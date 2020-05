Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

Pressestimmen zum angekündigten Vettel-Aus bei Ferrari

SCHWEIZ

«Blick»: «Das wochenlange Trauerspiel um einen neuen Ferrari-Vertrag für Sebastian Vettel (32) hat ein Ende. Vielleicht haben sich Daniel Ricciardo (30), der bei Renault nie glücklich wurde, und Carlos Sainz jr. (25), bei McLaren eigentlich gesetzt, in Maranello angeboten. Für ein Trinkgeld. Und auch Ferrari muss in Zukunft sparen, wenn die Budgetobergrenze auf rund 140 Millionen Dollar (und später noch weniger) limitiert wird. Oder hat der hochintelligente Vettel vielleicht gemerkt, dass ihm mit seiner Loyalität bei Ferrari hinter den Kulissen ein Gegenwind ins Gesicht blies?»

«Tages-Anzeiger»: «Vettel kam als Heilsbringer zu Ferrari - und geht als Gescheiterter». (...) Am Anfang stand ein Traum. Er entwickelte sich zum Albtraum. (...) Ferrari verlor in der internen Zerreissprobe zwischen Jung talent und vierfachem Weltmeister die Kontrolle. Deshalb ist Vettels Schritt, wenn auch zu einem ungewöhnlichen Zeitpunkt, nicht nur nachvollziehbar, sondern nötig.»

«Neue Zürcher Zeitung»: «Die Trennung von Vettel und Ferrari als Ende eines Irrtums. Vettel ist nicht nur an den vielen Fehlern gescheitert, die er mit einem meist unterlegenen Auto unter Druck gemacht hat, sondern auch am Schlingerkurs der Ferrari-Führung. So hatte Mattia Binotto in der zweiten Saisonhälfte 2018 das Rennauto in die falsche Richtung entwickelt - was Vettel seiner bisher besten Titelchance beraubte.»

GROßBRITANNIEN:

BBC Sport: «Als Sebastian Vettel Ende 2014 bei Ferrari als Nachfolger von Fernando Alonso unterschrieb, träumte er davon, seinem Kindheitshelden Michael Schumacher nachzueifern und mit dem italienischen Team die Weltmeisterschaft zu gewinnen. Stattdessen endete seine Zeit in Maranello im Frust, unerfüllt. Vierzehn Siege, ja, aber Team und Fahrer haben ihre Ziele nicht erreicht, und bis zu einem gewissen Grad liegt der Grund dafür bei Vettel. Im Verlauf seiner Ferrari-Karriere sah Vettel immer weniger wie der Fahrer aus, der von 2010 bis 2013 mit Red Bull vier Mal hintereinander Weltmeistertitel holte.»

Sky Sports News: «Obwohl Vettel die Meisterschaft sowohl in der Saison 2017 als auch in der Saison 2018 lange Zeit anführte, wurde er beide Male von Hamilton überholt und wurde für seine Fehler auf der Rennstrecke kritisiert. Ferrari hat es dann versäumt, den Schwung ins letzte Jahr mitzunehmen, stattdessen wurde die Saison durch den internen Kampf zwischen ihrem neuen und ihrem etablierten Star geprägt. Leclerc und Vettel hatten zahlreiche Krisenherde auf der Strecke und eine Kollision in Brasilien, die das Rennen beendet hat, obwohl die beiden betont haben, dass sie abseits der Rennstrecke gut miteinander auskommen.»

«The Independent»: «Beobachter hatten erwartet, dass er (Vettel) Michael Schumachers Rekord von sieben Formel-1-Titeln bricht. Das liegt nun in Reichweite von Weltmeister Lewis Hamilton, der sechs hat. Hamiltons Aufstieg mit Merceds ging einher mit Vettels schrittweisem Abstieg bei Ferrari.»

«The Telegraph»: «Die Trennung ist der Höhepunkt der außergewöhnlichen Verschlechterung der Beziehungen zwischen der Scuderia und ihrem Starfahrer. (...) Mit Blick auf die jüngsten Ergebnisse von Vettel ist es verständlich, dass Ferrari mit einem weiteren Dreijahresvertrag zögerte. In den Jahren 2017 und 2018 gab der Deutsche durch entscheidende Fehler den Meisterschaftsvorteil an Hamilton ab, und in 2019 wurde er vom jungen monegassischen Teamkollegen Charles Leclerc regelmäßig in den Schatten gestellt und landete in der Gesamtwertung auf einem entfernten fünften Platz.»

ÖSTERREICH:

«Der Standard»: «Die Saison in Corona-Zeiten ist Sebastian Vettels letzte bei Ferrari. Der viermalige Formel-1-Weltmeister kehr der enttäuschten Scuderia frustriert den Rücken. Das baldige Karriereende des Deutschen ist nicht völlig auszuschließen. (...) So enthusiastisch die Zusammenarbeit vor mehr als fünf Jahren verkündet wurde, so unterkühlt wurde am Dienstag ihr baldiges Ende avisiert.»

«Kurier»: «Ferrari sucht die Erfolgsspur: Das Problem sitzt nicht im Cockpit (...) Sebastian Vettel und Ferrari trennen sich mit Jahresende nach dann sechs gemeinsamen Jahren. Damit folgt der Rennstall seiner jahrzehntelangen Strategie: Die Piloten sind austauschbar, sobald sie in der roten Göttin nicht mehr schnell genug über die Runden kommen.»

«Die Presse»: «Der große Traum des Deutschen, 32, es seinem Vorbild Michael Schumacher gleichzutun, scheint endgültig geplatzt. Nach vier WM-Titeln mit Red Bull Racing wollte er - wie «Schumi» nach Erfolgen mit Benetton - bei den Italienern zur Ikone aufsteigen. Der Versuch, diese Ära zu wiederholen, ist jedoch kläglich gescheitert. Zerbrochen an den eigenen Nerven, der (motorischen) Übermacht von Mercedes und auch den Fahrkünsten von Lewis Hamilton, der Vettel in wichtigen Phasen stets im Rückspiegel sah und kontrollierte.»

FRANKREICH:

L'Équipe: «Seit gestern gibt es keinen Zweifel mehr, wenn es für einige noch Zweifel gab, dass Leclerc in Maranello die Nummer eins geworden ist. In weniger als zwei F1-Saisons hat es der 22-jährige Monegasse geschafft, einen viermaligen Weltmeister (2010, 2011, 2012, 2013) auszuschalten, die interne Alchemie bei Ferrari umzukrempeln (...). Seit gestern ist es daher eine Selbstverständlichkeit, dass die Zukunft der Scuderia mit der von Leclerc verbunden ist. (...) In weniger als einem Kalenderjahr wurden die Messen gesungen, der Kaiser begraben und der neue König inthronisiert. Die Machtergreifung war bonapartistisch, schnell, chirurgisch und - fast - reibungslos.»

«Diena»: Offenheit und Transparenz in Corona-Krise nötig

RIGA: Zum Umgang mit der Coronavirus-Krise in Lettland meint die lettische liberale Tageszeitung «Diena» am Dienstag:

«Was der gesund denkende Teil der Öffentlichkeit von Politikern jetzt erwartet, ist nicht etwa ein wirtschaftliches Wunder, dass Lettland im Gegensatz zum Rest der in der Krise versinkenden Welt den wirtschaftlichen Kollaps ohne finanzielle Schmerzen ertragen wird. Die Öffentlichkeit erwartet vielmehr ehrliche, offene und gut erläuterte Entscheidungen und Handlungen. Es sind nicht der bereits übervolle Zeitplan für Pressekonferenzen und die vielen pathetischen Beiträge in den sozialen Medien, die ein Gefühl der Offenheit fördern - gegenwärtig mangelt es besonders an direkten Gesprächen mit den Menschen. Wir haben viele Krisen durchgemacht, und in jeder von ihnen wurde die größte Negativität durch einen Mangel an Informationen und Erklärungen verursacht. Werden die Politiker wirklich wieder auf den gleichen Rechen treten?»

«Latvijas Avize»: Lenin, Stalin und die russische Geschichte

RIGA: Anlässlich des 75. Jahrestags des Endes des Zweiten Weltkriegs befasst sich die lettische national-konservative Tageszeitung «Latvijas Avize» mit der Erinnerungskultur in Russland:

«Drei Daten, drei Gedenkereignisse in der russischen Geschichte. 5. März - Stalins Tod, 22. April - Lenins Geburtstag, 9. Mai - Tag des Sieges. Was aber interessant ist: Lenin wird von Jahr zu Jahr leiser gedacht, während sich mit Stalin und dem Tag des Sieges genau das Gegenteil vollzieht. Lenins 150-Jahre-Jubiläum blieb in diesem Jahr nahezu unbemerkt, und daran war nicht einmal die Coronavirus-Epidemie schuld. Die Menschen haben den Gründer des Sowjetstaats schlicht vergessen, und seine Ideen sind für viele nicht relevant. Dagegen war am Jahrestag von Stalins Tod der Berg an roten Nelken am Grab des «Führers» neben der Kremlmauer dieses Jahr noch größer als in anderen Jahren.»

«La Repubblica»: Putin verkörpert staatliche Lügen

ROM: Zur Lage in Russland in der Corona-Pandemie und zur Rolle von Präsident Wladimir Putin schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» am Mittwoch:

«In einem Land, das es für illegal erklärt hat, gefälschte Nachrichten über die Pandemie zu veröffentlichen, ist der Präsident zur Verkörperung der staatlichen Lüge geworden. Es ist die alte, etablierte Praxis der Desinformation, die Putin im KGB gelernt hat. Es gab sogar eine spezielle Abteilung, die sich mit Desinformationen beschäftigte, und Niederlassungen in allen Sowjetrepubliken hatte. Die war so verwurzelt, dass noch heute in einigen Staaten, die einst zur UdSSR gehörten, die Spuren zu sehen sind.

Angefangen in Weißrussland, wo sich der Präsident und Diktator Lukaschenko weigert, Covid-19 als Bedrohung anzuerkennen, und Militärparaden veranstaltet, bei denen Soldaten eng aneinander marschieren. Bis zu Staaten wie Turkmenistan, das zu den wenigen Ländern der Welt neben Nordkorea gehört, die behaupten, keine einzige Infektion im Land zu haben. Offensichtlich entfacht die Pandemie den Machismus der Diktatoren, die in der Schule der Desinformation aufgewachsen sind.»

«Le Figaro» : Krise bringt Frankreichs Wirtschaft ans Ende der Kräfte

PARIS: Die Wirtschaftskrise in Frankreich kommentiert die konservative französische Tageszeitung «Le Figaro» am Mittwoch:

«(...) Die Covid-19-Epidemie (...) verursacht derzeit eine Wirtschaftskrise wie man sie nur einmal im Jahrhundert erlebt. Kein einziges Land weltweit wird von ihr unversehrt bleiben. (...) Nach einer ersten Bilanz scheint es, als müsse Frankreich einen besonders hohen Tribut an diese Katastrophe zahlen. Die seriösesten Vorhersagen deuten auf eine schwerere Rezession als anderswo hin, höhere Arbeitslosigkeit, weniger öffentliche Gelder. (...)

Zermürbt durch Monate der sozialen Spannungen und nach mehr als einem Jahr «Gelbwesten»-Proteste sowie riesige Streiks im Nah- und Fernverkehr, (ist Frankreich) bereits hinkend in diese Krise hineingeraten. Seit zwei Tagen lockern die Behörden schrittweise die Ausgangssperre. Unsere Konkurrenten hingegen haben ihre volle Wirtschaftsaktivität bereits wieder aufgenommen. (...) Mit einer eineinhalb Mal höheren Verschuldung als Deutschland wird (diese Krise Frankreich) ans Ende seiner Kräfte bringen.»

«Göteborgs-Posten»: Chinas Schweigen hat wertvolle Zeit gekostet

GÖTEBORG: Die schwedische Tageszeitung «Göteborgs-Posten» (Göteborg) meint am Mittwoch zu den Ursprüngen der Corona-Krise:

«In einer kritischen Phase zu Jahresbeginn hat das chinesische Regime alles unternommen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verschweigen. Diese Zeit hätte gut dafür verwendet werden können, die Welt davor zu warnen, was gerade passiert. Kostbare Wochen, in denen sich die Welt hätte vorbereiten können, wurden verschwendet, während chinesische Behörden versuchten, ihr Gesicht zu wahren. Hätten sie früher eine umfassende Quarantäne durchgeführt anstatt die Gefahr des Virus herunterzuspielen, dann hätte die Welt wahrscheinlich anders ausgesehen. Stattdessen verhielten sich die Behörden des Landes wie ihre sowjetischen Entsprechungen direkt nach dem Tschernobyl-Unglück: Leugnen, bis es nicht mehr tragbar war.»

«Nesawissimaja»: Russlands teure Masken- und Handschuhpflicht

MOSKAU: Zu der im Kampf gegen die Corona-Krise in Russland verhängten Masken- und Handschuhpflicht schreibt die Tageszeitung «Nesawissimaja Gaseta» am Mittwoch:

«In vielen Regionen des Landes wird das Tragen von Masken und Handschuhen von diesem Montag an Pflicht. Das regelmäßige Wechseln der Masken und Handschuhe im Einklang mit den Empfehlungen der Ärzte wird jeden Bürger Russlands mehrere Tausend Rubel im Monat kosten. Für viele Russen könnten sich solche zusätzlichen Ausgaben als schwer zu stemmen herausstellen. Wer das Regime befolgt, wird es teuer bezahlen müssen. Deshalb wird ein großer Teil der Bevölkerung in den Regionen mit Maskenzwang die Beachtung dieser Quarantänemaßnahmen lediglich imitieren - nicht, um sich vor dem Virus zu schützen, sondern vor dem russischen Staat und seinen Strafmaßnahmen.»

«de Volkskrant»: Steht Trump über dem Gesetz?

AMSTERDAM: Zum Streit in den USA um die Offenlegung der Finanzunterlagen von Präsident Donald Trump schreibt die niederländische Zeitung «de Volkskrant» am Mittwoch:

«Der ideologisch gespaltene Supreme Court, der die Sache am Dienstag bei einer Telefonschalte vor den Ohren der Öffentlichkeit behandelte, hat nun das letzte Wort. Damit ist nicht nur US-Präsident Donald Trump, sondern auch das ganze Land an einem entscheidenden Punkt in der Geschichte angekommen. Im Grunde läuft alles auf eine Frage hinaus: Steht der Präsident über dem Gesetz? Die Antwort, die erst im Laufe des Sommers zu erwarten ist, wird zum Höhepunkt der ersten Amtszeit von Trump als Präsident und zu einer Neubestimmung der Machtverhältnisse in den USA.»

«Hospodarske noviny»: Brexit bleibt wichtiges Thema

PRAG: Die liberale Wirtschaftszeitung «Hospodarske noviny» aus Tschechien schreibt am Mittwoch zu den laufenden Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien über ein Handelsabkommen:

«Die Coronavirus-Pandemie hat Themen an den Rand gedrängt, die monatelang die europäische Politik dominiert hatten. Doch als sich diese Woche die Unterhändler Großbritanniens und der EU nach einiger Zeit wieder per Videokonferenz zu Verhandlungen trafen, war schnell klar, dass das Thema der Post-Brexit-Beziehungen keineswegs eingeschlafen ist - eher im Gegenteil. Mit jedem Tag, dem wir uns dem 31. Dezember nähern, wächst das Risiko, dass der gemeinsame Handel ab dem 1. Januar 2021 nach den allgemeinen Regeln der Welthandelsorganisation WTO abgewickelt wird. (...) Es ist wie ein Wettrennen zweier Fahrer an den Rand eines Kliffs, wobei alles davon abhängt, wer zuerst auf die Bremse tritt.»

«Gazeta Wyborcza»: Rechtsextreme fischen nach Anhängern

WARSCHAU: Zu den Protesten gegen die Corona-Schutzmaßnahmen in Deutschland schreibt die linksliberale polnische Zeitung «Gazeta Wyborcza» am Mittwoch:

«Was die Deutschen beunruhigt, ist nicht die Tatsache, dass Menschen auf die Straße gehen, sondern wer hinter diesen Protesten steht. Anfangs entfachten Impfgegner und Verschwörungstheoretiker den Widerstand in sozialen Medien. Als sich der Protest aber vom Internet auf die Straße ergoss, hängte sich sofort die extreme Rechte an ihn dran. Bei den Demonstrationen sieht man neben Impfgegnern und linken Radikalen nun Neonazis und sogenannte Reichsbürger.

Die Rechtsextremen im heutigen Deutschland stilisieren sich zu Systemgegnern. Früher ging es um die Frage der deutschen Schuld am Ausbruch des Zweiten Weltkriegs und an den in dieser Zeit begangenen Gräueltaten, später um die Flüchtlingspolitik, die Gleichstellung und den Klimaschutz. Heute kämpfen sie unter dem Motto der Verteidigung der verfassungsgemäßen Freiheit gegen die Einschränkungen, die wegen der Epidemie verhängt wurden. Auf diese Weise angeln (die Rechten) unter den protestierenden Bürgern nach Anhängern. Bislang spielt sich das alles auf lokaler Ebene ab und wird nicht zentral koordiniert. Unklar ist, wann sich das ändert. »

«El Periódico»: Plan zur Rettung der Luftfahrt dringend nötig

MADRID: Zu den Auswirkungen der Corona-Krise auf die Luftfahrt und zu den Zukunftsaussichten der Branche schreibt die spanische Zeitung «El Periódico» am Mittwoch:

«Ein spezifischer Plan zur Unterstützung des Luftverkehrssektors ist dringend nötig (...) Ein Plan, der sanitäre Kriterien beinhalten muss, aber auch andere Elemente, die bis vor kurzem völlig vergessen schienen, wie etwa die Nachhaltigkeit in den Bereichen Arbeitsmarkt und Umwelt. Die Low-Cost-Airlines müssen neu durchdacht werden. Aber auch die touristischen Einrichtungen, die sich auf einer intensiven Ausbeutung der Naturressourcen basieren, ohne Mehrwert zu schaffen. Das »Experiment« dieses Jahres, das auch für Hunderttausende von Arbeitnehmern äußerst schmerzhaft ist, wird zudem zeigen, dass in kritischen Momenten die Kundenbindung entscheidend ist, und nicht nur der Preis.»

«De Tijd»: Kampf gegen Arbeitslosigkeit größte Herausforderung

BRÜSSEL: Die belgische Zeitung «De Tijd» beschäftigt sich am Mittwoch mit dem Verlust von Arbeitsplätzen infolge der Corona-Krise:

«Die hohe Arbeitslosigkeit ist eine schwere Hypothek für die Möglichkeit einer wirtschaftlichen Erholung. Sie beeinträchtigt das Konsumentenvertrauen und bremst die Ausgaben der Familien, während beides steigen müsste, damit der Handel und die Unternehmen wieder höhere Umsätze erzielen und Personal einstellen können. Eine hohe Arbeitslosigkeit nimmt die Wirtschaft in einen Würgegriff, aus dem sie sich nur schwer lösen kann.

Der Kampf gegen die Arbeitslosigkeit wird daher zur größten Herausforderung für die Politik in der Nach-Corona-Ära. Er ist zugleich eine der schwierigsten wirtschaftlichen Aufgaben, für die es - wie die Erfahrung lehrt - keine vorgefertigte Lösung gibt.»

«Financial Times»: Kredite können zu Mühlsteinen werden

LONDON: Schulden durch billige Kredite machen vielen Unternehmen in der Corona-Krise nun zusätzlich zu schaffen. Dazu schreibt die Londoner «Financial Times» am Mittwoch:

«Dass Schulden Instabilität erzeugen können, ist in etwas mehr als einem Jahrzehnt zweimal umfangreich demonstriert worden. Die Finanzkrise von 2008 wurde im wesentlichen durch Überschuldung verursacht. (...) Zwar sind Schulden nicht die Ursache der gegenwärtigen Krise, doch die wirtschaftlichen Nebenwirkungen der Corona-Schutzmaßnahmen werden durch angespannte Bilanzen der Unternehmen erheblich verschlimmert. Unternehmen, die billige Kredite nutzten, um ihre Gewinne zu maximieren, haben nun während eines erzwungenen Shutdowns Schwierigkeiten, die Zinszahlungen zu leisten. Eine Kreditaufnahme, die in guten Zeiten Kosten niedrig hält, kann in schlechten Zeiten zum Mühlstein werden.»

«Tages-Anzeiger»: Eingriffe in Freiheitsrechte zu wenig erklärt

ZÜRICH: Der Zürcher «Tages-Anzeiger» hält am Mittwoch der Schweizer Regierung, dem Bundesrat, Versäumnisse bei der Erklärung der staatlich verordneten Corona-Schutzmaßnahmen vor:

«Viele der Demonstranten glauben an Verschwörungstheorien, und sie sind häufig desinformiert von sozialen Medien und Websites, die krudeste Vorstellungen propagieren. Dennoch ist es falsch, sie einfach als Spinner abzutun. Viele der Demonstranten haben das Vertrauen in die Behörden und traditionellen Medien längst verloren. Sie wissen vielleicht nicht viel, glauben dafür umso mehr. Genau hier liegt das Versagen des Bundesrats: Er hat seine Eingriffe in die Freiheits- und Wirtschaftsrechte zu wenig erklärt. Jede verordnete Maßnahme müsste zielgerichtet und verhältnismäßig sein, also das Infektionsrisiko verringern - und das wissenschaftlich begründet. (...) Eine Demokratie, in der Protest nicht mehr erlaubt ist, hört auf, eine Demokratie zu sein.»

«NZZ»: Armutszeugnis für den amerikanischen Rechtsstaat

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Mittwoch die Flynn-Affäre in den USA:

«Sicher ist, dass die Affäre Flynn dem amerikanischen Rechtsstaat ein Armutszeugnis ausstellt. Denn entweder gibt es in den USA tatsächlich eine Bundespolizei, die aus parteipolitischen Motiven einen unschuldigen Spitzenfunktionär ins Unglück stürzte, zu einem unbegründeten Geständnis trieb und jahrelang am Pranger leiden ließ. Oder Flynns Reinwaschung ist das Resultat einer kruden politischen Einmischung - die Folge davon, dass Trump die Spitze des Justizministeriums seit vergangenem Jahr gründlich umgekrempelt und mit loyalen Gefolgsleuten besetzt hat. (...)

Trotzdem ist es geradezu lachhaft, wie Trump sich und Flynn als Opfer einer Truppe von perfiden Ermittlern hinstellt. Der Präsident ist selber der beste Zeuge dafür, dass sich Flynn mit seinem Verhalten untragbar gemacht hatte. Trump zwang 2017 seinen Sicherheitsberater nach nur drei Wochen im Amt zum Rücktritt und begründete dies ganz direkt mit dessen Lügen gegenüber dem FBI und dem Vizepräsidenten.»

«Der Standard»: Grenzbalken schnell hochziehen

WIEN: Die Debatte über die Öffnung der Grenzen in Europa kommentiert die Wiener Tageszeitung «Der Standard» am Mittwoch:

«Wie geht der Weg zurück in die Normalität, und wollen wir diese in der alten Form überhaupt? Ein wesentlicher Faktor in diesen Überlegungen muss der Grenzverkehr zwischen den vom Schengen-Abkommen verwöhnten Ländern sein. Innerhalb weniger Jahre haben wir alle - Europa-Enthusiasten ebenso wie EU-Skeptiker - uns daran gewöhnt, uns jederzeit und ohne Beschränkungen dorthin bewegen zu können, wohin immer wir wollen. Die Reisefreiheit ist längst Teil unserer DNA.

Daher ist es wichtig, dass Europas Regierungen ebenso schnell lernen, die Grenzbalken hochzuziehen. Europas Bürgerinnen und Bürger sind mündig, sie sind mittlerweile ausreichend aufgeklärt, sie beweisen Hausverstand, sie müssen ihr Leben wieder selbst in die Hand nehmen dürfen. Das Virus muss jetzt mit regionalen Konzepten kontrolliert werden, nicht aber mit einem Management entlang nationaler Grenzen, die einem Virus ohnehin egal sind.»