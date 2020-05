Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 07.05.20 | Überblick

«Der Standard»: Unschöner Wettlauf der deutschen Ministerpräsidenten

WIEN: In Deutschland sei unter den Bundesländern ein unschöner Wettlauf um Lockerungen der Corona-Maßnahmen im Gange, schreibt am Donnerstag die österreichische Tageszeitung «Der Standard»:

«Merkel war zwar als Krisenmanagerin sehr gefragt, als es galt, sehr unangenehme Einschränkungen zu verkünden. Doch bei den Lockerungen und Schritten zurück Richtung normales Leben wollten die Ministerpräsidenten schon selbst glänzen und frohe Botschaften unters Volk bringen.

Es ist ihr Recht, sie sind zuständig, zudem hat sich der Infektionsverlauf in den einzelnen Ländern unterschiedlich entwickelt. Dennoch gibt der Wettlauf kein gutes Bild ab. Immerhin hat Merkel noch eine weitere, wenn auch erleichterte Kontaktbeschränkung und einen Notfallplan, falls die Zahl der Neuinfektionen wieder steigen sollten, durchgesetzt. In diesem Fall wird sie wieder eingreifen und die strenge Krisenmanagerin geben müssen.»

«Süddeutsche Zeitung» zur Corona-Krise

Einheitlich werden die Regelungen auch in den nächsten Wochen nicht sein.

Dies hängt nicht entscheidend damit zusammen, dass sich wieder mal "die" Politik streitet. Nein, die Verhältnisse in Deutschland und die regionalen Gegebenheiten sind einfach sehr unterschiedlich, weswegen der Föderalismus das Organisationsprinzip der Bundesrepublik ist. Das trifft auch auf die Seuche zu: Zum Beispiel ist in sämtlichen ostdeutschen Bundesländern zusammengenommen die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen nicht einmal halb so hoch wie in Bayern alleine. Und auch die Zahl der Fälle pro 100.000 Einwohner ist im Süden und Südwesten, wozu das Saarland zu rechnen ist, eklatant höher als im Rest der Republik. Wenn die Verhältnisse also so unterschiedlich sind, dann ist es auch sinnvoll, unterschiedlich mit ihnen umzugehen. Dies gelingt am besten, wenn die jeweiligen Landesregierungen, durchaus in Abstimmung miteinander und vor dem Hintergrund allgemeiner Regeln, ihren je eigenen Weg finden.

«Tages-Anzeiger»: Debakel für den deutschen Profifußball

ZÜRICH: Zum Video von Fußballprofi Salomon Kalou von Hertha BSC heißt es am Mittwoch im Zürcher «Tages-Anzeiger»:

«Das Video ist ein einziges Debakel für den deutschen Profifußball. Dieser kämpft mit allen Mitteln darum, dass er schon im Mai wieder Spiele durchführen kann. Zwar ohne Zuschauer, aber das ist bei derart gut dotierten TV-Verträgen zu verkraften, wie sie in Deutschland laufen. Was die Vereine weniger gut aushalten würden, das wären gar keine Spiele mehr. Irgendwo zwischen 500 Millionen und einer Milliarde Euro dürfte der finanzielle Schaden liegen, sollte die Saison abgebrochen werden. (...)

Es ist eine wunderbare Hochglanzwelt, die die DFL aufgebaut hat. Mit 1700 Corona-Tests in den zwei höchsten Ligen. Mit Kleingruppentraining und Hotels, in die nur Fußballer einchecken dürfen. Das Virus, die Ansteckungsketten, das Social Distancing? Alles kein Problem, alles geregelt. Und dann kommt dieser Kalou und zeigt, dass sich Profifußballer nicht einmal Regeln merken können, die Fünfjährige in zwei Tagen im Kindergarten gelernt haben.»

«Kommersant»: Belarus wird Zentrum der Feiern zum Weltkriegsende

MOSKAU: Zu der trotz Corona-Pandemie geplanten Militärparade am 9. Mai in Minsk zum 75. Jahrestag des Sieges der Sowjetunion über Hitler schreibt die Moskauer Tageszeitung «Kommersant» am Mittwoch:

«Die Hauptstadt von Belarus bereitet sich darauf vor, das Zentrum für die Feiern des Sieges im Großen Vaterländischen Krieg zu werden. Präsident Alexander Lukaschenko hat dazu in aller Öffentlichkeit seine Kollegen aus anderen Ländern eingeladen, nach Minsk zu kommen. Und auch wenn sie darauf verzichten wegen der Coronavirus-Pandemie, so werden doch genügend einfache Menschen (.) zusammenkommen.

Dieser Ansatz widerspricht den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO), die vor den negativen Folgen eines solchen Massenereignisses gewarnt hat. Vor allem aber könnte der demonstrative Verzicht auf einschränkende Maßnahmen Belarus 60 Millionen Euro kosten - eben diese Summe kann die Europäische Union Minsk verwehren für die Nichtbeachtung der WHO-Empfehlungen.»

«Le Figaro»: Staat ist nicht der Sündenbock für Corona-Fiasko

PARIS: Die Autoritätskrise des französischen Staates kommentiert die konservative französische Tageszeitung «Le Figaro» am Mittwoch:

«Die öffentliche Meinung (...) kann willensschwach und widersprüchlich sein. Sie kann aber auch mit einem Ausschlag jenen zu Fall bringen, den sie [zuvor] vorteilhaft getragen hat. Erfreulicherweise wird in einer Demokratie Legitimität durch die Wahl und nicht durch Umfragen festgelegt. In der Krise, die wir aktuell durchleben, kann sich [unser] Staatschef (Emmanuel Macron) Meinungsumfragen zufolge, anders als bei [unseren] deutschen oder italienischen Nachbarn, nicht auf mehrheitliche Zustimmung stützen.

(...) In Wirklichkeit ist es nicht nur Macron oder [der Premierminister] Édouard Philippe, die ins Visier geraten sind, sondern die Autorität des Staates. Ein Staat, der seit langer Zeit geschwächt ist, der gleichzeitig ohnmächtig und pedantisch ist: Der ideale Sündenbock für ein nationales Fiasko. Es wäre jedoch unaufrichtig, jenen, die uns regieren im Namen der komplexen Aufgaben und der Unberechenbarkeit der Vorkommnisse, die Legitimität abzusprechen.»

«Svenska Dagbladet»: Wird 2020 ein historischer Wendepunkt?

STOCKHOLM: Die konservative schwedische Tageszeitung «Svenska Dagbladet» (Stockholm) meint am Mittwoch zur Corona-Situation 75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges:

«Viele reden davon, dass Corona ein historischer Wendepunkt für die Menschheit sei. Es wird dauern, ehe wir das wissen. Aber in den heutigen Tagen können wir den größten Wendepunkt der modernen Geschichte verzeichnen: 1945 begann ein neues Zeitalter, der Mai 1945 scheint uns nie wirklich zu verlassen. Er ist die «Stunde Null», als Europa in Trümmern lag. 1945 wurde ein Ausgangspunkt, der Beginn unserer modernen Geschichte. Vielleicht werden die Klimaveränderungen die größte historische Umstellung unserer Zeit sein. Aber manchmal kommen die Wendepunkte der Geschichte unerwartet. Ob Forscher und andere in 75 Jahren das Corona-Jahr 2020 als Start einer großen historischen Veränderung beschreiben werden, weiß man noch nicht.»

«La Repubblica»: Irritierendes Urteil aus Karlsruhe

ROM: Zu dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, in dem die Richter in Karlsruhe die milliardenschweren Staatsanleihenkäufe der Europäischen Zentralbank (EZB) beanstandet haben, schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» am Mittwoch:

«Es ist ein Urteil, das nicht unheilbar ist, aber irritierend und heimtückisch. Es wird in den kommenden Monaten zu einer vermehrten Unsicherheit führen über die Möglichkeit der EZB, «alles, was nötig ist» zu tun, um der europäischen Wirtschaft und insbesondere der italienischen zu helfen. Mitten in einer Krise, von der wir weder ihren Umfang noch ihre Dauer kennen, fordert das Bundesverfassungsgericht die EZB auf, die Anleihen der verschiedenen Staaten nur in begrenztem und in verhältnismäßigem Umfang zu kaufen. Obwohl sich das Urteil auf Kaufprogramme von 2015 bezieht, wirft es auch einen Schatten auf die heute laufenden Käufe, bei denen der italienische Anteil bei weitem der größte aller Länder ist.

Die Situation ist nicht ohne Ausweg: Erstens ist das Urteil vorläufig. Darüber hinaus kann die Bundesregierung den nicht gerade glücklichen Richtern in Karlsruhe ein bisschen vom Weg des gesunden Menschenverstands aufzeigen. Auch die EZB kann ihre Zweifel leicht auflösen. Schließlich scheinen die für Italien wichtigen Maßnahmen der Bank heute vor Kritik geschützt zu sein, da sie «angemessen» sind angesichts eines solch außergewöhnlichen und verheerenden Ereignisses wie der Pandemie. Wenn jedoch die durch das gestrige Urteil gesäte Unsicherheit weiter besteht, könnten sich die finanziellen Spannungen verschärfen und Italien dazu zwingen, auf den staatlichen Rettungsschirm ESM zurückzugreifen.»

«El País»: Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist antieuropäisch

MADRID: Zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts über das Anleihekaufprogramm der Europäischen Zentralbank schreibt die spanische Zeitung «El País» am Mittwoch:

«Das ist ein antieuropäisches Urteil. Das deutsche Verfassungsgericht mit Sitz in Karlsruhe hat eine sehr umstrittene Entscheidung getroffen, die das Risiko birgt, dass die Ultranationalisten gestärkt werden. Durch das Urteil wird der Europäische Gerichtshof als oberster Interpret der Gesetzgebung der Union in Frage gestellt. Jetzt sind klare Stellungnahmen dringend nötig, vor allem der Europäischen Zentralbank, aber auch des Gerichtshofs der EU.»

«Magyar Nemzet»: Wohl der Ungarn und Polen ist dem Westen egal

BUDAPEST: Zu den Grundwerteverfahren der EU gegen Ungarn und Polen schreibt die regierungsnahe Budapester Tageszeitung «Magyar Nemzet» am Mittwoch:

«Wohin würde es führen, wenn Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban dank des Corona-Notstandsgesetzes noch als 99-Jähriger auf dem Verordnungsweg regierte? Dabei interessiert es in Westeuropa niemanden, ob sich die Ungarn, die Polen oder die Rumänen wohl fühlen in ihren Ländern. Die Politiker im Westen interessieren nur zwei Dinge: dass die westlichen Wirtschaftsinteressen in Ost-Mitteleuropa gewahrt bleiben und dass der Erfolg der ungarischen oder der polnischen Rechten nicht die radikale Rechte in Deutschland, Frankreich oder Österreich inspirieren möge. Denn das wäre schädlich - für sie.»

«NRC Handelsblad»: Karlsruher Urteil tut Währungsunion nicht gut

AMSTERDAM: Zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts über das Anleihekaufprogramm der Europäischen Zentralbank heißt es am Mittwoch in der niederländischen Zeitung «NRC Handelsblad»:

«Alles in allem tut das Urteil aus Karlsruhe der europäischen Währungsunion nicht gut. Regierungen der Eurozone gehen davon aus, dass die EZB jederzeit alles unternehmen wird, um den Euro zu retten - «whatever it takes», wie der frühere EZB-Chef Mario Draghi sagte. Das scheint auch während der Corona-Krise so zu sein, in der die EZB viel mehr tut als die Politik. Doch am Dienstag ist mehr denn je deutlich geworden, dass dies eine riskante Strategie ist. Die EZB kann nicht einfach uneingeschränkt operieren: Das Recht in Deutschland - des Landes, auf dem das Euro-Projekt basiert - stellt ein Hindernis dar.»

«Financial Times»: EZB wird zu Geisel deutscher Justiz

LONDON: Zum EZB-Urteil des Bundesverfassungsgerichts meint die Londoner «Financial Times» am Mittwoch:

«Andere Länder könnten fragen, was von der geschätzten europäischen Rechtsordnung übrigbliebe, würde sich jedes nationale oberste Gericht die extensiven Befugnisse anmaßen, Urteile des Europäischen Gerichtshofs anzufechten. (...) Gleichwohl wirft das Urteil ein Schlaglicht auf die größte Schwäche der Eurozone, die im vergangenen Jahrzehnt gegen eine Krise nach der anderen kämpfte - nämlich, dass sich die EZB als einzige EU-Institution erwies, die rasch und entschlossen die gemeinsame europäische Währung beschützen kann.

Nationale Regierungen, untereinander zerstritten und von innenpolitischen Problemen geplagt, sind vor kollektiven fiskalischen Aktionen in einem zur Stärkung der EZB beim Kampf gegen Probleme der Eurozone nötigen Ausmaß zurückgeschreckt. Spitzenpolitiker der Region drücken sich vor ihrer Verantwortung, indem sie der EZB die unverhältnismäßige Last auferlegen, als Retterin der Eurozone zu agieren. Damit machen sie die EZB zur Geisel eines fehlgeleiteten, aber unerbittlichen juristischen Drucks aus Deutschland und eventuell auch von anderswo.»

«De Standaard»: Urteil wirft Schatten auf finanzielle Stabilität

BRÜSSEL: Die belgische Zeitung «De Standaard» meint am Mittwoch zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts über das Anleihekaufprogramm der Europäischen Zentralbank:

«Als ob die Kombination von medizinischen, sozialen, wirtschaftlichen und politischen Folgen der Corona-Krise nicht schon kompliziert genug ist, kommt in Europa nun auch noch ein juristischer Konflikt hinzu. Ein Krieg der Richter. (...) Die Unabhängigkeit der EZB scheint angegriffen zu sein, wenn die Bank nun für ihr Krisenmanagement von einem deutschen Gericht zur Verantwortung gezogen wird. Das wirft einen Schatten auf die finanzielle Stabilität der Eurozone in den kommenden Monaten und Jahren. Derweil schafft «Karlsruhe» mit einem Schlag einen Präzedenzfall, der noch viel weitreichender ist. Indem es sich unter Berufung auf das deutsche Grundgesetz weigert, das Primat des Europäischen Gerichtshofes anzuerkennen, bietet es Ländern wie Polen und Ungarn ein traumhaftes Argument, dasselbe zu tun.»

«NZZ»: Dämpfer für Selbstermächtigung der EZB

ZÜRICH: Zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts über die Anleihenkäufe der EZB meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Mittwoch:

«Durch ihre fortschreitende Selbstermächtigung hat sich die EZB immer mehr zum Handlanger der Politik gemacht. Das geht inzwischen so weit, dass sie politische Entscheidungen faktisch vorwegnimmt, ohne dafür eine demokratische Legitimation zu haben. So kommt der Aufkauf von fast einem Drittel der europäischen Staatsschulden, der ganz offensichtlich noch lange nicht am Ende ist, der Einführung von Eurobonds durch die Hintertür gleich, obwohl etliche Mitgliedsstaaten diese Vergemeinschaftung von Schulden bis jetzt für inakzeptabel halten. Die EZB hat nicht das Mandat, die Euro-Zone in eine Schuldenunion zu führen.

Das Urteil der deutschen Verfassungsrichter zeigt, dass auch die Geldpolitik letztlich der Kontrolle der Gerichte unterliegt. Das ist ein gutes Zeichen für die europäische Demokratie. Der Spruch der Verfassungsrichter ist aber auch ein Zeichen der konzeptionellen Brüche in Europa und des unterschiedlichen Politikverständnisses von Nord und Süd, das die Euro-Zone immer wieder vor eine Zerreissprobe stellt.»