Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

«Corriere della Sera»: Bidens Weltgipfel ist Anti-Trump-Schachzug

ROM: Nach der Ankündigung Joe Bidens, einen Weltgipfel der Demokratien organisieren zu wollen, schreibt die italienische Zeitung «Corriere della Sera» aus Mailand am Mittwoch:

«Der Neu-Präsident Joe Biden hat angekündigt, zu einem noch nicht bestimmten Datum im Jahr 2021, einen Welt-Gipfel der Demokratien organisieren zu wollen. Mit dem Ziel, eine möglichst enge Abstimmung zwischen den Demokratien des Planeten zu schaffen. Offensichtlich ist die Ankündigung vor allen Dingen ein Anti-Trump-Schachzug und eine Art, dem Rest der Welt zu sagen: jetzt spielt eine andere Musik. Trump war im Umgang mit anderen Staaten gleichgültig im Hinblick auf ihr politisches Regime: Demokratisch oder autoritär, es machte keinen Unterschied. Es zählten nur die Vorteile, die die Vereinigten Staaten daraus ziehen konnten. Biden sagt: Man kehrt zurück zu alten Zeiten, Washington wird wieder anfangen, die Länder nach ihrem politischen Regime zu unterscheiden und den Umgang mit den Demokratien zu bevorzugen.»

«Sme»: US-Demokratie hat Trump auf juristischer Ebene gut überstanden

BRATISLAVA: Die liberale slowakische Tageszeitung «Sme» schreibt am Mittwoch über die Wahlniederlage von US-Präsident Donald Trump:

«Wenn nun sogar (der russische Präsident Wladimir) Putin (dem Sieger der US-Präsidentschaftswahl Joe) Biden gratuliert hat, ist wohl augenscheinlich, dass es nach der Wahlleute-Abstimmung außer Trump und seinen eisernsten Anhängern auf der Straße niemanden mehr gibt, der das Wahlergebnis anzweifeln würde. (...) Damit hören auch die Überlegungen auf, was wäre, wenn einige Wahlmänner anders abstimmen würden, als die Wähler entschieden haben. (...)

Auch die Entwicklung nach der Wahl bestätigt somit paradoxerweise, dass die Meinung unbegründet ist, wie schwer Trump die US-Demokratie beschädigt habe. (...) Selbst das Höchstgericht, in das Trump drei neue, konservative Richter nominiert hatte, wischte beispielsweise die Anfechtung des Wahlausgangs in Texas in drei Sekunden als unbegründet vom Tisch. Dass rund 50 anderer Klagen auf unterschiedlichen Ebenen ähnlich endeten (...), das alles zusammen ist genug Munition um zu sagen, dass die amerikanische Demokratie vier Jahre permanenter Angriffe durch Trump zumindest auf juristischer Ebene ehrenvoll überstanden hat.»

«Hospodarske noviny»: Niemand will für Scheitern verantwortlich sein

PRAG: Zum Endspurt bei den Brexit-Verhandlungen zwischen London und Brüssel schreibt die liberale Wirtschaftszeitung «Hospodarske noviny» aus Tschechien am Mittwoch:

«Keiner hat angesichts der wirtschaftlichen Folgen für den gemeinsamen Handel Lust, den Abbruch der Gespräche zu erklären. Die Gewichte sind bei den Verhandlungen ungleich verteilt, denn EU-Unterhändler Michel Barnier und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sprechen im Namen von 27 Staaten, die Zusammenhalt zeigen. Der britische Unterhändler David Frost und Premier Boris Johnson repräsentieren indes nur das Vereinigte Königreich. Johnson muss zu Hause gleich zwei Versprechen erfüllen, die er den Bürgern vor dem Referendum über den Brexit gegeben hatte: zum einen, dass es dem Land außerhalb der EU besser gehen werde, und zum anderen, dass es ein Leichtes sein werde, einen Handelsvertrag unter Dach und Fach zu bringen. Wie es sich zeigt, kann man das eine nicht ohne das andere erreichen.»

«Le Parisien»: Licht am Ende des Tunnels erst 2021

PARIS: Zur Corona-Lage in Frankreich schreibt die französische Regionalzeitung «Le Parisien» am Mittwoch:

«Das Gefühl eines «nie enden wollenden Tages», um die Worte des (französischen Präsidenten) Emmanuel Macron zu verwenden, nagt seit diesem Sommer an der Moral der Franzosen. Die Zukunft scheint komplett blockiert zu sein - es ist unmöglich, über einen Urlaub, eine Unternehmensinvestition oder langfristige Anschaffungen wie eine Immobilie nachzudenken. Indem (ein bekannter Experte) uns bittet, noch sechs Monate Geduld zu haben, wird die Perspektive etwas klarer. Denn danach sollte es besser werden. Die Franzosen, die sich derzeit auf die Feiertage vorbereiten, wissen genau, dass 2020 ein schwieriges Jahr war, aber auch, dass es 2021 Licht am Ende des Tunnels geben wird.»

«De Standaard»: Weihnachtszeit verlangt solidarische Kraftanstrengung

BRÜSSEL: Zur Aussicht auf die baldige Zulassung eines Corona-Impfstoffs in der EU meint die belgische Zeitung «De Standaard» am Mittwoch:

«Das bedeutet noch lange nicht, dass wir die Pandemie rasch hinter uns lassen können, aber es bietet durchaus die langersehnte Aussicht darauf. Und die brauchen wir, denn es wird noch eine ganze Weile dauern, bis diese Gesundheitskrise bewältigt ist. Die Sonne steigt bald wieder höher, aber wir müssen diesen Winter erst noch durchstehen. (...) Die Botschaft, die Regierungen und Experten nun verbreiten müssen, lautet, dass wir noch eine letzte solidarische Kraftanstrengung vor uns haben. Wir müssen sie für unsere Familien und unsere Freunde erbringen. Für die Menschen, die wir eigentlich an den kommenden Weihnachtstagen treffen und umarmen würden. Wenn die Aussichten rabenschwarz wären, könnten wir uns vielleicht weismachen, dass wir ein Recht darauf haben, die Zügel zu lockern. Doch nun, wo eine neue Zeit näher rückt, wäre das eine unverzeihliche Schwäche.»

«De Telegraaf»: Langes Schweigen der Republikaner ist verwerflich

AMSTERDAM: Zur Weigerung des amtierenden US-Präsidenten Donald Trump, den Wahlausgang anzuerkennen, heißt es am Mittwoch in der niederländischen Zeitung «De Telegraaf»:

«Wenn Trump nicht schnell zur Besinnung kommt, wird er in die Geschichte als der schlechte Verlierer eingehen, der die Demokratie fast zerstört und ihre Säulen - eine unabhängige Justiz und eine freie Presse - ins Wanken gebracht hat. Trump hat nicht einmal so getan, als wäre er ein Präsident für alle Amerikaner: Es war ein «wenn du nicht für mich bist, bist du gegen mich». (...)

Trumps fortgesetzte Leugnung seiner Wahlniederlage ist gefährlich. Demokratie baut auf Vertrauen auf, und nicht darauf, womit man durchkommen könnte. Die Tatsache, dass ein großer Teil der Republikanischen Partei lange Zeit geschwiegen hat, ist verwerflich.»

«The Times»: In einer Demokratie müssen Wahlniederlagen akzeptiert werden

LONDON: US-Präsident Donald Trump will seine Wahlniederlage nicht akzeptieren. Dazu meint die Londoner «Times» am Mittwoch:

«Es ist wahr, dass Donald Trump sich immer noch nicht dazu durchringen kann, seine Niederlage ebenso wie seine Vorgänger einzuräumen. Aber Republikaner im Kongress haben es getan und damit bewiesen, dass Amerikas Kontroll- und Schutzmechanismen gegen Tyrannei - sei es die der Mehrheit oder die einer Einzelperson - dauerhafter sind, als die lautstarken Proteste des scheidenden Präsidenten und seiner eingefleischten Anhänger es vermuten lassen.

Ungeachtet der Furcht vor Unruhen konnten die Wahlmänner ihre Pflicht in Ruhe erfüllen und ihr Entscheid ist respektiert worden. In einer echten Demokratie gibt es keine fundamentalere Verpflichtung, als dass Verlierer ihre Niederlage akzeptieren müssen. Sonst wird die Demokratie überall in Zweifel gezogen und damit ausgehöhlt.»

«Jyllands-Posten»: Trump geht, aber seine Wähler bleiben

AARHUS: Die rechtsliberale dänische Tageszeitung «Jyllands-Posten» (Aarhus) kommentiert am Mittwoch die Bestätigung Joe Bidens als Wahlsieger durch die US-Wahlleute:

«Die restlichen Zweifel sind also aus dem Weg geräumt: Joe Biden kann am 20. Januar als 46. US-Präsident ins Weiße Haus einziehen. Der krampfartige Versuch seines Vorgängers, den demokratischen Prozess zu behindern, hat letztlich Schiffbruch erlitten. Donald Trump ist bald Vergangenheit, Biden ist - zumindest formal - die Zukunft. Trump geht, aber seine vielen Wähler bleiben. Er bekam sogar mehr Stimmen als vor vier Jahren. Die Polarisierung zu überwinden wird Joe Bidens wichtigste Aufgabe sein. Und das lässt sich nicht in vier Jahren bewerkstelligen. Die US-Bevölkerung ist beinahe in der Mitte geteilt, und dabei geht es nicht nur um Trump. Er ist der große Katalysator gewesen, aber die Spaltung und extreme Polarisierung war da schon lange unterwegs. In der Hinsicht sind die USA in diesen Jahren ein Schreckensbild für andere - auch für uns in Europa.»

«Nesawissimaja»: Deutsche gewöhnen sich an katastrophale Situation

MOSKAU: Zur Corona-Pandemie und dem Lockdown in Deutschland schreibt die russische Tageszeitung «Nesawissimaja Gaseta» am Mittwoch:

«Deutschland führt einen harten Lockdown ein. (.) Im Dezember hat die Zahl der Toten innerhalb eines Tages die Marke von 500 erreicht. Doch viele lässt das gleichgültig. Psychologen sprechen von einem Effekt der Habituation: Die Menschen gewöhnen sich in dieser Zeit an jede beliebige katastrophale Situation. Das ist eine Schutzreaktion der Psyche eines Menschen, der lange Zeit einer Gefahr ausgesetzt ist (.) Zudem wirkt sich auch die Jahreszeit auf die allgemeine Stimmung aus.

Im langen Herbst und Winter, wenn es kalt und nicht lange hell ist, sind viele anfällig für alles, was passiert. Und dann fehlen in diesem Jahr auch noch die sonst gewohnten Dinge, die die Stimmung heben und dabei helfen, nicht zu verzagen: die Weihnachtsmärkte, das Skifahren und das Verreisen. Am Ende wächst die Zahl jener, die die Gefahr durch das Coronavirus bestreiten und die von den Behörden vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen nicht einhalten.»

«NZZ»: Barrs Loyalität ging Trump nicht weit genug

ZÜRICH: US-Justizminister William Barr hat seinen Rücktritt beim amtierenden Präsidenten Donald Trump eingereicht. Dazu meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Mittwoch:

«Barrs Ergebenheit reichte zuweilen bis zur Selbstverleugnung - in einer Funktion, in der seit dem Watergate-Skandal politische Unabhängigkeit als eherne Regel gilt. Doch selbst diese Loyalität ging Trump nicht weit genug. Dass der Justizminister einen Monat nach der Wahl erklärte, er habe keine Hinweise auf eine Manipulation des Urnengangs, konnte zwar nach den immer abenteuerlicheren Verschwörungstheorien der Anwälte Trumps niemanden erstaunen. Aber es hatte Gewicht, eben weil es von einem so engen Getreuen kam. Von diesem Moment an war klar, dass Barr auf der Abschussliste stand.

Der Bruch zeigt, wie weit sich Trump von der Realität entfernt hat. In Washington wissen alle, dass Joe Biden am 20. Januar zum Präsidenten vereidigt werden wird. Wer vom Bannstrahl Trumps nicht getroffen werden will, darf dies aber nicht aussprechen - obwohl Biden am Montag vom Elektorengremium formal gewählt wurde.»

«Tages-Anzeiger»: Opposition in Belarus braucht handfeste Unterstützung

ZÜRICH: Der Zürcher «Tages-Anzeiger» kommentiert am Mittwoch die mangelnde internationale Unterstützung für die Demonstranten in Belarus (Weißrussland):

«Je mehr in den Demokratien des Westens das Interesse am Schicksal der Menschen in Weißrussland abnimmt, desto kleiner wird auch die Hoffnung auf ein Ende der Willkürherrschaft.

Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja ist am Montag in Deutschland mit allen Ehren und großem Tamtam vom Bundes- und vom Bundestagspräsidenten empfangen worden. Am Mittwoch erhält sie den Sacharow-Menschenrechtspreis des Europaparlaments. Doch Tichanowskaja und die Opposition brauchen mehr als das. Sie brauchen handfeste Unterstützung bis hin zu gezielten Wirtschaftssanktionen, die Lukaschenkos Machtapparat treffen.

Tichanowskaja gibt sich überzeugt, dass die Opposition in Belarus sich durchsetzen wird. Doch das ist nicht gewiss. Russland spielt auf Zeit, um einen demokratischen Wandel im westlichen Nachbarland und damit ein gefährliches Beispiel zu verhindern. Je halbherziger die westliche Unterstützung für die weißrussischen Demokraten ausfällt, desto erfolgreicher wird diese Strategie sein.»

«El Periodico»: Auch nach Bidens Bestätigung Sorge um US-Demokratie

MADRID: Die spanische Zeitung «El Periodico» kommentiert am Mittwoch die Bestätigung von Joe Biden als Sieger bei der US-Präsidentenwahl durch die Wahlleute:

«Die Bestätigung sollte dem ungewöhnlichen Spektakel von Donald Trump definitiv ein Ende setzen. Aber es ist unwahrscheinlich, dass dies geschehen wird, denn der scheidende Präsident hat schon vor Wochen den Wahlkampf für 2024 gestartet. Dabei will er seine Rede vom Wahlbetrug so lange am Leben erhalten, wie es der Fahrplan für Amtsübergabe zulässt. Deshalb ist absehbar, dass Trump auch die Mitteilung des Wahlergebnisses an den Kongress am 6. Januar nutzen wird, um wieder ordentlich Wellen zu schlagen, obwohl seine Chancen, sich durchzusetzen, gleich Null sind. (...)

Die Demokratie hat den Winkelzügen derer widerstanden, die die Legitimität des Sieges der Demokraten in Frage stellen wollen. Aber es ist nicht weniger wahr, dass die Spannungen zwischen den rivalisierenden Seiten bestehen bleiben, vielleicht noch verstärkt wurden. Die künftigen Kosten dieser Konfrontation in den USA sind so unvorhersehbar wie beunruhigend.»