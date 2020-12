Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

«El País»: Putins Gift ist auch eine Waffe gegen die Demokratie

MADRID: Zu den Aussagen von Kremlchef Wladimir Putin über die Vergiftung des russischen Oppositionspolitikers Alexej Nawalny schreibt die spanische Zeitung «El País» am Mittwoch:

«Die Reaktion der russischen Regierung auf die Anhäufung von Verdachtsmomenten und Beweisen, insbesondere auf die Identifizierung von Tätern durch das Recherchenetzwerk Bellingcat, ist wohlbekannt und Routine. Außer dem Kreml ist für Putin jeder ein Verdächtiger. Letzte Woche, auf seiner üblichen Jahresend-Pressekonferenz, wandte sich der russische Präsident an die Presse zu diesem beunruhigenden Thema mit einer noch beunruhigenderen Antwort: «Warum ist es notwendig, ihn zu vergiften? Das ist lächerlich. Wenn man es gewollt hätte, hätte man es auch zu Ende gebracht.» Gift tötet, und es ist eine Abschreckungswaffe, die Putin zu nutzen weiß. Auch gegen die Demokratie.»

«de Volkskrant»: Chaos zeigt Abhängkeit Londons von Festland-Europa

AMSTERDAM: Zu den Verhandlungen über ein Brexit-Handelsabkommen unter dem Eindruck der Corona-Pandemie meint die niederländische Zeitung «de Volkskrant» am Mittwoch:

«Kurz bevor die allerletzte Frist (wiedermal) für einen Brexit-Deal verstrich, wurde klar, dass im Vereinigten Königreich eine besonders ansteckende Variante des Corona-Virus umgeht. Weihnachten fällt deshalb für London aus, und der Rest der Welt hat in panischer Angst seine Türen für den Reiseverkehr aus Großbritannien geschlossen. Prompt bildeten sich in Kent lange Staus und die Briten gingen in Panik zum Hamstern über.

Nigel Farage, Brexit-Verfechter der ersten Stunde, erklärte, dies sei der ideale Moment für einen No-Deal-Brexit, denn das Land sei nun bereits in eine Isolation geraten. Man kann nur hoffen, dass (Premierminister Boris) Johnson eine andere Schlussfolgerung zieht. Denn das Chaos macht einmal mehr deutlich, wie sehr Großbritannien vom europäischen Festland abhängig ist und welch schwerwiegende Folgen es haben kann, wenn es kein Handelsabkommen gibt. Es bleiben noch ein paar Tage, um zu einer Einigung zu kommen. Danach ist dann aber wirklich die aller-aller-allerletzte Frist verstrichen.»

«De Standaard»: Es bleibt die Freiheit, das Richtige zu tun

BRÜSSEL: Zum Weihnachtsfest mitten in der zweiten Welle der Corona-Pandemie meint die belgische Zeitung «De Standaard» am Mittwoch:

«Friede auf Erden für alle Menschen, die guten Willens sind. Das klingt in einer säkularisierten Welt vielleicht etwas altmodisch, dennoch wollen wir diesen Weihnachtswunsch aus der christlichen Tradition noch einmal in Erinnerung rufen. Besonders weil wir in Europa den trübseligsten Weihnachtstagen seit Generationen entgegen gehen. (...)

Niemals seit dem Ende des Krieges ist unsere Freiheit in diesem Land so in Fesseln gelegt worden, wie das im zurückliegenden Jahr geschah. Was aber nicht eingeschränkt wurde, war die Freiheit, das Richtige zu tun. Das muss in den kommenden Wochen nicht so schwierig sein. Es beginnt damit, das Fest nur im kleinen Kreis zu feiern. Aus Demut vor den Angehörigen von beinahe 20.000 Corona-Toten. Aus Respekt vor den Ärzten und Pflegern und allen anderen, denen an der Corona-Front keine Ruhe gegönnt wird. Und aus Sorge um alle, die ihre Gesundheit, ihren Arbeitsplatz und ihre Zukunft bedroht sehen.»

«The Times»: Nawalny gibt nicht auf

LONDON: Die Londoner «Times» würdigt am Mittwoch den Kampf des Kremlkritikers Alexej Nawalny gegen Missstände in seiner Heimat:

«Angesichts des Schicksals vieler anderer Dissidenten dürfte sich Alexej Nawalny keine Illusionen darüber machen, dass der russische Geheimdienst erneut versuchen wird, ihn zu töten. Dennoch gibt er nicht auf. Vielleicht, weil seine Kampagne Erfolg hat. Wladimir Putin und seine Partei Einiges Russland haben erlebt, wie ihre Popularität in diesem Jahr vor dem Hintergrund sinkender Realeinkommen auf den bislang tiefsten Wert abgesackt ist.

Der Kreml wurde zudem durch Massenproteste erschüttert, nicht zuletzt in der fernöstlichen Region Chabarowsk. Er drückt strenge neue Gesetze durch, die Proteste vor den Parlamentswahlen im kommenden Jahr verbieten. Nawalny hat jedoch, wie auch immer, gezeigt, dass er nicht schweigen wird.»

«Politiken»: Afghanistan nicht fallenlassen

KOPENHAGEN: Die liberale dänische Tageszeitung «Politiken» (Kopenhagen) wirft am Mittwoch einen Blick auf das kriegszerrüttete Afghanistan vor dem geplanten Abzug weiterer US-Truppen:

«Es wäre unverantwortlich, Afghanistan wie von Donald Trump vorgeschlagen, den Rücken zuzukehren. Und es wäre für Afghanistan und für uns andere unheilverkündend, wenn der US-Rückzug auch andere Nato-Länder dazu bringen würde, ihre Truppen heimzuholen und die Afghanen zu vergessen. Afghanistan hat beides schon einmal versucht: einen widerwärtigen Bürgerkrieg und ein grausames Taliban-Regime. Beides hat neben einer enormen Todesziffer eine Spirale aus wachsender Armut, mehreren Millionen Flüchtlingen, Beiträgen für den internationalen Terrorismus und Drogenhandel verursacht. Die vom Volk gewählte, aber tief gespaltene Regierung in Kabul wird fallen, wenn sie beim anhaltenden Konflikt mit den Taliban die internationale Unterstützung verliert. Es wäre einfacher, Afghanistan sich selbst zu überlassen. Aber es ist nicht an der Zeit, die Afghanen aufzugeben.»

«Tages-Anzeiger»: EU muss Opposition in Belarus stärker unterstützen

ZÜRICH: Der Zürcher «Tages-Anzeiger» schreibt am Mittwoch zur zögerlichen EU-Unterstützung für die Opposition in Belarus (Weißrussland):

«Die Situation ist heute unerträglicher, als sie vor den Präsidentschaftswahlen war. Das liegt zum einen an der Gewaltspirale, die Lukaschenko wohl selbst nicht mehr stoppen kann. Er hat sein Schicksal in die Hände des Sicherheitsapparats gelegt. Der Graben zwischen Regime und Bevölkerung wird so immer tiefer: Eine Mehrheit will neue Wahlen. Sie fordert, die Gewalt zu beenden und die Verantwortlichen zu bestrafen. Genau das kann Lukaschenko den Menschen nicht mehr geben. (...)

Brüssel hat nur zögerlich ein paar Sanktionen beschlossen. Vor allem wollte man Moskau nicht reizen, das in Weißrussland deutlich grösseren Einfluss hat als die EU. Die Zurückhaltung war anfangs sicher klug, die weißrussische Opposition hatte selbst darum gebeten. Gleichzeitig ruft sie die EU nun aber um Hilfe. (...)

Die EU könnte entschiedener handeln, Sanktionen gegen mehr Unternehmen und Geschäftsleute verhängen. Sie könnte Regimegegnern deutlicher zeigen, auf wessen Seite sie steht. Das lähmende Gefühl der Machtlosigkeit darf sich nicht festsetzen, nicht in den Minsker Hinterhöfen und nicht in Brüssel.»

«La Repubblica»: Das Virus kennt keine Neutralität

ROM: Angesichts eines von der Corona-Pandemie eingeschränkten Weihnachtsfestes schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» aus Rom am Mittwoch:

«In der dunkelsten Stunde muss jemand das Feuer tragen. Die Ära des Impfstoffs wird ein grundlegender Test für die Machthaber der Erde sein, niemand ist davon ausgenommen, denn die Pandemie ist weltweit, noch mehr als das, was im Zweiten Weltkrieg passierte. Das Virus kennt keine Neutralität oder Freizonen. Alle Zivilisten sind Soldaten. (...) Der Feind scheint Tag und Nacht unsere Bewegungen auszuspionieren, sich für die Zeit von Gegenmaßnahmen in Szene zu setzen, sogar wenn sie nicht vorherzusehen sind, wie das was gerade mit er sogenannten englischen Mutation passiert, und er offenbart eine taktische Intelligenz, die für Virologen und Genetiker sicher nicht überraschend ist, aber uns gewöhnlichen Leuten weitere Angst macht.

Das hat uns ausgelaugt, seien wir ehrlich: Wir sind an der Grenze unserer physischen und psychischen Kräfte angelangt. Wir haben beinahe die Gesichtszüge unserer Liebsten vergessen. Wir atmen schwer hinter der Maske, wie Gefangene werden wir das am meisten erwartete Fest des Jahres erleben, vor allem können wir nicht für morgen planen.»

«Diena»: Weihnachtsstimmung kommt 2021 nicht auf

RIGA: Zu Weihnahchten in Corona-Zeiten schreibt die lettische liberale Zeitung «Diena» am Mittwoch:

«Auch wenn nun Weihnachten ist und das neue Jahr vor der Tür steht, kann man feststellen, dass in diesem Jahr viele Menschen die Feiertage nicht mit dem alljährlichen Gefühl von Freude und Wärme erwarten. Einer der Hauptgründe dafür ist eindeutig die Angst vor dem Virus und die Unsicherheit, wann dessen Ausbreitung zurückgeht und eine Rückkehr zum normalen Alltag möglich ist: Wenn Unternehmen ohne große Sorgen um morgen arbeiten, produzieren und verkaufen oder Dienstleistungen erbringen können, und die Menschen im Alltag Kultur und Unterhaltung genießen und ohne Sorgen oder Einschränkungen Freunde und Verwandte treffen können. Es ist klar, dass früher oder später alles so sein wird. Doch scheint es, dass wir darauf noch ein halbes Jahr warten müssen, vielleicht sogar ein Jahr.»

«Le Monde»: Suche nach dem Ursprung des Virus kommt zu spät

PARIS: Knapp ein Jahr nach Ausbruch der Covid-19-Pandemie bilanziert die französische Tageszeitung «Le Monde» am Mittwoch:

«Auch wenn die Eigenschaften des Coronavirus schnell ausgemacht werden konnten und ein Impfstoff in Rekordzeit entwickelt wurde, bleibt sein Ursprung bis heute ein Rätsel. (...) Die Weltgesundheitsorganisation hat endlich ein internationales Expertenteam zusammengestellt, das in den nächsten Tagen nach China aufbrechen dürfte, um zu versuchen, das Rätsel zu lösen.

Die Initiative kommt spät, denn je mehr Zeit vergeht, desto mehr schwinden die Chancen, den Ursprung der Pandemie aufzuspüren. Noch beunruhigender ist, dass Peking darauf besteht, die Oberhand über die Mission zu behalten. Die chinesischen Machthaber erlauben den Teilnehmern (...) ausschließlich an den chinesischen Hypothesen zu arbeiten, die von den Behörden bereits entwickelt und bestätigt wurden.»

«NZZ»: Johnson hat aus Sicht der Wirtschaft versagt

Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Mittwoch den Umgang von Premierminister Boris Johnson mit den wirtschaftlichen Herausforderungen für Großbritannien:

«Nach fast einem Jahr Corona-Krise wirkt die aus dem Englischen stammende Metapher des «perfekten Sturms» etwas abgenutzt. Doch schlimmer geht es immer. In England setzt Premierminister Boris Johnson neue Maßstäbe, wie sich ein solch gewaltiger Sturm für die Wirtschaft heraufbeschwören lässt. Britische Unternehmen müssen mit einem ungeheuren Maß an Unsicherheit und drei Krisen gleichzeitig leben: einem plötzlichen Lockdown, dem Ende der Brexit-Übergangsperiode und dem Frachtchaos am Ärmelkanal. Natürlich ist in Zeiten einer Pandemie vieles unplanbar. Aber es gab Dinge, die sich hätten planen lassen, und Mittel, die Unsicherheit für die Unternehmen einzugrenzen. Johnson hat sie nicht genutzt. Aus Sicht der Wirtschaft hat er versagt.»

«Nesawissimaja»: Russland streitet Beteiligung im Nawalny-Fall ab

MOSKAU: Im Fall des vergifteten Kremlgegners Alexej Nawalny hat Russland Einreisesperren gegen Vertreter des deutschen Regierungsapparats verhängt. Dazu schreibt die russische Tageszeitung «Nesawissimaja Gaseta» am Mittwoch:

«Die Erklärung des Außenministeriums zeigte einmal mehr, dass der Kreml an seiner früheren Strategie festhält: den Vorfall mit Nawalny absolut zu leugnen, geschweige denn eine Beteiligung irgendwelcher Regierungsstellen an der angeblichen Vergiftung einzuräumen. Diese Position ist allerdings üblich für alle Umstände, wenn die westlichen «Partner» etwas bei den russischen Behörden zu beanstanden haben. So erklärte der Sprecher des Präsidenten, Dmitri Peskow, dass weder der Kreml noch sonst irgendjemand eindeutig von einer Vergiftung sprechen könne. Er erwies sich bei seiner Kritik an Nawalny wenig lakonisch: «Der Patient leidet unter Verfolgungswahn.»»

«Washington Post»: Trumps letzter Monat könnte alles übertreffen

WASHINGTON: Die «Washington Post» sorgt sich um das bizarre Verhalten von US-Präsident Donald Trump und seiner engsten Anhänger im letzten Monat von dessen Amtszeit:

«Während sich die Amerikaner auf die Festtage vorbereiten, blicken Präsident Trump und seine allerengsten Unterstützer auf einen turbulenten Schlussmonat, der den Rest seiner chaotischen Präsidentschaft friedlich scheinen lassen könnte. Da Mr. Trump einige seiner engsten Helfer und Verbündeten beiseite schiebt, schwinden die wenigen Kontrollen, die es für das Verhalten des Präsidenten noch gab (...) Regierungsbeamte und sogar einige Präsidentenhelfer machen sich, wie man hört, gefasst auf das, was als Nächstes kommt. Die Möglichkeiten reichen von seltsamen Befehlen an die Streitkräfte, Massenentlassungen im Sicherheitsapparat, weitere absonderliche Begnadigungen, Anordnungen, Trumps politische Feinde zu verfolgen bis zur Ernennung von einem oder mehreren Sonderbeauftragten, um das Justizministerium dazu zu zwingen, aus der Luft gegriffene Behauptungen über Wahlunregelmäßigkeiten oder andere Trump-Obsessionen zu untersuchen.»