Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

«Sme»: Die EU rettet den bulgarischen Rechtsstaat nicht

BRATISLAVA: Die liberale slowakische Tageszeitung «Sme» wirft der Europäischen Union am Mittwoch zweierlei Maß bei der Durchsetzung des Rechtsstaates vor:

«Während (Ungarns Regierungschef) Viktor Orban ständig von der EU-Kommission und der Europäischen Volkspartei (EVP) kritisiert wird, regiert in Bulgarien ein Mann mit Verbindungen zum organisierten Verbrechen und dennoch geschieht nichts. (Ministerpräsident) Boiko Borissow bleibt ein geehrtes Mitglied der EVP. Angela Merkel dankt ihm, wie erfolgreich er die Grenze vor Flüchtlingen aus der Türkei schütze. Und während in Sofia Massendemonstrationen stattfinden, lobt der Chef der EVP-Fraktion im Europaparlament Borissows Kampf gegen Korruption. (...)

Die EU verschließt gern ihre Augen. Das zeigt sich auch bei einem Blick nach Serbien, wo Präsident Aleksandar Vucic das Land (...) in seinen persönlichen Besitz umwandelt, aber in Brüssel dennoch als pro-europäischer Politiker anerkannt wird. Denn auch Vucic wird gebraucht, damit es zumindest eine kleine Chance für eine Kosovo-Lösung gibt. Und Borissow wird gebraucht, weil er die Grenze schützt und Hoffnung gibt, dass Bulgarien nicht zu pro-russisch wird. Das ist Realpolitik in der Praxis, der Rechtsstaat kommt erst später dran. (...)

Wenn in Brüssel der maltesische Regierungschef als geehrter Gast auftreten konnte, nachdem gerade die Journalistin ermordet wurde, die seine Eigentumsverschiebungen in Steuerparadiese enthüllte, dann ist es naiv zu glauben, dass Frau Merkel bei einem Treffen der EU-Führer gerade Borissow tadeln und zurechtweisen wird.»

«Göteborgs-Posten»: Direkte Corona-Hilfen schaffen Abhängigkeiten

GÖTEBORG: Die liberale schwedische Tageszeitung «Göteborgs-Posten» (Göteborg) meint am Mittwoch zur Kompromisssuche der EU zum Corona-Wiederaufbauprogramm:

«Es steht aus ökonomischer Sicht eigentlich nicht zur Diskussion, dass es finanzielle Impulse für die wirtschaftlich hart vom Coronavirus getroffenen Länder braucht. Aber wie so häufig in der EU geht es mehr um Politik als um Wirtschaft. Die EU-Zusammenarbeit ist im Grunde sehr wertvoll für Europas Länder, der gemeinsame Markt ist in höchstem Maße wohlstandsschaffend. Eine Situation, in der die Mitgliedstaaten von Hilfen und Überweisungen aus Brüssel abhängig werden, wird aber unweigerlich zu Reibungen führen. In der Praxis bedeutet das, dass Deutschland und Frankreich die Union immer stärker im Griff haben, während Länder in der Peripherie in eine ökonomische - und somit politische - Abhängigkeitsposition geraten.

Schweden und einige andere kleinere Länder haben sich direkten Corona-Hilfen bislang widersetzt, sie wollen stattdessen, dass sie als Kredite konzipiert werden. Im Prinzip ist das eine angemessene Einstellung. Aber vor allem sollte die Unterstützung eine Frage für die Euroländer sein. Nicht-Euroländer wie Schweden und Dänemark sollten nicht so viel beitragen müssen.»

«El País»: Der sparsame Rutte verfolgt nur eigene Interessen

MADRID: Zum Widerstand des niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte gegen den geplanten 750-Milliarden-Wiederaufbaufonds der EU schreibt die spanische Zeitung «El País» am Mittwoch:

«Die Europäische Union sollte verstehen, dass Rutte mit seinem Eintreten für Sparsamkeit nur eigene Interessen verfolgt (...) Die Förderung von Steuerhinterziehung, die die Niederlande aktuell betreiben, nimmt dem Diskurs für Haushaltsdisziplin jede Seriosität. Die Gesetzgebung (der Niederlande) ermöglicht die Umleitung von Riesengewinnen in Steueroasen. Das benachteiligt alle Partner, von Deutschland über Frankreich bis hin zu Italien und Spanien. Ihnen entgehen aufgrund eines ausgefeilten juristischen Umleitungssystems Steuereinnahmen, die ihnen eigentlich zustehen. Auch die Union wird getroffen.

In der Tat ist vorgesehen, dass das Wiederaufbauprogramm durch gemeinsame Schuldenaufnahme finanziert wird. Zur Zahlung der Rechnung wird unter anderem die Einführung einer Digitalsteuer erwogen, die große Online-Unternehmen wie Google treffen würde. Den Haag steht dem skeptisch gegenüber, denn (das Land) reißt diese Einnahmen derzeit an sich. Zum direkten, eigenen Nutzen.»

«Latvijas Avize» zu Sturz von Kolumbus-Statuen: US-Abkehr von Europa

RIGA: Zum Sturz und Entfernen von Statuen des Entdeckers und Kolonialisten Christopher Kolumbus in den USA meint die national-konservative lettische Zeitung «Latvijas Avize» am Mittwoch:

«Tatsächlich ist Kolumbus ein historischer, zutiefst symbolischer Faden, der das «alte Europa» mit der «neuen Welt» verbindet. Doch nun zeigt sich, dass er für einen Teil der Amerikaner ein Fremder geworden ist, sogar als unnötig empfunden wird. Wenn das so ist, dann ändert sich wirklich etwas in den Köpfen der Menschen der «neuen Welt». Im Bewusstsein dessen wird die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten, sein Slogan «America first», die Handelskriege, die Bedrohungen der Einheit der Nato verständlicher. Die «neue Welt» entfernt sich nach und nach vom «alten Kontinent», Europa bleibt einsam und allein. Je früher europäische Politiker diese unangenehme Wahrheit akzeptieren, desto besser.»

«Nesawissimaja»: Armenien und Aserbaidschan hören nicht auf Appelle

MOSKAU: Zu den Gefechten an der armenisch-aserbaidschanischen Grenze, bei denen mehr als ein Dutzend Soldaten starben, schreibt die russische Tageszeitung «Nesawissimaja Gaseta» am Mittwoch:

«An der armenisch-aserbaidschanischen Grenze laufen den zweiten Tag infolge Gefechte unter dem Einsatz von Artillerie. Es gibt Verletzte und Tote auf beiden Seiten. Eriwan und Baku geben sich gegenseitig die Schuld daran. Die Lage ist außergewöhnlich, weil die Gefechte außerhalb der nicht anerkannten Republik Berg-Karabach liegen. Das ist ein Beleg dafür, dass der armenisch-aserbaidschanische Konflikt inzwischen über diesen Gebietsstreit um Berg-Karabach hinausgeht (.)

Russland, die USA, Frankreich und die Organisation des Vertrags über die kollektive Sicherheit haben die Konfliktparteien zur sofortigen Einstellung der Kampfhandlungen aufgefordert. Aber Armenien und Aserbaidschan hören bisher nicht auf die Friedensappelle. Beide Seiten verlieren Menschen, aber das Schießen geht weiter. Die Geschosse schlugen sogar in Häusern friedlicher Zivilisten ein.»

«La Repubblica»: EU-Gipfel könnte verlängert werden

ROM: Zu dem für 17./18. Juli geplanten EU-Gipfel, bei dem es um den milliardenschweren Wiederaufbauplan nach der Corona-Krise geht, schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» am Mittwoch:

«Wenn es notwendig ist, werden, wie es im Jargon heißt, «die Uhren anhalten». Dieser zentrale EU-Gipfel für die Wiederaufbaugelder kann daher über Freitag und Samstag hinaus verlängert werden, um eine Einigung zu erzielen. Aber Achtung: Der Kompromiss, der sich abzuzeichnen beginnt, ist gefährlich. Und Italien geht, vielleicht unbewusst, dagegen vor. Denn obwohl in Brüssel ein gewisser Optimismus herrscht, sind die zu lösenden Probleme komplex. (...)

Hier beginnen die Gefahren für Italien: Nur die «Sparsamen Vier» sprangen auf die italienische Forderung nach sofortiger Verwendung der Mittel in den Jahren 2021 und 2022 auf. Sie wollen sicherstellen, dass der Wiederaufbaufonds nur mit der Pandemiekrise verbunden ist und kein dauerhaftes Instrument der EU-Institutionen wird. Italien, das wirtschaftlich in problematischer Weise von den anderen Ländern abweicht, würde das Gegenteil brauchen: Das EU-Engagement müsste so lange wie nötig - vielleicht fünf Jahre - andauern, um Italien wieder zu Wachstumsbedingungen zu verhelfen, die mit den anderen vergleichbar sind.»

«Kommersant»: Lukaschenko-Gegner bei Wahl in Belarus ausgeschlossen

MOSKAU: Zum Ausschluss der populären Oppositionskandidaten bei der Präsidentenwahl in Belarus (Weißrussland) schreibt die russische Tageszeitung «Kommersant» am Mittwoch in Moskau:

«Die Wahlkommission hat die Namen der Kandidaten, die an der Präsidentenwahl am 9. August teilnehmen, bekanntgegeben. Es werden fünf sein, darunter auch der amtierende Präsident Alexander Lukaschenko. Doch seine wichtigsten Konkurrenten Viktor Babariko und Waleri Zepkalo erhielten eine Abfuhr, was der Europäischen Union nun schon einen Grund gab, Zweifel an der «Ehrlichkeit und der demokratischen Ausrichtung der Wahlen» zu äußern.

Entgegen der sonst üblichen Praxis in Belarus wurden nun aber sogar die Zustimmungswerte aus Umfragen für Alexander Lukaschenko veröffentlicht. Nach Erhebungen des staatlichen Operativen Analysezentrums (OAZ) fielen die Popularitätswerte des Präsidenten im März zwar massiv auf etwa 60 Prozent, lagen im Juni aber schon bei 76 Prozent. Und schon bald könnten sie wieder die Marke von 80 Prozent übersteigen.»

«Diena»: Politische Polarisierung

RIGA: Zur Präsidentenwahl in Polen meint die liberale lettische Tageszeitung «Diena» am Mittwoch:

«Polens Unstimmigkeiten mit Brüssel über eine Politik, die niemand als pro-europäischen Liberalismus bezeichnen wird, und seine Unstimmigkeiten mit Deutschland über die historischen und aktuellen Warschauer Ansprüche gegen Berlin sind ebenso wenig etwas Neues wie die Tatsache, dass Polen zu einer Bastion des Proamerikanismus in Europa geworden ist. Doch diesmal waren die Widersprüche besonders stark ausgeprägt und überschritten manchmal die zulässigen Grenzen. Auch nicht neu sind die radikal unterschiedlichen Stimmungen innerhalb der polnischen Gesellschaft. Doch auch hier wurden in der Hitze der Wahlkampf teils Argumente eingesetzt, die außerhalb der erlaubten Grenzen lagen.

Dass jeder politische Kampf in Polen immer radikaler wird, gibt Anlass zu großer Sorge. Die Leidenschaften haben zwar nach Wahlen oder anderen bedeutenden Ereignissen bisher immer nachgelassen. Doch wenn es so weitergeht, wird früher oder später die Zeit kommen, wo es dann so viel zu verhandeln gibt, dass keine Kompromisse mehr gefunden werden können. Und dies vollzieht sich nicht nur in Polen, sondern auch in einer Reihe anderer Länder, was zumindest in der westlichen Welt von einer wachsenden politische Instabilität zeugt.»

«Le Parisien»: Macron droht Verlust des Publikums

PARIS: Das TV-Interview von Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron anlässlich des Nationalfeiertages am Dienstag kommentiert die französische Regionalzeitung «Le Parisien» am Mittwoch:

«Nach den Kommunalwahlen (von Ende Juni) wurde eine (neue) Premierministerin mit linker und grüner Ausrichtung erwartet. Er (Macron) hat einen Mann der Rechten ausgewählt, der nur zartgrün ist. Die Franzosen haben (den früheren Premier) Édouard Philippe geschätzt - er (Macron) hat ihn verabschiedet (...).

Seine Interviewer haben ihn zu den wichtigen aktuellen Regierungsthemen gefragt: Masken, Beschäftigung, sozialer Dialog, die Wahl des Innenministers. Da er niemals da sein will, wo man ihn erwartet, droht er sein Publikum zu verlieren(...).»

«NZZ»: Geopolitik schafft Fakten

ZÜRICH: Großbritannien schließt den chinesischen Technologiekonzern Huawei vom Ausbau seines 5G-Netzes aus. Dazu meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Mittwoch:

«Johnson dürfte schlicht klargeworden sein, dass sich die Amerikaner nicht mit Kompromissen abspeisen lassen. Und zwar unabhängig davon, ob der Präsident des Landes Trump oder Biden heißt. Das dürfte auch in Berlin, Paris und sogar Bern registriert worden sein. Vor die Wahl gestellt, ob sie mit Peking oder Washington brechen wollen, dürften sie sich kaum anders entscheiden als die Briten. Die Tage von Huawei könnten in Europa gezählt sein. Man mag das bedauern oder begrüssen: Auch Geopolitik schafft zuweilen Fakten.»

«De Tijd»: Angst vor US-Sanktionen sitzt tief

BRÜSSEL: Großbritannien schließt Huawei vom Ausbau des 5G-Netzes aus. Dazu meint die belgische Zeitung «De Tijd» am Mittwoch:

«Mit dem Ausschluss von Huawei wird es beim Ausbau der 5G-Technologie unvermeidlich Verzögerungen geben. Und die Rechnung wird für alle Telekomunternehmen stark steigen. Den Preis dafür werden am Ende die Verbraucher bezahlen.

Die Angst vor amerikanischen Sanktionen sitzt tief. Die USA stehen im Ruf, weltweit einzugreifen, wenn die von ihnen verhängten Sanktionen nicht befolgt werden. Deshalb hat sich Europa weitgehend aus dem Iran zurückgezogen, nachdem die USA das Atomabkommen mit dem Land kündigten.

Die europäischen Staaten und Unternehmen werden unvermeidlich einen Preis für ihre Haltung bezahlen. Auch China wird ihnen Sanktionen auferlegen. Damit gerät der Welthandel noch weiter unter Druck. Die Globalisierung war bereits am Zerbröckeln, der digitale Kalte Krieg beschleunigt diesen Prozess nur noch.»

«The Times»: Der Westen braucht Führung

LONDON: Zu möglichen geopolitischen Folgen des Ausschlusses von Huawei vom britischen G5-Netz meint die Londoner «Times» am Mittwoch:

«Unklar ist, wie Peking sich rächen wird. Die bilateralen Beziehungen haben sich bereits wegen Hongkong verschlechtert. Nun könnten britische Firmen erleben, dass sie in wachsendem Maße von China ausgeschlossen werden. Zu einer Zeit, da sich Großbritannien aus dem weltgrößten Handelsblock zurückzieht, dürfte jedweder Verlust von Zugang zu der jahrelang am schnellsten wachsenden großen Volkswirtschaft seine globale Position weiter schwächen.

In solchen Zeiten besteht die beste Verteidigung Großbritanniens in dem Schutz, den starke, von multilateralen Institutionen gestützte Allianzen bieten können. Es ist bedauerlich, dass die USA unter Präsident Donald Trump manchmal in einer Art und Weise geredet und agiert haben, die diese Sicherheit in Zweifel gezogen hat. Gleichwohl besteht eine der Konsequenzen des neuen Selbstbewusstseins Chinas darin, dass der Westen näher zusammenrückt. Was er jetzt braucht, ist Führung.»

«De Telegraaf»: Süden kritisiert Steuerpolitik der Niederlande

AMSTERDAM: Die Niederlande stehen wegen Steuervorteilen für internationale Konzerne in der Kritik. Dazu meint die Amsterdamer Zeitung «De Telegraaf» am Mittwoch:

«Bei ihrem Amtsantritt als Präsidentin der Europäischen Kommission kündigte Ursula von der Leyen an, dass sie «große Schritte» bei der Bekämpfung der Steuervermeidung machen wolle. Wegen ihrer günstigen Regelungen für multinationale Konzerne werden die Niederlande nun aufs Korn genommen. Am Steuerklima gibt es bereits seit einiger Zeit viel Kritik; unser Land wird als Steuerparadies betrachtet. Im Streit um den europäischen Corona-Wiederaufbaufonds weisen die südlichen Mitgliedsstaaten nun darauf hin, dass über die Niederlande Dutzende Milliarden an hinterzogenen Steuereinnahmen abfließen würden. (...) Die Niederlande haben bereits eine Reihe von Änderungen angekündigt, aber es bleibt abzuwarten, ob dies ausreicht. Schließlich geht es vielen gegen den Strich, dass multinationale Konzerne lukrative Steuerdeals abschließen können, während kleinere Unternehmen und Bürger voll bezahlen müssen. Das ist ungerecht und behindert einen fairen Wettbewerb.»

«Der Standard»: Wenn Merkel das Heft in die Hand nimmt

WIEN: Die Corona-Krise könnte endlich die «Stunde Europas» bringen, meint die Wiener Zeitung «Der Standard» - dank Bundeskanzlerin Angela Merkel:

«Die Union zeigt nach anfänglicher Paralyse immer mehr Bereitschaft zum gemeinsamen Handeln, vor allem, weil Deutschland unter Angela Merkel das Heft in die Hand genommen hat. Wie immer das Tauziehen um die Details des Wiederaufbauplans am kommenden Wochenende ausgeht - die Chancen stehen gut, dass «etwas Wuchtiges» herauskommt, wie es Merkel fordert. Die EU ist die letzte Bastion des Multilateralismus, der für die Eindämmung des Coronavirus genauso benötigt wird wie im noch größeren Kampf gegen die Klimakrise. Und die demokratisch-liberalen Werte, für die Europa steht, haben weltweit immer noch starke Anziehungskraft.

Eine globale Führungsrolle ist kein Selbstzweck, und bisher konnten sich die Europäer immer auf die USA verlassen, wenn sie beim gemeinsamen Handeln versagten. Doch diese Hoffnung ist vorerst tot. Trotz riesiger Differenzen unter den 27 Mitgliedsstaaten scheint die EU geschlossener als die tiefgespaltenen USA - und nachhaltig stabiler als das zunehmend willkürlich regierte China. Von ihrer Fähigkeit, der Welt politisch und wirtschaftlich ihren Stempel aufzudrücken, hängt langfristig auch der Wohlstand auf dem Kontinent ab.»