzung klimaresistenter Pflanzen. Die Kosten für diese notwendigen Anpassungen in armen Ländern sind bereits früher auf 100 Milliarden Euro pro Jahr geschätzt worden, aber sie werden möglicherweise bis 2030 auf das Dreifache anwachsen.

In eindringlichen Worten haben Regierungschefs auf der Konferenz, an der glücklicherweise nach vier Jahren Abwesenheit auch die USA wieder teilgenommen haben, von der Dringlichkeit und der Pflicht gesprochen, armen Ländern zu helfen. Nun kommt es darauf an, die schönen Worte schnell in Taten umzusetzen.»

«Tages-Anzeiger»: US-Republikaner in der Zwickmühle

ZÜRICH: Der Schweizer «Tages-Anzeiger» kommentiert am Mittwoch das Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump:

«Einerseits müssten die Republikaner Trump dringend loswerden. Der Altpräsident ist für sie zur toxischen Altlast geworden. Trump war zwar erfolgreich darin, Wähler für sich und die Republikaner zu mobilisieren. Aber er war noch erfolgreicher darin, Wähler gegen sich und für die Demokraten zu mobilisieren.(...)

Insofern wäre ein Schuldspruch im Impeachment-Prozess eine elegante Methode für die Republikaner, sich Trumps zu entledigen. Er dürfte dann nicht mehr für öffentliche Ämter kandidieren, politisch wäre er kaltgestellt - ein Rentner, der in Florida Golf spielt.

Andererseits besteht für die Republikaner die sehr reelle Gefahr, dass die Partei zerbricht, wenn Trump im Senat verurteilt wird. Das würde zu einer Revolte an der Parteibasis führen, die weitgehend Trump gegenüber loyal ist, nicht der Partei. Der harte Kern der Trump-Anhänger würde den Republikanern die Gefolgschaft kündigen. Diese wären dann zwar Trump los. Aber sie könnten zugleich die Hälfte oder zwei Drittel ihrer Funktionäre und Wähler verlieren; und damit die Fähigkeit, Wahlen zu gewinnen.»

«Nesawissimaja»: Impfstoff-Handel kann mehr bringen als Waffenexport

MOSKAU: Zu Russlands Werbung für seinen Impfstoff «Sputnik V» gegen das Coronavirus beim Wirtschaftsforum von Davos schreibt die Moskauer Tageszeitung «Nesawissimaja Gaseta» am Mittwoch:

«Schon in 14 Staaten ist «Sputnik V» registriert, und in den nächsten zwei Wochen sollen noch 25 Länder hinzukommen, wie der Chef des russischen Direktinvestmentfonds (RDIF), Kirill Dmitrijew, auf dem Wirtschaftsforum in Davos mitteilte. Insgesamt würden mehr als 50 Länder 1,2 Milliarden Einwohner mit dem russischen Impfstoff versorgen. Ausgehend von dem Preis, den der RDIF für die Impfdosen auf dem internationalen Markt genannt hat, beläuft sich das schätzungsweise auf 24 Milliarden US-Dollar.

Das ist eine eindrucksvolle Summe: Sie übertrifft beinahe um das Doppelte den Umfang der russischen Waffenlieferungen ins Ausland. Allerdings nennt der RDIF keine Bedingungen der Verträge mit den Produzenten im Ausland für die Bereitstellung des Impfstoffs. Deshalb gibt es keine Klarheit darüber, welcher Teil dieser rein hypothetisch möglichen Milliardensumme Russland tatsächlich bekommt. (...) Der Handel mit dem Impfstoff kann aber am Ende gewinnbringender sein als der Export von Waffen.»

«El Mundo»: Italienisches Durcheinander

MADRID: Die spanische Zeitung «El Mundo» kommentiert am Mittwoch die Regierungskrise in Italien:

«In einem Land, in dem es seit 1945 fast 70 Regierungen gegeben hat, ist der Sturz eines Kabinetts eigentlich keine große Neuigkeit. Der Rücktritt von Ministerpräsident Giuseppe Conte destabilisiert Italien jedoch gerade mitten in der dritten Welle der Pandemie und angesichts der Herausforderung, die der Europäische Wiederaufbaufonds bedeutet.

Der Abgang Contes wurde durch mangelnde Unterstützung bei der Abstimmung im Senat über die Arbeit des Justizministers ausgelöst. Nun hat das Staatsoberhaupt neben einer kurzen Konsultationsphase die Aufgabe, Conte oder einen anderen Kandidaten mit der Bildung einer neuen Regierung zu beauftragen oder vorgezogene Wahlen anzusetzen. Berlusconi schlägt eine Regierung «der nationalen Erlösung» vor und Salvini, der aus der ersten Conte-Regierung ausgeschlossen wurde, setzt auf Neuwahlen.

Damit kehrt Italien im schlimmsten Augenblick zum Durcheinander zurück, während das Gesundheitssystem zusammenzubrechen droht und die Wirtschaftskrise immer dramatischer wird. Europa aber braucht eine italienische Regierung, die sich von populistischen Formeln fern hält.»

«NZZ»: China hat anderes Verständnis von Demokratie und Freiheit

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Mittwoch die Rede des chinesischen Staats- und Parteichefs Xi Jinping beim virtuellen Treffen des Weltwirtschaftsforums:

«Xis Redenschreiber schöpften aus dem Vollen: Mit Multilateralismus ließen sich die komplexen Probleme der Welt überwinden und eine Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für die Menschheit bauen. Man müsse ideologische Vorurteile überwinden und gemeinsam einem Pfad der friedlichen Koexistenz folgen, der für alle gewinnbringend sei, sagte Xi.(...)

Wer sich die Rede genau anschaut, erkennt, worum es dem starken Mann Chinas wirklich geht: So sagte Xi, dass jedes Land seine eigene Geschichte, Kultur und sein soziales System habe und dass sich Länder davor hüten sollten, sich in die internen Angelegenheiten anderer Staaten einzumischen. Übersetzt heißt das: «Wie wir unser Land führen und unser Volk behandeln, geht niemanden etwas an.» Die Welt soll sich nicht trauen, das Verhalten Chinas in Xinjiang, Hongkong oder gegenüber Taiwan zu hinterfragen oder gar zu kritisieren. Wenn Xi Gleichheit, Gerechtigkeit, Demokratie und Freiheit aufzählt, dann muss man sich bewusst sein, dass diese Worte im kommunistischen China etwas ganz anderes bedeuten als in der freien Welt.»

«Rzeczpospolita»: Putin erfährt das Vernichtungspotenzial von Youtube

WARSCHAU: Zu den Demonstrationen für die Freilassung des Kremlkritikers Alexej Nawalny und gegen Präsident Wladimir Putin schreibt die polnische Zeitung «Rzeczpospolita» am Mittwoch:

«Youtube ist zum populärsten sozialen Medium in Russland geworden. Das Vernichtungspotenzial dieser unkontrollierten Waffe hat Kremlchef Putin am vergangenen Samstag zu spüren bekommen, als sogar in den abgelegensten und kältesten Städten Russlands Tausende Menschen auf die Straße gingen. Die Russen empörten sich weniger über den pompösen Palast als viel mehr über die aus Italien importierte Klobürste, für die der russische Durchschnittsbürger Iwanow anderthalb Monate arbeiten müsste. Sie wurde zum Symbol der Proteste, vor allem unter den jungen Leuten. Sie gucken kein Fernsehen und lesen keine Zeitung. Sie kennen Nawalny und andere Videoblogger, denn die leben in ihrer Welt und sprechen ihre Sprache.

Um diese jungen Gemüter wird der Kreml in der kommenden Zeit kämpfen müssen, denn Jugendproteste haben schon den einen oder anderen Führer gestürzt. Da auch die Armee von Trollen (des Kremls) diesmal versagt hat, nimmt Putin die Sache jetzt selbst in die Hand. Am Montag setzte sich einer der mächtigsten Männer der Welt mit Studenten russischer Universitäten in Verbindung und versuchte sechs Minuten lang zu erklären, dass dieser Palast nicht ihm gehört.»