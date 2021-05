Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Freitag

«Diena»: Corona-Impfung kein einigendes Ziel

RIGA: Die lettische liberale Tageszeitung «Diena» beschäftigt sich am Freitag mit den Ursachen für die nur schleppend angelaufene Corona-Impfkampagne in Lettland:

«Unsere Gesellschaft hatte im 21. Jahrhundert praktisch keine einigenden Ziele. Auch wenn es Ziele wie den am 1. Mai 2004 erfolgten EU-Beitritt und den am 1. Januar 2014 erfolgten Beitritt zur Eurozone gab - sie erforderten nicht die Einbeziehung von Einzelpersonen, wie dies nun bei Impfungen der Fall ist. Die Überwindung der Finanzkrise von 2009 könnte als gemeinsames Ziel angesehen werden. Doch war der Weg zur Überwindung der Krise im Vergleich zur aktuellen Pandemie damals jedem Einzelnen überlassen - es waren keine konzertierten Aktionen erforderlich.

Zugleich sei auch daran an die Ergebnisse der letzten Parlamentswahl erinnert. Sie zeigten deutlich, dass die politischen Wünsche der Wähler sehr unterschiedlich sind. Gewählt wurden Vertreter aus sieben Parteien, aber keine davon erhielt mehr als 20 Prozent der Stimmen. Unsere politische Elite hat also nicht die Erfahrung, die Gesellschaft auf ein gemeinsames Ziel zu vereinen. Genauso wie die Gesellschaft selbst keine Erfahrung hat, sich auf ein gemeinsames Ziel zu einigen.»

«Pravda»: Politik der Ausgrenzung schürt den Konflikt

BRATISLAVA: Zur Eskalation des israelisch-palästinensischen Konflikts schreibt die linksliberale slowakische Tageszeitung «Pravda» am Freitag:

«Oft wird die Absicht mancher arabischer Länder erwähnt, Israel ins Meer zu drängen. Aber weniger spricht man über die Nachfahren jener 750.000 nicht-jüdischen Einwohner Palästinas, die gezwungen sind, in Flüchtlingslagern zu leben oder in der ständigen Gefahr einer Vertreibung aus ihren Häusern, auf die sie aufgrund ethnischer Gesetze Israels weniger Anrecht haben als jeder jüdische Siedler vom anderen Ende des Planeten. Die Palästinenser existieren für die Welt nur, wenn über terroristische Angriffe auf einen Staat berichtet wird, der gegenüber Menschen ohne Bürgerrechte eine harte Kolonisierungspolitik betreibt.

Eine Politik der Stärke ist aber nichts anderes als die bewusste Erhaltung eines Zustandes, in dem der Konflikt nie endet. (Der israelische Ministerpräsident Benjamin) Netanjahu will den Konflikt offenbar gar nicht beenden. Denn sonst würde er nicht dessen wahre Ursache verschleiern, nämlich die 54-jährige Besetzung, die zu Zuspitzung von palästinensischem Nationalismus ebenso wie zu Vertreibung und Enteignungen von Grund und Wasserquellen geführt hat, zu einem Zustand, den sogar die Organisation Human Rights Watch als Apartheid bezeichnete. Statt Fehler der Vergangenheit zu korrigieren, setzte Netanjahu auf Ausgrenzung, Judaisierung und die Zusammenarbeit mit offenen Rassisten im Parlament.»

«Politiken»: Palästinenser dürfen nicht länger ignoriert werden

KOPENHAGEN: Die liberale dänische Tageszeitung «Politiken» (Kopenhagen) kommentiert am Freitag den Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern:

«Der gewaltsame Konflikt der vergangenen Wochen kann sich schnell zu einem dezidierten Krieg entwickeln. Er hat gezeigt, dass es für Israel nicht möglich ist, die Palästinenser zu ignorieren. Sie wollen völlig verständlich nicht in Armut, Isolation und endloser Besatzung leben. Raketen nach Israel zu schicken und die Zivilbevölkerung zu treffen, wie es die Hamas aus Gaza tut, ist selbstredend völlig inakzeptabel. Aber Israel kann auf lange Sicht nicht als respektiertes Mitglied der Weltgemeinschaft gedeihen, während es gleichzeitig nun im sechsten Jahrzehnt die Palästinenser unterdrückt. Wie der jetzige Konflikt endet, kann keiner sagen. Aber für Israel sollte die Krise ein für alle Mal zeigen, dass der derzeitige Kurs keinen Nutzen hat. Alle politischen, wirtschaftlichen und diplomatischen Erfolge sind auf Sand gebaut, solange die Besatzung andauert. Jetzt läuft Netanjahus Zeit hoffentlich bald ab. Lasst das auch das Ende der israelischen Illusion sein, dass die Palästinenser ignoriert werden können.»

«La Repubblica»: Die Hamas hat viele Unterstützer

ROM: Zur Position der Hamas im gewaltsamen Konflikt mit Israel schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» aus Rom am Freitag:

«Trotz einiger gelegentlicher rhetorischer Impulse (...) hat die Hamas nicht die globalen Ziele anderer islamistischer Gruppen wie etwa des IS (Islamischer Staat) und von Al-Kaida, von denen sie sich auch unter verschiedenen ideologischen und taktischen Aspekten unterscheidet. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Gruppe als rein lokale Einheit betrachtet werden sollte. Im Gegenteil: Es handelt sich um ein Kernelement einer der beiden Achsen, die derzeit den Nahen Osten spalten, ein Hauptelement des Bündnisses zwischen Katar, der Türkei und der Muslimbruderschaft, als Zweig von ihr, wenn auch teils mit ganz anderen Beziehungen, und dem Iran. (...) Die Vereinigten Staaten und, mit weniger Begeisterung, Europa haben immer versucht, dieses Unterstützungsnetz abzuschalten, aber mit wenig Erfolg. Obwohl sie Verbündete des Westens sind, weigern sich die Türkei (Nato-Mitglied) und Katar (Hauptsitz einer wichtigen US-Militärbasis), ihre Unterstützung für die Hamas einzustellen.»

«El País»: US-Republikanern droht düstere Zukunft

MADRID: Zur Abwahl von Liz Cheney, einer Kritikerin des früheren US-Präsidentin Donald Trump, aus der Fraktionsführung der Republikaner im US-Repräsentantenhaus schreibt die spanische Zeitung «El País» am Freitag:

«Die Republikaner können zwar Cheney aus dem Weg räumen, aber sie können dem Zerfall nicht entkommen, den die Loyalität zu Trump in der Partei zu erzeugen droht. Für die nächste wichtige Etappe, die Zwischenwahlen von 2022, befinden sich die republikanischen Kandidaten in einem Dilemma: Man kann sich nicht auszeichnen und Geld sammeln, ohne den Irrsinn der Trumpisten mitzumachen. Und gleichzeitig ist es sehr schwer, in der wirklichen Welt Wahlen zu gewinnen, wenn man auf dem Planeten Mar-a-Lago lebt. Die Spannungen unter den Republikanern haben bereits dazu geführt, dass etwa hundert ihrer Mitglieder nach Medienberichten die Gründung einer dritten Partei in Erwägung ziehen, in der sie konservativ sein können, ohne aber Verschwörungstheoretiker sein zu müssen. Die Republikanische Partei muss nun damit beginnen, sich aus der Trump-Klammer zu befreien, die sie am Denken und am Handeln hindert. Falls sie das nicht tut, steht sie vor einer düsteren Zukunft.»

«The Telegraph»: Biden sollte sich stärker um Konfliktlösung bemühen

LONDON: Zur Rolle der USA im israelisch-palästinensischen Konflikt meint die britische Tageszeitung «The Telegraph» am Freitag:

«Um zu verhindern, dass die Gewalt völlig außer Kontrolle gerät, ist es von entscheidender Bedeutung, dass US-Präsident Joe Biden sich stärker mit der israelisch-palästinensischen Problematik auseinandersetzt. Seine Bemerkung nach einem Telefonat mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu, wonach er ein Ende der Gewalt «eher früher als später» erwarte, schien mehr Wunschdenken als eine realistische Einschätzung der Situation zu sein. Wenn Biden es mit der Beendigung der Feindseligkeiten wirklich ernst meint, sollte er seine Energie auf die Lösung der israelisch-palästinensischen Spannungen konzentrieren, anstatt seine Zeit mit dem Versuch zu verschwenden, das fehlerhafte Atomabkommen mit dem Iran wiederzubeleben.»

«De Standaard»: Europa muss Landnahme durch Siedler verurteilen

BRÜSSEL: Zur Eskalation des israelisch-palästinensischen Konflikts meint die belgische Zeitung «De Standaard» am Freitag:

«Israel dürfte die Hamas rasch in die Knie zwingen. Aber die wirkliche Lösung für die Überwindung der Gewalt liegt in Ostjerusalem und im Westjordanland. Israel hat das Recht auf Sicherheit. Und es besitzt die überwältigende militärische Macht, um sie zu erzwingen. Die Palästinenser haben das Recht auf Land und Selbstbestimmung. Aber sie können lediglich unter Hinweis auf internationale Abkommen darum bitten. In diesem asymmetrischen Konflikt ist eine stärkere Botschaft aus Europa und Belgien angebracht, nämlich die unzweideutige Verurteilung jeder weiteren Einverleibung von Grund und Boden durch israelische Siedler in den besetzten Gebieten.»

«Wall Street Journal»: Raketenabwehr gibt Israel Zeit zum Handeln

NEW YORK: Zur Abwehr aus dem Gazastreifen abgefeuerter Raketen durch das von Israel entwickelte System «Iron Dome» (Eisenkuppel) schreibt das «Wall Street Journal»:

«Die hohe Anzahl an abgefangenen Raketen gibt der israelischen Führung mehr Flexibilität bei der Reaktion auf die Angriffe. Weniger israelische Opfer bedeuten weniger politischen Druck für eine vollständige Invasion des Gazastreifens oder für wahllose Luftangriffe, die Zivilisten töten könnten. Palästinensische Opfer sind ein Propaganda-Coup für Terroristen, und die Zurückhaltung der Israelis rettet Leben und erweitert das Zeitfenster, in dem ihre Verteidigungskräfte handeln können, bevor sie aus dem Ausland opportunistisch verurteilt werden.

Falls die Raketenangriffe weitergehen, wird Israel schwierige Entscheidungen treffen müssen, wie sie gestoppt werden können. Israel muss auch eine Botschaft an den Iran und die verbündete Hisbollah im Libanon an seiner nördlichen Grenze schicken, die Zehntausende von Raketen hat. Unterdessen rettet Israels Raketenabwehr Leben und verringert vielleicht die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Eskalation.»

«Kommersant»: Wachsende Gefahr eines Bürgerkrieges in Israel

MOSKAU: Zur Eskalation im Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern schreibt die russische Tageszeitung «Kommersant» am Freitag in Moskau:

«Die israelische Armee verlegt ihre Truppen an die Grenze zum Gazastreifen für den Fall, dass es einen Befehl für den Einmarsch von Bodentruppen geben wird. 16.000 Reservisten sollen eingezogen werden. In den vergangenen Tagen sind bei der Konfrontation zwischen Israel und den palästinensischen Bewegungen Hamas und Islamischer Dschihad auf israelischem Gebiet rund 2000 Raketen eingeschlagen. In Israel starben sieben Menschen. In Gaza wurden im Ergebnis israelischer Luftschläge mehr als 100 Palästinenser getötet. Dabei wächst nun mit jedem Tag die Gefahr eines Bürgerkrieges zwischen der jüdischen und der arabischen Bevölkerung in Israel (...) Die Polizei schafft es nicht, die Sicherheit noch zu gewährleisten.»

«NZZ»: Trump hat bei den Republikaner noch immer viel Macht

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Freitag den Rauswurf der Trump-Kritikerin Liz Cheney aus der Fraktionsführung der Republikaner:

«Die Lüge der gefälschten Wahl ist zu einem Loyalitätstest geworden, den Liz Cheney nicht bestanden hat. Die ranghöchste Republikanerin im Kongress verliert ihren Posten in der Parteileitung nicht wegen inhaltlicher Differenzen. Cheney ist erzkonservativ. Sie stimmte in den vergangenen Jahren bei 93 Prozent der Vorlagen so, wie Trump positioniert war. Ihre wahrscheinliche Nachfolgerin Elise Stefanik kommt nur auf einen Wert von 78 Prozent. Aber darum geht es nicht. Es geht nur darum, dem Idol zu huldigen.

Dieser Personenkult ist nach der Niederlage Trumps umso bizarrer. Üblicherweise verschwinden Präsidenten nach der seltenen Schmach einer Abwahl in der politischen Versenkung. Doch Trump liebäugelt mit einem neuerlichen Antreten 2024 - und er wäre laut Umfragen unter Republikanern der mit Abstand beliebteste Kandidat. Seine Popularität an der Basis verleiht ihm diese enorme Macht über die Partei. Ob Trump den Daumen hebt oder senkt, entscheidet über Karrieren.»

«Tages-Anzeiger»: Netanjahu ist für Chaos verantwortlich

ZÜRICH: Zur Gewalt zwischen Juden und Arabern in Israel heißt es am Freitag im Zürcher «Tages-Anzeiger»:

«Innerhalb Israels sind die Araber mit ihrer gefühlten Autonomie den ultraorthodoxen Juden ähnlich, allerdings mit einem großen Unterschied: Sie haben praktisch keinen Zugang zur Macht, während die Parteien der Frommen fast in jeder bisherigen Koalition ihre Klientelpolitik betreiben konnten. Die arabische Minderheit dagegen ist vom Staat seit je vernachlässigt worden. In der Ära Netanjahu kam noch ein weiteres Element dazu: gezielte Hetze und Ausgrenzung sowie ein 2018 verabschiedetes Nationalstaatsgesetz, das die israelischen Araber zu Bürgern zweiter Klasse machte.

Die von Netanjahu betriebene Spaltung ist mit dafür verantwortlich, dass nun arabische und jüdische Mobs auf den Straßen Chaos verbreiten. (...)

Rund um Gaza werden irgendwann die Waffen schweigen. Wie schon bei den früheren Kriegen zwischen der israelischen Armee und der palästinensischen Hamas werden sich die beiden Seiten dann weiter feindlich, aber getrennt gegenüberstehen. In Israel jedoch müssen sie weiter zusammenleben und dringend eine neue Balance finden.»