Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

«Neatkariga Rita Avize»: Was wird Russland machen?

RIGA: Zur Lage im benachbarten Belarus (Weißrussland) meint die national-konservative lettische Tageszeitung «Neatkariga Rita Avize» am Mittwoch:

«Die Hauptfrage ist nicht mehr, ob der belarussische Diktator fallen wird oder nicht. Das belarussische Volk hat diese Frage bereits im Laufe der vergangenen Woche mit beispiellosen Massenprotesten in Minsk und anderen Teilen des Landes beantwortet. Doch es ist noch zu früh, um zu sagen, dass alles vorbei ist - die Revolution ist gewonnen, der Tyrann wurde gestürzt. Denn es gilt wie immer: Eine in die Ecke getriebene Ratte ist am gefährlichsten. Die Schlüsselfrage lautet nun: Was wird Russland tun, das als einziger theoretisch das Lukaschenko-Regime retten könnte?»

«Der Standard»: Söder hat seinen Startvorteil verspielt



WIEN: Die Corona-Testpanne an Bayerns Autobahnen und ihre politischen Auswirkungen für den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) kommentiert die Wiener Zeitung «Der Standard» (Mittwoch):

«Ischgl. Ischgl. Ischgl. Immer wieder hat der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) den punzierten Namen in jüngster Zeit in den Mund genommen. Seine Botschaft: Aus dem österreichischen Skiort - von außen also - wurde das Coronavirus ins schöne Bayern eingeschleppt. Aber dort regiert ja, dem Herrn sei Dank, Söder. Und der weiß, wie Krisenmanagement geht. Im Freistaat wurden besonders strenge Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie durchgesetzt, was auch die Beliebtheitswerte des bayerischen Regierungschefs in die Höhe schnellen ließ.

Bester und Erster wollte Söder dann wieder sein, als die bayerischen Urlauber zurückkehrten. Er ließ als einziger Landeschef kostenlose Corona-Tests für die Einreisenden anbieten und nannte das großspurig «Service für ganz Deutschland». Auch hier wollte er offensichtlich markieren: Der Mann hat das Zeug, als Kanzler für die ganze Bundesrepublik zu sorgen. Doch Söder hat den Mund viel zu voll genommen. (...) Vor Kurzem konnte er noch vom Durchmarsch ins Kanzleramt träumen. Mit dieser Panne aber ist er höchstens noch einer von mehreren Anwärtern und hat seinen Startvorteil verspielt.»

«La Repubblica»: Der EU fehlt gemeinsame Position zu Russland

ROM: Zur Krise in Belarus und dem Bemühen der EU um eine gemeinsame Linie schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» am Mittwoch:

«Belarus ist Europa nah: geografisch und, wie sich auf den Plätzen von Minsk zeigt, im Denken. Die Europäische Union erkennt das Ergebnis der Wahlen vom 9. August nicht an: Es macht ihr jedoch Mühe, über die Unterstützung der Demonstranten und Sanktionen gegen die Verantwortlichen für die schwersten Missbräuche hinauszugehen. (...)

In Bezug darauf fehlt die europäische Antwort auf eine grundlegende Frage, die die Belarus-Krise mit neuer Dringlichkeit zeigt - und was ihre Bedeutung ausmacht: Ist Russland eine feindliche Macht oder nur ein furchterregendes Gegenüber? Das Gefühl der Bedrohung in der EU variiert je nach Breitengrad, nach größerer oder kleinerer geografischer Nähe, abhängig vom unterschiedlichen historischen und ideologischen Erbe. (...) Ein Grundkonsens zwischen den Mitgliedstaaten würde einen zentralen Schritt in Richtung einer umfassenden europäischen Außen- und Sicherheitspolitik bedeuten. Solange er fehlt, bleibt nur ein pragmatisches Vorgehen in der Hoffnung, dass zumindest die großen Länder - Deutschland, Frankreich, Italien - eine gemeinsame Linie definieren können, in der sich auch die anderen wiedererkennen.»

«Sme»: Weißrussen im Ausland erfüllen wichtige Aufgaben

BRATISLAVA: Die liberale slowakische Tageszeitung «Sme» schreibt am Mittwoch zu den Protesten in Belarus (Weißrussland):

«In gewissem Sinne hat (Präsident Alexander) Lukaschenko Recht, wenn er behauptet, die Proteste gegen seinen Wahlsieg - hahaha - seien vom Ausland organisiert. Das bedeutet aber nicht, dass es Anweisungen aus den Büros der üblichen Verdächtigen in Washington, dem Kreml oder der Fifth Avenue gab (...). Die tatsächliche Erklärung ist viel prosaischer. Belarus hat, ähnlich wie viele andere Länder des ehemaligen sozialistischen Lagers, eine beträchtliche Diaspora im Ausland.

Dieser emigrierte oder vorübergehend im Ausland lebende Bevölkerungsteil hält aktiven Kontakt zur Heimat. Das sind die Kellnerinnen und Au-pairs, Studentinnen und Doktorandinnen, Stipendiaten ebenso wie Saisonarbeiter, die auf unbestimmte Zeit weggeblieben sind. Im Falle von Belarus sind das eineinhalb Millionen, was für ein Land von zehn Millionen Einwohnern beträchtlich ist.

Und weil die Weggegangenen oft gebildet und engagiert sind, befinden gerade sie sich in einer guten Position, um jene Aufgaben zu übernehmen, die sich zu Hause nicht erfüllen lassen. Zum Beispiel deshalb, weil das Lukaschenko-Regime langfristig nicht nur die Opposition einschränkt, sondern (ähnlich wie Viktor Orban in Ungarn) auch eine Universität des Landes verwiesen hat (...). Nicht zufällig lebt auch die weißrussische Nobelpreisträgerin Swetlana Alexijewitsch im Ausland.»

«Gazeta Wyborcza»: Litauen zeigt Mut in der Belarus-Krise

WARSCHAU: Die linksliberale polnische Zeitung «Gazeta Wyborcza» befasst sich am Mittwoch mit der Rolle Litauens in der Belarus-Krise:

«Litauens Außenminister Linas Linkevicius nimmt in Sachen Belarus kein Blatt vor den Mund. Als erster Politiker in Europa hat er die Anerkennung der gefälschten Präsidentenwahl verweigert. Alexander Lukaschenko nennt er konsequent den «ehemaligen Präsidenten», Interviews zur Lage im Nachbarland gibt er rechts und links. Als erster hat Linkevicius die Welt darüber informiert, dass sich Lukaschenkos Gegenkandidatin Swetlana Tichanowskaja in Litauen in Sicherheit befindet. Diese Professionalität weiß Europa zu schätzen: Linkevicius gilt als der Architekt der EU-Politik gegenüber Belarus.

Das kleine Litauen nimmt die Last auf sich, eine Krise zu schultern, die unerwartet hereingebrochen ist. Die mit den Folgen der Corona-Pandemie befasste EU ging davon aus, dass Lukaschenko die Wahl fälschen und die Opposition dagegen protestieren würde. Niemand aber hat damit gerechnet, dass dieses seit Jahrzehnten unterdrückte Volk den Diktator in die Ecke treibt. Und dass sechs Jahre nach Ausbruch des Kriegs in der Ukraine an der Ostgrenze der EU erneut das Risiko einer russischen Militärintervention besteht. Das kleine Litauen musste handeln, denn Polen - das fünftgrößte Land in der EU - reagierte verschlafen, chaotisch und ohne Überzeugung.»

«Verdens Gang»: Einheit der US-Demokraten gegen Trump

OSLO: Die norwegische Boulevardzeitung «Verdens Gang» (Oslo) kommentiert am Mittwoch den Nominierungsparteitag der Demokraten vor der US-Präsidentschaftswahl:

«Demokraten und Republikaner sind sich über das meiste uneinig, aber beide beschreiben die Wahl im Herbst als die Wichtigste unseres Lebens. Die Trump-Kampagne behauptet, Linkssozialisten hätten die Demokratische Partei übernommen, um die USA mit einer radikalen Agenda zu verändern. Es ist schwierig, den pragmatischen Zentrumspolitiker Joe Biden als gefährlichen Radikalen hinzustellen, deshalb beschreibt Trump ihn stattdessen als willenlosen Ja-Sager für die äußere Linke.

Wenn Biden die Wahl gewinnt, werden die politischen Spannungen bei den Demokraten zwischen Mitte und Linken zum Leben erweckt. Bislang jedoch ist es ruhig im demokratischen Lager. Biden hat die Partei im Rücken, und das in stärkerem Maße als Hillary Clinton vor vier Jahren. Der große Unsicherheitsfaktor ist jedoch die Pandemie. Das einzige, was sicher ist: Der Wahlkampf und die Wahl an sich werden komplett anders, als es irgendein Amerikaner vorher erlebt hat. Und der Ausgang ist komplett offen.»

«Hospodarske noviny»: Erinnerungen an Ungarn 1956 werden wach

PRAG: Die liberale Wirtschaftszeitung «Hospodarske noviny» aus Tschechien schreibt am Mittwoch zur Lage in Belarus (Weißrussland):

«Warschau und Vilnius würden es gerne sehen, dass Belarus zu einem freundschaftlichen Partner für EU und Nato wird. (...) Doch sollten die Belarussen den radikaleren Rufen von außen folgen, würden sie sich in der derzeitigen Situation einer ähnlichen Gefahr aussetzen wie die Ungarn bei ihrem Volksaufstand im Jahr 1956. Viele Ungarn glaubten damals, dass der Westen ihnen gegen die Sowjets zur Hilfe eilen würde. Die Ernüchterung war dann auch auf beiden Seiten umso heftiger und schmerzhafter. Es ist in erster Linie ein innerer Kampf der Belarussen, der derzeit ausgefochten wird. Denn die Belarussen müssen zunächst für sich selbst Klarheit darüber erlangen, was sie erreichen können - und was sie eigentlich erreichen wollen.»

«Tages-Anzeiger»: Machtprobe zwischen EU und Russland

ZÜRICH: Zur Haltung der EU in der Belarus-Krise heißt es am Mittwoch im Zürcher «Tages-Anzeiger»:

«Der Aufstand gegen den weißrussischen Machthaber Alexander Lukaschenko und sein Regime entwickelt sich auch zu einer nervenzehrenden Machtprobe zwischen der EU und Russland. (...) Eine Eskalation wie in der Ukraine, so machen EU-Diplomaten deutlich, würde zu einer neuen Sanktionswelle gegen Russland und Putin selbst führen, die das durch Corona allemal geschwächte Land empfindlich treffen dürfte. Putins Problem, so die Analyse in der EU, liegt im neuartigen Charakter der Proteste einer eigentlich russlandfreundlichen Bevölkerung. Ziel der Demonstrationen ist nicht die Annäherung an die EU, sondern der Machtwechsel, mehr Gerechtigkeit und eine Verbesserung der Wirtschaftslage. (...)

Hochrangige Diplomaten aufseiten der EU machten indes klar, dass sie ihren Einfluss als begrenzt ansehen. Die Eskalationsdominanz liege bei Russlands Präsident. Putin allein entscheide über den Einsatz von Gewalt, verdeckten Einheiten, hybriden Konfliktmethoden oder gewaltsamen Provokationen. Die EU könne lediglich mit Geld und klaren Worten locken.»

«The Irish Times»: Hoffnung und Enttäuschung bei Verhandlungen mit London

DUBLIN: Zu den Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien über ein Abkommen nach der Brexit-Übergangsphase meint die in Dublin erscheinende «Irish Times» am Mittwoch:

«Die EU und Großbritannien sind weiterhin uneins über «gleiche Wettbewerbsbedingungen», - insbesondere hinsichtlich einer Garantie, dass staatliche Hilfe nicht eingesetzt wird, um Wettbewerbsfähigkeit zu unterminieren -, über Fischereirechte sowie sowohl über die Struktur eines Abkommens und als auch über das Recht auf Anrufung des Europäischen Gerichtshofes bei Streitfällen zur Interpretation der Anwendung von EU-Recht. (...)

London scheint jetzt zwar eher akzeptieren zu wollen, dass Brüssel auf einer Vereinbarung in einem einzigen Paket anstelle von einer Serie paralleler Abkommen besteht. Doch Großbritannien will angeblich weiterhin Einzelabkommen zur Luftfahrt, zur Fischerei und zur Kooperation bei der zivilen Nukleartechnologie. Es gibt in Dublin wie in Brüssel immer noch die Überzeugung - manche nennen es den frommen Wunsch -, dass Großbritannien tatsächlich bis Oktober ein Abkommen erreichen möchte, um den Schaden durch das Coronavirus abmildern zu können. Doch es gibt auch Enttäuschung über die sattsam bekannte Mixtur aus waghalsiger Politik und Unentschlossenheit, die immer noch charakteristisch ist für Londons Herangehen.»

«Nesawissimaja Gaseta»: Russland prangert Druck auf Belarus an

MOSKAU: Zum EU-Sondergipfel zu Belarus schreibt die russische Tageszeitung «Nesawissimaja Gaseta» am Mittwoch:

«Das russische Außenministerium sprach vom «beispiellosen Druck bestimmter ausländischer Partner auf die Behörden in Belarus». (...) Diese Aussage spiegelt die Einschätzung derjenigen in der politischen Elite Russlands wider, die jeden erfolgreichen Schritt der Opposition in Belarus als Zeichen eines fest verankerten westlichen Einflusses in der Nähe der russischen Grenze interpretieren und (Präsident) Wladimir Putin dazu drängen, drastische Maßnahmen zu ergreifen, um einen möglichen Rückzug von Belarus aus der russischen Einflusssphäre zu verhindern. Europas Hauptstädte sollten bei der Formulierung ihrer Reaktion auf die Ereignisse in Belarus diese Stimmungslage in Moskau berücksichtigen - und keinen Grund liefern, dass sich diese noch verstärkt.»

«De Telegraaf»: Regierung zeigt wenig Entschlossenheit

AMSTERDAM: Zum Umgang der niederländischen Regierung mit steigenden Corona-Infektionszahlen meint die Amsterdamer Zeitung «De Telegraaf» am Mittwoch:

«Nachdem Ministerpräsident Mark Rutte vor zwei Wochen noch vor einem «gefährlichen Vormarsch» des Virus gewarnt hatte, folgt nun das Schreckgespenst eines zweiten Lockdowns. Verpflichtende Maßnahmen zur landesweiten Eindämmung des Virus wird es jedoch nicht geben. Der Aufruf, zu Hause keine Partys zu feiern, ist nichts anderes als ein «sehr, sehr dringender Ratschlag». (...)

Vorläufig wird auf nationaler Ebene wieder an die Eigenverantwortung der Bürger appelliert, diesmal mit Empfehlungen zu häuslichen Feiern. Für eine Regierung, die die Kontrolle zurückerobern wollte, ist das nicht wirklich tatkräftig.»

«NZZ»: Merkel muss in Belarus vorsichtig agieren

ZÜRICH: Zur Haltung von Bundeskanzlerin Angela Merkel in der Belarus-Krise schreibt die «Neue Zürcher Zeitung» am Mittwoch:

«Vor allem aber hat sie dabei die strategischen und ökonomischen Interessen Deutschlands im Blick: Berlin muss für Freiheit und Demokratie in Minsk auftreten, ohne Moskau dabei allzu fest auf die Füße zu treten. Denn Deutschland ist beispielsweise Partner Russlands bei der Pipeline Nord Stream 2. Deutschland leidet zudem am meisten unter den ab 2014 Moskau auferlegten Wirtschaftssanktionen.(...)

Dies, ohne im Gegenzug damit nachhaltige Effekte zu erzeugen, die auf eine politische Verhaltensänderung Russlands hindeuten würden. Im Nachfolgeprozess des 2015 geschlossenen Abkommens, das der Ukraine Frieden bringen sollte, gibt es seit fünf Jahren keine substanziellen politischen Fortschritte. Russen und Ukrainer misstrauen einander. Frankreich und Deutschland treten mit ihren Vermittlungsbemühungen auf der Stelle.

Würde sich das Ukraine-Szenario auch in Weißrussland materialisieren, fürchten Beobachter in Berlin, geriete Deutschland weiter unter Zugzwang, in seiner Doppelstrategie von der Kooperation noch mehr in Richtung Konfrontation abzurücken.»