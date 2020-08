Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

«Los Angeles Times»: Wunden in Fleisch und Seele Schwarzer ungeheilt

LOS ANGELES: Die erneuten Proteste gegen Polizeigewalt in der US-Stadt Kenosha (Wisconsin) kommentiert die US-Tageszeitung «Los Angeles Times» am Mittwoch:

«Viele der Aktivisten, die gegen die Tötung Floyds durch die Polizei am 25. Mai demonstrierten, argumentieren, dass Körperkameras und andere Reformen eine Chance hatten, etwas zu bewegen, aber gescheitert sind. Sie plädieren stattdessen dafür, die Polizei entweder erheblich zu reduzieren oder gar abzuschaffen. Das ist keine tragfähige Lösung, zumindest nicht in nächster Zeit.

Trotzdem ist es verwunderlich und inakzeptabel, dass der Gesetzentwurf zur Reform der Polizei, der vom demokratisch kontrollierten Repräsentantenhaus mit Unterstützung einiger Republikaner verabschiedet wurde, im republikanisch kontrollierten Senat keine Anhörung bekommt. Würde er letztlich verabschiedet, würde er nicht von selbst strukturellen Rassismus beenden oder die Kultur innerhalb der Polizei von Grund auf verändern. Aber die Reformen, die er beinhaltet, wären alle essenzielle Bestandteile sowohl der Abrechnung als auch des Wandels. Bis dahin bleiben die Wunden in der Psyche der Nation - und in Fleisch und Seele der schwarzen Amerikaner - ungeheilt.»

«Süddeutsche Zeitung» zur Krise der Landwirtschaft

Bewusster Konsum wird die Probleme nicht lösen.

Es braucht bessere Regeln: eine Agrarförderung, die konsequent ökologische Leistungen belohnt. Eine Tierhaltung, in der nicht Spaltenböden und enge Käfige die Norm sind, sondern Platz und frische Luft. Manches davon lässt sich national umsetzen, wie etwa eine «Tierwohlabgabe», um bessere Ställe zu finanzieren. In vielen Fragen wird die EU nachsteuern müssen, in Handelsverträgen, aber auch bei gemeinsamen Standards. Zu oft können Bauernverbände überall in Europa striktere nationale Vorgaben mit dem Argument abwehren, die Produktion drohe in Nachbarländer abzuwandern - weil dort laxere Regeln herrschen. Die gute Praxis muss zur Norm werden.

«Trud»: Streit zwischen Athen und Ankara fordert Berlin und EU heraus

SOFIA: Zum Streit zwischen Griechenland und der Türkei um Seegebiete im Mittelmeer schreibt am Mittwoch die bulgarische Zeitung «Trud»:

«Die Region riecht nach Schießpulver. Griechenland und die Türkei erreichten seit dem Frühling zwei oder drei Mal den Grenzpunkt des heißen Krieges. (...) Deswegen führt Bundeskanzlerin (Angela) Merkel, die auch den EU-Ratsvorsitz innehat, kontinuierlich Gespräche mit (dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip) Erdogan und (dem griechischen Regierungschef Kyriakos) Mitsotakis, um die Spannung zu verringern und sie an den Verhandlungstisch zu bringen.

Die Eskalation der Spannung in den vergangenen Monaten ist offensichtlich auch auf die Distanzierung der Amerikaner von der Region zurückzuführen. (...) Heute sind die Amerikaner nicht besonders an der Region interessiert. Das (US-)Außenministerium ist diplomatisch zu den Griechen, der Präsident (Donald) Trump ist mit Erdogan und das Verteidigungsministerium steht in der Mitte. All dies schafft eine von den Amerikanern hervorgerufene Kluft, die nun Deutschland füllen muss - allerdings nur mit wirtschaftlichen und diplomatischen Mitteln, weil es keine militärische Präsenz (in der Region) hat.»

«Dziennik»: Fall Nawalny wird deutsch-russisches Verhältnis belasten

WARSCHAU: Zur mutmaßlichen Vergiftung des Kremlkritikers Alexej Nawalny in Russland schreibt die polnische Wirtschaftszeitung «Dziennik Gazeta Prawna» am Mittwoch:

«Sobald klar war, dass Nawalny vergiftet wurde, hat Berlin Moskau zur raschen Aufklärung der Sache aufgefordert. Moskau allerdings sieht keinerlei Grund, Ermittlungen wegen der «Krankheit» Nawalnys einzuleiten, wie Putins Sprecher Dmitri Peskow betonte.

Die Frage bleibt, welche politischen Konsequenzen die Vergiftung Nawalnys haben wird. Es ist sicher, dass der Kreml sich im Zentrum eines internationalen Skandals befindet. Es könnte zur Verschlechterung der Beziehungen zwischen Berlin und Moskau führen, dass Deutschland dem Oppositionellen Hilfe leistet. Einen ähnlichen Effekt löste vor zweieinhalb Jahren die Chemie-Attacke auf den früheren russischen Agenten Sergej Skripal aus, nach der Großbritannien Moskau beschuldigte, dahinter zu stecken. Die Welt reagierte damals mit der massenhaften Ausweisung russischer Diplomaten.»

«Latvijas Avize»: Vieltelefonierer Putin und der Fall Belarus

RIGA: Zur Rolle und Haltung des russischen Präsidenten Wladimir Putin in der Belarus-Krise schreibt die national-konservative lettische Tageszeitung «Latvijas Avize» am Mittwoch:

«Wladimir Putins Telefon war wahrscheinlich am vergangenen Wochenende überhitzt. Er wird nun regelmäßig von Alexander Lukaschenko gestört, weil dessen Vaterland in Gefahr ist, und dies kann nicht mit Westlern besprochen werden, auf deren Aufruf der belarussische «Batka» selbst nicht antwortet. Doch der reaktionsschnelle Putin nimmt gerne den Hörer ab. (...) Alle diese Kontakte aber haben keinerlei Einfluss auf Moskaus Politik. Obwohl Lukaschenko in den Augen der europäischen Staats- und Regierungschefs die Legitimität verloren hat, gibt es keinen Hinweis darauf, dass Putin eine friedliche Machtübertragung in Belarus auf demokratische Weise wünscht.»

«El Mundo»: Putin muss wegen Nawalny Rechenschaft ablegen

MADRID: Zur mutmaßlichen Vergiftung des Kremlkritikers Alexej Nawalny in Russland schreibt die spanische Zeitung «El Mundo» am Mittwoch:

«Anstatt die entsprechenden Ermittlungen einzuleiten, um aufzuklären, was genau geschehen ist, hat Moskau eine Diffamierungskampagne gegen Nawalny begonnen. Die regierungsnahen Medien beschuldigen ihn, so etwas wie ein Spion im Dienste Deutschlands gewesen zu sein, der gegen die Interessen seines Landes gearbeitet habe. Abgesehen von den Wahnvorstellungen, die uns in die Zeiten des Kalten Krieges zurückversetzen, ist es inakzeptabel, dass in einem Staat mit so großem geostrategischem Gewicht solche Dinge passieren (...) Man muss versuchen zu erreichen, dass (Präsident) Wladimir Putin wegen dieser schweren Taten, die eher einer Tyrannei als einer Demokratie würdig sind, bei der internationalen Gemeinschaft Rechenschaft ablegt. Den Pfad der Demokratie hat Russland vor langer Zeit verlassen - falls es ihn jemals beschritten hat.»

«DNA» : Giftangriffe auf Oppositionelle ist die Spur russischer Wut

STRAßBURG: Den mutmaßlichen Giftangriff auf den russischen Oppositionellen Alexej Nawalny kommentiert die französische Tageszeitung «Dernières Nouvelles d'Alsace» am Mittwoch:

«Gift ist ein besonders gefürchtetes Abschreckungsmittel. Wie der ehemalige Agent Alexander Litwinenko, der Banker Alexander Perepelitschny, der «Pussy-Riots»-Aktivist Pjotr Wersilow oder die Journalistin Anna Politkowskaja, die es überstand, dann aber - wie so viele andere - vier Jahre später ermordet wurde, wurde Alexej Nawalny vergiftet. Die westlichen Proteste helfen nicht dagegen. Die Nachricht richtet sich an alle russischen Oppositionellen und an alle Überläufer, wo auch immer sie leben mögen. Es ist ganz klar: Niemand ist dagegen gefeit. Nicht einmal ein zukünftiger Präsident eines Nachbarlandes wie der Ukrainer Viktor Juschtschenko, der in seinem pockennarbigen Gesicht für immer die Narben des Attentats trägt. Die gut sichtbare Spur russischer Wut.»

«De Tijd»: Gerede über Wahlfälschung schädlich für Demokratie

BRÜSSEL: Zum Wahlkampf von US-Präsident Donald Trump meint die belgische Zeitung «De Tijd» am Mittwoch:

«Nach vier Tage andauernden Salven gegen Präsident Donald Trump auf dem Parteitag der Demokraten schießen die Republikaner nun zurück. Es ertönt viel Rhetorik, aber es werden kaum konkrete Pläne angeboten. Das ist befremdlich, denn wenn die USA etwas dringend brauchen, dann ist es wohl ein Weg, auf dem die Spaltung des Landes überwunden werden kann. (...)

Obendrein pocht Trump darauf, er habe den Eindruck, die Demokraten wollten ihm die Präsidentschaftswahlen «stehlen». Neu ist das nicht. Er hat das schon 2016 gemacht, als er in Umfragen hinter Hillary Clinton zurücklag. Jetzt liegt Trump hinter seinem Rivalen Joe Biden zurück. Also kommt das Thema Wahlfälschung wieder hoch. Das ist ein gefährlicher Weg, denn Zweifel am ehrlichen Verlauf einer Wahl zu wecken, bedeutet, die Demokratie insgesamt in Zweifel zu ziehen. Das macht die Lage im Vorfeld der Wahlen so grimmig. Gut zwei Monate sind eine Ewigkeit, bestimmt jedenfalls in der amerikanischen Politik und ganz sicher mit einem frenetischen Präsidenten Trump.»

«Kommersant»: Fall Nawalny bedroht Beziehungen zum Westen

MOSKAU: Zu der mutmaßlichen Vergiftung des russischen Regierungskritikers Alexej Nawalny schreibt die Moskauer Tageszeitung «Kommersant» am Mittwoch:

«Die Geschichte des Oppositionellen Alexej Nawalny, der gerade in der Berliner Charité behandelt wird, bringt möglicherweise neue Erschütterungen in den Beziehungen zwischen Russland und den Westen. Berlin, Paris und Brüssel forderten Moskau bereits auf, «das mutmaßliche Attentat» zu untersuchen und die Täter zu bestrafen. Auch die USA haben das Thema angesprochen. Der Kremlsprecher forderte dazu auf, keine voreiligen Schlussfolgerungen zu ziehen. Auch das Außenministerium warnte vor einer «verdächtigen Eile» in Washington und Brüssel. Der Fall Nawalny könnte trotzdem einen totalen Vertrauensverlust zwischen Moskau und dem Westen bringen, und möglicherweise auch neue Sanktionen.»

«The Guardian»: Tatenlos zuschauen ist keine Option

LONDON: Der Londoner «Guardian» kommentiert am Mittwoch die Verfolgung von Oppositionellen in Russland und Belarus (Weißrussland):

«Jedem, der daran erinnert werden musste, ist der hohe Preis für politische Opposition innerhalb der Einflusssphäre Wladimir Putins in dieser Woche deutlich vor Augen geführt worden. Die Anführerin der belarussischen Demokratiebewegung, Swetlana Tichanowskaja, bleibt im Exil in Litauen, während Präsident Alexander Lukaschenko mit Moskau enge Telefonkontakte unterhält und in Minsk Opponenten festnehmen lässt. Derweil liegt Alexej Nawalny, der russische Oppositionsführer und Dorn im Auge Putins, im Koma und wurde nach Angaben der ihn behandelnden deutschen Ärzte mit hohe Wahrscheinlichkeit vergiftet. (...)

Es ist nicht einfach, mit diesen Angelegenheiten umzugehen, wenn sich ein falscher Zug auf schädliche Weise als kontraproduktiv erweisen könnte. Europa wird auch weiterhin Beziehungen zu Russland aufrechterhalten müssen. In Belarus könnte eine Vermittlung durch die neutrale Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa sich als der erstrebenswerte Weg erweisen. Einfach nur vom Rande aus zuzuschauen, während Bürgerrechte straffrei mit Füßen getreten werden, kann jedenfalls keine Option sein.»

«Dagens Nyheter»: US-Republikaner stecken im Trump-Sumpf fest

STOCKHOLM: Die liberale schwedische Tageszeitung «Dagens Nyheter» (Stockholm) kommentiert am Mittwoch den Wahlkampf in den USA:

«Trumps Partei hat diesmal auf die Möglichkeit verzichtet, vor den Wahlen im Herbst ein politisches Programm vorzulegen. Die traditionelle Plattform wurde durch ein heiliges Versprechen ersetzt, dem Führer immer zu folgen, was auch immer er tut. Der Präsident und seine Familienmitglieder dominieren die Veranstaltung, andere Redner dürfen im Tributchor mitsingen. Es ist leicht, sich über Trump aufzuregen. Aber die kriecherische Ergebenheit der Republikaner ist für die einst stolze Partei peinlich. Denn der Präsident hat ihnen Lügen, Rassismus, Beleidigungen und Inkompetenz ohne Grenzen gegeben.»

«De Telegraaf»: Russlands lange Liste von Vergiftungsfällen

AMSTERDAM: Zu der möglichen Vergiftung des russischen Regierungskritikers Alexej Nawalny heißt es am Mittwoch in der niederländischen Zeitung «De Telegraaf»:

«Die Liste der Vergiftungsfälle ist lang. Sie reicht von dem Anschlag mit Polonium gegen Alexander Litwinenko im Jahr 2006 bis hin zur Vergiftung der Skripals vor zwei Jahren in England. Ganz zu schweigen von den «klassischen Liquidierungen» mit Kugeln von Anna Politkowskaja 2006 und Boris Nemzow neun Jahre später.

Inmitten des Werfens von Nebelkerzen kommt gelegentlich die russische Justiz in Aktion. Im Jahr 2017 wurden fünf Männer für den Mord an Nemzow verurteilt. Doch als Putins Tschetschenien-Chef Ramsan Kadyrow als Drahtzieher ins Visier geriet, verstummte alles.

Gab Putin den direkten Befehl, Nawalny zu vergiften, der seine Regierung der «Gauner und Diebe» seit Jahren herausforderte? Diejenigen, die es behaupten, wissen so viel wie jeder, der es bestreitet. Nämlich nichts. Die Vorstellung, dass der Kremlführer alles bestimmt, ist illusorisch. (...) Aber Putin hat die Verhältnisse geschaffen, in denen Giftanschläge und Morde während seiner Herrschaft ungelöst und ungestraft bleiben.»

«Nepszava»: Trump hat kriminelle Kumpel

BUDAPEST: Zum Umfeld des US-Präsidenten Donald Trump schreibt die sozialdemokratische ungarische Tageszeitung «Nepszava» am Mittwoch in einem Kommetar:

«Donald Trumps frühere Wahlkampfchefs - Paul Manafort, Steve Bannon, der Vize-Wahlkampfchef Rick Gates, der Berater George Papadopoulos, Roger Stone, der Anwalt Michael Cohen, der frühere Sicherheitsberater Michael Flynn - haben eines gemeinsam: Sobald sie unter Anklage gestellt wurden, hat der Präsident sofort erklärt, dass diese Leute Randfiguren gewesen seien, die er kaum gekannt habe. Allein wie viele politische und gemeine Verbrecher es im Umfeld des Präsidenten der Vereinigten Staaten gibt, ist unglaublich. Aber völlig unfassbar ist es, wie schnell er (Trump), seine Leute verleugnen kann.

Manafort, Gates, Papadopoulos, Stone und Flynn sind wegen ihrer geheimen Verbindungen zu den Russen und ihren damit verbundenen Lügen unter Druck geraten. (...) Bannon, der gegen China aufbegehrte und sich selbst als Ritter ohne Furcht und Tadel darstellte, der für den kleinen Mann kämpft, ist auf der 45 Meter langen Yacht eines chinesischen Millionärs erwischt worden. Damit ist das Bild darüber komplett, wer Trumps Kumpel sind.»

«Tages-Anzeiger»: Russland wird nicht zur Aufklärung beitragen

ZÜRICH: Der Zürcher «Tages-Anzeiger» kommentiert am Mittwoch den Fall des mutmaßlich vergifteten Kremlkritikers Alexej Nawalny:

«Seit Wochen wird in der fernöstlichen Region Chabarowsk demonstriert, nachdem der Gouverneur - ein Mann der Liberaldemokraten, nicht der Einheitspartei Putins - verhaftet und nach Moskau gebracht worden war. Im Herbst stehen Lokal- und Regionalwahlen an, 2021 Wahlen zur Duma. Corona und die ökonomische Lage setzen Russland zu. Was in Minsk passiert, ist auch in Moskau denkbar. Nawalny ist eine Symbol- und Mobilisierungsfigur der Opposition, auch wenn er selbst bei Kreml-Kritikern polarisiert. Sein Gesundheitszustand könnte ihn für immer von einer Rückkehr nach Russland abhalten. Das wäre fast schon ein Motiv für eine kontrollierte Vergiftung.

Die russische Führung wird zur Aufklärung nicht beitragen. Reden ist Silber, Schweigen ist Folter. Verräter und Überläufer werden bestraft. Wie immer bleiben Zweifel, der Verdacht wird mit einem wütenden Gegenangriff beantwortet. Im Halbschatten gedeihen robuste Gewächse. All das ist bekannt, schon seit 20 Jahren immer wieder beobachtet und zermürbend effektiv. Nur selbstverständlich - das sollte es nicht werden.»

«NZZ»: Für die Mächtigen ist Nawalny eine Schreckensgestalt

ZÜRICH: Zum Fall des mutmaßlich vergifteten Kremlkritikers Alexej Nawalny schreibt die «Neue Zürcher Zeitung» am Mittwoch:

«Nawalny ist einer von ganz wenigen, die in Russland ernsthaft Politiker genannt werden können. Das verschafft ihm erbitterte Feinde in einem Umfeld, in dem jede abweichende politische Meinung als Gefahr für die Ordnung gilt und wo hauptsächlich Bürokraten politisch tätig sind. (...)

Nawalny wäre nicht der erste unliebsame russische Politiker, Journalist oder Bürgerrechtsaktivist, der mit Vergiftung oder gar Mord aus dem Verkehr gezogen würde. Abgesehen von Boris Nemzow, der in Sichtweite des Kremls erschossen wurde, traf es in jüngerer Zeit aber nie eine für die Opposition derart gewichtige Figur. Nawalny tut politisch nichts Verwerfliches, schon gar nichts Verbotenes. Aber er stellt das herrschende System und dessen Akteure infrage. Dass ihn das zum Hassobjekt, ja zur Schreckensgestalt für die Mächtigen machte, belegt, wie angreifbar sich diese fühlen, trotz riesigem Sicherheitsapparat. Einmal mehr zeigt sich auch, wie sehr Russlands Politik und Gesellschaft von Gewalt durchzogen ist.»

«Der Standard»: Putin hat Blut an den Händen

WIEN: Über den Fall des mutmaßlich vergifteten Kremlkritikers Alexej Nawalny schreibt die Wiener Zeitung «Der Standard»:

«Heimtückische Anschläge auf Kritiker haben in Wladimir Putins Russland System. Man kann es offen aussprechen: Der russische Präsident ist ein Anstifter von Serienmorden, er hat Blut an seinen Händen. Aber Putin ist auch der Staatschef einer Großmacht, die direkt an die EU grenzt und politisch, wirtschaftlich und auch kulturell eng mit dem übrigen Europa verbunden ist. (...)

Wäre die Außenpolitik liberaler Demokratien nur von Moral bestimmt, dann müssten sie Moskau ächten und die Beziehungen, allen voran die wirtschaftlichen, massiv einschränken. Doch selbst nach der Annexion der Krim und der verdeckten Besetzung der Ostukraine 2014 geschah das nur halbherzig. Denn erstens helfen solche Schritte den von der Brutalität und Aggression des Regimes Betroffenen nur wenig. Und zweitens haben Staaten realpolitische Interessen, die sie auch im Sinne ihrer Bürger verfolgen müssen.»